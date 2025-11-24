Todays Horoscope: വൃശ്ചിക രാശിക്കാർ ചെലവുകൾ നിയന്ത്രിക്കുക; കുംഭ രാശിക്കാർക്ക് അപ്രതീക്ഷിത നേട്ടങ്ങൾ, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!

Horoscope Today: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോ രാശിക്കാർക്കും വ്യത്യസ്ത അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും.
വൃശ്ചികം (Scorpio): ഇന്നിവർക്ക് വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന ചെലവുകൾ നിയന്ത്രിക്കുക, സർക്കാർ പദ്ധതികളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണ പ്രയോജനം ലഭിക്കും, മറ്റുള്ളവർക്ക് ആത്മാർത്ഥമായി നന്മ ആഗ്രഹിക്കും, നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളോടുള്ള നിങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും നിറവേറ്റും. ജോലിസ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ജോലി ലഭിക്കുന്നതിൽ സന്തോഷിക്കും.
ധനു (Sagittarius): ഇന്നിവർക്ക് മിതമായ ഫലപ്രാപ്തിയുണ്ടാകും, ശത്രുക്കളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞതിനുശേഷം മാത്രമേ നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകാവൂ. ഒരു പുതിയ അതിഥി നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വന്നേക്കാം. സാമ്പത്തികമായി എടുത്ത തീരുമാനങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ ഖേദിക്കേണ്ടിവരും. നിങ്ങൾ ഒരു നിക്ഷേപം നടത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അത് വളരെക്കാലത്തേക്ക് നിലനിൽക്കും, മികച്ച വരുമാനം ലഭിക്കും.
മകരം (Capricorn): ഇന്നിവർക്ക് ബഹുമാനവും ആദരവും നൽകും. തൊഴിൽ അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് ചില നല്ല വാർത്തകൾ കേൾക്കും. ഒരു സ്വത്ത് ഇടപാടിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ആശങ്കാകുലരാണെങ്കിൽ അത് അന്തിമമായേക്കാം. നിങ്ങൾ ദൈവഭക്തിയിൽ ആഴത്തിൽ മുഴുകും. മാതാപിതാക്കളുടെ അനുഗ്രഹത്താൽ അവശേഷിക്കുന്ന ഏതൊരു ജോലിയും പൂർത്തിയാകും.
കുംഭം (Aquarius): ഇന്നിവർക്ക് അപ്രതീക്ഷിത നേട്ടങ്ങൾ ലഭിക്കും, നിങ്ങളുടെ ജോലി വർദ്ധിക്കും ഇത് ജോലിയിൽ സ്ഥാനക്കയറ്റത്തിന് കാരണമായേക്കാം. നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും നിങ്ങളുടെ സ്ഥാനം ദുരുപയോഗം ചെയ്യരുത്, അന്യായമായ മാർഗങ്ങളിലൂടെ പണം സമ്പാദിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. അനാവശ്യ ചെലവുകൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് നിങ്ങളുടെ എതിരാളികളെ തിരിച്ചറിയുകയും വരുമാനത്തിനും ചെലവിനും ഇടയിൽ ഒരു സന്തുലിതാവസ്ഥ നിലനിർത്തുകയും വേണം.
മീനം (Pisces): ഇന്നിവർക്ക് സാമ്പത്തികമായി നല്ല ദിവസം, ബിസിനസിൽ നല്ല വിജയം, നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും സംഘർഷങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കുക, അയൽക്കാരുമായി സൗഹൃദം നിലനിർത്തുക, ആരുമായും വാദപ്രതിവാദങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക, മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ജോലികൾ പൂർത്തിയാക്കുന്നത് സന്തോഷം വർദ്ധിപ്പിക്കും. പുതിയ എന്തെങ്കിലും പരീക്ഷിക്കാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചേക്കാം. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)
