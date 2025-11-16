Today's Horoscope: മേടം രാശിക്ക് ആത്മവിശ്വാസം വർധിക്കും, കുംഭം രാശിക്കാർ ശ്രദ്ധിക്കണം; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Today's Horoscope: മേടം മുതല്‍ മീനം വരെയുള്ള 12 രാശിക്കാർക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം...

 

Horoscope Today: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും  ഓരോ രാശിക്കാർക്കും പല തരത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും വന്നുചേരുക. ഇന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം.

 
മേടം രാശിക്കാര്‍ക്ക് ആത്മവിശ്വാസം വർധിക്കുന്ന ദിവസമായിരിക്കും ഇന്ന്. ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷവും സമാധാനവുമുണ്ടാകും. ജോലിയിൽ പുതിയ അവസരങ്ങൾ വന്നുചേരും. സാമ്പത്തിക നേട്ടത്തിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ആരോ​ഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക.   

ഇടവം രാശിക്കാര്‍ക്ക് ഇന്ന് കുടുംബ കാര്യങ്ങളിൽ സന്തോഷമുണ്ടാകും. സമ്മർദ്ദം കുറയും. ചെലവുകൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക.   

മിഥുനം രാശിക്കാര്‍ക്ക് ഇന്ന് പൊതുവെ അനുകൂലമായിട്ടുള്ള ദിവസമായിരിക്കും. യാത്രകൾ ​ഗുണം ചെയ്യും. ജോലിയിൽ പുരോ​ഗതി കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കും.  ആരോ​ഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക.   

കര്‍ക്കിടകം രാശിക്കാര്‍ക്ക് കുടുംബത്തില്‍ സന്തോഷവും സമാധാനവുമുണ്ടാകും. സാമ്പത്തിക നേട്ടത്തിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ആരോ​ഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക.    

ചിങ്ങം രാശിക്കാര്‍ക്ക് നിര്‍ണായക തീരുമാനങ്ങള്‍ എടുക്കാൻ അനുകൂല സമയമാണ് ഇന്ന്. ജോലിയില്‍ അംഗീകാരം നേടാനാകും. സാമ്പത്തിക നേട്ടത്തിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ആരോ​ഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ അകലും.  

കന്നി രാശിക്കാര്‍ക്ക് ഇന്ന് ജീവിതത്തിൽ പല മാറ്റങ്ങളുമുണ്ടാകും. പുതിയ പദ്ധതികള്‍ തുടങ്ങാൻ അനുകൂല സമയമാണ്. ആരോഗ്യം തൃപ്തികരമായിരിക്കും.   

തുലാം രാശിക്കാര്‍ക്ക് ജീവിതത്തില്‍ പുതിയ മാറ്റങ്ങള്‍ തേടിയെത്തും. ജോലിയിൽ എല്ലാം അനുകൂലമായി വരും. സാമ്പത്തിക നേട്ടത്തിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ആരോ​ഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക.  

വൃശ്ചികം രാശിക്കാർക്ക് അവരുടെ കഠിനാധ്വാനത്തിന്റെ ഫലം ലഭിക്കും. സാമ്പത്തിക നേട്ടത്തിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്.   

ധനു രാശിക്കാര്‍ക്ക് ഇന്ന് ആത്മവിശ്വാസം വർധിക്കുന്ന ദിവസമായിരിക്കും. സന്തോഷമുണ്ടാകും. ജോലിയിൽ പുരോ​ഗതി കൈവരിക്കാനാകും. പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ പരിഹരിക്കാൻ സാധിക്കും.   

മകരം രാശിക്കാര്‍ക്ക് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള ദിവസമായിരിക്കും ഇന്ന്. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടും. ആരോ​ഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക.   

കുംഭം രാശിക്കാര്‍ക്ക് ഇന്ന് ഏറെ ശ്രദ്ധ വേണ്ട ദിവസമാണ്. വളരെ ചിന്തിച്ച് വേണം എല്ലാ കാര്യത്തിലും പ്രവർത്തിക്കാൻ.ബിസിനസിൽ നേട്ടമുണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും. ചെലവ് കൂടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.   

മീനം രാശിക്കാര്‍ക്ക് അനുകൂലമായ ദിവസമായിരിക്കും ഇന്ന്. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി അനുകൂലമായിരിക്കും. ജോലിയില്‍ പുതിയ നല്ല അവസരങ്ങള്‍ തേടി എത്തും. ആരോഗ്യത്തില്‍ നല്ല മാറ്റമുണ്ടാകും.  

(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. സീ മലയാളം ന്യൂസ് ഇത് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല. )  

