Todays Horoscope: ഇടവ രാശിക്കാർക്ക് ആനന്ദം നിറഞ്ഞ ദിവസം; മീന രാശിക്കാർ അപരിചിതരെ വിശ്വസിക്കരുത്, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!

Horoscope Today: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോ രാശിക്കാർക്കും വ്യത്യസ്ത അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും.
Todays Rashiphalam: ഇന്ന് ഓരോ രാശിക്കാർക്കും ജോലി, ഇടപാടുകൾ, ബിസിനസ്, കുടുംബാംഗങ്ങളുമായും സുഹൃത്തുക്കളുമായുമുള്ള ബന്ധം, ആരോഗ്യം, മംഗളകരവും അശുഭകരമായ കാര്യങ്ങൾ എന്നിവ എങ്ങനെ എന്ന് അറിയാം...
Today Rashiphalam: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോരുത്തർക്കും അനുഭവങ്ങൾ പലതായിരിക്കും. മേട രാശിക്കാർ മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യങ്ങളിൽ, ഇടവ രാശിക്കാർക്ക് ആനന്ദം നിറഞ്ഞ ദിവസം, മിഥുന രാശിക്കാരുടെ സമ്മർദ്ദം മാറും,
കർക്കടക രാശിക്കാർക്ക് നല്ല ദിവസം, ചിങ്ങ രാശിക്കാർക്ക് പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് ആശ്വാസം, തുലാം രാശിക്കാർക്ക് വരുമാനവും ചെലവുകളും ഏറും, ധനു രാശിക്കാർക്ക് സമ്പത്തിൽ വർദ്ധനവ്, മറ്റു രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് എങ്ങനെ? അറിയാം...
മേടം (Aries): ഇന്നിവരുടെ അമ്മയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും വിഷമമുണ്ടാകും കാരണം നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്തും ചെയ്യും അത് അവരെ വേദനിപ്പിച്ചേക്കാം. മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യങ്ങളിൽ അനാവശ്യമായി ഇടപെടരുത്. നിങ്ങളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട രേഖകളിൽ നിങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തണം, ജോലിക്ക് പുതിയ ആശയങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അത് നിങ്ങൾക്ക് ഗുണം ചെയ്യും. ബാങ്കിംഗ് മേഖലയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഇന്ന് ഒരു നല്ല ദിവസമായിരിക്കും.
ഇടവം (Taurus): ഇന്നിവർക്ക് വിനോദവും ആനന്ദവും ഏറും. നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷകൾക്ക് അനുസൃതമായി ജീവിക്കും, തൊഴിൽ അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് ഇന്ന് ഒരു നല്ല ദിവസമായിരിക്കും. ഇത് നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി ശക്തിപ്പെടുത്തും, പുരോഗതിയുടെ പാതയിൽ നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുകയും അൽപ്പം ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് പങ്കാളിത്തങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുകയും ചെയ്യും.
മിഥുനം (Gemini): ഇന്നിവർക്ക് തീരുമാനമെടുക്കാനുള്ള കഴിവ് മികച്ചതായിരിക്കും. സ്നേഹത്തിന്റെയും സഹകരണത്തിന്റെയും വികാരങ്ങൾ നിലനിൽക്കും, നിങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങളുമായി ഒരു പാർട്ടി ആസൂത്രണം ചെയ്തേക്കാം. സമ്മർദ്ദമുണ്ടാക്കുന്ന ഏതൊരു നിയമപരമായ കാര്യവും പരിഹരിക്കപ്പെടും, അപരിചിതരെ അന്ധമായി വിശ്വസിക്കരുത്. നിങ്ങളുടെ സംസാരത്തിലെ സൗമ്യത നിങ്ങൾക്ക് ബഹുമാനം നേടിത്തരും, എന്നാൽ കോപിക്കാനുള്ള നിങ്ങളുടെ പ്രവണത കുടുംബാംഗങ്ങളെ അസ്വസ്ഥരാക്കും.
കർക്കടകം (Cancer): ഇന്നിവർക്ക് ഒരു നല്ല ദിവസമായിരിക്കും, നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ നിങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷകൾക്ക് അനുസൃതമായി പ്രവർത്തിക്കും, ബിസിനസ് മുമ്പത്തേക്കാൾ മികച്ചതായിരിക്കും, അത് നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം നൽകും. പിതാവിന്റെ ആരോഗ്യം മോശമാകാൻ സാധ്യത, കൂടാതെ ഒരു അകന്ന ബന്ധുവിൽ നിന്ന് നിരാശാജനകമായ ചില വാർത്തകൾ നിങ്ങൾ കേൾക്കാനിടയുണ്ട്. ആവശ്യമുള്ള ആരെയെങ്കിലും നിങ്ങൾ സഹായിച്ചാൽ അവർ തീർച്ചയായും നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ മുന്നോട്ട് വരും.
ചിങ്ങം (Leo): ഇന്നിവർക്ക് ബുദ്ധിപരവും മാനസികവുമായ ഭാരത്തിൽ നിന്ന് ആശ്വാസം ലഭിക്കും, സ്വത്ത് നേട്ടങ്ങളിൽ വളരെ സന്തുഷ്ടരായിരിക്കും. ഒരു ശാരീരിക പ്രശ്നത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ആശങ്കാകുലരായിരിക്കുമ്പോൾ പുതിയ ആളുകളുമായി പരിചയപ്പെടാനും കഴിയും ഇത് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിങ്ങളുടെ കൈ പരീക്ഷിക്കാൻ അവസരം നൽകും. ഒരു പ്രമുഖ നേതാവിനെ കാണാനുള്ള അവസരവും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചേക്കാം.
കന്നി (Virgo): ഇന്നിവർക്ക് രസകരമായ ഒരു ദിവസം, നിങ്ങൾ ചെയ്ത ഒരു തെറ്റ് കാരണം നിങ്ങൾ തിരക്കിലായിരിക്കും, നിങ്ങളുടെ ജോലികൾ നാളത്തേക്ക് മാറ്റിവയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കും, അത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും. ഇണയിൽ നിന്ന് ഒരു അപ്രതീക്ഷിത സമ്മാനം ലഭിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം നൽകും. നിങ്ങളുടെ സഹോദരീ സഹോദരന്മാരുടെ വികാരങ്ങളെ നിങ്ങൾ ബഹുമാനിക്കണം. ആരെങ്കിലും പറയുന്ന എന്തെങ്കിലും സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് മോശം തോന്നുന്നുവെങ്കിൽ അവരുമായി അത് ചർച്ച ചെയ്യണം.
തുലാം (Libra): ഇന്നിവരുടെ വരുമാനവും ചെലവുകളും സന്തുലിതമാക്കേണ്ടതുണ്ട്. സഹപ്രവർത്തകരുമായി പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ പങ്കിടുന്നത് ഒഴിവാക്കുക, ജോലികളിൽ അൽപ്പം കർശനമായിരിക്കുക, ജോലിസ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്തേക്കാം, അത് നിങ്ങളുടെ സഹപ്രവർത്തകരെ കോപിപ്പിക്കും, കൂടാതെ വീട് പുതുക്കിപ്പണിയാനും നിങ്ങൾ പദ്ധതിയിട്ടേക്കാം.
വൃശ്ചികം (Scorpio): ഇന്നിവർക്ക് സന്തോഷകരമായ ദിവസം, നിങ്ങളുടെ സമ്പത്തിലെ വർദ്ധനവ് നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം നൽകും, ഒരു കുടുംബാംഗത്തിന്റെ വിവാഹത്തിന് തടസ്സമായ ഒരു പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഭക്ഷണ ശീലങ്ങളെക്കുറിച്ച് അശ്രദ്ധ പുലർത്തരുത്, കാരണം പഴയ ഒരു പ്രശ്നം വീണ്ടും ഉയർന്നുവന്നേക്കാം. നിങ്ങളുടെ ജീവിത നിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തും. ഓഹരി വിപണിയിലോ ലോട്ടറിയിലോ നിക്ഷേപിക്കുന്നവർക്ക് നല്ല ദിവസമായിരിക്കും. ഭാഗ്യം നിങ്ങളുടെ പക്ഷത്തായിരിക്കും.
ധനു (Sagittarius): ഇന്നിവർക്ക് സമ്പത്തിൽ വർദ്ധനവ് കൊണ്ടുവരും. നിങ്ങളുടെ പിതാവിന്റെ വികാരങ്ങളെ നിങ്ങൾ ബഹുമാനിക്കണം. ജോലി സംബന്ധിച്ച് ആരെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകിയാൽ അവരെ പിന്തുടരുകയും അനാരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണശീലങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്യുക. കുടുംബത്തിൽ ഒരു പുതിയ അതിഥിയുടെ വരവ് സന്തോഷകരമായ അന്തരീക്ഷം കൊണ്ടുവരും, സർക്കാർ ജോലിക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്നവർക്കും ചില നല്ല വാർത്തകൾ ലഭിച്ചേക്കാം.
മകരം (Capricorn): ഇന്നിവർക്ക് ദാനധർമ്മ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സജീവമായി പങ്കെടുക്കേണ്ട ദിവസം, നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുമുള്ള ഏതെങ്കിലും വഴക്കുകളിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് ഒഴിവാക്കണം. ഒരു സാമൂഹിക പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ പ്രതിച്ഛായ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും പൊതുജന പിന്തുണ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ സ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ അൽപ്പം ആശങ്കാകുലരാകും, അപരിചിതരിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ അകലം പാലിക്കണം.
കുംഭം (Aquarius): ഇന്നിവർ ഒരു പുതിയ ജോലിയുടെ വരവിൽ വളരെ സന്തുഷ്ടരായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണ പിന്തുണ ലഭിക്കും, സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി ശക്തിപ്പെടുത്തുന്ന ചില വരുമാനവും ലഭിക്കാൻ സാധ്യത. വാഹനം കടം വാങ്ങുന്നത് ഒഴിവാക്കുക കാരണം അപ്രതീക്ഷിതമായ തകർച്ച നിങ്ങളുടെ ചെലവുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കും.
മീനം (Pisces): ഇന്നിവർക്ക് ഒരു നല്ല ദിവസമായിരിക്കും. അപരിചിതരെ വിശ്വസിക്കരുത്. നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ ഇണയ്ക്കും ഇടയിലുള്ള അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം രൂക്ഷമാകാൻ സാധ്യത, അതിനാൽ കുറച്ച് സംയമനം പാലിക്കുക. ജോലിസ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നിലധികം ജോലികൾ നൽകിയാൽ അശ്രദ്ധ കാണിക്കരുത്. അമ്മയുടെ ആരോഗ്യം വഷളാകും ഇത് നിങ്ങളുടെ തിരക്കേറിയ ഷെഡ്യൂൾ വർദ്ധിപ്പിക്കും. സഹപ്രവർത്തകനുമായി അഭിപ്രായവ്യത്യാസത്തിന് സാധ്യതയുണ്ട്. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)
