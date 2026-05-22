/Todays Horoscope: ചിങ്ങ രാശിക്കാർക്ക് നേട്ടങ്ങളുടെ ദിനം; ധനു രാശിക്കാർ ജാഗ്രത പാലിക്കുക; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!

Today Rashiphalam: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോരുത്തർക്കും വ്യത്യസ്ത അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും.
ഇടവ രാശിക്കാർക്ക് ജോലി കയറ്റം, തുലാം രാശിക്കാർക്ക് തിരക്കേറും, ധനു രാശിക്കാർക്ക് അസ്വസ്ഥത അനുഭവപ്പെടാം, മറ്റു രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് എങ്ങനെ? അറിയാം...
മേടം (Aries): ഇന്നിവർക്ക് പുതിയ പ്രതീക്ഷകളും വലിയ ആശ്വാസ സന്ദേശവും ലഭിക്കും. വളരെക്കാലമായി മുടങ്ങിക്കിടന്ന ഒരു ജോലി ഒടുവിൽ പൂർത്തിയാകാം, അത് ഒരു ലഘുത്വം കൊണ്ടുവരും. സംഭാഷണത്തിലൂടെ നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ ഇണയ്ക്കും ഇടയിലുള്ള ദൂരം നികത്തപ്പെടും, നിങ്ങളുടെ ബന്ധത്തിൽ മാധുര്യം ഉണ്ടാകും, നിങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ച് ഇരുന്ന് ഭാവിയിലേക്കുള്ള പുതിയ പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യാൻ കഴിയും. രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് ഉയർന്ന സ്ഥാനമോ ബഹുമതിയോ ലഭിക്കാൻ സാധ്യത, ഇത് നിങ്ങളുടെ ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കും.
ഇടവം (Taurus): എന്നിവർക്ക് ചില ആല ആളുകളെ കണ്ടുമുട്ടുന്നത് നിങ്ങളുടെ കരിയറിനും ബിസിനസിനും ഗുണകരമാകും, ഒരു അകന്ന ബന്ധുവിൽ നിന്നുള്ള വാർത്തകൾ ചില ഉത്കണ്ഠകൾക്ക് കാരണമായേക്കാം. ഒരു കുട്ടിയുടെ ജോലിയിൽ സ്ഥാനക്കയറ്റം വീട്ടിൽ അഭിമാനത്തിന്റെയും സന്തോഷത്തിന്റെയും അന്തരീക്ഷം കൊണ്ടുവരും. നിങ്ങൾ അപ്രതീക്ഷിതമായി ഒരു പഴയ പ്രണയത്തെ കണ്ടുമുട്ടിയേക്കാം, ബാങ്ക് വായ്പകളുമായോ ധനകാര്യവുമായോ ബന്ധപ്പെട്ട തടസ്സങ്ങളും ഇന്ന് എളുപ്പത്തിൽ പരിഹരിക്കാനാകും.
മിഥുനം (Gemini): ഇന്നിവരുടെ വിവേകവും തീരുമാനമെടുക്കാനുള്ള കഴിവും മറ്റുള്ളവരേക്കാൾ മുന്നിലെത്തിക്കും. എതിരാളികളുടെ സ്വാധീനത്താൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകൾ വരുത്തുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ കരിയറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയും. ജോലിസ്ഥലത്തെ ഒരു പ്രധാന ജോലിക്ക് ജൂനിയറിന്റെ പിന്തുണയും സഹായകരമാകും. അമിതമായ ജോലിഭാരം ക്ഷീണത്തിന് കാരണമായേക്കാം, എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങളുമായുള്ള നല്ല ബന്ധം നിങ്ങളുടെ മാനസികാവസ്ഥ മെച്ചപ്പെടുത്തും. വീട്ടിൽ വിവാഹത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ കൂടുതൽ ഊർജ്ജസ്വലമായേക്കാം.
കർക്കിടകം (Cancer): ഇന്നിവർക്ക് ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ സ്നേഹത്തിന്റെയും ധാരണയുടെയും മനോഹരമായ സന്തുലിതാവസ്ഥ കാണും. നിങ്ങളുടെ അമ്മയ്ക്ക് നൽകിയ വാഗ്ദാനം നിറവേറ്റാൻ നിങ്ങൾക്ക് അവസരം ലഭിക്കും. ഒരു പുതിയ വസ്തു വാങ്ങുകയോ വിൽക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത മനസ്സിൽ വന്നേക്കാം, എന്നാൽ പരിചയസമ്പന്നനായ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഉപദേശം തേടുന്നത് ഗുണം ചെയ്യും. ബിസിനസ്സിലെ പുതിയ ആശയങ്ങൾ നിങ്ങളെ പുതിയ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. ഓഫീസിൽ നിങ്ങളുടെ ജോലി പ്രശംസിക്കപ്പെടും. ഒരു പ്രത്യേക വിവരം ഈ ദിവസത്തെ കൂടുതൽ സവിശേഷമാക്കിയേക്കാം.
ചിങ്ങം (Leo): ഇന്നിവർക്ക് സന്തോഷവും നേട്ടങ്ങളും കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കും. ഒരു പ്രധാന വിവരം നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ വഴികൾ തുറന്നേക്കാം. കുടുംബത്തോടൊപ്പം ചെലവഴിക്കുന്ന സമയം ബന്ധങ്ങളെ ശക്തിപ്പെടുത്തും. വളരെക്കാലമായി മുടങ്ങിക്കിടന്ന ഒരു ബിസിനസ്സ് കരാർ അന്തിമമാകുമെന്നതിന്റെ സൂചനയുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഊർജ്ജസ്വലനായിരിക്കും, നിങ്ങളുടെ ജോലികൾ ഷെഡ്യൂളിന് മുമ്പായി പൂർത്തിയാക്കാൻ നിങ്ങളെ പ്രാപ്തരാക്കും. കുട്ടികളുമൊത്തുള്ള ഒരു വിനോദയാത്ര ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നതും ഈ ദിവസത്തെ അവിസ്മരണീയമാക്കും.
കന്നി (Virgo): ഇന്നിവർക്ക് സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ ഭാഗ്യം നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായേക്കാം. പൂർവ്വിക സ്വത്തിൽ നിന്ന് നേട്ടമുണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത, വരുമാനം വർദ്ധിക്കുന്നത് സന്തോഷം നൽകും. നിങ്ങളുടെ ഇണയ്ക്കായി ചില പ്രത്യേക വാങ്ങലുകൾ നടത്താം, അത് നിങ്ങളുടെ ബന്ധത്തെ കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്തും. നിക്ഷേപിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം ചിന്തിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. ജോലി മാറ്റത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നവർക്ക് പുതിയ അവസരങ്ങൾ തുറന്നേക്കാം.
തുലാം (Libra): ഇന്നിവർക്ക് തിരക്കേറും, നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ജോലി ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക, മറ്റുള്ളവരെ അധികം ആശ്രയിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. നിങ്ങളുടെ സംഭാഷണം ആളുകളെ ആകർഷിക്കുന്ന ഒരു പാർട്ടിയിലോ ചടങ്ങിലോ പങ്കെടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അവസരം ലഭിച്ചേക്കാം. യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴോ കാഴ്ചകൾ കാണുമ്പോഴോ നിങ്ങൾക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ചേക്കാം. വാഹനമോടിക്കുമ്പോൾ ജാഗ്രത അത്യാവശ്യമാണ്. ഒരു പഴയ സുഹൃത്തിനെ കണ്ടുമുട്ടുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം നൽകും.
വൃശ്ചികം (Scorpio): ഇന്നിവർക്ക് ആരോഗ്യത്തിൽ നേരിയ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ ഉണ്ടായേക്കാം, അതിനാൽ നിങ്ങളുടെ ഭക്ഷണക്രമത്തിൽ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുക. അപ്രതീക്ഷിതമായി യാത്ര ചെയ്യേണ്ടി വന്നേക്കാം. നിങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങളുടെ പിന്തുണയോടെ ഒരു പഴയ ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നം പരിഹരിക്കപ്പെടുന്നതായി തോന്നും. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പുതിയ എന്തെങ്കിലും പഠിക്കാനും ചെയ്യാനും ആഗ്രഹം തോന്നും. കുടുംബത്തിലും ബന്ധങ്ങളിലും അവരുടേതാണെന്ന ബോധം വർദ്ധിക്കും, രക്തബന്ധങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടും.
ധനു (Sagittarius): ഇന്നിവർക്ക് പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടാത്ത ആഗ്രഹം കാരണം അൽപ്പം അസ്വസ്ഥത അനുഭവപ്പെടാം. ജോലി ചെയ്യാനുള്ള താൽപര്യം കുറയുന്നതായി തോന്നിയേക്കാം, അതിനാൽ പോസിറ്റീവായി തുടരാൻ ശ്രമിക്കുക. ഒരു കുടുംബാംഗത്തിന്റെ ആരോഗ്യം കാരണം നിങ്ങൾ ഓടിനടക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം. ഒരു ചെറിയ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ഇണയുമായി തർക്കമുണ്ടാകാൻ സാധ്യത, അതിനാൽ ക്ഷമ പാലിക്കുക. ജോലിസ്ഥലത്ത് എതിരാളികളെക്കുറിച്ച് ജാഗ്രത പാലിക്കേണ്ടതും പ്രധാനമാണ്.
മകരം (Capricorn): ഇന്നിവർക്ക് പെട്ടെന്നുള്ള സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾക്ക് സാധ്യത, ബിസിനസ്സിൽ നല്ല ലാഭം സന്തോഷം നൽകും, കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് പണം തിരികെ ലഭിച്ചേക്കാം. ജോലി അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് നല്ല വാർത്തകൾ ലഭിച്ചേക്കാം. വീട്ടിൽ ഒരു പുതിയ അതിഥിയുടെ വരവ് സന്തോഷം വർദ്ധിപ്പിക്കും. നിങ്ങളുടെ ഇണയുമായുള്ള ബന്ധത്തിലെ അസ്വസ്ഥത പരിഹരിക്കാൻ നിങ്ങൾ പരമാവധി ശ്രമിക്കും. എന്നിരുന്നാലും ഒരു സഹപ്രവർത്തകൻ പറയുന്ന എന്തെങ്കിലും നിങ്ങളെ വേദനിപ്പിച്ചേക്കാം.
കുംഭം (Aquarius): ഇന്നിവർക്ക് പതിവിലും മികച്ചതായിരിക്കാം. പെട്ടെന്നുള്ള യാത്രയ്ക്ക് സാധ്യത, നിങ്ങളുടെ കുട്ടി പരീക്ഷ എഴുതിയാൽ, ഫലങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം നൽകിയേക്കാം. പുതിയ ജോലി നേടാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ വിജയിച്ചേക്കാം. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള പുതിയ വഴികൾ തുറക്കപ്പെടും. എന്നിരുന്നാലും ഏത് സാഹചര്യത്തിലും പണം കടം വാങ്ങുന്നത് ഒഴിവാക്കുക.
മീനം (Pisces): ഇന്നിവർക്ക് ബിസിനസ് ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ കാരണം നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് അൽപ്പം അസ്ഥിരമായിരിക്കാം. വഞ്ചനയ്ക്ക് സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ പങ്കാളിത്തങ്ങളിൽ ജാഗ്രത പാലിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. ദൈവത്തോടുള്ള ഭക്തിയും ആത്മീയ പ്രവർത്തനങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സമാധാനം നൽകും. നിങ്ങളുടെ അമ്മയുമായി ഒരു പ്രധാന വിഷയം ചർച്ച ചെയ്തേക്കാം. ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ അവഗണിക്കുന്നത് ഭാവിയിൽ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമായേക്കാം.
