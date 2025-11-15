Todays Horoscope: മിഥുന രാശിക്കാരുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടും; തുലാം രാശിക്കാർക്ക് സമ്മർദ്ദം ഏറും, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!

Horoscope Today: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോ രാശിക്കാർക്കും അനുഭവങ്ങൾ പകതായിരിക്കും.
Todays Rashiphalam: ഇന്ന് ഓരോ രാശിക്കാർക്കും ജോലി, ഇടപാടുകൾ, ബിസിനസ്, കുടുംബാംഗങ്ങളുമായും സുഹൃത്തുക്കളുമായുമുള്ള ബന്ധം, ആരോഗ്യം, മംഗളകരവും അശുഭകരമായ കാര്യങ്ങൾ എന്നിവ എങ്ങനെ എന്ന് നോക്കാം...
Today Rashiphalam: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോരുത്തർക്കും പലതരത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും. മേട രാശിക്കാർക്ക് അനാവശ്യ കോപം ഒഴിവാക്കുക, ഇടവ രാശിക്കാർ ജാഗ്രത പാലിക്കുക, മിഥുന രാശിക്കാർക്ക് സന്തോഷം ഏറും,
കർക്കടക രാശിക്കാർക്ക് നല്ല ഫലങ്ങൾ ലഭിക്കും, ചിങ്ങ രാശിക്കാർക്ക് സാധാരണ ദിവസം, തുലാം രാശിക്കാർക്ക് സമ്മർദ്ദം ഏറും, ധനു രാശിക്കാർ കേട്ടുകേൾവികൾ വിശ്വേദേശിക്കരുത്, മറ്റു രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് എങ്ങനെ? നോക്കാം...
മേടം (Aries): ഇന്നിവർ അനാവശ്യ കോപം ഒഴിവാക്കണം. മേലുദ്യോഗസ്ഥനിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പ്രശംസ ലഭിക്കും. ലൗകിക സുഖം വർദ്ധിക്കും, വരുമാനത്തിനും ചെലവുകൾക്കും ഇടയിൽ ഒരു സന്തുലിതാവസ്ഥ നിലനിർത്തുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലതായിരിക്കും. ഇണയോടൊപ്പം കുറച്ച് സമയം ചെലവഴിക്കും, ഇത് നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളുടെ നിലവിലുള്ള ആശങ്കകൾ മനസ്സിലാക്കാൻ അവസരവും നൽകും. സംസാരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം ചിന്തിക്കണം.
ഇടവം (Taurus): ഇന്ന് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് കുറച്ച് ജാഗ്രത പാലിക്കേണ്ട ദിവസമായിരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് അനാവശ്യമായി ക്ഷീണം തോന്നിയേക്കാം, പക്ഷേ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജോലികൾ കൃത്യസമയത്ത് പൂർത്തിയാക്കും. നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു നല്ല ഡോക്ടറെ സമീപിക്കുക, ആരുടെയെങ്കിലും സ്വാധീനത്തിൽ നിക്ഷേപങ്ങൾ നടത്തുന്നത് ഒഴിവാക്കണം, നിങ്ങളുടെ ഭക്ഷണത്തിലെ അശ്രദ്ധ ഏതെങ്കിലും രോഗത്തെ വഷളാക്കിയേക്കാം.
മിഥുനം (Gemini): ഇന്നിവർക്ക് സന്തോഷം ഏറും. നഷ്ടപ്പെട്ട പണം തിരികെ ലഭിക്കുന്നതിനാൽ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടും. പൂർവ്വിക സ്വത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിലവിലുള്ള ഏതൊരു വ്യവഹാരവും പരിഹരിക്കപ്പെടും. ഒരു കുടുംബാംഗത്തിനായി നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് പണം ക്രമീകരിക്കാൻ കഴിയും. മാതാപിതാക്കളുടെ അനുഗ്രഹത്താൽ മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഏതൊരു ജോലിയും പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടും. യാത്ര ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വിലപിടിപ്പുള്ള വസ്തുക്കൾ സംരക്ഷിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക.
കർക്കടകം (Cancer): ഇന്നിവർക്ക് നല്ല ഫലങ്ങൾ ലഭിക്കും. സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധാലുവായിരിക്കണം. നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ പിതാവ് നിങ്ങളോട് അസ്വസ്ഥനായിരിക്കാം. മേലുദ്യോഗസ്ഥനിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണ പിന്തുണ ലഭിക്കും, കൂടാതെ നിങ്ങൾ കുടുംബാംഗങ്ങളുമായി സമയം ചെലവഴിക്കുകയും രക്തബന്ധങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും.
ചിങ്ങം (Leo): ഇന്നിവർക്ക് ഒരു സാധാരണ ദിവസമായിരിക്കും. വെറുതെ സമയം ചെലവഴിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക, വിദേശത്ത് പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ് ഓഫർ ലഭിച്ചേക്കാം. നിങ്ങളുടെ ഇണയ്ക്ക് ഒരു സർപ്രൈസ് ആസൂത്രണം ചെയ്തേക്കാം, കുടുങ്ങിയ പണം ലഭിക്കും. ഒരു പദ്ധതി തെറ്റായി പോകാൻ സാധ്യത, മറ്റൊരാളുടെ കാര്യങ്ങളിൽ അനാവശ്യമായ ഇടപെടരുത്.
കന്നി (Virgo): ഇന്നിവർക്ക് ഒരു നല്ല ദിവസമായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഒരു അതിഥിയുടെ വരവ് സന്തോഷകരമായ അന്തരീക്ഷം നൽകും. ബിസിനസ്സിൽ ചില ഉയർച്ച താഴ്ചകൾ ഉണ്ടാകും, നിങ്ങളുടെ ഊർജ്ജം നിങ്ങളെ വളരെയധികം സന്തോഷിപ്പിക്കും. ഭാഗ്യം നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തായിരിക്കും. ഒരു കുടുംബാംഗത്തിന്റെ വിവാഹത്തിനുള്ള തടസ്സങ്ങൾ നീങ്ങും.
തുലാം (Libra): ഇന്നിവർക്ക് സമ്മർദ്ദകരമായ ദിവസമായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ സ്വഭാവത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തും. നല്ല ഭക്ഷണപാനീയങ്ങൾ നിങ്ങൾ ആസ്വദിക്കും, നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ സ്വേച്ഛാധിപത്യപരമായ പെരുമാറ്റവും നിങ്ങളെ അസ്വസ്ഥരാക്കും. പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ ആരുമായും പങ്കിടുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. നിങ്ങൾ ഒരു വസ്തു വാങ്ങാൻ പദ്ധതിയിടുകയാണെങ്കിൽ ആ ആഗ്രഹം ഇന്ന് സഫലമായേക്കാം.
വൃശ്ചികം (Scorpio): ഇന്നിവർക്ക് ഒരു നല്ല ദിവസമായിരിക്കും. ചില പുതിയ ജോലി അവസരങ്ങൾ കണ്ടെത്താനാകും. ഒരു യാത്രയ്ക്ക് തയ്യാറെടുക്കും. നിങ്ങൾ മതപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സജീവമായി പങ്കെടുക്കും, പക്ഷേ ഒരു കുടുംബാംഗത്തിന്റെ ആരോഗ്യം നിങ്ങൾക്ക് ചില ഉത്കണ്ഠകൾ ഉണ്ടാക്കിയേക്കാം. നിങ്ങളുടെ സമയവും പണവും നന്നായി ഉപയോഗിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് നിങ്ങൾക്ക് സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം. ഒരു സ്വത്ത് ഇടപാടിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളുടെ പിടിയിൽ നിന്ന് വഴുതിപ്പോയേക്കാം.
ധനു (Sagittarius): വിവാഹിതർക്ക് ഇന്ന് നല്ല ദിവസമായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ ഇണയ്ക്ക് കരിയർ പുരോഗതി, നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുമുള്ള ആളുകളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധാലുവായിരിക്കണം. നിങ്ങളുടെ തീരുമാനമെടുക്കൽ കഴിവുകളും മെച്ചപ്പെടും. നിങ്ങളുടെ പിതാവ് നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ വളരെ സന്തുഷ്ടനാകും. ഒരു നേട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾ സന്തോഷിക്കും. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പുതിയ കോഴ്സ് പിന്തുടരാൻ താൽപ്പര്യമുണ്ടാകാം. കേട്ടുകേൾവികളെ വിശ്വസിക്കരുത്.
മകരം (Capricorn): ഇന്നിവർക്ക് അനുകൂലമായ ദിവസം, നിങ്ങളുടെ സഹോദരീ സഹോദരന്മാരിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണ പിന്തുണ, സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ അൽപ്പം ജാഗ്രത പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ അലസതയെക്കുറിച്ച് അശ്രദ്ധ കാണിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ജോലി മാറ്റം ആസൂത്രണം ചെയ്യാൻ കഴിയും. നിങ്ങളുടെ ചില തീരുമാനങ്ങളിൽ കുടുംബാംഗങ്ങൾ അസന്തുഷ്ടരായിരിക്കാം.
കുംഭം (Aquarius): ഇന്നിവർക്ക് വരുമാനത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ നല്ല ദിവസമായിരിക്കും. സുഹൃത്തുക്കളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണ പിന്തുണ ലഭിക്കും. നിങ്ങളുടെ വാക്കുകളാൽ ആളുകളുടെ ഹൃദയം കീഴടക്കുന്നതിൽ വിജയിക്കും. കുറച്ച് ചിന്തയോടെ നിങ്ങൾ ഏത് പുതിയ ജോലിയും ആരംഭിക്കണം. പഠനത്തെക്കുറിച്ച് ആശങ്കാകുലരായിരുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അധ്യാപകരുമായി സംസാരിച്ച് ഒരു പരിഹാരം കണ്ടെത്താൻ കഴിയും.
മീനം (Pisces): ഇന്നിവരുടെ ആരോഗ്യം മോശമായേക്കാം, അതിനാൽ നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ച് അശ്രദ്ധ കാണിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക, ചില പ്രധാനപ്പെട്ട ജോലികൾ വൈകിയേക്കാം. അത് നിങ്ങളുടെ പിരിമുറുക്കം വർദ്ധിപ്പിക്കും. പ്രധാനപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് കണ്ടെത്താൻ കഴിയും. പുതിയ സംരംഭങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക, കാരണം അവ നഷ്ടമുണ്ടാക്കും. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)
