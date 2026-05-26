/Todays Horoscope: ഇടവ രാശിക്കാർക്ക് പോസിറ്റിവ് ദിനം; കന്നി രാശിക്കാർ ശ്രദ്ധിക്കുക; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!

Horoscope Today: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോ രാശിക്കാർക്കും വ്യത്യസ്ത അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും.
Todays Rashiphalam: ഇന്ന് ഓരോ രാശിക്കാർക്കും ജോലി, ഇടപാടുകൾ, ബിസിനസ്, കുടുംബാംഗങ്ങളുമായും സുഹൃത്തുക്കളുമായുമുള്ള ബന്ധം, ആരോഗ്യം, മംഗളകരവും അശുഭകരമായ കാര്യങ്ങൾ എന്നിവ എങ്ങനെ എന്ന് അറിയാം...
Today Rashiphalam: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോരുത്തർക്കും അനുഭവങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. മേട രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് നെട്ടോട്ട ദിനം,
ഇടവ രാശിക്കാർക്ക് പോസിറ്റിവ് ദിനം, തുലാം രാശിക്കാരുടെ ആത്മവിശ്വാസം ഏറും, ധനു രാശിക്കാർക്ക് ഭാഗ്യ ദിനം, മറ്റു രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് എങ്ങനെ? അറിയാം...
മേടം (Aries): ഇന്നിവർക്ക് നെട്ടോട്ട ദിനം, ഒരുപാട് ജോലികൾ നിങ്ങളെ ക്ഷീണിപ്പിച്ചേക്കാം,നിങ്ങളുടെ സമയം ശരിയായി കൈകാര്യം ചെയ്താൽ എല്ലാം സുഗമമായി കൈകാര്യം ചെയ്യപ്പെടും. സർക്കാർ കാര്യങ്ങളിൽ ചെറിയ അശ്രദ്ധ പോലും പിന്നീട് വലിയ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം, അതിനാൽ ജാഗ്രത പാലിക്കുക. നിങ്ങളുടെ ജോലിയെക്കുറിച്ചോ കരിയറിനെക്കുറിച്ചോ ഉള്ള ഒരു അടുത്ത സുഹൃത്തിന്റെ ഉപദേശം നിങ്ങൾക്ക് വഴിയൊരുക്കിയേക്കാം. നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിനുള്ളിൽ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ വിലമതിക്കപ്പെടും, ആളുകൾ നിങ്ങളുടെ ജ്ഞാനത്തെ പ്രശംസിക്കും. നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളോടൊപ്പം ചെലവഴിക്കുന്ന ഓരോ നിമിഷവും ചിരിയും വിനോദവും കാരണം സമ്മർദ്ദം ഒഴിവാക്കും.
ഇടവം (Taurus): ഇന്നിവർക്ക് നല്ല വാർത്തകളും പോസിറ്റീവ് എനർജിയും ഒഴുകിയേക്കാം. വീട്ടിലെ അന്തരീക്ഷം മുമ്പത്തേക്കാൾ ശാന്തവും സന്തോഷകരവുമായിരിക്കും. ഒരു ബന്ധം വഷളായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് അതിൽ മാധുര്യം ഉണ്ടാകും, ഒരു തർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് ചെലവേറിയതായിരിക്കുമെന്ന് ഓർമ്മിക്കുക, അതിനാൽ ശാന്തത പാലിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. ബന്ധങ്ങളിൽ വിശ്വാസവും അടുപ്പവും വർദ്ധിക്കും. നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ആത്മവിശ്വാസമാണ് നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും ശക്തമായ പിന്തുണയെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കും.
മിഥുനം (Gemini): ഇന്നിവർക്ക് ഭാഗ്യം പുതിയ വീട്, ഭൂമി, സ്വത്ത് എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നല്ല വാർത്തകൾ ലഭിക്കും, വളരെക്കാലമായി നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു പദ്ധതി ഒടുവിൽ പൂർത്തീകരണത്തിലേക്ക് അടുക്കും. നിങ്ങളുടെ കഠിനാധ്വാനവും സമർപ്പണവും മറ്റുള്ളവരിൽ നിങ്ങൾക്ക് അംഗീകാരം നൽകും. സാമൂഹിക മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് കൂടുതൽ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ലഭിച്ചേക്കാം, അത് നിങ്ങളുടെ ബഹുമാനം വർദ്ധിപ്പിക്കും. നിങ്ങളുടെ അമ്മയുമായി ചെറിയ തർക്കങ്ങൾ സാധ്യമാണ്, പക്ഷേ സ്നേഹം നിലനിൽക്കും. നിങ്ങളുടെ അമ്മായിയപ്പന്മാരുടെ സന്ദർശനം നിങ്ങളുടെ ബന്ധത്തെ ഊഷ്മളമാക്കും.
കർക്കിടകം (Cancer): ഇണ് വിദ്യാർത്ഥികൾ പഠനത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക, നിങ്ങളുടെ കഠിനാധ്വാനം നല്ല ഫലങ്ങൾ നൽകും, ആരോടും അസൂയയോ നെഗറ്റീവ് വികാരങ്ങളോ വളർത്തുന്നത് ഒഴിവാക്കുക കാരണം ഇത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സമാധാനത്തെ കെടുത്തും. നഷ്ടപ്പെട്ടതും പ്രിയപ്പെട്ടതുമായ ഒരു വസ്തു കണ്ടെത്തുന്നത് സന്തോഷം നൽകിയേക്കാം. സർക്കാർ പദ്ധതികളിൽ നിന്ന് ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ബിസിനസ്സിൽ ഏതെങ്കിലും തർക്കങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് ബുദ്ധി. നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ അവരുടെ ഭാവിക്കായി ഒരു പ്രധാന ചുവടുവെപ്പ് നടത്തുന്നത് പരിഗണിക്കാം.
ചിങ്ങം (Leo): ഇന്നിവർക്ക് സ്വയം തെളിയിക്കാൻ അവസരം ലഭിക്കും. ഒരു സഹപ്രവർത്തകന്റെ വാക്കുകൾ നിങ്ങളെ വേദനിപ്പിച്ചേക്കാം, പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ആത്മവിശ്വാസവും കഠിനാധ്വാനവും എല്ലാവരുടെയും ശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റും. നിങ്ങളുടെ ഇണയുടെ വിജയമോ സ്ഥാനക്കയറ്റമോ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ സന്തോഷം കൊണ്ടുവരും. സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം തടസ്സപ്പെട്ട ജോലി ഇന്ന് മുന്നോട്ട് പോയേക്കാം. നിങ്ങളുടെ പിതാവിന്റെ ഉപദേശം ഒരു വഴികാട്ടിയായി വർത്തിക്കും. യാത്രയിലോ വിനോദയാത്രകളിലോ ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ ഭാവിയിൽ കാര്യമായ നേട്ടങ്ങൾ നൽകും.
കന്നി (Virgo): ഇന്നിവരുടെ മൂഹിക നില വർദ്ധിക്കും. ഒരു സാമൂഹിക പരിപാടിയിലെ നിങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം ആളുകളെ ആകർഷിക്കും. വാഹനമോടിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, അനാവശ്യ ഉപദേശങ്ങൾ നൽകുന്നത് ഒഴിവാക്കുക, കാരണം ഇത് തെറ്റിദ്ധാരണകൾക്ക് കാരണമാകും. സഹോദരങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധം ശക്തിപ്പെടുത്തും. ഒരു ശുഭകരമായ പരിപാടിക്കോ ശുഭകരമായ അവസരത്തിനോ ഉള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ വീട്ടിൽ ആരംഭിച്ചേക്കാം, അത് ആവേശകരമായ അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് അൽപ്പം ബലഹീനത അനുഭവപ്പെടാം, പക്ഷേ രുചികരമായ ഭക്ഷണം ആസ്വദിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ മാനസികാവസ്ഥ മെച്ചപ്പെടുത്തും.
തുലാം (Libra): ഇന്നിവർ പ്രതീക്ഷിച്ചതിലും കൂടുതൽ പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കാം. ബിസിനസ്സിൽ മുമ്പത്തേക്കാൾ മികച്ച ഫലങ്ങൾ കാണും, നിങ്ങളുടെ ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിക്കും. ജോലിസ്ഥലത്ത് മറ്റുള്ളവരെ ആശ്രയിക്കുന്നതിനുപകരം നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം കഴിവുകളിൽ വിശ്വസിക്കുന്നത് നിങ്ങളെ മുന്നോട്ട് നയിക്കും. മുൻകാല തീരുമാനങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അൽപ്പം സങ്കടം തോന്നിയേക്കാം, പക്ഷേ ആ അനുഭവങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ശക്തിയായി മാറും. ഒരു പ്രത്യേക ആഗ്രഹം സഫലമാകാൻ സാധ്യത. വിലപിടിപ്പുള്ള വസ്തുക്കൾ സൂക്ഷിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക.
വൃശ്ചികം (Scorpio): ഇന്നിവരുടെ ജീവിതം സുഖസൗകര്യങ്ങൾ, ആഡംബരം, പുതിയ സന്തോഷങ്ങൾ എന്നിവയാൽ നിറയും. പങ്കാളിത്തത്തിലൂടെ ഒരു പ്രധാന ബിസിനസ്സ് ഇടപാട് ഗുണകരമാണെന്ന് തെളിഞ്ഞേക്കാം. നിങ്ങളുടെ ചില പ്രവൃത്തികളിൽ നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്ക് അസ്വസ്ഥത തോന്നിയേക്കാം, അതിനാൽ അവരുടെ വികാരങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. വീട് അലങ്കരിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ നവീകരണ ജോലികൾ ആരംഭിച്ചേക്കാം. ഓൺലൈനിൽ ഷോപ്പിംഗ് നടത്തുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇന്ന്, നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് സ്വയം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിലും മറ്റുള്ളവരെ മറികടക്കുന്നതിലും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കും.
ധനു (Sagittarius): ഇന്നിവരുടെ മുഖത്ത് ഒരു പുഞ്ചിരി വിടർത്തും. നിങ്ങളുടെ ഇണയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു മധുര അത്ഭുതം സന്തോഷം നൽകും. നിങ്ങൾ ദൈവഭക്തിയിൽ മുഴുകിയിരിക്കും, ഓരോ ഘട്ടത്തിലും ഭാഗ്യം നിങ്ങളുടെ പക്ഷത്തായിരിക്കും. നിങ്ങൾ ആർക്കെങ്കിലും പണം കടം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് തിരികെ ലഭിക്കുമെന്ന സൂചനകളുണ്ട്. സുഹൃത്തുക്കളുമായോ കുടുംബാംഗങ്ങളുമായോ ഒരു യാത്രയോ പിക്നിക്കോ ആസൂത്രണം ചെയ്യാം. നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുമുള്ളവരുടെ ഉദ്ദേശങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക.
മകരം (Capricorn): ഇന്നിവർക്ക് പുതിയതും വലുതുമായ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനുള്ള ആഗ്രഹം ഉണരും. ജോലിസ്ഥലത്തെ നിങ്ങളുടെ അച്ചടക്കവും കർശനതയും നിങ്ങൾക്ക് സമയബന്ധിതമായ വിജയം നൽകും. പുതിയ കുടുംബാംഗത്തെക്കുറിച്ചുള്ള നല്ല വാർത്ത അന്തരീക്ഷത്തെ പ്രകാശപൂരിതമാക്കും. ജോലിസ്ഥലത്ത് നിങ്ങളുടെ മേലുദ്യോഗസ്ഥന്റെ വാക്കുകൾ നിസ്സാരമായി എടുക്കുന്നത് ദോഷകരമായേക്കാം. പൂർവ്വിക സ്വത്തുക്കളെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകളോ ഭിന്നതകളോ ഉണ്ടാകാം. സർക്കാർ ജോലികൾക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്നവർക്ക് വാഗ്ദാനമായ വാർത്തകൾ ലഭിച്ചേക്കാം. മുൻകാല തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് പഠിക്കുന്നത് ഇന്ന് വളരെ സഹായകരമാകും.
കുംഭം (Aquarius): ഇന്നിവർക്ക് ചിരി, വിനോദം, പഴയ ബന്ധങ്ങളുടെ മാധുര്യം എന്നിവയാൽ നിറഞ്ഞിരിക്കും. ഒരു പഴയ സുഹൃത്തുമായുള്ള ഒരു യാദൃശ്ചിക കൂടിക്കാഴ്ച പ്രിയപ്പെട്ട ഓർമ്മകൾ തിരികെ കൊണ്ടുവരും. എന്നിരുന്നാലും സംഭാഷണങ്ങൾക്കിടയിൽ നിങ്ങളുടെ വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം തിരഞ്ഞെടുക്കുക. ഒരു പരിഹാരത്തിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാവുന്ന ഒരു പ്രധാന വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ മുതിർന്ന കുടുംബാംഗങ്ങളുമായി ഇരിക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം.
മീനം (Pisces): ഇന്നിവരുടെ മനസ്സ് ഇടയ്ക്കിടെ അലഞ്ഞുതിരിയുന്നുണ്ടാകാം, പക്ഷേ പ്രധാനപ്പെട്ട ജോലികളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ടത് നിർണായകമാണ്. വസ്തു വാങ്ങാനോ വിൽക്കാനോ ആലോചിക്കുന്നവർക്ക് ഇത് അനുകൂല സമയമാണ്. ഓഹരി വിപണിയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർ തിടുക്കം ഒഴിവാക്കണം. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മാനസിക സമ്മർദ്ദത്തിൽ നിന്ന് ആശ്വാസം ലഭിക്കുകയും പഠനത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുകയും ചെയ്യും. സാമൂഹിക പ്രവർത്തനത്തിനുള്ള നിങ്ങളുടെ സംഭാവനകൾ ആളുകളെ ആകർഷിക്കും.
(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)