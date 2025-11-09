Today's Horoscope: മേടം മുതല് മീനം വരെയുള്ള 12 രാശിക്കാർക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം...
Horoscope Today: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോ രാശിക്കാർക്കും പല തരത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും വന്നുചേരുക. ഇന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം.
മേടം രാശിക്കാര്ക്ക് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള ദിവസമായിരിക്കും ഇന്ന്. വളരെയധികം ആത്മവിശ്വാസവും സന്തോഷവും തോന്നും. തൊഴിലിൽ പുരോഗതിയുണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായിരിക്കും. എന്നാൽ സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ തീരുമാനമെടുക്കുമ്പോൾ ഏറെ ചിന്തിക്കണം.
ഇടവം രാശിക്കാര്ക്ക് ഇന്ന് ജീവിതത്തില് സന്തോഷകരമായ പല മാറ്റങ്ങളും സംഭവിക്കും. ബന്ധങ്ങളില് കൂടുതൽ ആത്മാര്ത്ഥതയും സ്നേഹവും ഉണ്ടാകും. സാമ്പത്തികം ശക്തമായിരിക്കും. ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക.
മിഥുനം രാശിക്കാര്ക്ക് സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മികച്ചതായിരിക്കും. സുഹൃത്തുക്കളുമായി ബന്ധം പുനഃസ്ഥാപിക്കും. ജോലിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് അംഗീകാരം നേടാനാകും.
കര്ക്കിടകം രാശിക്കാര്ക്ക് ആരോഗ്യം തൃപ്തികരമായിരിക്കും. ബന്ധങ്ങൾ കൂടുതൽ ദൃഢമാകും.
ചിങ്ങം രാശിക്കാര്ക്ക് ഇന്ന് ഗുണാനുഭവങ്ങളാകും ഫലം. നിങ്ങളുടെ കഴിവുകൾ അംഗീകരിക്കപ്പെടും. ദേഷ്യം നിയന്ത്രിക്കുക. തൊഴിലിൽ അംഗീകാരം നേടാനാകും.
കന്നി രാശിക്കാര്ക്ക് ഇന്ന് സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി അനുകൂലമായിരിക്കും. ഭാവി കാര്യങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യും. പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനും ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ ദിവസമാണിന്ന്.
തുലാം രാശിക്കാര്ക്ക് ഇന്ന് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള ദിവസമായിരിക്കും. ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷമുണ്ടാകും. മനസിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ തുറന്ന് പറയാൻ ശ്രമിക്കുക.
വൃശ്ചികം രാശിക്കാര്ക്ക് ഇന്ന് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകും. പുതിയ അവസരങ്ങൾ നിങ്ങളെ തേടിയെത്തും. ഇത് ആത്മവിശ്വാസം വർധിപ്പിക്കും.
ധനു രാശിക്കാര്ക്ക് അനുകൂലമായ പല മാറ്റങ്ങളും ഇന്നത്തെ ദിവസമുണ്ടാകും. സാഹസികത നിറഞ്ഞ ഒരു ദിവസം കൂടിയായിരിക്കും ഇന്ന് ഇവർക്ക്. പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പരീക്ഷിച്ച് നോക്കാൻ ശ്രമിക്കും.
മകരം രാശിക്കാര്ക്ക് ഇന്ന് ജീവിതത്തിൽ അനുകൂലമായി മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകും. ഏതൊരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ വേണം ചെയ്യാൻ. കഠിനാധ്വാനത്തിന്റെ ഫലം ലഭിക്കും. ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക.
കുംഭം രാശിക്കാര്ക്ക് ഇന്ന് എല്ലാം അനുകൂലമായി വരും. ദാമ്പത്യ ബന്ധം കൂടുതൽ ദൃഢമാകും. നേട്ടങ്ങളുടെ ദിവസമായിരിക്കും ഇന്ന്. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി അനുകൂലമായിരിക്കും.
മീനം രാശിക്കാര്ക്ക് ഇന്ന് പല കാര്യങ്ങളിലും അനുകൂല മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. പ്രണയജീവിതത്തിൽ സന്തോഷകരമായ നിമിഷങ്ങളുണ്ടാകും. ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക.
(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. സീ മലയാളം ന്യൂസ് ഇത് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല.
