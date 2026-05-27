Todays Horoscope: കർക്കടക രാശിക്കാർക്ക് ആഡംബരങ്ങൾ വർധിക്കും; ചിങ്ങ രാശിക്കാർ ആനാവശ്യ ചെലവുകൾ ഒഴിവാക്കുക; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!

Written ByAjitha KumariUpdated byAjitha Kumari
Published: May 27, 2026, 06:23 AM IST|Updated: May 27, 2026, 09:35 AM IST

Horoscope Today: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോ രാശിക്കാർക്കും പലതത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും.

 

Todays Rashiphalam: ഇന്ന് ഓരോ രാശിക്കാർക്കും ജോലി, ഇടപാടുകൾ, ബിസിനസ്, കുടുംബാംഗങ്ങളുമായും സുഹൃത്തുക്കളുമായുമുള്ള ബന്ധം, ആരോഗ്യം, മംഗളകരവും അശുഭകരമായ കാര്യങ്ങൾ എന്നിവ എങ്ങനെ എന്ന് നോക്കാം...

Today Rashiphalam: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോരുത്തർക്കും വ്യത്യസ്ത അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും.  മേട രാശിക്കാർക്ക് ഇണയുമായുള്ള ബന്ധം മികച്ചതായിരിക്കും, 

ഇടവ രാശിക്കാർ ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക, തുലാം രാശിക്കാർ ജോലിയിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക, ധനു രാശിക്കാരുടെ ആത്മവിശ്വാസം വർധിക്കും, മറ്റു രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് എങ്ങനെ? അറിയാം...

മേടം (Aries): ഇന്നിവർക്ക് ബന്ധങ്ങളിൽ മാധുര്യം ഏറും, നിങ്ങളുടെ ഇണയുമായുള്ള ബന്ധം വളരെ മികച്ചതായിരിക്കും, ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ പോലും സന്തോഷം നൽകും. വീട്ടിലെ അന്തരീക്ഷം സ്നേഹവും വാത്സല്യവും കൊണ്ട് നിറയും. സമൂഹത്തിലും ജോലിസ്ഥലത്തും നിങ്ങളുടെ പ്രതിച്ഛായ ശക്തിപ്പെടുത്തും, ആളുകൾ നിങ്ങളുടെ വാക്കുകൾക്ക് വില കൽപ്പിക്കും. നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ ഒരു ചെറിയ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റുന്നത് അവരുടെ മുഖത്ത് പുഞ്ചിരി കൊണ്ടുവരും. കുടുംബത്തിലെ ആരെങ്കിലും നിങ്ങളെ വേദനിപ്പിച്ചാൽ, അത് കാറ്റിൽ പറത്തുന്നതിനുപകരം ബുദ്ധിപൂർവ്വം കൈകാര്യം ചെയ്യുക. 

ഇടവം (Taurus): ഇന്നിവർക്ക് മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കാനും മതപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാനും തോന്നാം. ആവശ്യമുള്ള ഒരാളുടെ മുഖത്ത് പുഞ്ചിരി കൊണ്ടുവരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ആന്തരിക സമാധാനം നൽകും. എന്നിരുന്നാലും, പൂർവ്വിക സ്വത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ചില ഉത്കണ്ഠകൾക്ക് കാരണമായേക്കാം. നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തെ അവഗണിക്കുന്നത് ചെലവേറിയതായിരിക്കും, അതിനാൽ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന്റെ സൂചനകൾ മനസ്സിലാക്കുക. ഒരു പുതിയ സംരംഭം ആരംഭിക്കുന്നത് ശുഭകരമായി തോന്നിയേക്കാം, പക്ഷേ വിവേകപൂർവ്വം നിക്ഷേപങ്ങൾ നടത്തുക. ബിസിനസ്സ് നന്നായി പുരോഗമിക്കുന്നത് തുടരും, നിങ്ങളുടെ ഇണയുടെ പിന്തുണ എല്ലാ വെല്ലുവിളികളെയും മറികടക്കാൻ നിങ്ങളെ ശക്തരാക്കും.

മിഥുനം (Gemini): ഇന്നിവർക്ക് ഭാഗ്യം നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തായിരിക്കും. മതത്തോടും ആത്മീയതയോടുമുള്ള നിങ്ങളുടെ ചായ്‌വ് വർദ്ധിക്കും, അത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിന് ആഴമായ സമാധാനം നൽകും. തിരക്കേറിയ ഷെഡ്യൂളുകൾക്കിടയിൽ കുട്ടികളോടൊപ്പം ചെലവഴിക്കുന്ന സമയം നിങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസവും പുഞ്ചിരിക്കാനുള്ള അവസരവും നൽകും. ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം തിരഞ്ഞെടുക്കുക, കാരണം നിങ്ങളുടെ വാക്കുകൾ ബന്ധങ്ങളെ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയോ ദുർബലപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്യും. നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ അനുഗ്രഹത്താൽ മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ജോലികൾ പൂർത്തിയാകും. സർക്കാർ പദ്ധതികളിൽ നിന്നും നേട്ടങ്ങളുടെ സൂചന. 

കർക്കിടകം (Cancer): ഇന്നിവരുടെ ആഡംബരങ്ങൾ വർദ്ധിക്കും. പരിചയസമ്പന്നരായ ആളുകളുടെ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശം ഒരു അനുഗ്രഹമായിരിക്കും. നിങ്ങൾ വളരെക്കാലമായി കാത്തിരുന്ന ഒരു ഉത്തരവാദിത്തം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചേക്കാം. തിടുക്കത്തിലുള്ള തീരുമാനം നഷ്ടങ്ങൾക്ക് കാരണമായേക്കാം, അതിനാൽ ഓരോ ചുവടുവയ്പ്പിലും ശ്രദ്ധിക്കുക. സർക്കാർ ജോലിക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്നവർക്ക് ഇന്ന് പ്രതീക്ഷയുടെ കിരണം കാണാൻ കഴിയും. 

ചിങ്ങം (Leo): ഇന്നിവർ അനാവശ്യ ചെലവുകൾ ഒഴിവാക്കുക. നിങ്ങളുടെ പുരോഗതിയിൽ ചിലർക്ക് അസൂയ തോന്നിയേക്കാം, അതിനാൽ എല്ലാവരെയും അന്ധമായി വിശ്വസിക്കരുത്. വരുമാനത്തിനും ചെലവുകൾക്കും ഇടയിൽ സന്തുലിതാവസ്ഥ നിലനിർത്തുന്നത് നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയെ ശക്തിപ്പെടുത്തും. പഴയ ആരോഗ്യ പ്രശ്‌നങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഗൗരവമായി എടുക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. 

കന്നി (Virgo): ഇന്നിവരുടെ വരുമാനത്തിൽ വർദ്ധനവിന്റെ സൂചന, വീട്ടിൽ സന്തോഷം കേൾക്കാൻ സാധ്യത, ഒരു പുതിയ കുടുംബാംഗത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വാർത്തകൾ അന്തരീക്ഷത്തെ ആവേശം കൊണ്ട് നിറയ്ക്കും. നിങ്ങളുടെ പ്രണയ ബന്ധങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ കുറച്ച് സംവേദനക്ഷമത കാണിക്കേണ്ടതുണ്ട്, കാരണം നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയുടെ വികാരങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നിർണായകമായിരിക്കും. പുതിയ ആളുകളെ കണ്ടുമുട്ടുന്നത് ഭാവിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഗുണം ചെയ്യും. വിനോദത്തിനും യാത്രയ്ക്കുമുള്ള അവസരങ്ങളും നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തും. 

തുലാം (Libra): ഇന്നിവർ മിക്ക ജോലികളും കൃത്യസമയത്ത് പൂർത്തിയാക്കും, ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ആന്തരിക സംതൃപ്തി നൽകും. കുടുങ്ങിപ്പോയ ഒരു പ്രധാന ബിസിനസ്സ് ഇടപാട് അന്തിമരൂപത്തിലായേക്കാം. ഒരു അകന്ന ബന്ധുവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാർത്തകൾ ചില ദുഃഖങ്ങൾക്ക് കാരണമായേക്കാം. ജോലിസ്ഥലത്ത് മറ്റുള്ളവരുടെ തെറ്റുകൾ കണ്ടെത്തുന്നതിനുപകരം നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ജോലിയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക; അപ്പോൾ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് വിജയം കൈവരിക്കാൻ കഴിയൂ. കടം കൊടുത്ത പണം തിരികെ ലഭിക്കാനുള്ള സൂചന, ഒരു യാത്രയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ ഭാവിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം ഗുണം ചെയ്തേക്കാം.

വൃശ്ചികം (Scorpio): ഇന്നിവർ കാര്യങ്ങൾ മാറ്റിവയ്ക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ കാര്യമായ നഷ്ടങ്ങൾക്ക് കാരണമാകും, കരിയർ സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ക്രമേണ അപ്രത്യക്ഷമാകും, നിങ്ങളുടെ ജ്ഞാനം നിങ്ങളെ ശരിയായ ദിശയിലേക്ക് നയിക്കും. നേരത്തെ തയ്യാറാക്കിയ പദ്ധതികൾ ഇന്ന് അത്ഭുതകരമായി പ്രവർത്തിക്കും. ദൂരെ താമസിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ഒരാളിൽ നിന്നുള്ള നല്ല വാർത്ത ആശ്വാസം നൽകും. പ്രായമായ കുടുംബാംഗങ്ങളുമായി സമയം ചെലവഴിക്കുന്നത് ബന്ധങ്ങളിൽ അടുപ്പവും വൈകാരിക ബന്ധവും വർദ്ധിപ്പിക്കും.

ധനു (Sagittarius): ഇന്നിവരുടെ ദിവസം തിക്കും തിരക്കും നിറഞ്ഞതായിരിക്കും, എന്നാൽ ഈ തിരക്ക് ഭാവിയിലെ വിജയത്തിന് വഴിയൊരുക്കും. സ്വാധീനമുള്ള ആളുകളെ കണ്ടുമുട്ടുന്നത് പുതിയ അവസരങ്ങളിലേക്കുള്ള വാതിലുകൾ തുറക്കും. നിങ്ങളുടെ വരുമാനത്തിലെ പുരോഗതി നിങ്ങളുടെ ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കും. ചിന്തിക്കാതെ കേട്ടുകേൾവികൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് ദോഷകരമാകും. നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ഒരു രസകരമായ മാനസികാവസ്ഥയിലായിരിക്കും, പക്ഷേ പ്രധാനപ്പെട്ട ജോലികളും പഠനങ്ങളും അവഗണിക്കരുത്. അടുത്ത ഒരാളെ കാണാതെ പോകുന്നത് നിങ്ങളെ വികാരഭരിതനാക്കിയേക്കാം.

മകരം (Capricorn): ഇന്നിവരുടെ കുടുംബത്തിന് സമാധാനവും സന്തോഷവും നൽകും. ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ക്രമേണ പരിഹരിക്കപ്പെടും, നിങ്ങളുടെ ഇണയുടെ പിന്തുണ നിങ്ങളെ ശക്തരാക്കും. കുടുംബകാര്യങ്ങൾ സംഭാഷണത്തിലൂടെ എളുപ്പത്തിൽ പരിഹരിക്കപ്പെടും. വരാനിരിക്കുന്ന ചില ബിസിനസ്സ് വെല്ലുവിളികൾ ഉത്കണ്ഠയ്ക്ക് കാരണമായേക്കാം. നിങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വിലപിടിപ്പുള്ള വസ്തുക്കൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക, അശ്രദ്ധ നഷ്ടങ്ങൾക്ക് കാരണമാകും.

കുംഭം (Aquarius): ഇന്നിവർക്ക് ലാഭവും പുതിയ സാധ്യതകളും നിറയും. സ്വാധീനമുള്ള ചിലരെ കണ്ടുമുട്ടുന്നത് നിങ്ങളുടെ കരിയറിനോ ബിസിനസ്സിനോ ഒരു പുതിയ ദിശാബോധം നൽകും. നിങ്ങളുടെ കഠിനാധ്വാനം ഫലം നൽകും, നിങ്ങളുടെ ദീർഘകാല ശ്രമങ്ങൾ ഫലം നൽകും, ഓഹരി വിപണിയിലോ നിക്ഷേപത്തിലോ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് ഇത് ഒരു നല്ല ദിവസമാണ്, അത്യാഗ്രഹം കാരണം വലിയ അപകടസാധ്യതകൾ എടുക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക.

മീനം (Pisces): ഇന്നിവരുടെ വാതിൽക്കൽ ഒരു സന്തോഷ വാർത്ത എത്തും. വരുമാന വർദ്ധനവ് നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷം നൽകും. ഒരു പഴയ കോടതി കേസ് നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായിരിക്കാം, ഇത് കാര്യമായ ആശ്വാസം നൽകും. വീട് അലങ്കരിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ പുതുക്കിപ്പണിയൽ ജോലികൾ ആരംഭിച്ചേക്കാം, കുടുംബം ഒരു ശുഭകരമായ സംഭവത്തിന് തയ്യാറാകും. ജോലിയോ തൊഴിലോ അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് ഇന്ന് ചില പ്രതീക്ഷ നൽകുന്ന വാർത്തകൾ ലഭിച്ചേക്കാം.

(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)

