Todays Horoscope: കന്നി രാശിക്കാർക്ക് പിരിമുറുക്കം വർധിക്കും; ധനു രാശിക്കാർക്ക് അപ്രതീക്ഷിത നേട്ടങ്ങൾ, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!

Horoscope Today: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോ രാശിക്കാർക്കും വ്യത്യസ്ത അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും.
Todays Rashiphalam: ഇന്ന് ഓരോ രാശിക്കാർക്കും ജോലി, ഇടപാടുകൾ, ബിസിനസ്, കുടുംബാംഗങ്ങളുമായും സുഹൃത്തുക്കളുമായുമുള്ള ബന്ധം, ആരോഗ്യം, മംഗളകരവും അശുഭകരമായ കാര്യങ്ങൾ എന്നിവ എങ്ങനെ എന്ന് അറിയാം...
Today Rashiphalam: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോരുത്തർക്കും അനുഭവങ്ങൾ പലതായിരിക്കും. മേട രാശിക്കാർക്ക് അനുകൂല ദിനം, ഇടവ രാശിക്കാർക്ക് സാധാരണ ദിനം, മിഥുന രാശിക്കാരുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ സഫലമാകാം
കർക്കടക രാശിക്കാർക്ക് പ്രത്യേക ദിവസമായിരിക്കും, ചിങ്ങ രാശിക്കാർക്ക് ജോലി തിരക്ക് ഉണ്ടാകും, തുലാം രാശിക്കാർ നല്ല ദിവസം, ധനു രാശിക്കാർക്ക് അപ്രതീക്ഷിത നേട്ടങ്ങൾ, മറ്റു രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് എങ്ങനെ? അറിയാം...
മേടം (Aries): ഇന്നിവർക്ക് അനുകൂല ദിവസം, പുതിയൊരു സംരംഭം ആരംഭിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അതിനും നല്ല ദിവസം, ഒരു വസ്തു വാങ്ങാനുള്ള നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം സഫലമാകും, ജോലിസ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾക്ക് താൽപ്പര്യമുള്ള ജോലി ലഭിക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾ അതിയായി സന്തോഷിക്കും. ബിസിനസ്സിൽ നല്ല ലാഭം. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയും മെച്ചപ്പെടും.
ഇടവം (Taurus): ഇന്നിവർക്ക് ഒരു സാധാരണ ദിവസമായിരിക്കും, നിസാരകാര്യങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മേലുദ്യോഗസ്ഥരുമായി വാദപ്രതിവാദങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടരുത്. മറ്റ് കാര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കും, അത് തകർച്ചയിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം. ഒരു കുടുംബ പരിപാടി നടന്നേക്കാം. വാഹനം കടം വാങ്ങുന്നത് ഒഴിവാക്കുക അപകട സാധ്യതയുണ്ട്. ആവശ്യത്തിലധികം ചെലവഴിക്കും, ഇത് നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കും. ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഒരു പ്രധാന അവസരം ലഭിച്ചേക്കാം.
മിഥുനം (Gemini): ഇന്നിവർക്ക് ജോലിയെക്കുറിച്ച് ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം ചിന്തിക്കേണ്ട ദിവസം, പൂർത്തീകരിക്കാത്ത ആഗ്രഹം സഫലമാകാം. ഒരു വിനോദ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാം. ആർക്കും അനാവശ്യ ഉപദേശം നൽകുന്നത് ഒഴിവാക്കുക, ബിസിനസിലെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ വിദഗ്ദ്ധോപദേശം തേടുന്നതാണ് നല്ലത്. പോസിറ്റീവ് ചിന്തയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനം ലഭിക്കും. പ്രണയത്തിലായവർക്ക് പങ്കാളിയുമായി എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ടാകാം.
കർക്കടകം (Cancer): ഇന്നിവർക്ക് ഒരു പ്രത്യേക ദിവസമായിരിക്കും. ചെലവുകൾ അമിതമാകുമെന്നതിനാൽ നിങ്ങളുടെ വരുമാനവും ചെലവുകളും സന്തുലിതമാക്കണം, വരുമാനം കുറയും, ഇത് പിന്നീട് നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന ഏതൊരു സംശയവും പരിഹരിക്കപ്പെടും. ഒരു കുടുംബാംഗത്തിന്റെ വിവാഹം അന്തിമമായേക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളുടെ ഭാരം വർദ്ധിക്കും, അതിന് ക്ഷമ ആവശ്യമാണ്.
ചിങ്ങം (Leo):
കന്നി (Virgo): ഇന്നിവർക്ക് സാമ്പത്തികമായി നല്ല ദിവസമായിരിക്കും. ബന്ധുക്കളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ബഹുമാനം ലഭിക്കും. ഒരു കാര്യം തെറ്റായി സംഭവിച്ചേക്കാം, ഇത് നിങ്ങളുടെ പിരിമുറുക്കം വർദ്ധിപ്പിക്കും. ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും കാര്യങ്ങളിൽ കാലതാമസം വരുത്തുന്നത് ദോഷകരമാകും. ചെലവുകൾ അനാവശ്യമായി വർദ്ധിച്ചേക്കാം. പണവും സമയവും നന്നായി വിനിയോഗിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇണയുമായി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു തർക്കമുണ്ടാകാം, അതിനാൽ അവരിൽ നിന്ന് രഹസ്യങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക.
തുലാം (Libra): ഇന്ന് ബിസിനസിലുള്ളവർക്ക് ഒരു നല്ല ദിവസമായിരിക്കും. മാതാപിതാക്കളുടെ അനുഗ്രഹത്താൽ മുടങ്ങിക്കിടന്ന ഒരു കരാർ അന്തിമമായേക്കാം. മറ്റെവിടെ നിന്നെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ജോലി ഓഫർ ലഭിച്ചേക്കാം. നിങ്ങളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ പൂർണ്ണ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുകയും നിങ്ങളുടെ ചെലവുകൾ പരിമിതപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും. നിങ്ങളുടെ അയൽപക്കത്തെ വാദങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ വിട്ടുനിൽക്കേണ്ടതുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ സ്നേഹവും സഹകരണവും നിലനിൽക്കും.
വൃശ്ചികം (Scorpio): ഇന്നിവർക്ക് കടബാധ്യതയിൽ നിന്ന് മോചനം, ജോലിയിൽ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുകയും ബോസിനെ പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിക്കുകയും വേണം. സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംഘർഷങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചേക്കാം. ഒരു ചെറിയ യാത്ര പോകാൻ നിങ്ങൾ പദ്ധതിയിട്ടേക്കാം. വാഹനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അൽപ്പം ജാഗ്രത പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ആരോടെങ്കിലും സംസാരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം.
ധനു (Sagittarius): ഇന്നിവർക്ക് അപ്രതീക്ഷിത നേട്ടങ്ങൾ കൊണ്ടുവരും. കുട്ടിയുടെ ഭാവിയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ആശങ്കാകുലരായിരിക്കും, സുഹൃത്തുക്കളുടെ പൂർണ്ണ പിന്തുണ, പിതാവിന്റെ ആരോഗ്യത്തിലെ ഇടിവ് നിങ്ങളെ തിരക്കിലാക്കും. ബിസിനസിൽ ഉയർച്ച താഴ്ചകൾ ഉണ്ടാകും അത് നിങ്ങളുടെ പിരിമുറുക്കം വർദ്ധിപ്പിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പഴയ സുഹൃത്തിനെ നഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാം. വളരെക്കാലമായി മുടങ്ങിക്കിടന്ന ഒരു ജോലിയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ആശങ്കാകുലരാണെങ്കിൽ, അത് പൂർത്തീകരിക്കാം.
മകരം (Capricorn): ഇന്നിവർ ബുദ്ധിയോടെയും വിവേചനാധികാരത്തോടെയും തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കേണ്ട ദിവസം, ഒരു സാമൂഹിക പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അവസരം ലഭിക്കും. ഒരു കുടുംബാംഗവുമായി തർക്കമുണ്ടാകാൻ സാധ്യത, അപരിചിതരിൽ നിന്ന് അകലം പാലിക്കണം. നിങ്ങൾ സ്വത്ത് വാങ്ങാൻ പദ്ധതിയിടുകയാണെങ്കിൽ ആഗ്രഹം സഫലമായേക്കാം. നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ പഠനത്തിനായി വിദേശത്തേക്ക് പോയേക്കാം. അവശ്യവസ്തുക്കൾ വാങ്ങാൻ നിങ്ങൾ ഗണ്യമായ തുക ചെലവഴിക്കും.
കുംഭം (Aquarius): ഇന്നിവർക്ക് പുതിയ എന്തെങ്കിലും പരീക്ഷിക്കാൻ പറ്റിയ ദിവസമായിരിക്കും. കുട്ടിയുടെ വിവാഹത്തിനുള്ള തടസ്സങ്ങൾ നീങ്ങും. ആത്മീയ കാര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ താൽപ്പര്യമുണ്ടാകും. ഒരു കുടുംബാംഗത്തിൽ നിന്ന് ഒരു സമ്മാനം ലഭിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വലിയ സന്തോഷം നൽകും. നിങ്ങൾ ഒരു വിനോദ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കും. ബിസിനസുകാർ ഒരു പ്രധാന ഇടപാടിൽ ഒപ്പുവെച്ചേക്കാം, അത് നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം നൽകും.
മീനം (Pisces): ഇന്നിവർക്ക് ചില പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ടുവരും. മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ശത്രുക്കളെക്കുറിച്ചും നിങ്ങൾ ജാഗ്രത പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്. പുരോഗമിക്കുന്ന ഏതൊരു ജോലിയും അട്ടിമറിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ ബോസ് ശ്രമിക്കും. നിങ്ങൾ ആളുകളോട് വിവേകത്തോടെ പെരുമാറേണ്ടതുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ പിന്തുണ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)
