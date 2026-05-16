/Todays Horoscope: മിഥുന രാശിക്കാരുടെ സുഖസൗകര്യങ്ങൾ വർധിക്കും; ചിങ്ങ രാശിക്കാർക്ക് തിരക്കേറും; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!

Horoscope Today: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോ രാശിക്കാർക്കും പലതരത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും.
Today Rashiphalam: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോരുത്തർക്കും അനുഭവങ്ങൾ പലതായിരിക്കും. മേട രാശിക്കാർക്ക് നേട്ടങ്ങളുടെ ദിനം,
ഇടവ രാശിക്കാർക്ക് ചെലവുകൾ വർധിക്കും, തുലാം രാശിക്കാർ ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക, ധനു രാശിക്കാർക്ക് പുരോഗതിയുടെ ദിനം, മറ്റു രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് എങ്ങനെ? നോക്കാം...
മേടം (Aries): ഇന്നിവർക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട നേട്ടങ്ങൾ കൊണ്ടുവരും. വളരെക്കാലമായി കാത്തിരുന്ന ഒരു പ്രധാന ജോലി പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയും. കുടുംബ ഐക്യം നിലനിൽക്കും, നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളുടെ സന്തോഷത്തിനായി ഒരു പുതിയ വാഹനം വാങ്ങാനുള്ള സാധ്യത, ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അശ്രദ്ധ ചെലവേറിയതാകും, അപരിചിതരെ അമിതമായി വിശ്വസിക്കുന്നത് ദോഷകരമാകും.
ഇടവം (Taurus): ഇന്നിവർക്ക് സാധാരണ ദിവസമാണെങ്കിലും അത് നിരവധി പുതിയ അവസരങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നേക്കാം. ഒരു പുതിയ ജോലി വാഗ്ദാനം പ്രലോഭിപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കാം, പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പഴയ സ്ഥാനത്ത് തുടരുന്നതാണ് ബുദ്ധി. ബന്ധങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തും, മേലുദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്നുള്ള പിന്തുണ നിങ്ങളുടെ മനോവീര്യം വർദ്ധിപ്പിക്കും. ചെലവുകളിൽ പെട്ടെന്നുള്ള വർദ്ധനവ് ചില ഉത്കണ്ഠകൾക്ക് കാരണമായേക്കാം, പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ കഠിനാധ്വാനം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പുതിയ ഐഡന്റിറ്റി നൽകും. ചില പ്രത്യേക ആളുകളെ കണ്ടുമുട്ടുന്നത് ഭാവിയിൽ ഗുണകരമാകും.
മിഥുനം (Gemini): ഇന്നിവർ സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ ജാഗ്രത പാലിക്കേണ്ടത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. ഒരു പഴയ സുഹൃത്തിനെ കണ്ടുമുട്ടുന്നത് കഴിഞ്ഞകാല ഓർമ്മകൾ തിരികെ കൊണ്ടുവന്നേക്കാം. ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞുമാറുന്നതിനു പകരം നിങ്ങൾ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ മുന്നോട്ട് പോകും, വിജയം ഉറപ്പാണ്. നിങ്ങളുടെ സുഖസൗകര്യങ്ങൾ വർദ്ധിക്കുന്നതിന്റെയും കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന പണം തിരികെ ലഭിക്കുന്നതിന്റെയും സൂചനകളുണ്ട്.
കർക്കിടകം (Cancer): ഇന്നിവർക്ക് നല്ല മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നേക്കാം. നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ പെരുമാറ്റത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അൽപ്പം ആശങ്കയുണ്ടാകാം, പക്ഷേ ക്ഷമയും വിവേകവും സാഹചര്യം കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ സഹായിക്കും. നിങ്ങളുടെ കോപം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ആയുധമായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങളുമായുള്ള നിലവിലുള്ള തർക്കങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനുള്ള ശരിയായ സമയമാണിത്. വളരെക്കാലമായി മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന സർക്കാർ ജോലി പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസം ലഭിക്കും.
ചിങ്ങം (Leo): ഇന്നിവർക്ക് തിരക്കേറും, പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ കഠിനാധ്വാനം ഫലം ചെയ്യും. ഒരു പുതിയ ബിസിനസ് പങ്കാളിത്തം ഭാവിയിൽ ഗുണകരമാകും, കുടുംബത്തിലെ വിവാഹങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തടസ്സങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യുന്നത് സന്തോഷകരമായ അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കും. വൈകുന്നേരത്തോടെ ജോലി സമ്മർദ്ദം ക്ഷീണത്തിനും തലവേദനയ്ക്കും കാരണമാകും, അതിനാൽ വിശ്രമം അത്യാവശ്യമാണ്. കടം വാങ്ങുന്നത് ഒഴിവാക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം.
കന്നി (Virgo): ഇന്നിവർ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ കൃത്യസമയത്ത് പൂർത്തിയാക്കുന്നത് വിജയം നൽകും, മുതിർന്നവരുടെ ആരോഗ്യത്തിന് പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ നൽകേണ്ടതുണ്ട്. രാഷ്ട്രീയത്തിലോ സാമൂഹിക മേഖലയിലോ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് ഈ ദിവസം ഗുണകരമാകും. നിങ്ങളുടെ പ്രശസ്തിയും പൊതുജന പിന്തുണയും വർദ്ധിക്കും. പുതിയ സ്ഥാനമോ ബഹുമതിയോ ലഭിക്കുന്നതിന്റെ സൂചനകളും ഉണ്ട്. യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ജാഗ്രത പാലിക്കേണ്ടത് വളരെ പ്രധാനമാണ്.
തുലാം (Libra): ഇന്നിവർക്ക് സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ സന്തുലിതാവസ്ഥ നിലനിർത്തുന്നത് നിർണായകമായിരിക്കും. വരുമാനവും ചെലവും സന്തുലിതമാക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ സമാധാനം നിലനിർത്തും. കുടുംബ കാര്യങ്ങളിൽ പുറത്തുനിന്നുള്ള ഉപദേശം തേടുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. നിങ്ങളുടെ മേലുദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഉപദേശം ഒരു വഴികാട്ടിയായി മാറും. ആരോഗ്യത്തെ അവഗണിക്കുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കും. ജോലിയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ബോസ് ദേഷ്യപ്പെട്ടേക്കാം.
വൃശ്ചികം (Scorpio): ഇന്നിവർക്ക് സന്തോഷവും പുതിയ മാറ്റങ്ങളും കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കാം. ദൂരെ താമസിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ഒരാളെ കണ്ടുമുട്ടുന്നത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിന് സമാധാനം നൽകും. വീട് അലങ്കരിക്കുന്നതിനോ പുതുക്കിപ്പണിയുന്നതിനോ ഉള്ള ചെലവുകൾ വർദ്ധിച്ചേക്കാം. കൊച്ചുകുട്ടികളിൽ നിന്നുള്ള അഭ്യർത്ഥനകൾ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിന് സന്തോഷം നൽകും. സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങൾ എളുപ്പത്തിൽ പരിഹരിക്കപ്പെടുന്നതിനാൽ മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ജോലിയും ആക്കം കൂട്ടും.
ധനു (Sagittarius): ഇന്നിവർക്ക് പുരോഗതിക്കുള്ള പുതിയ വഴികൾ തുറന്നേക്കാം. നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിനെ പുതിയ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള പദ്ധതികൾ വിജയിക്കാം. സുഹൃത്തുക്കളുമൊത്തുള്ള സമയം സമ്മർദ്ദം കുറയ്ക്കും. നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ നിങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷകൾക്ക് അനുസൃതമായി ജീവിക്കും, നിങ്ങളുടെ പ്രണയ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേക കൂടിക്കാഴ്ച സന്തോഷം നൽകും. ജോലി അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് നല്ല വാർത്തകൾ ലഭിക്കും.
മകരം (Capricorn): ഇന്നിവർക്ക് പുരോഗതിയുടെ ദിനം, നിങ്ങളുടെ കഠിനാധ്വാനവും വേഗതയും ചിലരെ അസ്വസ്ഥരാക്കുകയും പുതിയ എതിരാളികളെ സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്തേക്കാം. രാഷ്ട്രീയത്തിലോ സാമൂഹിക മേഖലയിലോ ബുദ്ധിപൂർവ്വം മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. സർക്കാർ ജോലിയിൽ വിജയം നേടാൻ സാധ്യത, മറ്റുള്ളവരെ ആശ്രയിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക.
കുംഭം (Aquarius): ഇന്ന് പതിവിലും കൂടുതൽ സന്തോഷകരവും സമാധാനപരവുമായ ദിവസമായിരിക്കും. കുടുംബത്തിൽ സന്തോഷത്തിന്റെയും ഐക്യത്തിന്റെയും അന്തരീക്ഷം നിലനിൽക്കും. നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ പരീക്ഷാഫലം ആശ്വാസം നൽകും. നിങ്ങളുടെ ഇണയുടെ സ്ഥാനക്കയറ്റം അഭിമാനവും സന്തോഷവും നൽകും. നിങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഉപദേശം ഗുണകരമാകും, സുഹൃത്തുക്കളുമായി നിങ്ങൾക്ക് നല്ല സമയം ലഭിക്കും, എന്നാൽ അടുത്ത ബന്ധുവിന്റെ ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കകൾ നിലനിൽക്കും.
മീനം (Pisces): ഇന്നിവർക്ക് ജാഗ്രതയും ധാരണയും ആവശ്യമായി വരും. ഒരു ചെറിയ അശ്രദ്ധ വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമായേക്കാം, ജോലിസ്ഥലത്ത് ഒരു തർക്കമുണ്ടാകാൻ സാധ്യത, അതിനാൽ നിങ്ങളുടെ വാക്കുകളിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക. അവിവാഹിതരായ വ്യക്തികൾക്ക് പ്രണയത്തിൽ ഒരു പുതിയ തുടക്കം അനുഭവപ്പെടാം. ബിസിനസിലെ നിക്ഷേപങ്ങൾ ഭാവിയിൽ നല്ല ലാഭം നൽകും. ഒരു പങ്കാളിത്തത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് സമഗ്രമായ ഗവേഷണം നടത്തുന്നത് ഉറപ്പാക്കുക.
(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)