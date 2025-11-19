English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Today's Horoscope: ഇടവം രാശിക്ക് സാമ്പത്തികം അനുകൂലം, ധനു രാശിക്ക് പുതിയ അവസരങ്ങൾ തേടിയെത്തും; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം

Today's Horoscope: ഇടവം രാശിക്ക് സാമ്പത്തികം അനുകൂലം, ധനു രാശിക്ക് പുതിയ അവസരങ്ങൾ തേടിയെത്തും; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം

Today's Horoscope: മേടം മുതല്‍ മീനം വരെയുള്ള 12 രാശിക്കാർക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം...

 

Horoscope Today: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും  ഓരോ രാശിക്കാർക്കും പല തരത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും വന്നുചേരുക. ഇന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം.

 
മേടം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് മികച്ച ദിവസമായിരിക്കും. ആത്മവിശ്വാസം വർധിക്കും. ജോലിയിലും വ്യക്തിജീവിതത്തിലും പുതിയ അവസരങ്ങൾ തേടിയെത്തും. ആരോ​ഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കണം.   

ഇടവം രാശിക്കാര്‍ക്ക് ഇന്ന് ഗുണകരമായ ദിവസമായിരിക്കും. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി അനുകൂലമായിരിക്കും. കുടുംബത്തിൽ സന്തോഷം നിലനിൽക്കും.    

മിഥുനം രാശിക്കാര്‍ക്ക് ഇന്ന് ജീവിതത്തിൽ പല വിധത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങളുമുണ്ടാകുന്നു. ജോലിസ്ഥലത്ത് ചില അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനിടയുണ്ട്. എന്നാൽ ഇത് പിന്നീട് അനുകൂലമായി മാറുകയും ചെയ്യും. ആരോ​ഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ അകലും.   

കർക്കടകം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് ​ഗുണദോഷസമ്മിശ്രമായ ദിവസമായിരിക്കും. സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങളില്‍ മുന്‍കരുതല്‍ വേണം. യാത്രകള്‍ ചെയ്യാൻ അനുകൂല ദിവസമാണ് ഇന്ന്.   

ചിങ്ങം രാശിക്കാർക്ക് വളരെ മികച്ച ദിവസമായിരിക്കും. പല കാര്യങ്ങളിലും ഇന്ന് ​ഗുണാനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. ഭാവിയിൽ ​ഗുണകരമാകുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളും.   

കന്നി രാശിക്കാര്‍ക്ക് ഇന്ന് സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി അനുകൂലമായിരിക്കും. ആ​ഗ്രഹങ്ങൾ സഫലമാകും. ജോലിയിൽ പ്രശംസ നേടാനാകും. ആരോ​ഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക.    

തുലാം രാശിക്കാര്‍ക്ക് ഇന്ന് സാമ്പത്തിക നേട്ടത്തിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ജീവിതത്തില്‍ സന്തോഷവും സമാധാനവുമുണ്ടാകും. എല്ലാത്തിലും വിജയമുണ്ടാകും. കുടുംബത്തിന്റെ പിന്തുണയുണ്ടാകും.   

വൃശ്ചികം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് ജീവിതത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്ന ചില പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കണ്ടെത്താനാകും. ചെലവുകൾ കൂടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. മാനസികാരോഗ്യം മികച്ചതായിരിക്കും.   

ധനു രാശിക്കാര്‍ക്ക് ഇന്ന് പുതിയ അവസരങ്ങൾ തേടിയെത്തും. പഠനത്തിലും കരിയറിലും പുരോഗതി നേടാനാകും. ബന്ധങ്ങളില്‍ അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങള്‍ക്ക് സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ ശ്രദ്ധിക്കുക.  

മകരം രാശിക്കാര്‍ക്ക് ഇന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ച പോലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കും. സാമ്പത്തികമായി നേട്ടമുണ്ടാകും. ആരോ​ഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കണം.   

കുംഭം രാശിക്കാര്‍ക്ക് ഇന്നത്തെ ദിവസം ജീവിതത്തിൽ പല മാറ്റങ്ങളുമുണ്ടാകും. ജോലിസ്ഥലത്ത് സഹപ്രവർത്തകരുടെ പിന്തുണയുണ്ടാകും. ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷമുണ്ടാകും.    

മീനം രാശിക്കാര്‍ക്ക് ഇന്ന് ഗുണകരമായ പല മാറ്റങ്ങളുമുണ്ടാകും. ആഗ്രഹിക്കുന്നതെല്ലാം നേടാൻ സാധിക്കും. മനസമാധാനമുണ്ടാകും. സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ ജാ​ഗ്രതയോടെ നീങ്ങുക.

(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. സീ മലയാളം ന്യൂസ് ഇത് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല.  

horoscope predictions Astrology Malayalam Horoscope ഇന്നത്തെ രാശിഫലം

