Todays Horoscope: മേട രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് നല്ല ദിനം; കന്നി രാശിക്കാർക്ക് കഠിനാധ്വാനം ഏറും, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!

Todays Rashiphalam: ഇന്ന് ഓരോ രാശിക്കാർക്കും ജോലി, ഇടപാടുകൾ, ബിസിനസ്, കുടുംബാംഗങ്ങളുമായും സുഹൃത്തുക്കളുമായുമുള്ള ബന്ധം, ആരോഗ്യം, മംഗളകരവും അശുഭകരമായ കാര്യങ്ങൾ എന്നിവ എങ്ങനെ എന്ന് അറിയാം...
Today Rashiphalam: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോരുത്തർക്കും അനുഭവങ്ങൾ പലതരത്തിലായിരിക്കും. മേട രാശിക്കാർക്ക് വരുമാനം ഏറും, ഇടവ രാശിക്കാർക്ക് സന്തോഷ ദിനാം, മിഥുന രാശിക്കാർക്ക് തർക്കങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയും,
കർക്കടക രാശിക്കാരുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ സഫലമാകും, ചിങ്ങ രാശിക്കാരുടെ ആരോഗ്യം നല്ലതായിരിക്കും, തുലാം രാശിക്കാരുടെ ആത്മവിശ്വാസം ഏറും, ധനു രാശിക്കാർക്ക് നല്ല ദിവസം, മറ്റു രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് എങ്ങനെ? നോക്കാം...
മേടം (Aries): ഇന്നിവരുടെ വരുമാനം വർധിക്കും അത് നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷവും ഊർജ്ജവും നൽകും. ഏത് ജോലിയും ചെയ്യാൻ നിങ്ങളെ ഉത്സാഹഭരിതരാക്കും. നിങ്ങൾ നേരിടുന്ന ഏതൊരു ശാരീരിക പ്രശ്നങ്ങളും വളരെയധികം ശമിക്കും. ഇണയോടൊപ്പം കുറച്ച് സമയം ചെലവഴിക്കും, കുട്ടികളെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായി വിദേശത്തേക്ക് അയയ്ക്കുന്നത് പരിഗണിക്കാം.
ഇടവം (Taurus): ഇന്നിവർക്ക് സന്തോഷകരമായ ദിവസം, നിങ്ങൾ നേരിടുന്ന ഏതൊരു സാമ്പത്തിക പ്രശ്നവും പരിഹരിക്കപ്പെടും, നഷ്ടപ്പെട്ട പണം നിങ്ങൾക്ക് തിരികെ ലഭിക്കാൻ സാധ്യത, ബിസിനസ്സിൽ ചില ഉയർച്ച താഴ്ചകൾ അനുഭവപ്പെടും. ചുറ്റുമുള്ള ആളുകളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധാലുവായിരിക്കണം, കുടുംബാംഗങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണ പിന്തുണ ലഭിക്കും. പ്രണയത്തിലായവർ അവരുടെ പങ്കാളികളെ കാണും, ബിസിനസ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രധാന തീരുമാനം എടുക്കാൻ കഴിയും.
മിഥുനം (Gemini): ഇന്നിവർക്ക് തർക്കങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയും, ജോലിസ്ഥലത്ത് സ്ത്രീ സുഹൃത്തുക്കളുമായി നിങ്ങൾ ജാഗ്രത പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്. സാമൂഹിക പരിപാടികളിൽ നിങ്ങൾ സജീവമായി പങ്കെടുക്കും. വാഹനങ്ങൾ ജാഗ്രതയോടെ ഉപയോഗിക്കുക, ആരിൽ നിന്നും പണം കടം വാങ്ങുന്നത് ഒഴിവാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചേക്കാം.
കർക്കടകം (Cancer): ഇന്നിവർക്ക് ഒരു പ്രധാന ദിവസമായിരിക്കും. ജോലിസ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രധാന ജോലി ലഭിക്കും അത് എളുപ്പത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കും. നിങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തികളിലൂടെ ആളുകളുടെ ഹൃദയം കീഴടക്കും. നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് കുടുംബാംഗങ്ങളുമായി അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ടാകാൻ സാധ്യത. നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ആഗ്രഹങ്ങളിൽ ഒന്ന് സഫലമായേക്കാം. കുട്ടികളുടെ പുരോഗതി കാണുമ്പോൾ സന്തോഷിക്കും. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ബുദ്ധിപരവും മാനസികവുമായ സമ്മർദ്ദത്തിൽ നിന്ന് ആശ്വാസം.
ചിങ്ങം (Leo): ഇന്നിവർക്ക് ആരോഗ്യത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ നല്ല ദിവസമായിരിക്കും. പണത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ അൽപ്പം ജാഗ്രത പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഒരു യാത്ര ആസൂത്രണം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് മാറ്റിവയ്ക്കുക. വളരെക്കാലത്തിനുശേഷം ഒരു പഴയ സുഹൃത്തിനെ കണ്ടുമുട്ടാൻ കഴിയുന്നതിൽ സന്തോഷമുണ്ടാകും. ഇണയുടെ വികാരങ്ങളെ നിങ്ങൾ ബഹുമാനിക്കേണ്ടതുണ്ട്. സർക്കാർ ജോലിക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്നവർക്ക് ചില നല്ല വാർത്തകൾ ലഭിച്ചേക്കാം.
കന്നി (Virgo): ഇന്നിവർക്ക് കഠിനാധ്വാനം ഏറും, ആഗ്രഹിക്കുന്ന ജോലി കണ്ടെത്തുന്നത് വളരെയധികം സന്തോഷം നൽകും. സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ കുറച്ച് ശ്രദ്ധ ചെലുത്തേണ്ടതുണ്ട്. ശാരീരിക പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ അൽപ്പം ജാഗ്രത പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്. പുതിയ എന്തെങ്കിലും പരീക്ഷിക്കാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചേക്കാം. രാഷ്ട്രീയ ജീവിതം നയിക്കുന്നവർ കുറച്ച് വിവേകം കാണിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
തുലാം (Libra): ഇന്നിവർക്ക് ആത്മവിശ്വാസം നിറഞ്ഞ ദിവസം, കരിയറിൽ ഗണ്യമായ വിജയം കൈവരിക്കും. ബാങ്കിംഗ് മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് നല്ലൊരു നിക്ഷേപം നടത്താൻ അവസരം, പുരോഗതിയുടെ പാതയിൽ നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകും. നിങ്ങൾ ഒരു വലിയ ലക്ഷ്യം പിന്തുടരേണ്ടതുണ്ട്. കുടുംബകാര്യങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പരിഹരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ നിങ്ങൾ ആളുകളെ സന്തോഷിപ്പിക്കും.
വൃശ്ചികം (Scorpio): ഇന്നിവർക്ക് സമ്മർദ്ദകരമായ ദിവസം, ചെലവുകൾ ഇണയുമായി വാദപ്രതിവാദങ്ങൾക്ക് കാരണമായേക്കാം. ചെലവുകൾ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടതുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഭാവിയിൽ സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം. ബുദ്ധിപൂർവ്വം നിക്ഷേപങ്ങൾ നടത്തേണ്ടതുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ഇണയുമായുള്ള ഏതൊരു പിരിമുറുക്കവും പരിഹരിക്കപ്പെടും. ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് അവരുടെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് വളരെയധികം പ്രയോജനം ലഭിക്കും.
ധനു (Sagittarius): ഇന്നിവർക്ക് ഒരു നല്ല ദിവസമായിരിക്കും. കുടുംബവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും പിരിമുറുക്കങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളുമായി സംസാരിച്ച് അവ പരിഹരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. ജോലിസ്ഥലത്ത് നിങ്ങളുടെ ബോസുമായി സംസാരിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം ചിന്തിക്കുക. സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം നിങ്ങളുടെ ഏതെങ്കിലും ജോലി മുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പൂർത്തിയാക്കാൻ പരമാവധി ശ്രമിക്കും. ഒരു കുടുംബാംഗത്തിന്റെ വിവാഹത്തിനുള്ള തടസ്സങ്ങൾ നീങ്ങും.
മകരം (Capricorn): ഇന്നിവർ ജോലിയിൽ ചിന്താപൂർവ്വമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തേണ്ട ദിവസം, നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് അസ്വസ്ഥമാകും. ജോലിയിൽ നിങ്ങൾ മടിയനായിരിക്കും, അത് പിന്നീട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സമ്മർദ്ദമായി മാറും. സുഹൃത്തുക്കളുമായി ആസ്വദിക്കാൻ നിങ്ങൾ കുറച്ച് സമയം ചെലവഴിക്കും. ആർക്കെങ്കിലും പണം കടം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് തിരികെ ലഭിച്ചേക്കാം. നിങ്ങൾ മറ്റൊരു ജോലിക്ക് അപേക്ഷിച്ചാൽ നല്ല ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിക്കും. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടും.
കുംഭം (Aquarius): ഇന്നിവർക്ക് ഏതെങ്കിലും അപകടകരമായ സംരംഭങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയുന്ന ദിവസം, നിങ്ങളുടെ വാക്കുകൾ പൂർവ്വിക സ്വത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തർക്കത്തിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം. വാഹനത്തിന്റെ പെട്ടെന്നുള്ള തകരാർ നിങ്ങളുടെ ചെലവുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കും. പിതാവിനോട് എന്തെങ്കിലും പറയുന്നതിനുമുമ്പ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട്. പഴയ ഒരു രോഗം വീണ്ടും പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതിനാൽ നിങ്ങൾ വിഷമിക്കും. വീടിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യാൻ കഴിയും.
മീനം (Pisces): ഇന്നിവർക്ക് നല്ല ഫലങ്ങൾ ലഭിക്കും. ഇന്ന് ഒരു പുതിയ ജോലിയുടെ വരവിൽ നിങ്ങൾ വളരെ സന്തുഷ്ടരായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ ആശങ്കകൾ ഇണയുമായി ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. അമ്മയ്ക്ക് നൽകിയ വാഗ്ദാനം നിങ്ങൾ നിറവേറ്റും. ഏതെങ്കിലും സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവയും പരിഹരിക്കപ്പെടും. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)
