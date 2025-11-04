Todays Horoscope: മിഥുന രാശിക്കാർക്ക് പ്രത്യേക ദിവസമായിരിക്കും; കന്നി രാശിക്കാർ സംസാരം നിയന്ത്രിക്കുക, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!

Horoscope Today: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോ രാശിക്കാർക്കും അനുഭവങ്ങൾ പലതായിരിക്കും.
Todays Rashiphalam: ഇന്ന് ഓരോ രാശിക്കാർക്കും ജോലി, ഇടപാടുകൾ, ബിസിനസ്, കുടുംബാംഗങ്ങളുമായും സുഹൃത്തുക്കളുമായുമുള്ള ബന്ധം, ആരോഗ്യം, മംഗളകരവും അശുഭകരമായ കാര്യങ്ങൾ എന്നിവ എങ്ങനെ എന്ന് നോക്കാം...
Today Rashiphalam: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോരുത്തർക്കും വ്യത്യസ്ത അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും. മേട രാശിക്കാർക്ക് ഗുണകരമായ ദിവസം, ഇടവ രാശിക്കാർ തീരുമാനങ്ങൾ തിടുക്കത്തിൽ എടുക്കരുത്,
മിഥുന രാശിക്കാർക്ക് സ്പെഷ്യൽ ദിനം, കർക്കടക രാശിക്കാർക്ക് ജോലി സ്ഥലത്ത് പിന്തുണ, ചിങ്ങ രാശിക്കാർക്ക് ജോലി ലഭിക്കാനുള്ള സാധ്യത, തുലാം രാശിക്കാർക്ക് അപ്രതീക്ഷിത ചെലവുകൾ ഉണ്ടാകും, ധനു രാശിക്കാർക്ക് ചെലവുകൾ ഏറും, മറ്റു രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് എങ്ങനെ? നോക്കാം...
മേടം (Aries): ഇന്നിവർക്ക് ഗുണകരമായ ദിവസം, ബഹുമാനവും ആദരവും വർദ്ധിക്കും, ശാരീരിക പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ അശ്രദ്ധ കാണിക്കരുത്. പുരോഗതിയുടെ പാതയിൽ പുരോഗമിക്കും. വിദേശത്ത് പഠിക്കാൻ പദ്ധതിയിടുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ക്ഷണങ്ങൾ ലഭിച്ചേക്കാം. കുടുംബ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് അധികം സംസാരിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കണം. ഒരു പഴയ ഇടപാട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു തലവേദനയായി മാറിയേക്കാം.
ഇടവം (Taurus): ഇന്നിവർ തിടുക്കത്തിൽ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക, ഒരു കുടുംബ പരിപാടിക്കുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ ആരംഭിച്ചേക്കാം, അന്തരീക്ഷം സന്തോഷം കൊണ്ട് നിറയും. അയൽപക്കത്തെ ഒരു തർക്കം ചില പിരിമുറുക്കങ്ങൾക്ക് കാരണമാകും. വാഹനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ജാഗ്രത പാലിക്കണം. രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിങ്ങൾ ജാഗ്രതയോടെ മുന്നോട്ട് പോകുകയും മറ്റുള്ളവരെ ആശ്രയിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുകയും വേണം.
മിഥുനം (Gemini): ഇന്നിവർക്ക് ഒരു പ്രത്യേക ദിവസമായിരിക്കും, സൃഷ്ടിപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല സമയം ലഭിക്കും. പ്രണയത്തിലായവർക്ക് അവരുടെ പങ്കാളിയുമായി എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ടാകാൻ സാധ്യത, നിങ്ങളുടെ പഴയ ഒരു തെറ്റ് വെളിപ്പെട്ടേക്കാം. നിങ്ങളുടെ ഇണയുടെ പുതിയ ജോലി നിങ്ങൾക്ക് വലിയ സന്തോഷം നൽകും. ചില പ്രത്യേക ആളുകളെ കണ്ടുമുട്ടാൻ നിങ്ങൾക്ക് അവസരം ലഭിക്കും. കുടുംബാംഗത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അപ്രതീക്ഷിത സമ്മാനം ലഭിച്ചേക്കാം.
കർക്കടകം (Cancer): ഇന്നിവർക്ക് നല്ല ദിവസമായിരിക്കും, ജോലിസ്ഥലത്ത് സഹപ്രവർത്തകരിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണ പിന്തുണ, സുഹൃത്തുക്കളുമായി നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ബന്ധമുണ്ടാകും. വിദേശത്ത് ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നവർ ജാഗ്രത പാലിക്കണം. ചില അജ്ഞാതരിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ അകലം പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ പണം എവിടെയെങ്കിലും കുടുങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് വീണ്ടെടുക്കാൻ സാധ്യത, നിങ്ങളുടെ ജോലികൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ നിങ്ങൾ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്.
ചിങ്ങം (Leo): ഇന്നിവരിൽ തൊഴിൽ തേടി അലയുന്നവർക്ക് നല്ല ദിവസമായിരിക്കും. നല്ല ഭക്ഷണപാനീയങ്ങൾ നിങ്ങൾ ആസ്വദിക്കും. മുതിർന്ന അംഗങ്ങൾ നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നത് തുടരും. ചില പൂർവ്വിക സ്വത്ത് അവകാശമായി ലഭിച്ചേക്കാം. ഒരു സുഹൃത്തിനെ സഹായിക്കാൻ നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വരും. നിയമപരമായ കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു തലവേദനയായിരുന്നെങ്കിൽ അത് അകന്നുപോകുന്നതായി തോന്നുന്നു. നിങ്ങളുടെ ഭാര്യാപിതാക്കളുടെ ഭാഗത്തുള്ള ആരെങ്കിലും നിങ്ങളുമായി അനുരഞ്ജനത്തിന് വന്നേക്കാം.
കന്നി (Virgo): ഇന്നിവർ സംസാരവും പെരുമാറ്റവും നിയന്ത്രിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഒരു പ്രധാന ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അവസരം ലഭിക്കും. നിങ്ങളുടെ സാങ്കേതിക പരിജ്ഞാനം പൂർണ്ണമായും പ്രയോജനപ്പെടുത്തും. മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ ഇടപെടരുത്, ഒരു ശുഭകരമായ സംഭവത്തിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ ആരംഭിക്കാം. വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിലേക്കുള്ള പാതകൾ തുറക്കപ്പെടും.
തുലാം (Libra): ഇന്നിവർക്ക് ഒരു നിയമപരമായ കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും. ചില അപ്രതീക്ഷിത ചെലവുകൾ നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം. സാമൂഹിക രാഷ്ട്രീയ മേഖലകളിൽ നിങ്ങൾ നല്ല പ്രശസ്തി നിലനിർത്തും. ജോലിസ്ഥലത്ത് നിങ്ങളുടെ മേലുദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണ പിന്തുണ ലഭിക്കും. നിങ്ങളുടെ ജീവിതശൈലി മാറ്റാൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കേണ്ടതുണ്ട്. സർക്കാർ കാര്യങ്ങളിൽ അശ്രദ്ധ ഒരു പ്രശ്നമായി മാറിയേക്കാം.
വൃശ്ചികം (Scorpio): ഇന്നിവർക്ക് ലാഭകരമായ ദിവസമായിരിക്കും. ബിസിനസ്സിൽ ചെറിയ ലാഭം നേടുന്നതിനുള്ള പദ്ധതികളിൽ നിങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഒരു പ്രിയപ്പെട്ട ആഗ്രഹം പൂർത്തീകരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷം നൽകും. കുടുംബത്തിൽ സമാധാനപരമായ അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാകും. അവിവാഹിതർ അവരുടെ പങ്കാളികളെ കാണും, കൂടാതെ അവരെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും പരിചയപ്പെടുത്താനും കഴിയും
ധനു (Sagittarius): ഇന്നിവർക്ക് ചെലവുകൾ നിറഞ്ഞ ദിവസമായിരിക്കും. ആവശ്യമുള്ളതിലും കൂടുതൽ ചെലവഴിക്കും, ഇത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കും. ജോലിസ്ഥലത്ത് ഒരു തർക്കം ഉണ്ടാകാം. നിങ്ങളുടെ ഇണയോടൊപ്പം ഒരു തീർത്ഥാടന സ്ഥലത്തേക്ക് പോകാൻ പദ്ധതിയിട്ടേക്കാം. കുട്ടിയുടെ ഏകപക്ഷീയമായ പെരുമാറ്റം നിങ്ങൾക്ക് ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കും. പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളിൽ പോലും സംയമനം പാലിക്കുക. ഒരു സഹപ്രവർത്തകൻ നിങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചേക്കാം.
മകരം (Capricorn): ഇന്നിവർക്ക് ഒരു സമ്മിശ്ര ദിവസമായിരിക്കും, വീട് അലങ്കരിക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തും. ഒരു വസ്തു വിൽക്കാൻ പദ്ധതിയിട്ടിരുന്നെങ്കിൽ ആ ആഗ്രഹം സഫലമാകും. മുൻകാല തെറ്റിൽ നിന്ന് പഠിക്കും. ഒരേസമയം ഒന്നിലധികം ജോലികൾ ചെയ്യുന്നത് കുറച്ച് സമ്മർദ്ദത്തിന് കാരണമാകും, നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകും. നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ ഒരു പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറെടുക്കാൻ നിങ്ങൾ സഹായിച്ചേക്കാം. നിങ്ങളുടെ ഫിറ്റ്നസിൽ നിങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തും.
കുംഭം (Aquarius): ഇന്നിവർ സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ട ദിവസം. കുടുംബത്തിൽ ഒരു സ്വത്ത് പ്രശ്നം ഉയർന്നുവന്നേക്കാം. മുതിർന്ന അംഗങ്ങളുമായുള്ള ചില പഴയ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കും. പുരോഗതിയിലേക്കുള്ള പാതയിൽ നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകും. പങ്കാളിത്തത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഗുണം ചെയ്യും. നിങ്ങളുടെ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അവ പരിഹരിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യാപിതാക്കളുടെ ഭാഗത്തുള്ള ഒരാളുമായി സംസാരിക്കാം
മീനം (Pisces): ഇന്നിവർക്ക് ഏതെങ്കിലും അപകടകരമായ സംരംഭങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണം, സുഹൃത്തുക്കളുമായി ആസ്വദിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് സമയം ചെലവഴിക്കാം, അത് കാര്യമായ നഷ്ടങ്ങൾക്ക് കാരണമാകും. പ്രണയത്തിലായവർക്ക് അവരുടെ പങ്കാളികളുമായി സമയം ചെലവഴിക്കാൻ അവസരം ലഭിക്കും. വരുമാന സ്രോതസ്സുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കും, കൂടാതെ ഒരു അജ്ഞാത വ്യക്തിയുടെ സ്വാധീനം നിങ്ങളെ സ്വാധീനിച്ചേക്കാം. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)