Todays Horoscope: കന്നി രാശിക്കാർക്ക് കഠിനാധ്വാനം ഏറും; ധനു രാശിക്കാർക്ക് സാമ്പത്തികമായി നല്ല ദിവസം, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!

Horoscope Today: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോ രാശിക്കാർക്കും വ്യത്യസ്ത അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും.
Todays Rashiphalam: ഇന്ന് ഓരോ രാശിക്കാർക്കും ജോലി, ഇടപാടുകൾ, ബിസിനസ്, കുടുംബാംഗങ്ങളുമായും സുഹൃത്തുക്കളുമായുമുള്ള ബന്ധം, ആരോഗ്യം, മംഗളകരവും അശുഭകരമായ കാര്യങ്ങൾ എന്നിവ എങ്ങനെ എന്ന് അറിയാം...
Today Rashiphalam: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോരുത്തർക്കും പലതരത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും. മേട രാശിക്കാർക്ക് അനുകൂല ദിനം, ഇടവ രാശിക്കാരുടെ ഏകപക്ഷീയമായ പെരുമാറ്റം ആളുകളെ അസ്വസ്ഥരാക്കും,
മിഥുന രാശിക്കാർക്ക് ഒരു സാധാരണ ദിനം, കർക്കടക രാശിക്കാരുടെ സുഖസൗകര്യങ്ങൾ വർധിക്കും, ചിങ്ങ രാശിയിലെ ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് നല്ല ദിനം, തുലാം രാശിക്കാർക്ക് നല്ല ഫലം ലഭിക്കും, ധനു രാശിക്കാർക്ക് സാമ്പത്തികമായി നല്ല ദിനം, മറ്റു രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് എങ്ങനെ? അറിയാം...
മേടം (Aries): ഇന്നിവർക്ക് അനുകൂലമായ ദിവസം,. കുടുംബത്തിലെ മുതിർന്നവരുടെ ആരോഗ്യത്തിൽ നിങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തേണ്ടതുണ്ട്. അനാരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണശീലങ്ങൾ കാരണം നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചേക്കാം. ഒരു കുടുംബാംഗത്തിന്റെ കരിയർ സംബന്ധിച്ച് തിടുക്കത്തിൽ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കണം. സുഖസൗകര്യങ്ങൾ വർദ്ധിക്കും. കലാപരമായ കഴിവുകൾ മെച്ചപ്പെടും. സഹപ്രവർത്തകരോട് നിങ്ങളുടെ വികാരങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ അവസരം ലഭിക്കും.
ഇടവം (Taurus): ഇന്നിവർക്ക് പെരുമാറ്റം മാറ്റേണ്ട ദിവസമായിരിക്കും, ഏകപക്ഷീയമായ പെരുമാറ്റം ആളുകളെ അസ്വസ്ഥരാക്കും, ജോലിസ്ഥലത്ത് നിങ്ങളുടെ പോസിറ്റീവ് ചിന്തയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനം ലഭിക്കും. നിങ്ങളുടെ ജൂനിയർമാരും നിങ്ങളെ പൂർണ്ണമായി പിന്തുണയ്ക്കും. ചില ജോലികളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കുറച്ച് ധാരണ കാണിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ജോലിസ്ഥലത്ത് നിങ്ങളുടെ ജോലിയെ നിങ്ങളുടെ ബോസ് വിലമതിക്കും. വളരെക്കാലത്തിനുശേഷം ഒരു പഴയ സുഹൃത്തിനെ കണ്ടുമുട്ടുന്നതിൽ നിങ്ങൾ സന്തോഷിക്കും, നിങ്ങളുടെ ജോലിയോടൊപ്പം നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തിലും നിങ്ങൾ പൂർണ്ണ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തും.
മിഥുനം (Gemini): ഇന്നിവർക്ക് ഒരു സാധാരണ ദിവസമായിരിക്കും. സഹോദരീ സഹോദരന്മാരുമായി ചില കുടുംബകാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാം. വിദ്യാർത്ഥികൾ പഠനത്തിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്നത് ഒഴിവാക്കണം. സ്നേഹവും സഹകരണവും നിങ്ങളിൽ നിലനിൽക്കും. നിങ്ങൾ ടീം വർക്കിലൂടെ പ്രവർത്തിക്കുകയും ഏത് ജോലിയും മുൻകൂട്ടി പൂർത്തിയാക്കുകയും ചെയ്യും. ജോലികൾ ക്ഷമയോടെയും സംയമനത്തോടെയും കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്.
കർക്കടകം (Cancer): ഇന്നിവർക്ക് ഭൗതിക സുഖസൗകര്യങ്ങൾ വർദ്ധിക്കും. ജോലിക്കുള്ള പുതിയ ആശയങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരും, ബിസിനസ്സിൽ അവ പിന്തുടരുന്നത് നന്നായിരിക്കും. ആർക്കും പണം കടം കൊടുക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കണം. ബിസിനസ്സിലും നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടം സംഭവിക്കാം. ഒരു കുടുംബാംഗത്തിന്റെ ആരോഗ്യസ്ഥിതി മോശമാകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ദുരിതമുണ്ടാക്കും. നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളുടെ കൂട്ടുകെട്ടിൽ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുക. നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിക്കാനും കഴിയും, അത് നിങ്ങൾക്ക് ഗുണം ചെയ്യും.
ചിങ്ങം (Leo): ഇന്ന് സർക്കാർ ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് നല്ല ദിവസമായിരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് ആത്മീയതയിൽ വളരെയധികം താൽപ്പര്യമുണ്ടാകും, പക്ഷേ ആരെയും അന്ധമായി വിശ്വസിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കണം, നിങ്ങൾനിന്നും ആരെങ്കിലും പണം കടം വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് തിരികെ ലഭിച്ചേക്കാം. മുൻകാല തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് പാഠങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട്. പാരമ്പര്യ സ്വത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തർക്കമുണ്ടെങ്കിൽ, മുതിർന്ന അംഗങ്ങളുടെ സഹായത്തോടെ അത് പരിഹരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. സർക്കാർ പദ്ധതികളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണമായ പ്രയോജനം ലഭിക്കും.
കന്നി (Virgo): ഇന്നിവർക്ക് കഠിനാധ്വാനത്തിന്റെ ദിവസമായിരിക്കും, നിങ്ങളുടെ ഇണയുമായി നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന ഏതൊരു പ്രശ്നവും പരിഹരിക്കപ്പെടും. വിദ്യാർത്ഥികൾ പഠനത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്നത് പരിഗണിക്കാം, അതിന് അധ്യാപകരുമായി കൂടിയാലോചിക്കേണ്ടതുണ്ട്. വിദേശ രാജ്യങ്ങളുമായുള്ള ബിസിനസ്സിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു കരാർ അന്തിമമാക്കാം. വാഹനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ജാഗ്രത പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
തുലാം (Libra): ഇന്നിവർക്ക് നല്ല ഫലങ്ങൾ ലഭിക്കും, ജോലിസ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രധാന ഉത്തരവാദിത്തം ലഭിച്ചേക്കാം. പ്രണയ ജീവിതം നയിക്കുന്നവർക്ക് അവരുടെ ബന്ധത്തിൽ ഒരു പുതിയ വഴിത്തിരിവ് അനുഭവപ്പെടും, അവർ കുറച്ച് വിവേകം കാണിക്കേണ്ടതുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ഇണയ്ക്ക് ഒരു പുതിയ ജോലി ലഭിച്ചേക്കാം. നിങ്ങളുടെ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിലെ നിലവിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വലിയതോതിൽ പരിഹരിക്കപ്പെടും. സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളിൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുക. ഒരു കരാർ വിള്ളലുകൾ വീഴാം. നിങ്ങൾ ചില പ്രത്യേക ആളുകളെ കണ്ടുമുട്ടും.
വൃശ്ചികം (Scorpio): ഇന്നിവർക്ക് ബഹുമാനവും ആദരവും വർധിക്കും, ചെറിയ ലാഭങ്ങൾക്കായുള്ള പദ്ധതികളിൽ നിങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തണം. മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യങ്ങളിൽ അനാവശ്യമായി ഇടപെടുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. ജോലി മാറ്റത്തെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ആഗ്രഹം സഫലമായേക്കാം. മുതിർന്ന കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അവസരം ലഭിക്കും. മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഏതൊരു ജോലിയും കൃത്യസമയത്ത് പൂർത്തിയാക്കും, അത് നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം നൽകും. നിങ്ങൾ ഒരു യാത്രയ്ക്ക് പോകുകയാണെങ്കിൽ വിലപിടിപ്പുള്ള വസ്തുക്കൾ സംരക്ഷിക്കാൻ മറക്കരുത്. നിങ്ങളുടെ ഇണയ്ക്ക് ഒരു അപ്രതീക്ഷിത സമ്മാനം നൽകാൻ കഴിയും.
ധനു (Sagittarius): ഇന്നിവർക്ക് സാമ്പത്തികമായി നല്ല ദിവസം, നിങ്ങളുടെ പണം എവിടെയെങ്കിലും കുടുങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് തിരികെ ലഭിച്ചേക്കാം. ചില ബിസിനസ് പദ്ധതികൾ നിങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യും. ദൂരെ താമസിക്കുന്ന ഒരു കുടുംബാംഗത്തിൽ നിന്ന് നിരാശാജനകമായ ചില വാർത്തകൾ നിങ്ങൾ കേൾക്കും. ഒരു സുഹൃത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ കുറച്ച് പണം ക്രമീകരിക്കാൻ കഴിയും.
മകരം (Capricorn): ഇന്നിവർക്ക് ഒരു ഒരു സമ്മിശ്ര ദിവസമായിരിക്കും. വീട്ടിലും പുറത്തും നിങ്ങളുടെ ജോലി നിങ്ങൾ സന്തുലിതമാക്കണം, അല്ലാത്തപക്ഷം കുടുംബാംഗങ്ങൾ നിങ്ങളോട് ദേഷ്യപ്പെട്ടേക്കാം. നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വരുത്തുക. ജോലിസ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ചില പുതിയ പദ്ധതികളെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാൻ കഴിയും. നിങ്ങളുടെ ദൈനംദിന ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിനായി നിങ്ങൾ ഗണ്യമായ തുക ചെലവഴിക്കും. ഏതൊരു ശ്രമത്തിലും നിങ്ങൾ റിസ്ക് എടുക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കണം. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിലേക്കുള്ള പാത തുറക്കപ്പെടും.
കുംഭം (Aquarius): ഇന്നിവർക്ക് രുമാനം വർദ്ധിക്കുന്ന ദിവസമായിരിക്കും. മുതിർന്ന കുടുംബാംഗങ്ങളുമായി ഇടപഴകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ആരെയും അന്ധമായി വിശ്വസിക്കരുത്, അല്ലെങ്കിൽ അവർ നിങ്ങളെ വഞ്ചിച്ചേക്കാം. നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭക്ഷണം പരീക്ഷിച്ചു നോക്കാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചേക്കാം.
മീനം (Pisces): ഇന്നിവർക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ ഏറും, ചില ജോലികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മാനസിക സമ്മർദ്ദം അനുഭവപ്പെടും. നിലവിലുള്ള ഏതൊരു സ്വത്ത് തർക്കവും പരിഹരിക്കപ്പെട്ടേക്കാം. നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ അനുഗ്രഹത്താൽ മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഏതൊരു ജോലിയും പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയും. ജോലിസ്ഥലത്ത് ആരിൽ നിന്നും ഉപദേശം തേടുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. വളരെക്കാലത്തിനുശേഷം ഒരു പഴയ സുഹൃത്തിനെ കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് അവസരം ലഭിക്കും. നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്ക് നൽകിയ വാഗ്ദാനങ്ങൾ എളുപ്പത്തിൽ നിറവേറ്റാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)
