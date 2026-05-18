Todays Horoscope: തുലാം രാശിക്കാർക്ക് നല്ല ദിനം; കുംഭ രാശിക്കാർക്ക് ഉയർച്ച താഴ്ചകളുടെ ദിനം; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!

Written ByAjitha KumariUpdated byAjitha Kumari
Published: May 18, 2026, 06:13 AM IST|Updated: May 18, 2026, 06:13 AM IST

Horoscope Today: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോ രാശിക്കാർക്കും അനുഭവങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും.  

Today Rashiphalam: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോരുത്തർക്കും വ്യത്യസ്ത അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും. മേട രാശിക്കാർക്ക് തിരക്കേറും, 

ഇടവ രാശിക്കാർക്ക് സന്തോഷ ദിനം, തുലാം രാശിക്കാർക്ക് നല്ല ദിനം, ധനു രാശിക്കാർക്ക് സമ്മിശ്ര ദിനം, മറ്റു രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് എങ്ങനെ? നോക്കാം...

മേടം (Aries): ഇന്നിവർക്ക് തിരക്കുകളും സമ്മർദ്ദവും ഏറും പക്ഷേ ക്ഷമ പാലിക്കുക. പഴയ ഒരു രോഗം വീണ്ടും പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് നിങ്ങളുടെ ആശങ്കകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കും, അതിനാൽ നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തെ അവഗണിക്കരുത്. നിങ്ങൾ ഒരു പുതിയ വാഹനം വാങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അതീവ ജാഗ്രത പാലിക്കുക. മറ്റുള്ളവരെ അമിതമായി വിശ്വസിക്കുന്നത് ദോഷകരമാകും. നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന് നൽകിയ ഏതെങ്കിലും വാഗ്ദാനങ്ങൾ നിങ്ങൾ നിറവേറ്റേണ്ടി വന്നേക്കാം.

ഇടവം (Taurus): ഇന്നിവർക്ക് സന്തോഷം, വിനോദം, പുതിയ തുടക്കങ്ങൾ എന്നിവയാൽ നിറഞ്ഞിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ സൃഷ്ടിപരമായ ചിന്ത ആളുകളെ ആകർഷിക്കും, നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ സുഹൃത്തുക്കളെ പോലും ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും. വർദ്ധിച്ച ചെലവുകൾ നിങ്ങളുടെ ബജറ്റിനെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചേക്കാം അതിനാൽ വിവേകം നിർണായകമാകും. അവിവാഹിതരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പുതിയ പ്രണയം സന്തോഷം നൽകിയേക്കാം. കുടുംബത്തിലെ ഒരാൾക്ക് ഒരു പുതിയ ജോലി ഒരു ഉത്സവ അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കും.

മിഥുനം (Gemini): ഇന്നിവർ വാക്കുകൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ ശക്തിയാകും, ഒരു സാമൂഹിക പരിപാടിയിൽ പറയുന്ന എന്തും തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടാം അതിനാൽ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം സംസാരിക്കുക. വഞ്ചനയ്ക്ക് സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ ഓൺലൈനിൽ ഷോപ്പിംഗ് നടത്തുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. സമഗ്രമായ അന്വേഷണത്തിന് ശേഷം മാത്രം സ്വത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുക. നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് അലഞ്ഞുതിരിയാൻ സാധ്യത.

കർക്കിടകം (Cancer): ഇന്നിവർക്ക് സുഖസൗകര്യങ്ങളിലും സന്തോഷത്തിലും വർദ്ധനവ്, കുടുംബാംഗങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷകൾക്ക് അനുസൃതമായി ജീവിക്കും, ഒരു അകന്ന ബന്ധുവിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല വാർത്തകൾ ലഭിച്ചേക്കാം. കഠിനാധ്വാനം വിജയം നൽകും, കഴിഞ്ഞകാലത്തെ ഒരു സാമ്പത്തിക ഇടപാട് ചില ആശങ്കകൾ ഉയർത്തും. ഒരു പുതിയ വാഹനം വാങ്ങുന്നത് പരിഗണിക്കാം.

ചിങ്ങം (Leo): ഇന്നിവർക്കൊപ്പം ഭാഗ്യം ഉണ്ടാകും, ആഗ്രഹിക്കുന്ന നേട്ടങ്ങളുണ്ടാകും, ആരോഗ്യത്തിൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്, വിദ്യാർത്ഥികൾ പഠനത്തിൽ അച്ചടക്കം പാലിക്കണം. ചില ആളുകൾ നിങ്ങളുടെ നന്മയെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചേക്കാം, പക്ഷേ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പാതയിൽ തുടരണം. ദൈവത്തോടുള്ള ഭക്തി നിങ്ങളുടെ മനസ്സിന് സമാധാനം നൽകും. ഓരോ ഘട്ടത്തിലും നിങ്ങളുടെ ഇണയുടെ പിന്തുണ നിങ്ങളുടെ ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കും.

കന്നി (Virgo): ഇന്നിവർക്ക് അമ്മയുമായി ആശങ്കകൾ പങ്കിടുന്നത് ആശ്വാസം നൽകും. വാഹനമോടിക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കുക,  ഇണയ്‌ക്കായി പ്രത്യേകമായി എന്തെങ്കിലും വാങ്ങുന്നത് നിങ്ങളുടെ ബന്ധം മെച്ചപ്പെടുത്തും. രാഷ്ട്രീയത്തിലോ സാമൂഹിക മേഖലയിലോ ഉള്ള നിങ്ങളുടെ പ്രശസ്തി ശക്തിപ്പെടുത്തും. നിങ്ങളുടെ കുടുംബം നിങ്ങളുടെ ബഹുമാനാർത്ഥം ഒരു പ്രത്യേക സർപ്രൈസ് ആസൂത്രണം ചെയ്തേക്കാം.

തുലാം (Libra): ഇന്നിവർക്ക് സന്തോഷവും ശുഭകരവുമായ സംഭവങ്ങളും നിറഞ്ഞ ദിനം, നിങ്ങളുടെ കഠിനാധ്വാനം ഫലം ചെയ്യും, കൂടാതെ പണമടച്ചുള്ള ഇടപാട് ആശ്വാസം നൽകും. എതിരാളികൾ നിങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കാൻ ശ്രമിച്ചേക്കാം, പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ജ്ഞാനം അവരെ ശാന്തമാക്കും. ഇന്നത്തെ ദിവസം പോസിറ്റീവും സന്തോഷകരവുമായിരിക്കും.

വൃശ്ചികം (Scorpio): ഇന്നിവർക്ക് പുതിയതും മികച്ചതുമായ ആശയങ്ങൾ ഉയർന്നുവന്നേക്കാം, അത് കാര്യമായ ബിസിനസ്സ് ലാഭം കൊണ്ടുവന്നേക്കാം. വിദേശ കാര്യങ്ങളിൽ നല്ല വാർത്തകൾ ലഭിക്കാനുള്ള സാധ്യത, പുതിയ ആളുകളെ കണ്ടുമുട്ടുന്നത് ഭാവിയിൽ ഗുണകരമാകും, നിങ്ങളുടെ പിതാവ് പറയുന്ന എന്തെങ്കിലും നിങ്ങളെ വേദനിപ്പിച്ചേക്കാം, പക്ഷേ നിങ്ങൾ സംയമനം പാലിക്കും. നഷ്ടപ്പെട്ടതും പ്രിയപ്പെട്ടതുമായ ഒരു വസ്തു കണ്ടെത്തുന്നത് സന്തോഷം നൽകും.

ധനു (Sagittarius): ഇന്നിവർക്ക് സമ്മിശ്ര ഫലങ്ങളുടെ ദിവസം, നിങ്ങളുടെ ഇണ എന്തിനെക്കുറിച്ചും അസ്വസ്ഥനായിരിക്കാം, അതിനാൽ നിങ്ങളുടെ ബന്ധത്തിൽ സ്നേഹവും ധാരണയും നിലനിർത്തുക. വരുമാന കാര്യങ്ങളിൽ ജാഗ്രത പാലിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മാനസിക സമ്മർദ്ദത്തിൽ നിന്ന് ആശ്വാസം ലഭിക്കും, അധ്യാപകരിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണ പിന്തുണ ലഭിക്കും. ഒരു പ്രിയപ്പെട്ട ആഗ്രഹം നിറവേറ്റുന്നത് നിങ്ങളുടെ സന്തോഷം ഇരട്ടിയാക്കും. വീട്ടിൽ ഒരു മതപരമായ പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുന്നതും സാധ്യമാണ്.

മകരം (Capricorn): ഇന്നിവർക്ക് പോസിറ്റീവ് മാറ്റങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ പുതിയ ഊർജ്ജം നിറയ്ക്കും. നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളിൽ നിന്ന് നല്ല വാർത്തകൾ ലഭിക്കും, നിങ്ങളുടെ കഠിനാധ്വാനം മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ജോലികൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. നിങ്ങളുടെ ജീവിതശൈലി മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ വിജയിച്ചേക്കാം. ആരോഗ്യത്തെ അവഗണിക്കരുത്. കുടുംബത്തിൽ ഒരു പുതിയ അതിഥിയുടെ വരവ് സന്തോഷം നൽകും, നിങ്ങളുടെ ഇണയുമായുള്ള പ്രണയ നിമിഷങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ബന്ധത്തിന് പുതിയ ഊഷ്മളത നൽകും.

കുംഭം (Aquarius): ഇന്നിവർക്ക് ഉയർച്ച താഴ്ചകളുടെ ദിവസം, യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ചേക്കാം അത് ഭാവിയിൽ ഗുണകരമാകും. ജോലിസ്ഥലത്ത് തർക്കങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം, അതിനാൽ ക്ഷമയും ധാരണയും പുലർത്തുക. നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ അനുഗ്രഹത്തോടെ ജോലി ആരംഭിക്കുന്നത് വിജയം കൈവരുത്തും. വീടിനായി പുതിയ ഇലക്ട്രോണിക് വസ്തുക്കൾ വാങ്ങാനുള്ള സാധ്യത.

മീനം (Pisces): ഇന്നിവർക്ക് ബിസിനസ്സിൽ ചില വെല്ലുവിളികൾ ഉയരും, പക്ഷേ ക്ഷമ പരിഹാരങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കും. മറ്റുള്ളവരുടെ ഉപദേശത്തെ അന്ധമായി ആശ്രയിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. സർക്കാർ ജോലി പൂർത്തിയാക്കാൻ നിങ്ങൾ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യേണ്ടി വന്നേക്കാം. ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിന് സമയവും ധാരണയും ആവശ്യമാണ്. ഒരു പഴയ സുഹൃത്തിനെ കണ്ടുമുട്ടുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിന് സന്തോഷം നൽകിയേക്കാം. പിതാവിന്റെ ആരോഗ്യം പ്രത്യേകിച്ച് നേത്രരോഗങ്ങൾ ആശങ്ക വർദ്ധിപ്പിക്കും.

(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)

