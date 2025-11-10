English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Photos
  • Today's Horoscope: ഇടവം രാശിക്ക് സാമ്പത്തിക നേട്ടം, കർക്കിടകം രാശിക്കാർ ശ്രദ്ധിക്കുക; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം

Today's Horoscope: ഇടവം രാശിക്ക് സാമ്പത്തിക നേട്ടം, കർക്കിടകം രാശിക്കാർ ശ്രദ്ധിക്കുക; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം

Today's Horoscope: മേടം മുതല്‍ മീനം വരെയുള്ള 12 രാശിക്കാർക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം...

 

Horoscope Today: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും  ഓരോ രാശിക്കാർക്കും പല തരത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും വന്നുചേരുക. ഇന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം.

 
1 /13

മേടം രാശിക്കാര്‍ക്ക് ഇന്ന് വളരെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ദിവസമായിരിക്കും. ജോലിയിൽ നേട്ടങ്ങളുണ്ടാക്കാനാകും. ആത്മവിശ്വാസം വർധിക്കും. ജോലിയിൽ പുതിയ അവസരങ്ങൾ തേടിയെത്തും. അനാവശ്യ സംഘർഷങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക.   

2 /13

ഇടവം രാശിക്കാര്‍ക്ക് ഇന്ന് സാമ്പത്തിക നേട്ടമുണ്ടാകും. ജീവിതത്തിൽ ധാരാളം നല്ല അവസരങ്ങൾ തേടിയെത്തും. ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ തെറ്റിദ്ധാരണകൾ ഉണ്ടാകാതെയിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം.   

3 /13

മിഥുനം രാശിക്കാര്‍ക്ക് ഇന്ന് അവർ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം വിജയം സ്വന്തമാക്കാനാകും. നിങ്ങളുടെ ആശയങ്ങൾ ജോലിയിൽ പുരോ​ഗതി കൈവരിക്കാൻ സഹായിക്കും. ആരോ​ഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക.  

4 /13

കര്‍ക്കിടകം രാശിക്കാര്‍ക്ക് കുടുംബത്തിൽ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. മാനസികാരോ​ഗ്യം നഷ്ടപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ വളരെ ആലോചിച്ച് മാത്രം തീരുമാനമെടുക്കുക.   

5 /13

ചിങ്ങം രാശിക്കാര്‍ക്ക് ഇന്ന് ജോലിയിൽ അം​ഗീകാരം ലഭിക്കും. നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവരും അം​ഗീകരിക്കും.  മാനസിക സമ്മർദ്ദം ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക.   

6 /13

കന്നി രാശിക്കാര്‍ക്ക് ഇന്ന് ജോലിക്കാര്യത്തിൽ ചില വെല്ലുവിളികൾ നേരിടേണ്ടതായി വന്നേക്കാം. എന്നാൽ ഇതിന് പരിഹാരം കാണാനും ഇവർക്ക് സാധിക്കും. ആരോ​ഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക.   

7 /13

തുലാം രാശിക്കാര്‍ക്ക് മികച്ച ദിവസമായിരിക്കും ഇന്ന്. വിവിധ മേഖലകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് നേട്ടവും സന്തോഷവും ലഭിക്കും. ക്രിയേറ്റീവ് ആയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധ പുലർത്തിയില്ലെങ്കിൽ നഷ്ടമുണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്.  

8 /13

വൃശ്ചികം രാശിക്കാര്‍ക്ക് ഗുണാനുഭവങ്ങള്‍ തേടി എത്തുന്ന ദിവസമായിരിക്കും ഇന്ന്. ജോലിയിൽ കൂടുതൽ വളർച്ചയുണ്ടാകും. ബന്ധങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ വിള്ളലുകളുണ്ടായേക്കാം. അമിതമായ ചിന്ത ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ആരോ​ഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക.  

9 /13

ധനു രാശിക്കാര്‍ക്ക് ഇന്ന് കുറച്ച് സാഹസികത നിറ‍ഞ്ഞ ദിവസമായിരിക്കും. യാത്രകളൊക്കെ ഫലം ചെയ്യും. എല്ലാത്തിലും ജാ​ഗ്രതയോടെ മുന്നേറുക. സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ വേണം.   

10 /13

മകരം രാശിക്കാര്‍ സാമ്പത്തികപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധയോടെ മുന്നോട്ട് പോകുക. സഹനശക്തിയും സ്ഥിരതയും നല്ല ഫലം നൽകും.   

11 /13

കുംഭം രാശിക്കാര്‍ക്ക് ഇന്ന് സന്തോഷം നിറഞ്ഞ ദിവസമായിരിക്കും. ജീവിതത്തിൽ പല കാര്യങ്ങളിലും നിങ്ങൾക്ക് വിജയമുണ്ടാകും. ആരോ​ഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി അനുകൂലമായിരിക്കും.   

12 /13

മീനം രാശിക്കാര്‍ക്ക് ഇന്ന് നല്ല മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകും. പുതിയ ആശയങ്ങളെ പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ദിവസമായിരിക്കും ഇന്ന്. വ്യക്തിപരമായി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നല്ല നിലയ്ക്ക് നടക്കും. സമ്മർദ്ദം ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക.

13 /13

(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. സീ മലയാളം ന്യൂസ് ഇത് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല.    

Horoscope prediction Malayalam Horoscope ഇന്നത്തെ രാശിഫലം

Next Gallery

November Lucky Zodiacs: നവംബറിലെ ​ഗ്രഹമാറ്റങ്ങൾ നൽകും ഭാ​ഗ്യപ്പെരുമഴ; ഭാ​ഗ്യക്കൊടുമുടി കയറും ഈ രാശിക്കാർ

You May Like

Sponsored by Taboola