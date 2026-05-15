/Todays Horoscope: മേട രാശിക്കാർക്ക് വെല്ലുവിളി ഏറും; മീന രാശിക്കാർക്ക് ആത്മവിശ്വാസം വർധിക്കും; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!

Horoscope Today: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോ രാശിക്കാർക്കും വ്യത്യസ്ത അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും.
Today Rashiphalam: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോരുത്തർക്കും അനുഭവങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. മേട രാശിക്കാർക്ക് വെല്ലുവിളി ഏറും,
ഇടവ രാശിക്കാർ സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ ജാഗ്രത പാലിക്കുക, തുലാം രാശിക്കാർക്ക് മനസമാധാനം ഉണ്ടാകും, ധനു രാശിക്കാർ വിജയം കൈവരിക്കും, മറ്റു രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് എങ്ങനെ? നോക്കാം...
മേടം (Aries): ഇന്നിവർക്ക് ബിസിനസിൽ ലാഭകരമോ അല്ലെങ്കിൽ വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞതോ ആകാം. നിങ്ങളുടെ ജ്ഞാനം എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളെയും നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമാക്കും. പദ്ധതികളിലെ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ വലിയ ലാഭം നൽകും. നിങ്ങളുടെ ജീവിതശൈലി മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് ചെലവുകൾ വർദ്ധിച്ചേക്കാം. കുടുംബ ഉപദേശം ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു രഹസ്യ മന്ത്രം പോലെയായിരിക്കും. പഴയ വാഗ്ദാനങ്ങൾ നിറവേറ്റാനുള്ള സമയമായി,
ഇടവം (Taurus): ഇന്നിവർക്ക് സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ ജാഗ്രത പുലർത്തുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ ശക്തിയായിരിക്കും. വളരെക്കാലമായി മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ജോലി ഒടുവിൽ പൂർത്തീകരണത്തിലേക്ക് നീങ്ങിയേക്കാം. ജോലിയിലെ നിങ്ങളുടെ പോസിറ്റീവ് മനോഭാവം നിങ്ങളുടെ ബോസിനെ ആകർഷിക്കും, കൂടാതെ ഒരു സ്ഥാനക്കയറ്റത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകളും രൂക്ഷമാകാം. വാഹന ചെലവുകളിലെ പെട്ടെന്നുള്ള വർദ്ധനവ് നിങ്ങളുടെ ബജറ്റിനെ ചെറുതായി ബാധിച്ചേക്കാം. നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളുടെ കമ്പനിയിൽ ശ്രദ്ധ പുലർത്തേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്.
മിഥുനം (Gemini): ഇന്നിവർക്ക് പുതിയ സാധ്യതകളിലേക്കുള്ള വാതിലുകൾ തുറന്നേക്കാം. യാത്രയിലോ വിനോദയാത്രകളിലോ ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ ഭാവിയിൽ കാര്യമായ നേട്ടങ്ങൾ കൊണ്ടു വന്നേക്കാം. ചില പ്രധാന ആളുകളെ കണ്ടുമുട്ടുന്നത് നിങ്ങളുടെ ബിസിനസിന് ഉത്തേജനം നൽകും. ഓഹരി വിപണിയിലെ തിടുക്കം നഷ്ടങ്ങൾക്ക് കാരണമാകും, അതിനാൽ വിദഗ്ദ്ധോപദേശം അത്യാവശ്യമാണ്. പുതിയ ജോലി വാഗ്ദാനം ആകർഷകമായിരിക്കും, പക്ഷേ ഇപ്പോൾ പഴയ സ്ഥലത്ത് തന്നെ തുടരുന്നത് കൂടുതൽ ഗുണകരമാകും.
കർക്കിടകം (Cancer): ഇന്നിവർക്ക് ധനനേട്ടവും വിജയവും ഉണ്ടകും. നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുടങ്ങിയ ജോലിയെ ത്വരിതപ്പെടുത്തും. നിങ്ങളുടെ ഇണയ്ക്കായി ഒരു പുതിയ ബിസിനസ്സ് ആരംഭിക്കുക എന്ന ആശയം നിങ്ങളുടെ ഉത്സാഹം വർദ്ധിപ്പിക്കും. വിട്ടുമാറാത്ത ആരോഗ്യ പ്രശ്നത്തിന് നിങ്ങൾ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാകേണ്ടി വന്നേക്കാം. ജോലിസ്ഥലത്ത് നിങ്ങളുടെ ബോസുമായുള്ള ബന്ധം ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും നിങ്ങളുടെ പ്രതിച്ഛായ മെച്ചപ്പെടുകയും ചെയ്യും.
ചിങ്ങം (Leo): ഇന്നിവർക്ക് ചെലവുകൾ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്, അല്ലാത്തപക്ഷം നിങ്ങളുടെ ബജറ്റ് തടസ്സപ്പെട്ടേക്കാം. വിദ്യാർത്ഥികൾ മാനസിക സമ്മർദ്ദത്തിൽ നിന്ന് മോചനം കണ്ടെത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ അശ്രദ്ധ കുടുംബാംഗങ്ങളെ അസ്വസ്ഥരാക്കിയേക്കാം, അതിനാൽ നിങ്ങളിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. ഒരു പഴയ സുഹൃത്തിനെ കണ്ടുമുട്ടുന്നത് സന്തോഷം നൽകും, എന്നാൽ മുൻകാല പ്രശ്നങ്ങൾ ഉയർത്തുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. കുടിശ്ശികയുള്ള വായ്പ തിരികെ ലഭിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്.
കന്നി (Virgo): ഇന്നിവർക്ക് വെല്ലുവിളികൾ ഏറും, പക്ഷേ സുഹൃത്തുക്കളുടെയും ഇണയുടെയും പിന്തുണ നിങ്ങളെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകും. ആഗ്രഹിച്ച ജോലി ലഭിക്കാത്തത് നിരാശയ്ക്ക് കാരണമാകും. നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിക്ക് പുതിയ ജോലി വാഗ്ദാനം ലഭിക്കുന്നത് വീട്ടിൽ ആവേശത്തിന്റെ അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കും. കുട്ടികളോടൊപ്പം സമയം ചെലവഴിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ സമ്മർദ്ദം കുറയ്ക്കുകയും നിങ്ങളുടെ മുഖത്ത് പുഞ്ചിരി വിടർത്തുകയും ചെയ്യും.
തുലാം (Libra): ഇന്നിവരുടെ സാമൂഹിക സേവനവും സൽകർമ്മങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ബഹുമാനം വർദ്ധിപ്പിക്കും. ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിന് സമാധാനം നൽകും. നിങ്ങളുടെ ഇണയുമായുള്ള സ്നേഹപൂർവ്വമായ സംഭാഷണം നിലവിലുള്ള ഏതൊരു സംഘർഷത്തിനും പരിഹാരമായേക്കാം. സർക്കാർ ജോലിക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്നവർക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തകൾ ലഭിച്ചേക്കാം. പുറത്തുള്ളവരുമായി വ്യക്തിപരമായ കുടുംബകാര്യങ്ങൾ പങ്കിടുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളുമായി ഒരു യാത്ര ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും.
വൃശ്ചികം (Scorpio): ഇന്നിവർക്ക് വരുമാനത്തിനായുള്ള പുതിയ വഴികൾ തുറക്കും. പഴയ നിക്ഷേപങ്ങൾ ഗണ്യമായ ലാഭം നേടാൻ സാധ്യത, പുതിയ വരുമാനത്തിന്റെ തുടക്കം നിങ്ങളുടെ സന്തോഷം ഇരട്ടിയാക്കിയേക്കാം. സ്വത്ത് വാങ്ങാനുള്ള നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നം സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതിലേക്ക് നീങ്ങിയേക്കാം. നിങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങളുടെ ഉപദേശം വളരെ പ്രയോജനകരമാകും. പൂർവ്വിക സ്വത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില ആനുകൂല്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചേക്കാം.
ധനു (Sagittarius): ഇന്നിവർക്ക് മുമ്പത്തേതിനേക്കാൾ മികച്ചതും കൂടുതൽ വിശ്രമം നൽകുന്നതുമായ ദിവസം, നിങ്ങളുടെ പോരായ്മകൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് മുന്നോട്ട് പോയാൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും വിജയം കൈവരിക്കും. ജോലിസ്ഥലത്ത് ആരെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ പ്രതിച്ഛായയെ കളങ്കപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചേക്കാം, പക്ഷേ സത്യം നിങ്ങളുടെ പക്ഷത്തായിരിക്കും. വാഹന ചെലവുകളിൽ പെട്ടെന്ന് വർദ്ധനവ് സംഭവിക്കാം. കുടുംബ കാര്യങ്ങളിൽ അമ്മയുടെ ഉപദേശം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിന് സമാധാനം നൽകും. നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അശ്രദ്ധ ഒഴിവാക്കുക.
മകരം (Capricorn): ഇന്നിവർക്ക് സന്തോഷത്തിന്റെയും ഉത്തരവാദിത്തത്തിന്റെയും ദിനം, ഒരു പഴയ സുഹൃത്തിനെ കണ്ടുമുട്ടുന്നത് സന്തോഷം നൽകും. നിങ്ങളുടെ കുട്ടി നിങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷകൾക്ക് അനുസൃതമായി ജീവിക്കുകയും നിങ്ങളെ അഭിമാനിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. നിങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ അവഗണിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ പിതാവ് കോപിച്ചേക്കാം. ബാങ്കിംഗിലോ ധനകാര്യത്തിലോ ഉള്ളവർക്ക് സ്ഥാനക്കയറ്റം ലഭിക്കാൻ സാധ്യത. പുതിയ ജോലിക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഭാവിയിൽ കാര്യമായ മാറ്റങ്ങൾക്ക് കാരണമാകും.
കുംഭം (Aquarius): ഇന്നിവർക്ക് വെല്ലുവിളികൾ ക്ഷമയെ പരീക്ഷിച്ചേക്കാം. പ്രയാസകരമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ പോലും ശാന്തത പാലിക്കുന്നത് വിജയത്തിന്റെ താക്കോലായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ കുട്ടി പഠനത്തെ അവഗണിച്ചേക്കാം, അതിനാൽ നിങ്ങൾ അവരുടെ വികാരങ്ങളും ആശങ്കകളും മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഒരു ശുഭകരമായ കുടുംബ പരിപാടിക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്നത് സന്തോഷകരമായ അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കും. നിങ്ങളുടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ശീലം വിജയം നൽകും.
മീനം (Pisces): ഇന്നിവരുടെ കഠിനാധ്വാനം ഫലം ചെയ്യും, നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ ബോസ് വളരെയധികം മതിപ്പുളവാക്കും. നിങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകും, അത് നിങ്ങളുടെ ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കും. അയൽപക്കത്തും സമൂഹത്തിലും നിങ്ങളുടെ പ്രതിച്ഛായ ശക്തിപ്പെടുത്തും. യാത്രാ പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്തേക്കാം, പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ വസ്തുക്കളുടെ സുരക്ഷയെക്കുറിച്ച് ശ്രദ്ധാലുവായിരിക്കുക. സ്നേഹത്തിലൂടെയും സംഭാഷണത്തിലൂടെയും കുടുംബത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന നീരസം പരിഹരിക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾ വിജയിക്കും.
(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)