Todays Horoscope: മിഥുന രാശിക്കാർ ചിന്തിച്ചു പ്രവർത്തിക്കുക; മീന രാശിക്കാർക്ക് ഊർജ്ജസ്വലമായ ദിനം, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!

Horoscope Today: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോ രാശിക്കാർക്കും അനുഭവങ്ങൾ പലതായിരിക്കും.
Todays Rahsiphalam: ഇന്ന് ഓരോ രാശിക്കാർക്കും ജോലി, ഇടപാടുകൾ, ബിസിനസ്, കുടുംബാംഗങ്ങളുമായും സുഹൃത്തുക്കളുമായുമുള്ള ബന്ധം, ആരോഗ്യം, മംഗളകരവും അശുഭകരമായ കാര്യങ്ങൾ എന്നിവ എങ്ങനെ എന്ന് നോക്കാം...
Today Rashiphalam: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോരുത്തർക്കും അനുഭവങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. മേട രാശിക്കാർക്ക് ആത്മവിശ്വാസം ഏറും, ഇടവ രാശിക്കാർ അപകടകരമായ സന്ദർഭങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക,
മിഥുന രാശിക്കാർ ചിന്തപൂർവ്വം പ്രവർത്തിക്കുക, കർക്കടക രാശിക്കാർ ചെലവുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, തുലാം രാശിക്കാർക്ക് സമ്മിശ്ര ദിനം, ധനു രാശിക്കാർക്ക് പുത്തൻ ജോലിക്ക് സാധ്യത, മറ്റു രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് എങ്ങനെ? അറിയാം...
മേടം (Aries): ഇന്നിവർക്ക് ആത്മവിശ്വാസം വർധിക്കും. പ്രധാനപ്പെട്ട ജോലികളിൽ നിങ്ങൾ മുന്നിലായിരിക്കും. ഇന്ന് ഭാഗ്യം നിങ്ങളുടെ പക്ഷത്തായിരിക്കും. ഒരു വലിയ ലക്ഷ്യം പിന്തുടരേണ്ടിവരും. നിങ്ങളുടെ ചിന്ത നിങ്ങൾക്ക് നല്ലതായിരിക്കും. വരുമാനം മനസ്സിൽ വച്ചുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുക, നല്ല ചിന്തയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനം ലഭിക്കും. സുഹൃത്തുക്കളുടെ പിന്തുണയും സഹകരണവും നിങ്ങൾക്ക് തുടർന്നും ലഭിക്കും. ഭാഗ്യത്തിന്റെ വീക്ഷണ കോണിൽ ഇന്ന് ഒരു നല്ല ദിവസമായിരിക്കും.
ഇടവം (Taurus): ഇന്നിവർ അപകടകരമായ സംരംഭങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക, ഒരു ജോലിയിലും അശ്രദ്ധ കാണിക്കരുത്. മുതിർന്നവരിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ധാരാളം പിന്തുണ ലഭിക്കും, ആരിൽ നിന്നും പണം കടം വാങ്ങുന്നത് ഒഴിവാക്കുക, അപ്രതീക്ഷിത സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങളിൽ സന്തുഷ്ടരായിരിക്കും. ഇളയവരുടെ തെറ്റുകൾ ക്ഷമിക്കുക.
മിഥുനം (Gemini): ഇന്നിവർ ചിന്തപൂർവ്വം പ്രവർത്തിക്കുക. ബിസിനസ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ നിങ്ങൾ തുടർന്നും ശ്രമിക്കും, മറ്റൊരാളുമായുള്ള പങ്കാളിത്തം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും. പദവിയും അന്തസ്സും വർദ്ധിക്കും, മനസ്സ് മറ്റ് കാര്യങ്ങളിൽ വ്യാപൃതമാകും. നിങ്ങളുടെ ഇണ നിങ്ങളോടൊപ്പം തോളോട് തോൾ ചേർന്ന് നിൽക്കും. പഠനത്തിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അധ്യാപകരുമായി സംസാരിക്കാം.
കർക്കടകം (Cancer): ഇന്നിവർക്ക് ചെലവുകളിൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തേണ്ട ദിവസം. സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ അപരിചിതരിൽ നിന്ന് ഉപദേശം സ്വീകരിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക, നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കാത്തപ്പോഴും നിങ്ങൾ വഹിക്കാൻ നിർബന്ധിതരാകാവുന്ന ചില ചെലവുകൾ നിങ്ങൾ നേരിടേണ്ടിവരും. കുടുംബത്തിൽ ഒരു പുതിയ അതിഥി വന്നേക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ധാരാളം ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഉണ്ടാകും, പക്ഷേ അവയിൽ നിങ്ങൾ തളരില്ല. ഒരു ജോലിയിലും തിരക്കു കൂട്ടരുത്.
ചിങ്ങം (Leo): ഇന്നിവർക്ക് ഊർജ്ജസ്വലമായ ദിവസം, നിങ്ങളുടെ സുഖ സൗകര്യങ്ങളും ആഡംബരങ്ങളും വർദ്ധിക്കും, ഒരു പ്രധാന ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞേക്കാം. പുതിയ എന്തെങ്കിലും പഠിക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾ മുഴുകിയിരിക്കും. പുരോഗതിയുടെ പാതയിൽ നിങ്ങൾ പുരോഗമിക്കും. വിദ്യാർത്ഥികൾ അവരുടെ പഠനത്തിൽ വളരെ താല്പര്യമുള്ളവരായിരിക്കും. പുതിയ എന്തെങ്കിലും പരീക്ഷിക്കാനുള്ള നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം ഉണർന്നേക്കാം. സർക്കാർ പദ്ധതികളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണ പ്രയോജനം ലഭിക്കും. നിങ്ങൾ ആർക്കെങ്കിലും പണം കടം കൊടുത്താൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് തിരികെ ലഭിച്ചേക്കാം.
കന്നി (Virgo): ഇന്നിവർക്ക് സമ്മിശ്ര ദിവസം. കുടുംബത്തിൽ തുടർച്ചയായ പ്രശ്നങ്ങൾ വീണ്ടും ഉയർന്നുവരും, ഇത് നിങ്ങളുടെ പിരിമുറുക്കം വർദ്ധിപ്പിക്കും. തിടുക്കത്തിൽ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കണം. വാദപ്രതിവാദങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണം. ജോലിസ്ഥലത്ത് ഇളയവരുടെ തെറ്റുകൾ നിങ്ങൾ അവഗണിക്കണം. വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വഴിയൊരുക്കും. കാലാവസ്ഥ നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തെ പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ചേക്കാം.
തുലാം (Libra): ഇന്നിവർക്ക് സമ്മിശ്ര ദിവസം. പുതിയ ചില ആളുകളുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നതിൽ നിങ്ങൾ വിജയിക്കും. മുതിർന്നവരുടെ വികാരങ്ങളെ നിങ്ങൾ മാനിക്കേണ്ടിവരും. സുഹൃത്തുക്കളുമായി കുറച്ച് സമയം ചെലവഴിക്കും, ഒരു വിനോദയാത്ര ആസൂത്രണം ചെയ്തേക്കാം. നിങ്ങളുടെ ശാരീരിക പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ അൽപ്പം ആശങ്കാകുലരായിരിക്കും, അത് നിങ്ങളെ ചില പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് വിധേയമാക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം.
വൃശ്ചികം (Scorpio): ഇന്നിവർക്ക് പുതിയ സ്വത്ത് സമ്പാദിക്കാനുള്ള ദിവസം, കരിയറിനെക്കുറിച്ച് ഉത്കണ്ഠ തോന്നുന്നുവെങ്കിൽ മികച്ച അവസരം ലഭിച്ചേക്കാം. നല്ല ഭക്ഷണ പാനീയങ്ങൾ ആസ്വദിക്കും, സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ അൽപ്പം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. വികാരങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കരുത്. ചില പൂർവ്വിക സ്വത്തുക്കൾ അവകാശമായി ലഭിച്ചേക്കാം. വേഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന വാഹനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ ജാഗ്രത പാലിക്കുക.
ധനു (Sagittarius): ഇന്നിവർക്ക് പുതിയ ജോലി നേടുന്നതിനുള്ള ദിവസം, ഒരു വസ്തു ഇടപാട് തടസ്സപ്പെട്ടാൽ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ പുനരാരംഭിച്ചേക്കാം. ബിസിനസ്സിലെ പുതിയ പദ്ധതികളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യും. നിങ്ങളുടെ ജീവിത നിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഒരു വലിയ ലക്ഷ്യത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഒന്നിനെക്കുറിച്ചും വികാരഭരിതരാകരുത്. ബാങ്കിംഗ് മേഖലയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവർ അവരുടെ ജോലിയിൽ പൂർണ്ണമായും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കും.
മകരം (Capricorn): ഇന്നിവർ വാക്കുകളാലും പെരുമാറ്റത്താലും ആളുകളുടെ ഹൃദയം കീഴടക്കും. കോടതി സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പിരിമുറുക്കം വർദ്ധിപ്പിക്കും. നിങ്ങളുടെ ജോലിയിലെ വേഗത ഇന്ന് അൽപ്പം മന്ദഗതിയിലായിരിക്കാം, ചെറുപ്പക്കാരുടെ തെറ്റുകൾ നിങ്ങൾ മഹാമനസ്കതയോടെ ക്ഷമിക്കണം. ഒരു കാര്യത്തിലും മടിക്കരുത്. നിങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളിൽ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്താൽ അവ പിന്നീട് നിങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കും.
കുംഭം (Aquarius): ഇന്നിവർക്ക് മറ്റ് ദിവസങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് മികച്ച ദിവസമായിരിക്കും. ലാഭത്തിനായുള്ള ചെറിയ അവസരങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ അനുവദിക്കരുത്. പ്രധാനപ്പെട്ട ചർച്ചകളിൽ നിങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ടേക്കാം. മത്സരം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാകും. നിങ്ങളുടെ ജോലികൾ കൃത്യസമയത്ത് പൂർത്തിയാക്കേണ്ടതുണ്ട്. കരിയറിൽ നല്ല ഉയർച്ച, ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ച് അൽപ്പം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്, അല്ലാത്തപക്ഷം പ്രശ്നങ്ങൾ വർദ്ധിക്കും. കേട്ടുകേൾവികൾ വിശ്വസിക്കരുത്.
മീനം (Pisces): ഇന്നിവർക്ക് ബിസിനസ്സിൽ നല്ല ലാഭം ലഭിക്കും. ജോലിസ്ഥലത്ത് ആളുകളുടെ ഹൃദയം കീഴടക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾ വിജയിക്കും. പ്രവൃത്തികളിലൂടെ ആളുകളുടെ വിശ്വാസം നേടും. ഒരു പ്രധാന നേട്ടം കൈവരിക്കാൻ കഴിയും. മുതിർന്ന അംഗങ്ങൾ നിങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നത് തുടരും. രു പുതിയ സ്വത്ത് സ്വന്തമാക്കാൻ കഴിയും, ഇന്ന് സർക്കാർ കാര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ കഴിയും. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)
