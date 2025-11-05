Todays Horoscope: ചിങ്ങ രാശിക്കാർക്ക് ഭാഗ്യ ദിനം; മകര രാശിക്കാർക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ ഏറും, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!

Horoscope Today: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോ രാശിക്കാർക്കും വ്യത്യസ്ത അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും.
Todays Rashiphalam: ഇന്ന് ഓരോ രാശിക്കാർക്കും ജോലി, ഇടപാടുകൾ, ബിസിനസ്, കുടുംബാംഗങ്ങളുമായും സുഹൃത്തുക്കളുമായുമുള്ള ബന്ധം, ആരോഗ്യം, മംഗളകരവും അശുഭകരമായ കാര്യങ്ങൾ എന്നിവ എങ്ങനെ എന്ന് അറിയാം...
Today Rashiphalam: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോരുത്തർക്കും അനുഭവങ്ങൾ പലതായിരിക്കും. മേട രാശിക്കാർ ജോലിയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക, ഇടവ രാശിക്കാർക്ക് ചെലവുകൾ ഏറും,
മിഥുന രാശിക്കാർക്ക് ബിസിനസിൽ നല്ല ദിനം, കർക്കടക രാശിക്കാർക്ക് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നല്ല സ്വാധീനം, ചിങ്ങ രാശിക്കാർക്ക് പഠനത്തിനായി പുറത്തേയ്ക്ക് പോകാൻ സാധ്യത, തുലാം രാശിക്കാർക്ക് ജോലി സ്ഥലത്ത് നല്ല ദിവസം, ധനു രാശിക്കാർ വൈകാരികമായി പെരുമാറരുത്, മറ്റു രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് എങ്ങനെ? അറിയാം...
മേടം (Aries): ഇന്നിവർക്ക് ജോലിയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക. സർക്കാർ കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കോടതി കേസ് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നല്ല അഭിഭാഷകനെ സമീപിക്കേണ്ടതുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ പിതാവ് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിഷമം തോന്നിയേക്കാം, നിങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്യാൻ പദ്ധതിയിടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം സഫലമായേക്കാം.
ഇടവം (Taurus): ഇന്നിവർക്ക് ചെലവുകൾ ഏറും, എന്നിരുന്നാലും നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ അഭ്യർത്ഥനപ്രകാരം നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഏറ്റെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് വിവേകം കാണിക്കേണ്ടതുണ്ട്. പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളിൽ പോലും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. വളരെക്കാലത്തിനുശേഷം ഒരു പഴയ സുഹൃത്തിനെ കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് അവസരം ലഭിക്കും. പുരോഗതിയിലേക്കുള്ള പാതയിൽ നിങ്ങൾ പുരോഗമിക്കും.
മിഥുനം (Gemini): ഇന്നിവർക്ക് ബിസിനസിൽ നല്ല ദിവസമായിരിക്കും. സുഹൃത്തുക്കളിൽ നിന്നും പ്രിയപ്പെട്ടവരിൽ നിന്നും പിന്തുണ ലഭിക്കും. മുൻകാല തെറ്റിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ പഠിക്കും. ഒരു എതിരാളി നിങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കാൻ ശ്രമിച്ചേക്കാം. നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളിൽ നിന്ന് ചില നല്ല വാർത്തകൾ കേൾക്കാൻ സാധ്യത. നിങ്ങളുടെ അമ്മ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് വിഷമിക്കും. ഇത് സംഭവിച്ചാൽ അവരെ സമാധാനിപ്പിക്കാൻ പരമാവധി ശ്രമിക്കുക.
കർക്കടകം (Cancer): ഇന്നിവർ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നല്ല സ്വാധീനം ചെലുത്തും. സർക്കാർ, സാമൂഹിക സംരംഭങ്ങളിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണ നേട്ടമുണ്ടാകും. മനസ്സിൽ ഒരു മത്സര മനോഭാവം നിലനിൽക്കും. ഭരണപരമായ ജോലികളിൽ നിങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തേണ്ടതുണ്ട്. ചെലവുകളിൽ നിയന്ത്രണം നിലനിർത്തുക. സർക്കാർ പദ്ധതികളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണ നേട്ടമുണ്ടാകും. വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പഠനത്തിലെ അശ്രദ്ധ ഗുരുതരമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾക്ക് കാരണമായേക്കാം.
ചിങ്ങം (Leo): ഇന്നിവർക്ക് ഭാഗ്യ ദിനം. വ്യക്തിപരമായ കാര്യങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പരിഹരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. നവദമ്പതികൾ ഒരു പുതിയ അതിഥിയെ സ്വാഗതം ചെയ്തേക്കാം. നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഏൽപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. കുട്ടികൾ അവരുടെ പഠനത്തിനായി വിദേശത്തേക്ക് പോയേക്കാം, നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിൽ നല്ല ലാഭമുണ്ടാകും, ഇത് മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ജോലികൾ എളുപ്പത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കാൻ സഹായിക്കും.
കന്നി (Virgo): ഇന്നിവർ ജോലിയിൽ ക്ഷമയും സംയമനവും പാലിക്കുക. ജോലിയിൽ അമിതമായി പരിശ്രമിക്കരുത്, ബോസുമായുള്ള ബന്ധം അല്പം വഷളായേക്കാം, ഇത് നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കും. അദ്ദേഹത്തിന്റെ നയങ്ങളിലും നിയന്ത്രണങ്ങളിലും നിങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തേണ്ടതുണ്ട്. പരസ്പര സഹകരണ മനോഭാവം നിലനിൽക്കും. ഒരു പഴയ സുഹൃത്തിനെ നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടമായേക്കാം.
തുലാം (Libra): ഇന്നിവർക്ക് നല്ല ദിവസമായിരിക്കും. സ്ഥിരതയുടെ ഒരു ബോധം നിലനിൽക്കും. ആവശ്യമായ ജോലികൾ കൃത്യസമയത്ത് പൂർത്തിയാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. മറ്റാരെയും ആശ്രയിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. നിങ്ങൾ ആരിൽ നിന്നെങ്കിലും പണം കടം വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് തിരികെ ആവശ്യപ്പെട്ടേക്കാം. മാതൃസഹോദരന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് സാമ്പത്തിക ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിച്ചേക്കാം. ഇണയുടെ ആരോഗ്യം മോശമായേക്കാം. നിങ്ങൾ ഒരു സുഹൃത്തിനോട് സഹായം ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് എളുപ്പത്തിൽ ലഭിക്കും.
വൃശ്ചികം (Scorpio): ഇന്ന് രാഷ്ട്രീയ ജീവിതം നയിക്കുന്നവർക്ക് ല്ല ദിവസമായിരിക്കും. കരിയറിൽ ചില വെല്ലുവിളികൾ നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം. ശാഠ്യമോ അഹങ്കാരമോ ഒഴിവാക്കുക. നിങ്ങൾ കഠിനാധ്വാനവും ഉത്സാഹവും പുലർത്തുകയാണെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലതായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ തീരുമാനമെടുക്കൽ കഴിവുകളും മെച്ചപ്പെടും. ഒന്നിനെക്കുറിച്ചും അശ്രദ്ധരാകരുത്. പുതിയ എന്തെങ്കിലും പരീക്ഷിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹം തോന്നിയേക്കാം. ജീവിതശൈലിയിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തേണ്ടതുണ്ട്.
ധനു (Sagittarius): ഇന്നിവർ വൈകാരികമായി പെരുമാറുന്നത് ഒഴിവാക്കണം. ഒരു വിനോദ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയും. അടുത്ത ബന്ധുക്കൾ നിങ്ങളുടെ മുഴുവൻ ശ്രദ്ധയും ആയിരിക്കും. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠനത്തിൽ നേരിയ ശ്രദ്ധക്കുറവ് അനുഭവപ്പെടാം, ഇത് പരീക്ഷകളിൽ അവർക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടാൻ ഇടയാക്കും. നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഒരു അതിഥിയുടെ വരവ് സന്തോഷകരമായ അന്തരീക്ഷം കൊണ്ടുവരും. നിങ്ങൾ ആർക്കെങ്കിലും ഒരു വാഗ്ദാനം നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അത് കൃത്യസമയത്ത് നിറവേറ്റാൻ ശ്രമിക്കുക.
മകരം (Capricorn): ഇന്നിവർക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ടുവരും. മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യങ്ങളിൽ അനാവശ്യമായി ഇടപെടുന്നത് ഒഴിവാക്കുക, കൂടാതെ ഒരു മുതിർന്ന കുടുംബാംഗത്തിന്റെ ആരോഗ്യം വഷളാകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് പിരിമുറുക്കമുണ്ടാക്കും. പിതാവിന്റെ ആരോഗ്യം അവഗണിക്കുന്നത് ഗുരുതരമായ രോഗത്തിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ സ്വേച്ഛാധിപത്യ പെരുമാറ്റത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ അൽപ്പം ആശങ്കാകുലരാകും. ഓഹരി വിപണിയിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നത് നല്ല വരുമാനം നൽകില്ല.
കുംഭം (Aquarius): ഇന്നിവർക്ക് ധൈര്യം നൽകും. പ്രധാനപ്പെട്ട ജോലികളിൽ പൂർണ്ണമായും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക. സഹോദരങ്ങളുമായി നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ബന്ധമുണ്ടാകും, വളരെക്കാലമായി മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഏതൊരു സർക്കാർ ജോലിയും ഒരു സുഹൃത്തിന്റെ സഹായത്തോടെ പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയും. ഹോബികൾക്കായി സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിന് നിങ്ങൾ ഗണ്യമായ തുക ചെലവഴിക്കും. സ്നേഹത്തിന്റെയും സഹകരണത്തിന്റെയും ഒരു ബോധം നിലനിൽക്കും. ബിസിനസ് സംബന്ധമായ ജോലികൾക്കായി നിങ്ങൾക്ക് വിദേശയാത്ര നടത്താം.
മീനം (Pisces): ഇന്നിവർക്ക് സന്തോഷകരമായ ദിവസമായിരിക്കും. എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയം കീഴടക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾ വിജയിക്കും, കുടുംബത്തിൽ ഒരു പുതിയ അതിഥിയുടെ വരവ് സന്തോഷകരമായ അന്തരീക്ഷം കൊണ്ടുവരും, ബിസിനസ്സിൽ നിങ്ങൾ അശ്രദ്ധ കാണിക്കരുത്. പങ്കാളിത്തത്തോടെ ഒരു ബിസിനസ്സ് ആരംഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയെ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിക്കുക. ഏതെങ്കിലും സംഘർഷങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കുന്നത് ഗുണം ചെയ്യും. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)
