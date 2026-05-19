/Todays Horoscope: മേട രാശിക്കാർ അശ്രദ്ധ ഒഴിവാക്കുക; ചിങ്ങ രാശിക്കാർക്ക് അടിപൊളി ദിനം; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!

Today Rashiphalam: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോരുത്തർക്കും അനുഭവങ്ങൾ പലതായിരിക്കും. മേട രാശിക്കാർ ഒരു കാര്യത്തിലും അശ്രദ്ധ അരുത് ,
ഇടവ രാശിക്കാർ ചെലവുകൾ നിയന്ത്രിക്കുക, തുലാം രാശിക്കാർ ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക, ധനു രാശിക്കാർക്ക് സമ്മിശ്ര ദിനം, മറ്റു രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് എങ്ങനെ? നോക്കാം...
മേടം (Aries): ഇന്നിവർ ഒരു കാര്യത്തിലും അശ്രദ്ധ അരുത്, അതിനാൽ എല്ലാ ജോലികളെയും പൂർണ്ണ ശ്രദ്ധയോടെ സമീപിക്കുക. ഒരു പ്രധാന ബിസിനസ്സ് ഇടപാട് തടസ്സപ്പെട്ടേക്കാം, ഇത് നിങ്ങളെ അൽപ്പം അസ്വസ്ഥരാക്കും. വ്യക്തിപരമായ കുടുംബ കാര്യങ്ങൾ വീട്ടിൽ മാത്രം ഒതുക്കി നിർത്തുന്നതാണ് നല്ലത്. മുതിർന്നവരോടൊപ്പം ചെലവഴിക്കുന്ന സമയം ബന്ധങ്ങൾക്ക് പുതിയ ഊഷ്മളത നൽകും. നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ ശാഠ്യമുള്ള ശീലങ്ങൾ നിങ്ങളെ ചിന്തിപ്പിക്കും.
ഇടവം (Taurus): ഇന്നിവരുടെ തീരുമാനമെടുക്കാനുള്ള കഴിവുകൾ മികച്ചതായിരിക്കാം, പക്ഷേ ആവശ്യപ്പെടാത്ത ഉപദേശം നൽകുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. ഷോപ്പിംഗ് നടത്തുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ചെലവുകൾ നിയന്ത്രിക്കുക. നിങ്ങളുടെ ഇണ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും നിങ്ങളുടെ ശക്തമായ പിന്തുണയായിരിക്കും. ചിലർ ജോലിസ്ഥലത്ത് നിങ്ങളെ കബളിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചേക്കാം, പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ജ്ഞാനം വിജയിക്കും. മാതാപിതാക്കളുടെ അനുഗ്രഹത്താൽ മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ജോലികൾ പൂർത്തിയാകുമെന്നതിന്റെ സൂചനകളുണ്ട്.
മിഥുനം (Gemini): ഇന്നിവർക്ക് പോസിറ്റീവ് എനർജിയും പുതിയ പ്രതീക്ഷകളും കൊണ്ട് നിറയും. യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ചില പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ചേക്കാം. മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ജോലികൾ വേഗത്തിൽ പൂർത്തിയാകാൻ തുടങ്ങും. സർക്കാർ ജോലികൾക്കായി തയ്യാറെടുക്കുന്നവർ അവരുടെ കഠിനാധ്വാനം തുടരണം. നിങ്ങളുടെ ഇണയുടെ വിജയം നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം നൽകും. ഏതെങ്കിലും കുടുംബ തീരുമാനങ്ങളിൽ തിരക്കുകൂട്ടുന്നത് ഒഴിവാക്കുക, മനോഹരമായ സ്വരം നിലനിർത്തുക.
കർക്കിടകം (Cancer): ഇന്നിവർക്ക് ഉരവാദിത്തങ്ങളുടെ ഭാരം നിങ്ങളെ അൽപ്പം തളർത്തിയേക്കാം. ഒരേസമയം ഒന്നിലധികം ജോലികൾ നിങ്ങളെ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാക്കും. മുൻകാല തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് പഠിക്കുന്നത് ഇന്ന് വളരെ സഹായകരമാകും. അതിഥികൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ സന്തോഷം കൊണ്ടുവരും. ചെലവുകൾക്കും വരുമാനത്തിനും ഇടയിൽ സന്തുലിതാവസ്ഥ നിലനിർത്തുന്നത് നിർണായകമായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ സന്തോഷത്തിനായി ഒരു പുതിയ ലാപ്ടോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഗാഡ്ജെറ്റ് വാങ്ങാനുള്ള സാധ്യത.
ചിങ്ങം (Leo): ഇന്നിവർക്ക് അത്ഭുതകരമായ അവസരങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നേക്കാം. യാത്രയ്ക്കിടെ നിങ്ങൾക്ക് ചില പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തകളോ വിവരങ്ങളോ ലഭിച്ചേക്കാം. നിങ്ങളുടെ പഴയ ജോലിയിൽ നിന്ന് ഒരു തിരിച്ചുവരവിന്റെ സൂചനകളുണ്ട്. ജോലിസ്ഥലത്ത് നിങ്ങളുടെ ബോസിന്റെ വിശ്വാസം നേടുന്നത് നിങ്ങളുടെ പ്രതിച്ഛായയെ ശക്തിപ്പെടുത്തും, സാമൂഹിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രശസ്തി വർദ്ധിക്കും. വാഹനമോടിക്കുമ്പോൾ ജാഗ്രത അത്യാവശ്യമാണ്.
കന്നി (Virgo): ഇന്നിവർക്ക് ഒരു പ്രത്യേകവും ആവേശകരവുമായ ദിവസമായിരിക്കാം. ഓഹരി വിപണിയിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നത് പരിഗണിക്കാം, പക്ഷേ വിദഗ്ദ്ധോപദേശം തേടേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. ഒരു കുടുംബാംഗത്തിന്റെ ആരോഗ്യം ആശങ്കകൾ സൃഷ്ടിച്ചേക്കാം. നിങ്ങളുടെ ഇണയുമായുള്ള നിലവിലുള്ള ഏത് നീരസവും സ്നേഹത്തോടെ പരിഹരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ദൈവഭക്തി മാനസിക സമാധാനവും പോസിറ്റീവ് എനർജിയും നൽകും.
തുലാം (Libra): ഇന്നിവർക്ക് ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ പോലും പ്രധാനമായി തോന്നാമെന്നതിനാൽ നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തിന് പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ നൽകുക, വിദ്യാർത്ഥികൾ പഠനത്തിൽ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുകയും വിജയത്തിലേക്ക് അടുക്കുകയും ചെയ്യും. സുഖസൗകര്യങ്ങളിലെ വർദ്ധനവ് സന്തോഷം നൽകും. നിങ്ങളുടെ കഠിനാധ്വാനവും ജോലിയോടുള്ള സമീപനവും ജോലിസ്ഥലത്ത് മറ്റുള്ളവരെ ആകർഷിക്കും. നിങ്ങളുടെ ബോസ് നിങ്ങളെ പ്രശംസിച്ചേക്കാം. മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടുന്നത് ഒഴിവാക്കുക.
വൃശ്ചികം (Scorpio): ഇന്നിവരുടെ പോസിറ്റീവ് ചിന്ത വിജയത്തിലേക്കുള്ള വഴിയൊരുക്കും. ജോലിസ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രധാന ഉത്തരവാദിത്തം ലഭിച്ചേക്കാം, അത് നിങ്ങൾ മികച്ച രീതിയിൽ നിറവേറ്റും. മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഒരു വസ്തു ഇടപാട് അന്തിമരൂപമാകുമെന്നതിന്റെ സൂചനകളുണ്ട്. പഴയ നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഗണ്യമായ ലാഭം നിങ്ങളുടെ സന്തോഷം ഇരട്ടിയാക്കും. നിങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങളിൽ നിന്നും ബന്ധുക്കളിൽ നിന്നും പൂർണ്ണ പിന്തുണ ലഭിക്കും. വരുമാനത്തിലെ വർദ്ധനവ് നിങ്ങളുടെ ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കും.
ധനു (Sagittarius): ഇന്നിവർക്ക് സമ്മിശ്ര ഫലങ്ങളുടെ ദിവസം, ജോലിക്കായി നിങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്യേണ്ടി വന്നേക്കാം. വലിയ സ്വപ്നങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ശ്രമങ്ങൾക്ക് പുതിയ ദിശ നൽകും, പക്ഷേ ചില തടസ്സങ്ങളും ഉണ്ടായേക്കാം. ഇണയുമായുള്ള ചെറിയ കാര്യങ്ങളിൽ പിരിമുറുക്കം വർദ്ധിച്ചേക്കാം, അതിനാൽ ക്ഷമയോടെയിരിക്കുക. രാഷ്ട്രീയത്തിലോ സാമൂഹിക മേഖലയിലോ ഉള്ളവർക്ക് പ്രമുഖ വ്യക്തികളെ കണ്ടുമുട്ടാൻ അവസരം ലഭിച്ചേക്കാം, അത് ഭാവിയിൽ ഗുണകരമാകും.
മകരം (Capricorn): ഇന്നിവർക്ക് ബിസിനസ്സിനെക്കുറിച്ചും വരുമാനത്തെക്കുറിച്ചും നിങ്ങൾക്ക് മികച്ച ആശയങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം. ശരിയായ സമയത്ത് ശരിയായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് കാര്യമായ നേട്ടങ്ങൾ കൈവരുത്തും. നിങ്ങളുടെ വരുമാനം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പുതിയ വഴികളിൽ നിങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കും. നിങ്ങളുടെ എതിരാളികളുടെ സ്വാധീനത്തിൽ പെടാതിരിക്കുക. പഴയ ഇടപാടുകളിലും സർക്കാർ കാര്യങ്ങളിലും ആശ്വാസത്തിന്റെ സൂചനകളുണ്ട്. വിദ്യാർത്ഥികൾ അവരുടെ പഠനത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ടത് വളരെ പ്രധാനമാണ്.
കുംഭം (Aquarius): ഇന്നിവർ കോപം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ വിജയമാണെന്ന് തെളിയിക്കും. കുടുംബാംഗങ്ങൾ ചെറിയ കാര്യങ്ങളിൽ പോലും അസ്വസ്ഥരാകാം, അതിനാൽ ശാന്തത പാലിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. ആഡംബരങ്ങൾക്കും ഹോബികൾക്കും വേണ്ടിയുള്ള ചെലവുകൾ വർദ്ധിച്ചേക്കാം. വ്യക്തിപരമായ വിവരങ്ങൾ ആരോടെങ്കിലും പങ്കിടുന്നത് ഭാവിയിൽ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമായേക്കാം. വീട്ടിൽ ഒരു ശുഭകരമായ പരിപാടിക്കുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ സന്തോഷകരമായ അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കും. വിദേശത്ത് പഠിക്കാൻ സ്വപ്നം കാണുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നല്ല അവസരം ലഭിച്ചേക്കാം.
മീനം (Pisces): ഇന്നിവർക്ക് അനാവശ്യമായ സംഘർഷങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഒഴിവാക്കുന്നത് ബുദ്ധിപരമായിരിക്കും. ആളുകൾ അവരുടെ കുടുംബ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ നന്നായി നിറവേറ്റും, അത് നിങ്ങളുടെ ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കും. നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളിൽ നിന്നുള്ള നല്ല വാർത്ത നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിന് സമാധാനം നൽകിയേക്കാം. ഒരു പഴയ സുഹൃത്തിനെ കണ്ടുമുട്ടുന്നത് ഓർമ്മകളെ പുതുക്കും.
(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)