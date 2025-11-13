Todays Horoscope: കർക്കിടക രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് സന്തോഷം ഏറും; ചിങ്ങ രാശിക്കാർ സംയമനം പാലിക്കുക, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!

Horoscope Today: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോ രാശിക്കാർക്കും അനുഭവങ്ങൾ പലതായിരിക്കും.
Todays Rashiphalam: ഇന്ന് ഓരോ രാശിക്കാർക്കും ജോലി, ഇടപാടുകൾ, ബിസിനസ്, കുടുംബാംഗങ്ങളുമായും സുഹൃത്തുക്കളുമായുമുള്ള ബന്ധം, ആരോഗ്യം, മംഗളകരവും അശുഭകരമായ കാര്യങ്ങൾ എന്നിവ എങ്ങനെ എന്ന് നോക്കാം...
Today Rashiphalam: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോരുത്തർക്കും വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും. മേട രാശിക്കാർ പുതിയ വീട് വാങ്ങും, ഇടവ രാശിക്കാർക്ക് മോശ ദിനം, മിഥുന രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് നല്ല ദിവസം,
കർക്കടക രാശിക്കാർക്ക് സുഖവും ആഡംബരവും ലഭിക്കും, ചിങ്ങ രാശിക്കാർ സംയമനം പാലിക്കുക, തുലാം രാശിക്കാർക്ക് സമ്മിശ്ര ദിവസം, ധനു രാശിക്കാർക്ക് സാധാരണ ദിവസം, മറ്റു രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് എങ്ങനെ? അറിയാം...
മേടം (Aries): ഇന്നിവർക്ക് പുതിയ വീട് വാങ്ങുന്നതിന് നല്ല ദിവസമായിരിക്കും. ജോലിസ്ഥലത്ത് ബോസ് നിങ്ങളെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയേക്കാം. നിങ്ങളുടെ വാക്കുകളിലൂടെ ആളുകളുടെ ഹൃദയം കീഴടക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾ വിജയിക്കും. സാമൂഹിക മേഖലകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരുടെ പ്രതിച്ഛായ മെച്ചപ്പെടും. നിങ്ങൾ ഒരു പിക്നിക് ആസൂത്രണം ചെയ്തേക്കാം, ബഹുമാനം വർദ്ധിക്കും.
ഇടവം (Taurus): ഇന്നിവർക്ക് മോശ ദിവസമായിരിക്കും, അമിതമായി വറുത്ത ഭക്ഷണങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണം. വീട്ടുജോലികളിൽ നിങ്ങൾ ചില മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തും, അത് നിങ്ങൾക്ക് ഗുണം ചെയ്യും. വാഹനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ തീരുമാനമെടുക്കാനുള്ള കഴിവും മെച്ചപ്പെടും.
മിഥുനം (Gemini): ഇന്നിവർക്ക് ഒരു നല്ല ദിവസമായിരിക്കും, കാരണം നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിൽ ചില സാങ്കേതിക ഉപകരണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും. നിങ്ങളുടെ ബോസ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉത്തരവാദിത്തം നൽകിയാൽ അശ്രദ്ധ കാണിക്കരുത്. ചെറിയ കാര്യങ്ങളിൽ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കിടയിൽ തർക്കങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. ഒരു അകന്ന ബന്ധു നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ അമ്മയ്ക്കും ഇടയിൽ തർക്കത്തിന് കാരണമായേക്കാം.
കർക്കടകം (Cancer): ഇന്നിവർക്ക് കൂടുതൽ സുഖവും ആഡംബരവും ലഭിക്കും . നിങ്ങൾ സന്തോഷത്താൽ നിറയും. വരുമാന സ്രോതസ്സുകൾ വർദ്ധിക്കും, സൃഷ്ടിപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ വളരെ താല്പര്യമുള്ളവരായിരിക്കും. ജോലിയിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവർക്ക് ഒരു മാറ്റം വരുത്താൻ പരിഗണിച്ചേക്കാം. സർക്കാർ മേഖലകളിൽ നല്ല പേര് നേടാനുള്ള അവസരവും ലഭിക്കും. രക്തബന്ധങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തും.
ചിങ്ങം (Leo): ഇന്നിവർക്ക് സംസാരത്തിലും പെരുമാറ്റത്തിലും സംയമനം പാലിക്കേണ്ട ദിവസമായിരിക്കും. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അൽപ്പം സമ്മർദ്ദം അനുഭവപ്പെടാം. ബിസിനസ്സിൽ ചില മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തും അത് ഗുണകരമാകും. പഠനത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. സുഹൃത്തുക്കളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ധാരാളം പിന്തുണ ലഭിക്കും. നിങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള ആരെങ്കിലും നിങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കാൻ ശ്രമിച്ചേക്കാം.
കന്നി (Virgo): ഇന്നിവർക്ക് ഒരു വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞ ദിവസം, പുതിയ ചില ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനം ലഭിക്കും, ഓഹരി വിപണിയിൽ നിക്ഷേപിക്കാൻ പദ്ധതിയിടുന്നവർക്ക് നല്ല ദിവസമായിരിക്കും. സ്വത്ത് സംബന്ധിച്ച് ഒരു തർക്കം ഉണ്ടായാൽ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ മറക്കരുത്. നിയമപരമായ കാര്യങ്ങളിലെ അശ്രദ്ധ നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കും.
തുലാം (Libra): ഇന്നിവർക്ക് ഒരു സമ്മിശ്ര ദിവസം. ജോലി അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് ചില നല്ല വാർത്തകൾ കേൾക്കാനിടയാകും. വലിയ അപകടസാധ്യതകൾ എടുക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്വലയം വർദ്ധിക്കും. നിങ്ങൾ ഒരു വസ്തു വാങ്ങാൻ പദ്ധതിയിടുകയാണെങ്കിൽ ആ ആഗ്രഹം സഫലമായേക്കാം. കുടുംബാംഗങ്ങൾ പിന്തുണയോടെ തുടരും.
വൃശ്ചികം (Scorpio): ഇന്നിവർക്ക് ഒരു സമ്മിശ്ര ദിവസമായിരിക്കും. ജോലി അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് ചില നല്ല വാർത്തകൾ ലഭിക്കും. വലിയ അപകട സാധ്യതകൾ എടുക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. നിങ്ങൾ ഒരു വസ്തു വാങ്ങാൻ പദ്ധതിയിടുകയാണെങ്കിൽ, ആ ആഗ്രഹം സഫലമായേക്കാം. കുടുംബാംഗങ്ങൾ പിന്തുണയോടെ തുടരും.
ധനു (Sagittarius): ഇന്നിവർക്ക് ഒരു സാധാരണ ദിവസമായിരിക്കും. നിങ്ങൾ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സജീവമായി പങ്കെടുക്കുകയും നിങ്ങളുടെ ചെലവുകൾ ബജറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ താല്പര്യമുണ്ടാകും, ഒരു സുഹൃത്തിനെ സഹായിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് പണം ക്രമീകരിക്കും, കുടുംബ തർക്കങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പരിഹരിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ചെലവഴിക്കുകയും വേണം, കുട്ടികൾക്ക് ചില നല്ല വാർത്തകൾ കേൾക്കാൻ കഴിയും.
മകരം (Capricorn): ഇന്നിവർക്ക് സാമ്പത്തികമായി നല്ല ദിവസമായിരിക്കും. വളരെക്കാലമായി മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഒരു പദ്ധതി പൂർത്തീകരിക്കും. നിങ്ങൾ പരിഗണിക്കുന്ന ഏതൊരു നിക്ഷേപവും ഗുണകരമാകും. കാലാവസ്ഥ നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തെ പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ചേക്കാം, ഒരു പ്രിയപ്പെട്ട ആഗ്രഹം നിറവേറ്റുന്നതിനായി ഒരു കുടുംബ പ്രാർത്ഥനാ സേവനം നടത്തും. മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യങ്ങളിൽ അനാവശ്യമായി ഇടപെടുന്നത് ഒഴിവാക്കണം.
കുംഭം (Aquarius): ഇന്നിവർ ക്ഷമയുടെയും സംയമനത്തോടെയും പെരുമാറേണ്ട ദിവസം, ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കുക, നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ആശങ്കകളുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നല്ല ഡോക്ടറെ സമീപിക്കുക. കുടുംബത്തിൽ ഒരു പുതിയ അതിഥി വന്നേക്കാം. ജോലിയിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവർക്ക് നല്ല അവസരം ലഭിക്കും. സമ്പത്തിലെ വർദ്ധനവ് നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷം നൽകും, മാതാപിതാക്കളുടെ അനുഗ്രഹത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഒരു ജോലി പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയും.
മീനം (Pisces): ഇന്നിവർക്ക് സമ്മിശ്ര ദിവസം, വാദപ്രതിവാദങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കുന്നത് നല്ലത്. സുഹൃത്തുക്കളുമായി ഒരു പാർട്ടി ആസൂത്രണം ചെയ്യാൻ കഴിയും. ഇണയിൽ നിന്ന് ധാരാളം പിന്തുണയും സൗഹൃദവും ലഭിക്കും. സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ട് നിങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അവ പരിഹരിക്കപ്പെട്ടതായി തോന്നും. ഭാഗ്യത്തിന്റെ വീക്ഷണകോണിൽ ഇന്ന് ഒരു നല്ല ദിവസമായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ അമ്മയുമായി എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിൽ തർക്കമുണ്ടാകാൻ സാധ്യത. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)
