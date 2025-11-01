Todays Horoscope: കർക്കടക രാശിക്കാർ തർക്കങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടരുത്; തുലാം രാശിക്കാർക്ക് ഊർജ്ജസ്വലമായ ദിവസം, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!

Horoscope Today: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോ രാശിക്കാർക്കും അനുഭവങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും.
Todays Rashiphalam: ഇന്ന് ഓരോ രാശിക്കാർക്കും ജോലി, ഇടപാടുകൾ, ബിസിനസ്, കുടുംബാംഗങ്ങളുമായും സുഹൃത്തുക്കളുമായുമുള്ള ബന്ധം, ആരോഗ്യം, മംഗളകരവും അശുഭകരമായ കാര്യങ്ങൾ എന്നിവ എങ്ങനെ എന്ന് നോക്കാം...
Today Rashiphalam: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോരുത്തർക്കും അനുഭവങ്ങൾ പലതായിരിക്കും. മേട രാശിക്കാർക്ക് നല്ല ഫലങ്ങൾ നൽകും, ഇടവ രാശിക്കാർക്ക് നല്ല ദിവസമായിരിക്കും, മിഥുന രാശിക്കാരുടെ കുടുംബാംഗത്തിന്റെ ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക,
കർക്കടക രാശിക്കാർ തർക്കങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക, ചിങ്ങ രാശിക്കാർക്ക് പുതിയ വീട് വാങ്ങുന്നതിന് നല്ല ദിനം, തുലാം രാശിക്കാർക്ക് ഊർജ്ജസ്വലമായ ദിനം, ധനു രാശിക്കാർക്ക് ചില ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രയോജനം ലഭിക്കും, മറ്റു രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് എങ്ങനെ? നോക്കാം...
മേടം (Aries): ഇന്നിവർക്ക് നല്ല ഫലങ്ങൾ നൽകും. നിങ്ങളുടെ ഭാര്യാപിതാക്കളിൽ ഒരാൾ നിങ്ങളുമായി അനുരഞ്ജനത്തിലെത്തിയേക്കാം. നിങ്ങളുടെ അമ്മയോട് എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ അസ്വസ്ഥനായിരിക്കാം. മൂല്യങ്ങളെയും പാരമ്പര്യങ്ങളെയും കുറിച്ച് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കും. പുരോഗതിയുടെ പാതയിൽ നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകും. മുൻകാല തെറ്റിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ പഠിക്കും. മുതിർന്ന അംഗങ്ങളെ സേവിക്കാനും അവരുടെ മനസ്സിലുള്ള സംശയങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനും നിങ്ങൾ കുറച്ച് സമയമെടുക്കും.
ഇടവം (Taurus): ഇന്നിവർക്ക് നല്ല ദിവസമായിരിക്കും. നിങ്ങൾ ഒരു പ്രധാന ചർച്ചയിൽ ഉൾപ്പെട്ടേക്കാം, അതിനാൽ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ മറക്കരുത്. പ്രണയത്തിലായവർക്ക് അവരുടെ പങ്കാളിയുമായി തർക്കമുണ്ടാകാൻ സാധ്യത. മുതിർന്ന അംഗങ്ങളുടെയും സുഹൃത്തുക്കളുടെയും പൂർണ്ണ പിന്തുണ ലഭിക്കും. കാലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പ്രശ്നം നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവപ്പെടാം.
മിഥുനം (Gemini): ഇന്നിവർക്ക് ഭാഗ്യം ശക്തമായതിനാൽ വളരെ സന്തുഷ്ടരായിരിക്കും. ദൈവഭക്തിയിൽ നിങ്ങൾ ആഴത്തിൽ നിക്ഷേപിക്കപ്പെടും, എന്നാൽ ഒരു കുടുംബാംഗത്തിന്റെ ആരോഗ്യം നിങ്ങളുടെ തിരക്കേറിയ ഷെഡ്യൂൾ കൂടുതൽ വഷളാക്കിയേക്കാം. അപരിചിതരിൽ നിന്ന് അകലം പാലിച്ച് ഒരു പുതിയ സംരംഭം ആരംഭിക്കുക. ഓഹരി വിപണിയിൽ നിക്ഷേപിക്കാനും നിങ്ങൾ പദ്ധതിയിട്ടേക്കാം.
കർക്കടകം (Cancer): ഇന്നിവർ തർക്കങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് ഒഴിവാക്കുക, ഏതെങ്കിലും ജോലി ഏറ്റെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെ ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ ജോലിസ്ഥലത്ത് ചെറുപ്പക്കാരുടെ തെറ്റുകൾ നിങ്ങൾ മഹാമനസ്കതയോടെ ക്ഷമിക്കണം. നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകാവുന്ന അനാവശ്യമായ ആശങ്കകൾ പരിഹരിക്കപ്പെടും. ഒരു നിയമപരമായ കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് സമ്മർദ്ദമുണ്ടാക്കിയേക്കാം,
ചിങ്ങം (Leo): ഇന്നിവർക്ക് ഒരു പുതിയ വീട് വാങ്ങുന്നതിന് നല്ല ദിവസമായിരിക്കും, പക്ഷേ ആവശ്യമായ രേഖകളിൽ നിങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തേണ്ടതുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ കരിയറിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ആശങ്കാകുലരാണെങ്കിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെടും. രാഷ്ട്രീയ ജീവിതം നയിക്കുന്നവർ പരസ്പരം അറിയേണ്ടതുണ്ട്.
കന്നി (Virgo): ഇന്നിവർക്ക് നിക്ഷേപങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ നല്ല ദിവസമായിരിക്കും. കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞുമാറരുത്, കാരണം ജോലി സംബന്ധിച്ച് കുടുംബാംഗവുമായി നിങ്ങൾക്ക് തർക്കങ്ങളുണ്ടാകാം. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒരു തലവേദനയായി മാറും. നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളുടെ പുരോഗതി കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിയായി സന്തോഷിക്കും.
തുലാം (Libra): ഇന്നിവർക്ക് ഊർജ്ജസ്വലമായ ദിവസം, നിങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തികൾ നിങ്ങളുടെ ബോസിനെ സന്തോഷിപ്പിക്കും, ഇത് നിങ്ങളുടെ സ്ഥാനക്കയറ്റത്തിന് കാരണമായേക്കാം. സ്ത്രീ സുഹൃത്തുക്കളിൽ നിന്ന് കുറച്ച് അകലം പാലിക്കുക. നിങ്ങളുടെ ചില വിചിത്ര ചെലവുകൾ വഹിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആരിൽ നിന്നോ പണം കടം വാങ്ങാം. ഇണയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അപ്രതീക്ഷിത സമ്മാനം ലഭിച്ചേക്കാം.
വൃശ്ചികം (Scorpio): ഇന്നിവർ വികാരങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കരുത്, ഒന്നിനെക്കുറിച്ചും ശാഠ്യമോ അഹങ്കാരമോ കാണിക്കരുത്, നിങ്ങളുടെ കുടിശ്ശികയുള്ള ഫണ്ടുകൾ ലഭിക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾ അതിയായി സന്തോഷിക്കും. ഏതെങ്കിലും എതിരാളികളുടെ സ്വാധീനത്തിൽ നിങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണം, ജോലിസ്ഥലത്തുള്ള ആരെങ്കിലും നിങ്ങളെ തെറ്റായി കുറ്റപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചേക്കാം. ഇത് സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കാഴ്ചപ്പാട് മറ്റുള്ളവരോട് അവതരിപ്പിക്കാൻ നിങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കണം. നിങ്ങളുടെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില നല്ല വാർത്തകൾ നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിയും.
ധനു (Sagittarius): ഇന്നിവർക്ക് ചില ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രയോജനം ലഭിക്കും. എല്ലാവരെയും ഒപ്പം കൊണ്ടുപോകാൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കും. സാമൂഹിക പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിലൂടെ നിങ്ങൾ നല്ല പേര് നേടും. ഒരു സർക്കാർ പദ്ധതിയിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലതായിരിക്കും, എന്തെങ്കിലും നല്ല വാർത്ത കേട്ടാൽ, അത് ഉടൻ ഫോർവേഡ് ചെയ്യരുത്. നിങ്ങളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ജോലികളിൽ പൂർണ്ണ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുക, കാരണം അവ നാളത്തേക്ക് മാറ്റിവയ്ക്കുന്നത് ഭാവിയിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കും.
മകരം (Capricorn): ഇന്നിവർക്ക് കൂടുതൽ ബഹുമാനവും ആദരവും ല്കാഭിക്കും, ഒരു പഴയ തെറ്റ് വെളിപ്പെട്ടേക്കാം. ആവശ്യപ്പെടാതെ ഉപദേശം സ്വീകരിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കണം. നിങ്ങൾ ആർക്കെങ്കിലും പണം കടം കൊടുത്താൽ അവർ അത് തിരികെ ചോദിച്ചേക്കാം. നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ സന്തോഷകരമായ അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാകും, നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ നിറവേറ്റപ്പെട്ടേക്കാം. നിങ്ങളുടെ പിതാവുമായി ചില കുടുംബ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യും.
കുംഭം (Aquarius): ഇന്നിവർക്ക് ഒരു നല്ല ദിവസമായിരിക്കും, വ്യക്തിത്വം മെച്ചപ്പെടും, സമ്മർദ്ദ നില മെച്ചപ്പെടുത്താൻ നിങ്ങൾ എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും നടത്തും. ശക്തമായ ആത്മവിശ്വാസം കാരണം നിങ്ങളുടെ സന്തോഷം അതിരറ്റതായിരിക്കും. ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ അവഗണിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കണം. നിങ്ങളുടെ ഹൃദയംഗമമായ ആഗ്രഹങ്ങളിൽ ഒന്ന് സഫലമായേക്കാം. മുടങ്ങിക്കിടന്ന ഏതൊരു സാമ്പത്തിക ജോലിയും പരിഹരിക്കപ്പെടും.
മീനം (Pisces): ഇന്നിവരിൽ തൊഴിൽ അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു നല്ല ദിവസമായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ ചെലവുകൾ ബജറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അല്ലാത്തപക്ഷം നിങ്ങളുടെ ചെലവുകൾ പരിധിയില്ലാതെ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിയും, അത് പിന്നീട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രശ്നമായി മാറിയേക്കാം. വിദേശത്ത് ബിസിനസ്സ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഗണ്യമായ ലാഭം ലഭിക്കും. നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ കാര്യമായ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഏൽപ്പിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)
