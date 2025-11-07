Todays Horoscope: മേട രാശിക്കാർക്ക് നല്ല ദിനം; മിഥുന രാശിക്കാർ സംസാരത്തിലും പെരുമാറ്റത്തിലും സംയമനം പാലിക്കുക, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!

Horoscope Today: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോ രാശിക്കാർക്കും അനുഭവങ്ങൾ പലതായിരിക്കും.
Todays Rashiphalam: ഇന്ന് ഓരോ രാശിക്കാർക്കും ജോലി, ഇടപാടുകൾ, ബിസിനസ്, കുടുംബാംഗങ്ങളുമായും സുഹൃത്തുക്കളുമായുമുള്ള ബന്ധം, ആരോഗ്യം, മംഗളകരവും അശുഭകരമായ കാര്യങ്ങൾ എന്നിവ എങ്ങനെ എന്ന് നോക്കാം...
Today Rashiphalam: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോരുത്തർക്കും അനുഭവങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. മേട രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് നല്ല ദിനം, ഇടവ രാശിക്കാർക്ക് ദീർഘദൂര യാത്രകൾക്ക് അവസരം,
മിഥുന രാശിക്കാർ സംസാരത്തിലും പെരുമാറ്റത്തിലും സംയമനം പാലിക്കുക, കർക്കടക രാശിക്കാരുടെ ജീവിത നിലവാരത്തിൽ പുരോഗതി, ചിങ്ങ രാശിക്കാർക്ക് പ്രധാന ദിനം, തുലാം രാശിക്കാരുടെ കുടുംബ ജീവിതം ഇലയത്തോടെ തുടരും, ധനു രാശിക്കാർക്ക് നേട്ടങ്ങളുടെ ദിനം, മറ്റു രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് എങ്ങനെ? അറിയാം...
മേടം (Aries): ഇന്നിവർക്ക് ഒരു നല്ല ദിവസമായിരിക്കും. തലവേദന, ശരീരവേദന തുടങ്ങിയ നിങ്ങൾ അനുഭവിച്ചിരുന്ന ഏതൊരു പ്രശ്നവും പരിഹരിക്കാൻ സാധ്യത. ജോലി സംബന്ധമായി നിങ്ങളുടെ സഹോദരീ സഹോദരന്മാരിൽ നിന്ന് ഉപദേശം തേടുകയാണെങ്കിൽ അവർ തീർച്ചയായും അത് ശ്രദ്ധിക്കും. നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുമുള്ള ആളുകളെ നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട്.
ഇടവം (Taurus): ഇന്നിവർക്ക് കരിയറിനു നല്ല ദിവസമായിരിക്കും. ദീർഘദൂര യാത്രയ്ക്ക് അവസരം ലഭിക്കും, നിങ്ങളുടെ വിലപിടിപ്പുള്ള വസ്തുക്കൾ സംരക്ഷിക്കാൻ ഉറപ്പാക്കുക. ജോലിയിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവർക്ക് മികച്ച അവസരം ലഭിക്കും. ഭാവിയിൽ അവ വഷളായേക്കാവുന്നതിനാൽ ഏതെങ്കിലും ശാരീരിക പ്രശ്നങ്ങളെ കുറച്ചുകാണരുത്. ജോലിയിൽ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തേണ്ടതുണ്ട്.
മിഥുനം (Gemini): ഇന്നിവർ സംസാരത്തിലും പെരുമാറ്റത്തിലും സംയമനം പാലിക്കുക. അനാവശ്യമായ സംഘർഷങ്ങൾക്ക് കാരണമായേക്കാവുന്നതിനാൽ ഏതെങ്കിലും കുടുംബാംഗങ്ങളുമായുള്ള ഇടപാടുകൾ ഒഴിവാക്കുക. അമ്മയ്ക്ക് കാലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നമുണ്ടാകാൻ സാധ്യത, അതിനാൽ അവരെ ശ്രദ്ധിക്കുക. നിങ്ങളുടെ പിതാവ് ഒരു പ്രധാന ഉത്തരവാദിത്തം ഏൽപ്പിച്ചേക്കാം അത് അവഗണിച്ചാൽ അദ്ദേഹം കോപിച്ചേക്കാം.
കർക്കടകം (Cancer): ഇന്നിവർ ജീവിത നിലവാരത്തിൽ പുരോഗതി കൊണ്ടുവരും, കുടുംബത്തിലെ മുതിർന്നവരിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണ പിന്തുണ ലഭിക്കും, സമ്മർദ്ദം നിലനിൽക്കും, നിങ്ങളുടെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏത് പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹരിക്കപ്പെട്ടതായി തോന്നുന്നു. സമ്പത്തിലെ വർദ്ധനവിൽ നിങ്ങൾ സന്തുഷ്ടരാകും. നിങ്ങൾ മുമ്പ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ പശ്ചാത്തപിച്ചേക്കാം.
ചിങ്ങം (Leo): ഇന്നിവർക്ക് ഒരു പ്രധാന ദിവസമായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ അധിക ഊർജ്ജം നിങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കും, പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ വിജയം കണ്ടെത്തും. ഒരു സുഹൃത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നിക്ഷേപ പദ്ധതി കൊണ്ടുവന്നേക്കാം, പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസം കുറവായിരിക്കും. ഏതെങ്കിലും സ്വത്ത് ഇടപാടുകൾ നഷ്ടങ്ങൾക്ക് കാരണമാകും.
കന്നി (Virgo): ഇന്നിവർക്ക് കഠിനാധ്വാനത്തിന്റെ ദിവസമായിരിക്കും, നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഒരു പുതിയ അതിഥി വന്നേക്കാം. ജോലിസ്ഥലത്ത് നിങ്ങളുടെ ഇണയ്ക്ക് ചില പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടേണ്ടിവരും, അത് നിങ്ങളുടെ പിരിമുറുക്കം വർദ്ധിപ്പിക്കും. നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയെ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാന പദ്ധതി ഏറ്റെടുക്കാൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കും. കാര്യമായ നഷ്ടങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും. അനാവശ്യ സമ്മർദ്ദം ഒഴിവാക്കണം. പ്രണയത്തിലായവർക്കിടയിൽ തെറ്റിദ്ധാരണകൾ ഉണ്ടാകാം.
തുലാം (Libra): ഇന്നിവർക്ക് ഭാഗ്യത്തിന്റെ വീക്ഷണകോണിൽ നിന്ന് ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ദിവസമായിരിക്കും. കുടുംബജീവിതം ഐക്യത്തോടെ തുടരും. വരുമാനവും ചെലവും സന്തുലിതമാക്കേണ്ടതുണ്ട്, പക്ഷേ അപരിചിതരുമായുള്ള ഇടപാടുകൾ ഒഴിവാക്കണം. നിങ്ങൾ ഒരു പുതിയ സംരംഭം ആരംഭിക്കാൻ പദ്ധതിയിടുകയാണെങ്കിൽ അത് സമഗ്രമായി അന്വേഷിക്കുക. വളരെക്കാലമായി നിലനിൽക്കുന്ന ഏതൊരു നിയമപരമായ കാര്യങ്ങളും ഇന്ന് പരിഹരിക്കപ്പെടും.
വൃശ്ചികം (Scorpio): ഇന്നിവർ ജോലികൾ അൽപ്പം ക്ഷമയോടെയും സംയമനത്തോടെയും കൈകാര്യം ചെയ്യുക, തീരുമാനമെടുക്കാനുള്ള കഴിവ് മെച്ചപ്പെടും. ബിസിനസിൽ ലാഭം നേടുന്നതിനുള്ള പദ്ധതികളിൽ നിങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. സാമ്പത്തികമായി ഇന്ന് ഒരു നല്ല ദിവസമായിരിക്കും. ഒരു സാമ്പത്തിക പ്രശ്നത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ആശങ്കാകുലരായിരിക്കാം, പുറത്തുപോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചില പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കും. അത്യാവശ്യ ജോലികളിൽ പൂർണ്ണമായും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
ധനു (Sagittarius): ഇന്നിവർക്ക് ലാഭകരമായ ദിവസമായിരിക്കും, ജോലിസ്ഥലത്ത് നിങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ നന്നായി നിറവേറ്റും. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മുമ്പത്തേക്കാൾ മികച്ചതായിരിക്കും, അത് നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം നൽകും. പരസ്പര സഹകരണത്തിന്റെ മനോഭാവം നിലനിൽക്കും. ഒരു പ്രിയപ്പെട്ട ആഗ്രഹം പൂർത്തീകരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷം നൽകും. നിങ്ങൾ മുടങ്ങിക്കിടന്ന ഏതെങ്കിലും സർക്കാർ ജോലി പൂർത്തിയാകുമെങ്കിൽ. ഒരു ദീർഘദൂര യാത്രയ്ക്ക് പോകാനുള്ള അവസരം ലഭിക്കും.
മകരം (Capricorn): ഇന്നിവർക്ക് ഒരു പുതിയ പദ്ധതി ആരംഭിക്കാനുള്ള ദിവസമായിരിക്കും. നിങ്ങൾ ചില പുതിയ ആളുകളുമായി ഇടപഴകും. നിങ്ങൾക്ക് അസ്ഥി അല്ലെങ്കിൽ നടു സംബന്ധമായ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെ പരിഹരിക്കുക. നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുമുള്ള ആളുകളെ നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട്. ആർക്കും പണം കടം കൊടുക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക, കാരണം നിങ്ങളുടെ പണം കുടുങ്ങാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. ഓഹരി വിപണിയുമായോ മറ്റ് അനുബന്ധ കാര്യങ്ങളുമായോ ബന്ധപ്പെട്ട ഏത് ജോലിയിലും നിങ്ങൾ അൽപ്പം ജാഗ്രത പാലിക്കുക. ജോലിയിൽ നിങ്ങൾ അശ്രദ്ധ കാണിക്കരുത്.
കുംഭം (Aquarius): ഇന്നിവർക്ക് ആത്മവിശ്വാസം നിറഞ്ഞ ദിവസമായിരിക്കും, നിങ്ങൾ ഒരു പഴയ സുഹൃത്തിനെ കാണും എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ അത് പരിഹരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. നിങ്ങളുടെ ഇണയുമായി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു തർക്കമുണ്ടാകാം. നിങ്ങളുടെ ഇടപാടുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ അശ്രദ്ധ കാണിക്കാതിരുന്നാൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലതായിരിക്കും. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പുതിയ എന്തെങ്കിലും പരീക്ഷിക്കാൻ ആഗ്രഹം തോന്നിയേക്കാം. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയും.
മീനം (Pisces): ഇന്നിവർക്ക് ഒരു നല്ല ദിവസമായിരിക്കും. ജോലിസ്ഥലത്തെ നിങ്ങളുടെ ആശയങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ ബോസും മതിപ്പുളവാക്കും. കുടുംബത്തിൽ ഒരു പുതിയ അതിഥിയുടെ വരവ് സന്തോഷകരമായ അന്തരീക്ഷം കൊണ്ടുവരും, ബിസിനസ്സിൽ നിങ്ങൾ അശ്രദ്ധ കാണിക്കരുത്. പങ്കാളിത്തത്തോടെ ഒരു ബിസിനസ്സ് ആരംഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയെ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിക്കുക. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)