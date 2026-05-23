/Todays Horoscope: കർക്കിടക രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് പോസിറ്റിവ് ദിനം; കന്നി രാശിക്കാർ ജാഗ്രത പാലിക്കുക; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!

Written ByAjitha KumariUpdated byAjitha Kumari
Published: May 23, 2026, 06:39 AM IST|Updated: May 23, 2026, 06:39 AM IST

Horoscope Today: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോ രാശിക്കാർക്കും അനുഭവങ്ങൾ പലതരത്തിലായിരിക്കും.

Todays Rashiphalam: ഇന്ന് ഓരോ രാശിക്കാർക്കും ജോലി, ഇടപാടുകൾ, ബിസിനസ്, കുടുംബാംഗങ്ങളുമായും സുഹൃത്തുക്കളുമായുമുള്ള ബന്ധം, ആരോഗ്യം, മംഗളകരവും അശുഭകരമായ കാര്യങ്ങൾ എന്നിവ എങ്ങനെ എന്ന് അറിയാം...

Today Rashiphalam: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോരുത്തർക്കും അനുഭവങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും.  മേട രാശിക്കാരുടെ ബഹുമാനവും സ്വാധീനവും വർധിക്കും. 

ഇടവ രാശിക്കാർക്ക് ഭാഗ്യം അനുകൂലിക്കും, തുലാം രാശിക്കാർ നിയമപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ അശ്രദ്ധ അരുത്, ധനു രാശിക്കാർ ജാഗ്രത പാലിക്കുക, മറ്റു രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് എങ്ങനെ? അറിയാം...

മേടം (Aries): ഇന്നിവർക്ക് ബഹുമാനവും സ്വാധീനവും വർദ്ധിക്കും. രാഷ്ട്രീയത്തിലോ സാമൂഹിക മേഖലയിലോ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആളുകളുടെ പ്രതിച്ഛായ ശക്തിപ്പെടും. ആരുടെയെങ്കിലും വാക്കുകൾ ഹൃദയത്തിൽ എടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രശ്‌നമുണ്ടാക്കിയേക്കാം. നിങ്ങളുടെ കോപാകുലമായ സ്വഭാവം ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ വലുതാക്കിയേക്കാം, അതിനാൽ ക്ഷമയോടെയിരിക്കുക. 

ഇടവം (Taurus): ഇന്നിവർക്ക് സ്വത്തുക്കളും നിക്ഷേപങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ ഭാഗ്യം അനുകൂലിച്ചേക്കാം. ഒന്നിലധികം ജോലികൾ നിങ്ങളുടെ തിരക്കേറിയ ഷെഡ്യൂൾ വർദ്ധിപ്പിക്കും, പക്ഷേ സ്വത്ത് വാങ്ങുകയോ വിൽക്കുകയോ ചെയ്യാനുള്ള നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നം പൂർത്തീകരിക്കപ്പെട്ടേക്കാം. ബിസിനസ്സിൽ നല്ല ലാഭം സന്തോഷം നൽകും. പുറത്തുനിന്നുള്ളവരുടെ ഉപദേശത്തെ അന്ധമായി വിശ്വസിക്കരുത്. 

മിഥുനം (Gemini): ഇന്നിവർക്ക് സാമൂഹിക സേവനത്തിലൂടെയും സൽകർമ്മങ്ങളിലൂടെയും പേര് തിളങ്ങിയേക്കാം. നിങ്ങളുടെ പുതിയ ശ്രമങ്ങൾ ഫലം നൽകും, ആളുകൾ നിങ്ങളെ പ്രശംസിക്കും. സർക്കാർ ജോലികൾക്കായി തയ്യാറെടുക്കുന്നവർ അവരുടെ കഠിനാധ്വാനം മന്ദഗതിയിലാക്കരുത്. നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് ഒരു രസകരമായ മാനസികാവസ്ഥയിലായിരിക്കും, 

കർക്കിടകം (Cancer): ഇന്നിവർക്ക് പോസിറ്റീവ് ദിവസമായിരിക്കും, പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് എന്തിനെക്കുറിച്ചോ അസ്വസ്ഥമായിരിക്കാം. നിങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധം ശക്തിപ്പെടും. ജോലിസ്ഥലത്ത് ആരെങ്കിലും നിങ്ങൾക്കെതിരെ തെറ്റായ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കാൻ ശ്രമിച്ചേക്കാം, അതിനാൽ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ വിവേകപൂർവ്വം പ്രകടിപ്പിക്കുക. 

ചിങ്ങം (Leo): ഇന്നിവർക്ക് സാധാരണയേക്കാൾ മികച്ച ദിനം, നിങ്ങളുടെ അയൽപക്കത്തെ തർക്കങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കുക. പഴയ സാമ്പത്തിക തർക്കങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെട്ടേക്കാം. നിങ്ങളുടെ ജോലിയുടെ ഉത്തരവാദിത്തം സ്വയം ഏറ്റെടുക്കുകയും മറ്റുള്ളവരെ അമിതമായി ആശ്രയിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളോടൊപ്പം യാത്ര ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് അവസരം ലഭിക്കും. ഒരു പഴയ സുഹൃത്തുമായുള്ള ഒരു അപ്രതീക്ഷിത കൂടിക്കാഴ്ച ഈ ദിവസത്തെ സവിശേഷമാക്കും.

കന്നി (Virgo): ഇന്നിവർക്ക് വിജയത്തിനും പുരോഗതിക്കും പുതിയ വഴികൾ തുറക്കാം. വളരെക്കാലമായി മുടങ്ങിക്കിടന്ന സർക്കാർ ജോലി പൂർത്തിയാകാൻ സാധ്യത, വാഹനമോടിക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ ജാഗ്രത പാലിക്കുക. വിദേശത്ത് പഠിക്കാൻ സ്വപ്നം കാണുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നല്ല വാർത്തകൾ ലഭിച്ചേക്കാം. അമ്മയുമായുള്ള സംഭാഷണം നിങ്ങളുടെ പല ആശങ്കകളും പരിഹരിക്കും. നിങ്ങളുടെ ജീവിതശൈലി മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ വിജയിക്കും.

തുലാം (Libra): ഇന്നിവരുടെ കഠിനാധ്വാനത്തിന്  പ്രതിഫലം ലഭിക്കും, നിങ്ങളുടെ ഭാവി സുരക്ഷിതമാക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ നിക്ഷേപ പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യാൻ കഴിയും. നിയമപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ അശ്രദ്ധ നഷ്ടങ്ങൾക്ക് കാരണമായേക്കാം ജാഗ്രത പാലിക്കുക. ഒരു സഹപ്രവർത്തകന്റെ വാക്കുകൾ നിങ്ങളുടെ വികാരങ്ങളെ വ്രണപ്പെടുത്തിയേക്കാം. ഒരു കുടുംബാംഗത്തിന് ജോലിക്കായി ദൂരേക്ക് പോകേണ്ടി വന്നേക്കാം അത് ഒരു വൈകാരിക അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിച്ചേക്കാം.

വൃശ്ചികം (Scorpio): ഇന്നിവർക്ക് മനസ്സിൽ നിരന്തരം പുതിയതും മികച്ചതുമായ ആശയങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. ഒരു പുതിയ ബിസിനസ്സ് തുടക്കം ലാഭകരമായേക്കാം. നിങ്ങളുടെ ഇണയുടെ കരിയറിൽ ഒരു പുതിയ അവസരം ഉയർന്നുവന്നേക്കാം. വരുമാനത്തിലെ വർദ്ധനവ് സന്തോഷം നൽകും. വളരെക്കാലമായി മുടങ്ങിക്കിടന്ന ജോലി പൂർത്തിയാക്കുന്നത് ആശ്വാസം നൽകും. ഏതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട തീരുമാനത്തിലും നിങ്ങളുടെ പിതാവിന്റെ ഉപദേശം വളരെയധികം ഗുണം ചെയ്യും.

ധനു (Sagittarius): ഇന്നിവർ ഇടപാടുകളുടെ കാര്യങ്ങളിൽ ജാഗ്രത പാലിക്കും, നിങ്ങളുടെ തീരുമാനമെടുക്കാനുള്ള കഴിവ് ശക്തമായിരിക്കും, എന്നാൽ ആരുടെയും സ്വാധീനത്തിൽ പെടാതിരിക്കുക. നിങ്ങളുടെ അമ്മ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിഷമം തോന്നിയേക്കാം. ജോലിസ്ഥലത്തെ ഒരു സഹപ്രവർത്തകൻ പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചേക്കാം. വിദ്യാർത്ഥികളുടെ മാനസിക സമ്മർദ്ദം കുറയും. മതപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളും പ്രാർത്ഥനകളും മനസ്സിന് സമാധാനം നൽകും.

മകരം (Capricorn): ഇന്നിവർക്ക് പുതിയ സാധ്യതകൾ കൊണ്ടുവരും. യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ചേക്കാം. രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് ഉയർന്ന സ്ഥാനമോ ബഹുമാനമോ ലഭിച്ചേക്കാം. പുതിയ വാഹനം വാങ്ങാനുള്ള സ്വപ്നവും പൂർത്തീകരിക്കപ്പെട്ടേക്കാം. പഴയ ഇടപാടുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ ചില ഉത്കണ്ഠകൾക്ക് കാരണമായേക്കാം. നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളിൽ നിന്നുള്ള നല്ല വാർത്തകൾ നിങ്ങളുടെ ദിവസത്തെ പ്രകാശിപ്പിക്കും.

കുംഭം (Aquarius): ഇന്നിവർക്ക് വിനോദത്തിന്റെയും സന്തോഷത്തിന്റെയും അന്തരീക്ഷമായിരിക്കും. കൊച്ചുകുട്ടികളോടൊപ്പം സമയം ചെലവഴിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ എല്ലാ പിരിമുറുക്കവും ഒഴിവാക്കും. നിങ്ങളുടെ പിതാവിൽ നിന്ന് ഒരു അപ്രതീക്ഷിത സമ്മാനം ലഭിച്ചേക്കാം. യാത്രയ്ക്കിടെ നിങ്ങളുടെ വിലപിടിപ്പുള്ള വസ്തുക്കൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. സമ്പത്തും സുഖസൗകര്യങ്ങളും വർദ്ധിക്കും. 

മീനം (Pisces): ഇന്നിവർക്ക് തിരക്കേറും, നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് അൽപ്പം ആശയക്കുഴപ്പത്തിലായേക്കാം. ജോലിയിലെ അശ്രദ്ധ ഭാവിയിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചേക്കാം, അതിനാൽ എല്ലാ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും കൃത്യസമയത്ത് പൂർത്തിയാക്കുക. വിദ്യാർത്ഥികൾ പഠനത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്; അല്ലാത്തപക്ഷം, പരീക്ഷകളിൽ അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം.

(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)

