Todays Horoscope: ഇടവ രാശിക്കാർക്ക് സമ്മർദ്ദം ഏറും; മകര രാശിക്കാർക്ക് അനുകൂല ദിനം, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!

Horoscope Today: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോ രാശിക്കാർക്കും അനുഭവങ്ങൾ പലതായിരിക്കും.
Todays Rashiphalam: ഇന്ന് ഓരോ രാശിക്കാർക്കും ജോലി, ഇടപാടുകൾ, ബിസിനസ്, കുടുംബാംഗങ്ങളുമായും സുഹൃത്തുക്കളുമായുമുള്ള ബന്ധം, ആരോഗ്യം, മംഗളകരവും അശുഭകരമായ കാര്യങ്ങൾ എന്നിവ എങ്ങനെ എന്ന് അറിയാം...
Today Rashiphalam: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോരുത്തർക്കും അനുഭവങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. മേട രാശിക്കാർക്ക് നബഹുമാനവും ആദരവും ലഭിക്കും, ഇടവ രാശിക്കാർക്ക് സമ്മർദ്ദം ഏറും, മിഥുന രാശിക്കാർക്ക് ദുർബല ദിനം,
കർക്കടക രാശിക്കാർ നല്ല ദിവസം, ചിങ്ങ രാശിക്കാർ ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുക, തുലാം രാശിക്കാർ സംസാരത്തിൽ സൗമ്യത നിലനിർത്തുക, ധനു രാശിക്കാരുടെ വർധിച്ചു വരുന്ന ചിലവുകൾ നിയന്ത്രിക്കുക, മറ്റു രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് എങ്ങനെ? നോക്കാം...
മേടം (Aries): ഇന്നിവർക്ക് കൂടുതൽ ബഹുമാനവും ആദരവും കൊണ്ടുവരും. ബിസിനസ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് നേട്ടങ്ങൾ ലഭിക്കും, ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ താൽപ്പര്യമുണ്ടാകും, ഇണയിൽ നിന്ന് ധാരാളം പിന്തുണയും കൂട്ടുകെട്ടും ലഭിക്കും, അനാവശ്യ ജോലികളിൽ പിരിമുറുക്കം അനുഭവപ്പെടാം. ഭാര്യാപിതാക്കളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ഒരാളുമായി നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇടപാടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നഷ്ടങ്ങൾ നേരിടാൻ സാധ്യത.
ഇടവം (Taurus): ഇന്നിവർക്ക് ജോലിയിൽ സമ്മർദ്ദം, സുഹൃത്തുമായി സംഘർഷം ഉണ്ടാകാം, കുട്ടികളെ കരിയർ വികസനത്തിനായി അയച്ചേക്കാം. ബിസിനസ്സ് പുതിയ ആക്കം കൂട്ടും. നിങ്ങളുടെ അനുഭവങ്ങളുമായി നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല വിജയം കൈവരിക്കാൻ കഴിയും. യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ചില പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ചേക്കാം. പിതാവിന്റെ ആരോഗ്യത്തിൽ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ ഉണ്ടാകും.
മിഥുനം (Gemini): ഇന്നിവർക്ക് ആരോഗ്യപരമായി ദുർബലമായ ദിവസം, ചില ജോലികൾ തടസ്സപ്പെട്ടേക്കാം. അമ്മയുമായി ചില കുടുംബ കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുക, ജോലിസ്ഥലത്ത് നിങ്ങളുടെ മേലുദ്യോഗസ്ഥരുടെ അനുഗ്രഹം ലഭിക്കും. വരുമാനം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള സ്രോതസ്സുകളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കണം.
കർക്കടകം (Cancer): ഇന്നിവർക്ക് നല്ല ദിവസമായിരിക്കും, ഒരു പുതിയ സ്ഥാനം ലഭിക്കുന്നതിൽ സന്തോഷിക്കും, വളരെക്കാലമായി സർക്കാർ ജോലി പൂർത്തിയാകും, തീർത്ഥാടനത്തിന് പോകാൻ പദ്ധതിയിടാം. മനസ്സ് സമാധാനം ഉണ്ടാകും. കുടുംബത്തിൽ നിങ്ങളുടെ പദവിയും അന്തസ്സും വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ സന്തുഷ്ടരായിരിക്കും.
ചിങ്ങം (Leo): ഇന്നിവർക്ക് ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കേണ്ട ദിവസം, വളരെക്കാലമായി മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ജോലികൾ നിങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കും, കുട്ടികളിൽ നിന്ന് നല്ല വാർത്തകൾ കേൾക്കാൻ സാധ്യത, എതിരാളി പദ്രവിക്കാൻ ശ്രമിച്ചേക്കാം. രാഷ്ട്രീയത്തിലുള്ളവർക്ക് ഒരു പുതിയ സ്ഥാനം ലഭിക്കുന്നതിൽ അതിയായി സന്തോഷിക്കും.
കന്നി (Virgo): ഇന്നിവർക്ക് ഒരു പ്രധാന ദിവസമായിരിക്കും, ശത്രുക്കൾ ശക്തരായിരിക്കും, പക്ഷേ അവർക്ക് നിങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കാൻ കഴിയില്ല. പ്രണയ ജീവിതത്തിലെ തുടർച്ചയായ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസം ലഭിക്കും. പരീക്ഷ എഴുതിയ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നല്ല ഫലങ്ങൾ ലഭിക്കും. മുതിർന്ന അംഗങ്ങളിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണ പിന്തുണ ലഭിക്കും. ഒരേസമയം ഒന്നിലധികം ജോലികൾ ചെയ്യുന്നതിനാൽ ഏകാഗ്രത വർദ്ധിക്കും.
തുലാം (Libra): ഇന്നിവരുടെ രുമാനം വർദ്ധിക്കും. സംസാരത്തിൽ സൗമ്യത നിലനിർത്തേണ്ടതുണ്ട്. ജോലിയിൽ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവ പരിഹരിക്കാൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കും. ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള ഒരു ജോലി നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ച് അശ്രദ്ധ കാണിക്കില്ല. പിതാവിന്റെ പഴയ രോഗം വീണ്ടും ഉയർന്നുവന്നേക്കാം അത് നിങ്ങളുടെ പിരിമുറുക്കം വർദ്ധിപ്പിക്കും.
വൃശ്ചികം (Scorpio): ഇന്നിവർക്ക് പ്രശസ്തിയും കീർത്തിയും വർദ്ധിക്കും. ജോലി ചെയ്യുന്നവർ അവരുടെ സംസാരത്തിൽ സംയമനം പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്. കുടിശ്ശികയുള്ള ഫണ്ടുകൾ ലഭിക്കുന്നതിലൂടെ നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി ശക്തിപ്പെടും, ജോലിയിൽ മടുപ്പിക്കരുത്. സ്വയം ആസ്വദിക്കാൻ സമയം ചെലവഴിക്കും. എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ബോസുമായി നിങ്ങൾക്ക് തർക്കമുണ്ടാകാം. മറ്റൊരാളുടെ കാര്യങ്ങളിൽ അനാവശ്യമായി ഇടപെടുന്നത് ഒഴിവാക്കണം.
ധനു (Sagittarius): ഇന്നിവർക്ക് വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന ചെലവുകൾ നിയന്ത്രിക്കണം, പണം എവിടെയെങ്കിലും കുടുങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് തിരികെ ലഭിച്ചേക്കാം. സ്വത്ത് സംബന്ധിച്ച് കുടുംബത്തിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ടെങ്കിൽ അപരിചിതരിൽ നിന്ന് ഉപദേശം തേടുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. ബിസിനസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് യാത്ര ചെയ്യേണ്ടി വന്നേക്കാം.
മകരം (Capricorn): ഇന്നിവർക്ക് അനുകൂലമായ ദിവസമായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി ശക്തമായി തുടരും. മത്സരങ്ങൾക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ അവരുടെ ജോലിയിൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തണം. അപ്രതീക്ഷിത വാഹന തകർച്ച കാരണം ചെലവുകൾ വർദ്ധിച്ചേക്കാം. ജോലിസ്ഥലത്ത് ടീം വർക്കായി പ്രവർത്തിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അവസരം ലഭിക്കും.
കുംഭം (Aquarius): ഇന്നിവർ പുതിയ സ്വത്ത് സമ്പാദിക്കും, സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളിൽ ശ്രദ്ധാലുവായിരിക്കണം. പ്രധാനപ്പെട്ട രേഖകളിൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുക, കുടുംബാംഗങ്ങളിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണ പിന്തുണ ലഭിക്കും, കുടുംബത്തിൽ ഒരു പുതിയ അതിഥി വന്നേക്കാം, വിദ്യാർത്ഥികൾ പഠനത്തിൽ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവയ്ക്കും. കഴിഞ്ഞ കാല തെറ്റിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ പാഠം പഠിക്കും, പുതിയ എന്തെങ്കിലും പരീക്ഷിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹം തോന്നിയേക്കാം.
മീനം (Pisces): ഇന്നിവർക്ക് ഒന്നിനുപുറകെ ഒന്നായി നല്ല വാർത്തകൾ ലഭിക്കും. ബുദ്ധിപരമായ തീരുമാനങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനം ലഭിക്കും. അപരിചിതരെ വിശ്വസിക്കരുത്. മാതാപിതാക്കളുടെ അനുഗ്രഹത്താൽ നിങ്ങളുടെ മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ജോലികൾ പൂർത്തിയാകും. ബിസിനസുകാർക്ക് ലാഭകരമായ ഒരു ദിവസമായിരിക്കും. ആരോഗ്യത്തിലെ ചില ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ നിങ്ങളെ ഉത്കണ്ഠാകുലരാക്കും. ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷം ഉണ്ടാകും. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്
