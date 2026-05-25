  • /Todays Horoscope: മേട രാശിക്കാർക്ക് വരുമാനത്തിൽ വർദ്ധനവ്; തുലാം രാശിക്കാർക്ക് വെല്ലുവിളി ഏറും; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!

Written ByAjitha KumariUpdated byAjitha Kumari
Published: May 25, 2026, 06:22 AM IST|Updated: May 25, 2026, 06:22 AM IST

Horoscope Today: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോ രാശിക്കാർക്കും അനുഭവങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും.

Todays Rashiphalam: ഇന്ന് ഓരോ രാശിക്കാർക്കും ജോലി, ഇടപാടുകൾ, ബിസിനസ്, കുടുംബാംഗങ്ങളുമായും സുഹൃത്തുക്കളുമായുമുള്ള ബന്ധം, ആരോഗ്യം, മംഗളകരവും അശുഭകരമായ കാര്യങ്ങൾ എന്നിവ എങ്ങനെ എന്ന് നോക്കാം...

Today Rashiphalam: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോരുത്തർക്കും അനുഭവങ്ങൾ പലതായിരിക്കും.  മേട രാശിക്കാർക്ക് വരുമാനത്തിൽ വർദ്ധനവ്, 

ഇടവ രാശിക്കാർക്ക് കഠിനാധ്വാനം മികച്ച ഫലങ്ങൾ നൽകും, തുലാം രാശിക്കാർക്ക് വെല്ലുവിളികൾ ഏറും, ധനു രാശിക്കാർക്ക് ആശങ്കകൾ ഏറും, മറ്റു രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് എങ്ങനെ? അറിയാം...

മേടം (Aries): ഇന്നിവർക്ക് ബിസിനസ്സിനും സമ്പത്തിനും നേട്ടങ്ങൾ, വരുമാനത്തിൽ വർദ്ധനവ്, ദീർഘകാലമായി കൈവശം വച്ചിരുന്ന ഫണ്ടുകൾ അപ്രതീക്ഷിതമായി തിരിച്ചുവന്നേക്കാം. ചെലവുകൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയെ ശക്തിപ്പെടുത്തും. ആളുകൾ ഇന്ന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ സന്നദ്ധത പ്രകടിപ്പിക്കും. നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ വിജയം നിങ്ങളെ അഭിമാനിപ്പിക്കും. നിങ്ങളുടെ അച്ഛൻ പറയുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ അൽപ്പം പരുഷമായി തോന്നിയേക്കാം, പക്ഷേ അതിന് പിന്നിലെ ആശങ്കയും സ്നേഹവും മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക.

ഇടവം (Taurus): ഇന്നിവർക്ക് പുതിയ അവസരങ്ങളും സാമ്പത്തിക പുരോഗതിയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു. വരുമാനം വർദ്ധിക്കാനുള്ള സാധ്യത, ജോലിയിൽ കൂടുതൽ ഉത്തരവാദിത്തം നൽകപ്പെട്ടേക്കാം. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഒരു അത്ഭുതകരമായ ദിവസമായിരിക്കും. അവരുടെ കഠിനാധ്വാനം പ്രതീക്ഷിച്ചതിലും മികച്ച ഫലങ്ങൾ നൽകും. നിങ്ങളുടെ ബോസുമായി ഒരു ചെറിയ തർക്കം ഉണ്ടായേക്കാം പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ സഹപ്രവർത്തകർ പൂർണ്ണ പിന്തുണ നൽകും. വീട്ടിൽ പുതിയ ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങളുടെ വരവ് സന്തോഷകരമായ അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കും.

മിഥുനം (Gemini): ഇന്നിവർക്ക് വിശ്രമം, രുചികരമായ ഭക്ഷണം, സമാധാനപരമായ നിമിഷങ്ങൾ എന്നിവയാൽ നിറഞ്ഞിരിക്കും. സർക്കാർ ജോലിയിൽ ചില തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം, പക്ഷേ വിഷമിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. സ്വത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പ്രധാന തീരുമാനം ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായിരിക്കും. വ്യക്തിപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ അപരിചിതരിൽ നിന്ന് ഉപദേശം തേടുന്നത് ദോഷകരമാകും. മാതാപിതാക്കളോടൊപ്പം സമയം ചെലവഴിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിന് സമാധാനം നൽകും. മതപരമായ ചുറ്റുപാടുകളും ഭക്തിപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം നൽകും.

കർക്കിടകം (Cancer): ഇന്നിവർ ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക. ജോലിയിൽ ചില വെല്ലുവിളികൾ ഉണ്ടാകും, പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ക്ഷമ നിങ്ങളെ അത് നേരിടാൻ സഹായിക്കും. ജോലി മാറ്റത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നവർക്ക് മികച്ച അവസരം ലഭിച്ചേക്കാം. നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ ഭാവിക്കായി പ്രധാനപ്പെട്ട പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്തേക്കാം. നിങ്ങളുടെ ഇണയോടൊപ്പം ചെലവഴിക്കുന്ന സമയം മധുരവും അടുപ്പവുമുള്ള നിങ്ങളുടെ ബന്ധം മെച്ചപ്പെടുത്തും.

ചിങ്ങം (Leo): ഇന്നിവർക്ക് പുതിയ തുടക്കങ്ങളുടെയും വിജയങ്ങളുടെയും ഒരു തോന്നൽ നൽകുന്നു, സമ്പത്തും സുഖസൗകര്യങ്ങളും വർദ്ധിക്കും. നിയമപരമായ ഒരു തീരുമാനം നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായി വന്നേക്കാം, സ്വത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് ഈ ദിവസം വളരെ പ്രയോജനകരമാകും. വലുതും വ്യത്യസ്തവുമായ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനുള്ള ആഗ്രഹം നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവപ്പെടും. എന്നിരുന്നാലും മറ്റുള്ളവരുടെ വ്യക്തിപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടുന്നത് ഒഴിവാക്കുക കാരണം ഇത് അനാവശ്യമായ സംഘർഷത്തിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം

കന്നി (Virgo): ഇന്നിവർക്ക് ബിസിനസ്സിൽ ഇചില പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടാം. സഹപ്രവർത്തകന്റെ വാക്കുകൾ നിങ്ങളെ വേദനിപ്പിച്ചേക്കാം പക്ഷേ ദേഷ്യപ്പെടുന്നതിനുപകരം ബുദ്ധിപൂർവ്വം പ്രവർത്തിക്കുക. നിങ്ങളുടെ പിതാവ് ഏൽപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഉത്തരവാദിത്തം നിങ്ങളുടെ ഭാവിക്ക് നിർണായകമാകും, കുടുംബകാര്യങ്ങളിൽ സന്തുലിതാവസ്ഥ നിലനിർത്തേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. കഠിനാധ്വാനം ആത്യന്തികമായി വിജയത്തിലേക്ക് നയിക്കും, പുറത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്നവർ പ്രത്യേക ജാഗ്രത പാലിക്കുക.

തുലാം (Libra): ഇന്നിവർക്ക് അൽപ്പം വെല്ലുവിളി ഏറും. ഒരു പദ്ധതിയിൽ പ്രതീക്ഷിച്ച ഫലങ്ങൾ കൈവരിക്കാത്തത് നിങ്ങളെ വിഷാദത്തിലാക്കിയേക്കാം. തിടുക്കത്തിലുള്ള നിക്ഷേപം നഷ്ടങ്ങളിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം, അതിനാൽ ഓരോ ചുവടും ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം എടുക്കുക. നിങ്ങളുടെ ജോലിസ്ഥലത്തെ മാറ്റം ആവശ്യമായി വന്നേക്കാം. നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കകൾ വർദ്ധിച്ചേക്കാം. അപരിചിതനെ അമിതമായി വിശ്വസിക്കരുത്, വാഹന തകരാർ അപ്രതീക്ഷിത ചെലവുകളിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം.

വൃശ്ചികം (Scorpio): ഇന്നിവർക്ക് സന്തോഷം മനസ്സിന് ഉന്മേഷം നൽകും. പുതിയ എന്തെങ്കിലും പരീക്ഷിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് പ്രചോദനം ലഭിക്കും, നിങ്ങളുടെ ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിക്കും. മുൻകാല തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് പഠിക്കുന്നത് വളരെ സഹായകരമാകും. രോഗ്യത്തെക്കുറിച്ച് അശ്രദ്ധ കാണിക്കരുത്. ഒരു അകന്ന ബന്ധുവിനെക്കുറിച്ചുള്ള വാർത്തകൾ നിങ്ങളെ ഭാരപ്പെടുത്തിയേക്കാം, പക്ഷേ നിലവിലുള്ള ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ക്രമേണ പരിഹരിക്കപ്പെടും. ബിസിനസ്സ് മാറ്റങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായ സമയമാണിത്.

ധനു (Sagittarius): ഇന്നിവർക്ക് മനസ്സ് അജ്ഞാതമായ ചില ആശങ്കകളിൽ മുഴുകിയിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും നിങ്ങളെ വിഷമിപ്പിച്ചേക്കാം. തിടുക്കത്തിലുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ നഷ്ടങ്ങളിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം, അതിനാൽ ക്ഷമയായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ശക്തി. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മാനസിക സമ്മർദ്ദത്തിൽ നിന്ന് ആശ്വാസം ലഭിക്കും. പുതിയ വാഹനം വാങ്ങാനുള്ള നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നവും പൂർത്തീകരിക്കപ്പെട്ടേക്കാം. യാത്രയ്ക്കിടെ ലഭിക്കുന്ന ഏതൊരു വിവരവും ഭാവിയിൽ ഗുണകരമാണെന്ന് തെളിയിക്കപ്പെടും.

മകരം (Capricorn): ഇന്നിവർക്ക് സുഖസൗകര്യങ്ങളും പുതിയ അവസരങ്ങളും നിറഞ്ഞതായിരിക്കും. ജോലി മാറ്റത്തെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്നവർക്ക് ഇത് അനുകൂലമായ സമയമാണ്. ജോലിക്കായുള്ള യാത്രകൾക്ക് സാധ്യത, നിയമപരമായ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആശങ്കകൾ ഉണ്ടാകാം, അതിനാൽ പരിചയസമ്പന്നരുടെ ഉപദേശം തേടുന്നതാണ് നല്ലത്. വീട്ടാവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ വർദ്ധിക്കും, പക്ഷേ ഇത് കുടുംബത്തിന് ആശ്വാസവും സന്തോഷവും നൽകും. ഒരു പ്രത്യേക അതിഥിയുടെ വരവ് വീടിനെ പ്രകാശപൂരിതമാക്കും.

കുംഭം (Aquarius): ഇന്നിവർക്ക് അ ൽപ്പം ആശയക്കുഴപ്പം ഏറും, ആത്മവിശ്വാസം കുറവായിരിക്കും. നിങ്ങൾ എന്തിനെങ്കിലും പൂർണ്ണമായി തയ്യാറായിട്ടില്ലെങ്കിൽ തിടുക്കത്തിലുള്ള നടപടികൾ ഒഴിവാക്കുക. അമ്മയുടെ ആരോഗ്യത്തെയും ചെലവുകളെയും കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കകൾ വർദ്ധിച്ചേക്കാം.  ജീവിതശൈലി മെച്ചപ്പെടും. വളരെക്കാലമായി മുടങ്ങിക്കിടന്ന ഒരു ജോലി പൂർത്തിയാക്കുന്നത് ആശ്വാസം നൽകും. കുട്ടിയുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തെയും ഭാവിയെയും സംബന്ധിച്ച് ഒരു പ്രധാന തീരുമാനം എടുക്കാൻ സാധ്യത.

മീനം (Pisces): ഇന്നിവർക്ക് തളർച്ചയും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും നിറഞ്ഞ തിരക്കേറിയ ദിവസം, ചെറിയ കാര്യങ്ങളിൽ ദേഷ്യപ്പെടുന്നത് ബന്ധങ്ങളിൽ അകലം സൃഷ്ടിക്കും അതിനാൽ ശാന്തത പാലിക്കുക. ഒരു കുടുംബ തർക്കമുണ്ടെങ്കിൽ സാഹചര്യം കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ നിങ്ങളുടെ ധാരണ സഹായിക്കും. ബിസിനസ്സിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഉത്കണ്ഠ നിലനിൽക്കും, എന്നാൽ പരിചയസമ്പന്നനായ ഒരാളിൽ നിന്നുള്ള ഉപദേശം നിങ്ങളുടെ സാഹചര്യം ലഘൂകരിക്കും. രാഷ്ട്രീയത്തിലോ സാമൂഹിക മേഖലയിലോ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർ അവരുടെ പ്രതിച്ഛായ ശക്തിപ്പെടുത്തും, ഉയർന്ന സ്ഥാനമോ ബഹുമതിയോ ലഭിക്കാനുള്ള സാധ്യത.

(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)

