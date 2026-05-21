/Todays Horoscope: കന്നി രാശിക്കാർക്ക് നേട്ടങ്ങളുടെ ദിനം; തുലാം രാശിക്കാർ ജാഗ്രത പാലിക്കുക; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!

Today Rashiphalam: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോരുത്തർക്കും അനുഭവങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. മേട രാശിക്കാരുടെ ആഗ്രഹം നിറവേറും.
ഇടവ രാശിക്കാർ ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക, തുലാം രാശിക്കാർ ജാഗ്രത പാലിക്കുക, ധനു രാശിക്കാർക്ക് സന്തോഷ ദിനം, മറ്റു രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് എങ്ങനെ? അറിയാം...
മേടം (Aries): ഇന്നിവർക്ക് പഴയ ബന്ധങ്ങളുടെ മധുരവും പുതിയ സന്തോഷങ്ങളുടെ സമ്മാനവും കൊണ്ടുവരും. പഴയ സുഹൃത്തുക്കളെ കണ്ടുമുട്ടുന്നത് ഓർമ്മകളുടെ ഒരു നിധിശേഖരം തുറക്കും. വീട്ടിൽ ഒരു പുതിയ അതിഥിയുടെ വരവ് സന്തോഷം വർദ്ധിപ്പിക്കും. നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളോടൊപ്പം ചെലവഴിക്കുന്ന സമയം അവരുടെ ഹൃദയം മനസ്സിലാക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അവസരം നൽകും. നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ കരിയറിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ അൽപ്പം ആശങ്കാകുലരായിരിക്കാം, പക്ഷേ ഒരു പഴയ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റുന്നത്തിൽ സന്തോഷം ഉണ്ടാകും.
ഇടവം (Taurus): കാലാവസ്ഥ നിങ്ങളെ ദുർബലരാക്കിയേക്കാമെന്നതിനാൽ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ച് അൽപ്പം ജാഗ്രത പാലിക്കുക, നിങ്ങളുടെ ദീർഘകാല ബിസിനസ്സ് പദ്ധതികൾ ക്രമേണ വിജയത്തിലേക്ക് നയിക്കും. ഒരു യാത്ര ആസൂത്രണം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മുതിർന്നവരുടെ ഉപദേശം തേടുന്നത് ഗുണം ചെയ്യും. സർക്കാർ ജോലികൾക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്നവർക്ക് വിജയം തൊട്ടുപിന്നാലെയായിരിക്കാം.
മിഥുനം (Gemini): ഇന്നിവർക്ക് സ്വത്തിന്റെയും നിക്ഷേപത്തിന്റെയും കാര്യങ്ങളിൽ ഭാഗ്യം നിങ്ങളെ അനുകൂലിക്കാം. പുതിയ ഒരു വസ്തു വാങ്ങുക എന്ന ആശയം ഗുണകരമാണെന്ന് തെളിയിക്കപ്പെടും. എന്നിരുന്നാലും അഹങ്കാരമോ തിടുക്കമോ ചില ജോലികൾ പൂർത്തിയാകാതെ പോയേക്കാം. അസൂയ ഒഴിവാക്കി നിങ്ങളുടെ ഊർജ്ജത്തെ ശരിയായ ദിശയിലേക്ക് തിരിച്ചുവിടുക. നിങ്ങൾക്ക് രുചികരമായ ഭക്ഷണം ആസ്വദിക്കാം, പക്ഷേ പഴയ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ വീണ്ടും ഉയർന്നുവന്നേക്കാം.
കർക്കിടകം (Cancer): ഇന്നിവർക്ക് പുതിയ സാധ്യതകളും അവസരങ്ങളും നിങ്ങളുടെ വാതിൽക്കൽ മുട്ടിയേക്കാം. ഒരു പുതിയ ജോലി വാഗ്ദാനം നിങ്ങളുടെ ഉത്സാഹം വർദ്ധിപ്പിക്കും. നിങ്ങളുടെ സാമൂഹിക സാന്നിധ്യം ആളുകളെ ആകർഷിക്കും. പുതിയ വസ്ത്രങ്ങൾ, മൊബൈൽ ഫോൺ അല്ലെങ്കിൽ ഗാഡ്ജെറ്റുകൾ വാങ്ങാൻ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയേക്കാം. നിങ്ങളുടെ ശ്രമങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്മാറുന്നത് ദോഷകരമായിരിക്കും. മറ്റുള്ളവരുടെ സ്വാധീനത്താൽ വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന സംഘർഷങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക.
ചിങ്ങം (Leo): ഇന്നിവർക്ക് ചിന്തനീയമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് ഗുണം ചെയ്യും. പുതിയ ജോലിയിലേക്ക് തിരക്കുകൂട്ടുന്നത് ഒഴിവാക്കുക, ആദ്യം അവരെ അറിഞ്ഞതിനുശേഷം മാത്രം ഓരോരുത്തരെയും വിശ്വസിക്കുക. ജോലി മാറ്റാനുള്ള ആശയം നല്ല ഫലങ്ങൾ നൽകിയേക്കാം. സമ്പാദ്യ പദ്ധതികളിൽ നിക്ഷേപിക്കാൻ ഇത് നല്ല സമയമാണ്. നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളിൽ നിന്നുള്ള നല്ല വാർത്തകൾ നിങ്ങളുടെ മുഖത്ത് പുഞ്ചിരി വിടർത്തും.
കന്നി (Virgo): ഇന്നിവർക്ക് പുതിയ അംഗീകാരവും പുതിയ നേട്ടങ്ങളും സൂചിപ്പിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ ജോലി പ്രശംസിക്കപ്പെടും, പുതിയ ആളുകളുമായുള്ള നിങ്ങളുടെ ബന്ധങ്ങൾ വർദ്ധിക്കും. നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള നിങ്ങളുടെ ശ്രമങ്ങൾ ഫലം നൽകും. വളരെക്കാലമായി മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന സർക്കാർ ജോലി പൂർത്തിയാക്കുന്നത് ആശ്വാസം നൽകും. കുടുംബത്തിലെ ഒരു വിട്ടുമാറാത്ത രോഗം ഉത്കണ്ഠ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും അത് നിരന്തരമായ തിരക്കേറിയ പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്തേക്കാം.
തുലാം (Libra): ഇന്നിവർക്ക് വലിയ തടമാകാം. കാര്യങ്ങൾ മാറ്റിവയ്ക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ശീലം കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം. നിങ്ങളുടെ ഇണയോടൊപ്പം ഒരു ഷോപ്പിംഗ് യാത്രയോ വിനോദ യാത്രയോ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നത് സന്തോഷം നൽകും, പക്ഷേ വിവേകത്തോടെ ചെലവഴിക്കുക. വഞ്ചനയ്ക്ക് സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ സ്വത്ത് കാര്യങ്ങളിൽ ജാഗ്രത പാലിക്കുക. ഒരു അജ്ഞാത വ്യക്തിയെ അമിതമായി വിശ്വസിക്കുന്നത് ദോഷകരമായേക്കാം.
വൃശ്ചികം (Scorpio): ഇന്നിവർക്ക് വിജയത്തിലേക്കുള്ള ചുവടുവയ്പ്പുകൾ വേഗത്തിലായേക്കാം. സുഹൃത്തുക്കളോടൊപ്പം ചെലവഴിക്കുന്ന സമയം സമ്മർദ്ദം കുറയ്ക്കും. രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് വെല്ലുവിളികൾ നേരിടേണ്ടിവരും, പക്ഷേ അവർ ക്ഷമയോടെ മുന്നോട്ട് പോകണം. കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന പണം തിരികെ ലഭിച്ചേക്കാം, ശരിയായ സ്ഥലത്ത് നിക്ഷേപിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഭാവിയെ ശക്തിപ്പെടുത്തും. നിങ്ങളുടെ ചിന്തയിലും ജീവിതശൈലിയിലും നല്ല മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താനും നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കും.
ധനു (Sagittarius): ഇന്നിവർക്ക് സന്തോഷവും രസകരവും നിറഞ്ഞതായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ അനുഗ്രഹത്താൽ മുടങ്ങിയ ജോലി പൂർത്തിയാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ജോലിയിലെ അശ്രദ്ധ നിങ്ങളുടെ സഹപ്രവർത്തകരെ അസ്വസ്ഥരാക്കും, അതിനാൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക. ആത്മവിശ്വാസത്തോടെയുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ വിജയത്തിലേക്ക് നയിക്കും. വാഹനമോടിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, ദീർഘയാത്രകൾ ഒഴിവാക്കുക.
മകരം (Capricorn): ഇന്നിവർക്ക് സമ്പത്തും സമൃദ്ധിയും വർദ്ധിക്കും, ബിസിനസ്സ് പദ്ധതികൾ പ്രതീക്ഷിച്ചതിലും മികച്ച ഫലങ്ങൾ നൽകിയേക്കാം. പുതിയ പങ്കാളിത്തങ്ങളും വീട് വാങ്ങാനുള്ള സ്വപ്നങ്ങളും യാഥാർത്ഥ്യമായേക്കാം. കുട്ടികൾക്ക് നൽകുന്ന വാഗ്ദാനങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നത് നിർണായകമാകും. പഠനത്തിലെ അശ്രദ്ധ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ചെലവേറിയതായി തോന്നിയേക്കാം, അതിനാൽ കഠിനാധ്വാനം തുടരുക.
കുംഭം (Aquarius): ഇന്നിവർക്ക് കഠിനാധ്വാനവും പുതിയ ആശയങ്ങളും വിജയത്തിന്റെ താക്കോലായിരിക്കാം. ബിസിനസ്സിലെ പുതിയ ചിന്തകൾ മുന്നോട്ട് പോകാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. പഴയ ഒരു സ്വത്ത് പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുന്നത് ആശ്വാസം നൽകും. വീട്ടിൽ ഒരു പുതിയ അതിഥിയുടെ വരവ് സന്തോഷകരമായ അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കും. കുടുംബത്തിൽ വിവാഹ ചർച്ചകൾ മുന്നോട്ട് പോയേക്കാം. പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായുള്ള യാത്രകളും ആസൂത്രണം ചെയ്തേക്കാം.
മീനം (Pisces): ഇന്നിവർക്ക് കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങൾ ചില ഉത്കണ്ഠകൾ ഉണ്ടാക്കിയേക്കാം. ചെറിയ കാര്യങ്ങളിൽ സഹോദരങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സംഘർഷങ്ങൾ ഉയർന്നേക്കാം. നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ പെരുമാറ്റവും ആശങ്കയുണ്ടാക്കും. ജോലിസ്ഥലത്ത് ആരെങ്കിലും നിങ്ങൾക്കെതിരെ ഗൂഢാലോചന നടത്തിയേക്കാം, അതിനാൽ ജാഗ്രത പാലിക്കുക. ബാങ്കിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ധനകാര്യ മേഖലകളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് അവരുടെ കഠിനാധ്വാനത്തിന് മികച്ച ഫലങ്ങൾ കാണാനും പ്രശംസിക്കപ്പെടാനും സാധ്യതയുണ്ട്.
(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)