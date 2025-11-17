English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Photos
  • Today's Horoscope: ഇന്ന് വൃശ്ചികം ഒന്ന്; നിങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെ?

Today's Horoscope: ഇന്ന് വൃശ്ചികം ഒന്ന്; നിങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെ?

Today's Horoscope: മേടം മുതല്‍ മീനം വരെയുള്ള 12 രാശിക്കാർക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം...

 

Horoscope Today: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും  ഓരോ രാശിക്കാർക്കും പല തരത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും വന്നുചേരുക. ഇന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം.

 
1 /13

മേടം രാശിക്കാര്‍ക്ക് ഇന്ന് പല കാര്യങ്ങളിൽ ​ഗുണഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. ജോലിയിൽ നിങ്ങളുടെ ആത്മവിശ്വാസം കൂടും. കുടുംബത്തിൽ സന്തോഷവും സമാധാനവുമുണ്ടാകും. സന്തോഷ വാർത്തകൾ നിങ്ങളെ തേടിയെത്തും. മേടം രാശിക്ക് ഇന്ന് സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി അനുകൂലമായിരിക്കും.

2 /13

ഇടവം രാശിക്കാര്‍ക്ക് ചെലവുകള്‍ വര്‍ധിച്ചേക്കാം. ആരോഗ്യ കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധ കൊടുക്കണം. കുടുംബകാര്യങ്ങളിലും വളരെയധികം ശ്രദ്ധ പുലർത്തേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്.    

3 /13

മിഥുനം രാശിക്കാര്‍ക്ക് ഇന്ന് ജീവിതത്തിൽ ​ഗുണദോഷ സമ്മിശ്ര ഫലങ്ങളാകും ഉണ്ടാകുക. യാത്രകൾ നടത്താനുള്ള സാധ്യത കാണുന്നു. ആരോ​ഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളെ നിസാരമാക്കരുത്.   

4 /13

കര്‍ക്കിടകം രാശിക്കാര്‍ക്ക് ഇന്ന് ജോലിയിലുണ്ടായിരുന്ന സമ്മർദ്ദങ്ങൾ കുറയും. വീട്ടിലെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണാൻ സാധിക്കും. പല കാര്യത്തിലും ആത്മസംയമനം പാലിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ആരോ​ഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക.  

5 /13

ചിങ്ങം രാശിക്കാര്‍ക്ക് ഇന്ന് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള ദിവസമായിരിക്കും. സാമ്പത്തിക നേട്ടമുണ്ടാകും. പ്രണയ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷകരമായ ദിവസമായിരിക്കും ഇന്ന്. ആത്മവിശ്വാസം വർധിക്കും.  

6 /13

കന്നി രാശിക്കാര്‍ക്ക് നിലവിലുള്ള ജോലിയിൽ നിന്ന് മാറ്റം ആലോചിക്കാൻ അനുകൂലമായിട്ടുള്ള ദിവസമാണിന്ന്. പഠനകാര്യങ്ങളിലൊക്കെ വിജയം നേടാനാകും. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി അനുകൂലമായിരിക്കും. ആരോ​ഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക.   

7 /13

തുലാം രാശിക്കാര്‍ ആരോ​ഗ്യ കാര്യത്തിൽ നല്ല ശ്രദ്ധ പുലർത്തണം. കുടുംബത്തിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനിടയുള്ളതിനാൽ അത് ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. സാമ്പത്തിതി അനുകൂലമാകാൻ അധ്വാനിക്കണം.ആരോ​ഗ്യം നിസ്സാരമാക്കരുത്.   

8 /13

വൃശ്ചികം രാശിക്ക് ആത്മവിശ്വാസം കൂടും. ജോലിയിൽ സഹപ്രവർത്തകരുടെ പൂർണപിന്തുണയുണ്ടാകും. പുതിയ പദ്ധതികൾ വന്നുചേരും. ആരോ​ഗ്യം തൃപ്തികരമായിരിക്കും.  

9 /13

ധനു രാശിക്കാര്‍ക്ക് യാത്രകള്‍, പഠനം എന്നിവയ്ക്ക് അനുയോജ്യമായ ദിവസമാണ് ഇന്ന്. കുടുംബത്തില്‍ സന്തോഷമുണ്ടാകും. സാമ്പത്തികമായി നേട്ടങ്ങളുണ്ടാകും.  

10 /13

മകരം രാശിക്കാര്‍ക്ക് ഇന്ന് പുരോഗതിയുടെ ദിവസമാണ്. പുതിയ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങള്‍ നിങ്ങളെ തേടിയെത്തിയേക്കാം. ആരോ​ഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക.    

11 /13

കുംഭം രാശിക്കാരുടെ ആശയങ്ങൾ എവിടെയും സ്വീകരിക്കപ്പെടും. സുഹൃത്തുക്കള്‍ക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കും. സാമ്പത്തിക നേട്ടത്തിനും സാധ്യതയുണ്ട്.   

12 /13

മീനം രാശിക്കാര്‍ക്ക് പ്രണയ ജീവിതത്തില്‍ അനുകൂലമായിട്ടുള്ള സമയമാണ് ഇന്ന്. എല്ലാത്തിലും ഇന്ന് ഗുണപരമായ മാറ്റങ്ങള്‍ സംഭവിക്കും. പഠന കാര്യങ്ങളിലും വിജയമുണ്ടാകും.  

13 /13

(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. സീ മലയാളം ന്യൂസ് ഇത് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല.  

Horoscope Todays Horoscope Astrology രാശിഫലം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം

Next Gallery

Trigrahi Yoga 2025: ത്രിഗ്രഹി യോഗ; ഇന്ന് മുതൽ ഈ രാശിക്കാരെ പിടിച്ചാൽ കിട്ടൂല്ല, ഭാഗ്യക്കുതിപ്പ്..!

You May Like

Sponsored by Taboola