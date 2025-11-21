Today's Horoscope: 12 രാശികൾക്കും ഇന്ന് എങ്ങനെ? ഇന്നത്തെ രാശിഫലം അറിയാം...

Today's Horoscope: മേടം മുതല് മീനം വരെയുള്ള 12 രാശിക്കാർക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം...
Horoscope Today: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോ രാശിക്കാർക്കും പല തരത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും വന്നുചേരുക. ഇന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം.
മേടം രാശിക്കാര്ക്ക് ആത്മവിശ്വാസം വർധിക്കും. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി അനുകൂലമായിരിക്കും. തീരുമാനങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായി വരും.
ഇടവം രാശിക്കാര്ക്ക് സാമ്പത്തികമായി നേട്ടമുണ്ടാക്കാനാകും. ചെലവുകൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക.
മിഥുനം രാശിക്കാര്ക്ക് ഇന്ന് എല്ലാം മികച്ച രീതിയിൽ നടക്കും. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി അനുകൂലമായിരിക്കും.
(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. സീ മലയാളം ന്യൂസ് ഇത് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല.
