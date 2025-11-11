Todays Horoscope: ഇടവ രാശിക്കാർ അനാവശ്യ ചെലവുകൾ ഒഴിവാക്കുക; കന്നി രാശിക്കാർക്ക് മികച്ച ദിവസം, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!

Horoscope Today: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോ രാശിക്കാർക്കും അനുഭവങ്ങൾ പലതായിരിക്കും.
Todays Rashiphalam: ഇന്ന് ഓരോ രാശിക്കാർക്കും ജോലി, ഇടപാടുകൾ, ബിസിനസ്, കുടുംബാംഗങ്ങളുമായും സുഹൃത്തുക്കളുമായുമുള്ള ബന്ധം, ആരോഗ്യം, മംഗളകരവും അശുഭകരമായ കാര്യങ്ങൾ എന്നിവ എങ്ങനെ എന്ന് നോക്കാം...
Today Rashiphalam: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോരുത്തർക്കും പലതരത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും. മേട രാശിയിലെ തൊഴിൽ അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് നല്ല ദിനം, ഇടവ രാശിക്കാർ അനാവശ്യ ചെലവുകൾ ഒഴിവാക്കുക,
മിഥുന രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് നല്ലൊരു പ്രോജക്ട് ലഭിക്കും, കർക്കടക രാശിക്കാരുടെ ആഗ്രഹം സഫലമാകും, ചിങ്ങ രാശിക്കാർക്ക് പദവിയും അന്തസും സന്തോഷം നൽകും, തുലാം രാശിക്കാർ വെറുതെ സമയം കളയരുത്, ധനു രാശിക്കാരുടെ മുടങ്ങിക്കിടന്ന ജോലികളെ കൃത്യമായി പൂർത്തിയാക്കുക, മറ്റു രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് എങ്ങനെ? അറിയാം...
മേടം (Aries): ഇന്നിവരിൽ തൊഴിൽ അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് നല്ല ദിവസമായിരിക്കും, വളരെക്കാലമായി നിങ്ങളുടെ ജോലി മുടങ്ങിക്കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് പൂർത്തിയാക്കിയതിനു ശേഷം മാത്രമേ നിങ്ങൾ അവധിയെടുക്കുകയും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ നിറവേറ്റുകയും ചെയ്യുകയുള്ളൂ. നിങ്ങളുടെ അമ്മയ്ക്ക് കാലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിൽ അത് കൂടുതൽ വഷളാകുകയും ഒരു നല്ല ഡോക്ടറെ സമീപിക്കേണ്ടി വരികയും ചെയ്യും. പഴയ നിക്ഷേപത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനം ലഭിക്കും. സ്നേഹത്തിന്റെയും പിന്തുണയുടെയും വികാരങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിലനിൽക്കും.
ഇടവം (Taurus): ഇന്നിവർ അനാവശ്യ ചെലവുകൾ ഒഴിവാക്കണം. കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കിടയിൽ എന്തെങ്കിലും സംബന്ധിച്ച് ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ ഉടലെടുത്തേക്കാം. ചില തർക്കങ്ങൾ നിങ്ങളെ അസ്വസ്ഥരാക്കും. ജോലി സംബന്ധമായി ഒരു കുടുംബാംഗം വിദേശയാത്ര നടത്തിയേക്കാം. വിദേശത്ത് പഠിക്കാൻ പദ്ധതിയിട്ടിരുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ആഗ്രഹം സഫലമാകും. കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കിടയിൽ തെറ്റിദ്ധാരണകൾ ഉണ്ടാകാം.
മിഥുനം (Gemini): ഇന്നിവർക്ക് ഒരു പുതിയ പ്രോജക്റ്റ് ലഭിക്കുന്നതിനാൽ വലിയ സന്തോഷം ലഭിക്കും. ബിസിനസ്സ് മുമ്പത്തേക്കാൾ മികച്ചതായി നടക്കും. എന്തെങ്കിലും നഷ്ടമുണ്ടാക്കിയേക്കാവുന്ന ഏതൊരു ഉയർച്ച താഴ്ചയും നികത്തപ്പെട്ടേക്കാം. നിങ്ങളുടെ ജോലിയെക്കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ബോസ് വിലമതിക്കുകയും മറ്റുള്ളവരോട് നിങ്ങളെ പ്രശംസിക്കുകയും ചെയ്യും. നിങ്ങളുടെ വീട് അലങ്കരിക്കാൻ നിങ്ങൾ ധാരാളം പണം ചെലവഴിക്കുകയും ചെയ്തേക്കാം. നിങ്ങളുടെ വരുമാനം മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് പണം ചെലവഴിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്.
കർക്കടകം (Cancer): ഇന്നിവർക്ക് ജോലിസ്ഥലത്ത് വളരെയധികം കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യും. എന്നാൽ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കാത്തപക്ഷം പോലും നിങ്ങൾ ചില ചെലവുകൾ നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം. കുടുംബാംഗങ്ങൾ പരസ്പരം വൈകാരികമായി ബന്ധപ്പെടും. ഒരു ആഗ്രഹം സഫലമായേക്കാം. ജോലി മാറ്റത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മറ്റെവിടെയെങ്കിലും അപേക്ഷിക്കാം. നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഇണ നിങ്ങളോട് അസ്വസ്ഥനായിരിക്കാം.
ചിങ്ങം (Leo): ഇന്നിവർ ജോലിയിലൂടെ ആളുകളുടെ ഹൃദയം കീഴടക്കും. പദവിയും അന്തസ്സും നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷം നൽകും. ഒരു പ്രധാന ഇടപാടിന്റെ അന്തിമരൂപം ഉണ്ടാക്കും, ഒരു സഹപ്രവർത്തകൻ പറയുന്ന എന്തെങ്കിലും നിങ്ങളെ വ്രണപ്പെടുത്തിയേക്കാം. നിങ്ങളുടെ ജോലി മറ്റുള്ളവരെ ഏൽപ്പിക്കരുത് അത് എന്തെങ്കിലും ദോഷം വരുത്തിയേക്കാം.
കന്നി (Virgo): ഇന്നിവർക്ക് മറ്റ് ദിവസങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് മികച്ച ദിവസമായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ സൗമ്യമായ സംസാരം നിങ്ങൾക്ക് ബഹുമാനം നേടിത്തരും, ജോലിയിൽ പരസ്പരം പിന്തുണ കാണുന്നതിൽ നിങ്ങൾ സന്തോഷിക്കും. കഠിനാധ്വാനത്തിൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കണം. ആരോഗ്യം നല്ലതായിരിക്കും. കുടുംബജീവിതം സന്തോഷകരമായിരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന ഏതൊരു സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങളും ചർച്ചയിലൂടെ പരിഹരിക്കപ്പെടും.
തുലാം (Libra): ഇന്നിവർ നിങ്ങളുടേക്കാൾ മറ്റുള്ളവരുടെ ജോലിയിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കും അത് നിങ്ങൾക്ക് സമ്മർദ്ദമുണ്ടാക്കും. വെറുതെ സമയം ചെലവഴിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ തങ്ങിനിൽക്കും. ആർക്കെങ്കിലും പണം കടം കൊടുത്താൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് തിരികെ ലഭിച്ചേക്കാം. സ്വത്ത് ഇടപാടിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർ ഏതെങ്കിലും ഇടപാട് അന്തിമമാക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട്. പഴയ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ജോലി ഓഫർ ലഭിച്ചേക്കാം.
വൃശ്ചികം (Scorpio): ഇന്നിവർക്ക് ഒരു പ്രധാന ദിവസമായിരിക്കും. സ്വത്ത് സംബന്ധിച്ച നിലവിലുള്ള ഏതൊരു തർക്കവും പരിഹരിക്കപ്പെടാൻ സാധ്യത, അനാവശ്യ സമ്മർദ്ദം ഒഴിവാക്കണം. കുടുംബത്തിൽ ഒരു പ്രധാന വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടേക്കാം. നിങ്ങളുടെ അമ്മാവന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് സാമ്പത്തിക ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിക്കും. അപ്രതീക്ഷിതമായ ഒരു വാഹന തകർച്ച നിങ്ങളുടെ ചില ചെലവുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കും. ആർക്കെങ്കിലും പണം കടം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് തിരികെ ലഭിച്ചേക്കാം.
ധനു (Sagittarius): ഇന്നിവർക്ക് വളരെക്കാലമായി മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ജോലികൾ കൃത്യസമയത്ത് പൂർത്തിയാക്കാൻ ശ്രമിക്കും. ആരുടെയെങ്കിലും ഓർമ്മകൾ നിങ്ങളെ വേട്ടയാടിയേക്കാം. നിങ്ങളുടെ ബോസിന്റെ ഉപദേശം അവഗണിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. അവിവാഹിതർ അവരുടെ പങ്കാളിയെ കാണും, എന്നാൽ നിങ്ങൾ അവരുടെ പങ്കാളിയുടെ വികാരങ്ങളെ മാനിക്കുകയും കുടുംബാംഗങ്ങളോടൊപ്പം സമയം ചെലവഴിക്കുകയും വേണം, മനസ്സമാധാനം നിലനിർത്തണം.
മകരം (Capricorn): ഇന്നിവർക്ക് മറ്റ് ദിവസങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് മികച്ച ദിവസമായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ മനോവീര്യം ഉയർന്നതായിരിക്കും. നിങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുന്ന ഏതൊരു കാര്യത്തിലും നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും വിജയം കൈവരിക്കും, പക്ഷേ ഒരു സഹപ്രവർത്തകൻ പറയുന്ന എന്തെങ്കിലും നിങ്ങളെ അസ്വസ്ഥനാക്കിയേക്കാം. സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ അശ്രദ്ധ കാണിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക, ഏതൊരു ജോലിക്കും മറ്റുള്ളവരെ ആശ്രയിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. സുഹൃത്തുക്കളുമായി ഒരു പാർട്ടി ആസൂത്രണം ചെയ്യാം.
കുംഭം (Aquarius): ഇന്നിവർക്ക് നല്ല ചിന്തയിൽ നിന്ന് പ്രയോജനം ലഭിക്കും. നിങ്ങളുടെ സമ്പത്തിലെ വർദ്ധനവ് നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം നൽകും. നിങ്ങളുടെ ഇണയെ മറ്റൊരു ജോലിയിൽ നിന്ന് തിരികെ വിളിച്ചേക്കാം, അവരുടെ കരിയറിൽ നിങ്ങൾ വളരെ സന്തുഷ്ടരായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ അമ്മയെ ഒരു പ്രധാന ഉത്തരവാദിത്തം ഏൽപ്പിച്ചേക്കാം, ചെലവുകൾ കൂടുതലായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ നിങ്ങൾ പദ്ധതിയിട്ടേക്കാം. കഴിഞ്ഞ കാല തെറ്റിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
മീനം (Pisces): ഇന്നിവർക്ക് സന്തോഷകരമായ ദിവസം. പ്രണയിതാക്കൾ പരസ്പരം വിശ്വസിക്കുന്നത് തുടരും, ജോലികളിൽ നിങ്ങൾ വളരെ കർശനമായിരിക്കും, അവ എളുപ്പത്തിലും കൃത്യസമയത്തും പൂർത്തിയാക്കുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കും. അനാവശ്യമായ എന്തെങ്കിലും ചെലവുകളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ആശങ്കാകുലരാണെങ്കിൽ അവ പരിഹരിക്കാൻ നിങ്ങൾ പരമാവധി ശ്രമിക്കും, കുടുംബ ബന്ധങ്ങളിൽ ഐക്യം നിലനിൽക്കും. നിങ്ങൾ ഒരു യാത്രയ്ക്ക് പോകുകയാണെങ്കിൽ. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)
