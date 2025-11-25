English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Todays Horoscope: മേട രാശിക്കാർക്ക് ജോലിയിൽ സമ്മർദ്ദം; കർക്കടക രാശിക്കാർക്ക് അന്തസും പദവിയും വർധിക്കും, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!

Todays Horoscope: മേട രാശിക്കാർക്ക് ജോലിയിൽ സമ്മർദ്ദം; കർക്കടക രാശിക്കാർക്ക് അന്തസും പദവിയും വർധിക്കും, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!

Horoscope Today: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോ രാശിക്കാർക്കും അനുഭവങ്ങൾ പലതായിരിക്കും.  

Todays Rashiphalam: ഇന്ന് ഓരോ രാശിക്കാർക്കും ജോലി, ഇടപാടുകൾ, ബിസിനസ്, കുടുംബാംഗങ്ങളുമായും സുഹൃത്തുക്കളുമായുമുള്ള ബന്ധം, ആരോഗ്യം, മംഗളകരവും അശുഭകരമായ കാര്യങ്ങൾ എന്നിവ എങ്ങനെ എന്ന് നോക്കാം...
Today Rashiphalam: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോരുത്തർക്കും വ്യത്യസ്ത അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും. മേട രാശിക്കാർക്ക് ജോലിയിൽ സമ്മർദ്ദം, ഇടവ രാശിക്കാർക്ക് സന്തോഷകരമായ ദിവസം, 

മിഥുന രാശിക്കാർക്ക് ജോലിയിൽ തിരക്ക്, കർക്കടക രാശിക്കാർക്ക് അന്തസും പദവിയും വർധിക്കും, തുലാം രാശിക്കാർക്ക് വരുമാനം വർധിക്കും, ധനു രാശിക്കാർ ജാഗ്രത പാലിക്കുക,  മറ്റു രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് എങ്ങനെ? അറിയാം...

മേടം (Aries): ഇന്നിവർക്ക് ജോലിയിൽ സമ്മർദ്ദം, ശത്രുക്കൾ നിങ്ങളുടെ ജോലി അട്ടിമറിക്കാൻ ശ്രമിക്കും. മതപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും നിങ്ങൾക്ക് വലിയ താല്പര്യമുണ്ടാകും. സഹായം ആവശ്യമുള്ള ആരെയെങ്കിലും സഹായിക്കാൻ നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വരും. നിങ്ങളുടെ ജോലികൾ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം ആസൂത്രണം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്, എങ്കിൽ മാത്രമേ അവ കൃത്യസമയത്ത് പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയൂ. 

ഇടവം (Taurus): ഇന്നിവർക്ക് സന്തോഷകരമായ ദിവസം. കുടുംബത്തിൽ ഒരു പുതിയ അതിഥി വന്നേക്കാം. മുൻകാല തെറ്റിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ പഠിക്കും. നിങ്ങളുടെ നല്ല പ്രവൃത്തികൾ സമൂഹത്തിൽ വിലമതിക്കപ്പെടും, ബഹുമാനം വർദ്ധിക്കും. ഏത് ജോലിയും കൃത്യസമയത്ത് പൂർത്തിയാക്കാൻ നിങ്ങൾ സമയമെടുക്കും. വാഹനങ്ങൾ ജാഗ്രതയോടെ ഉപയോഗിക്കുക.

മിഥുനം (Gemini): ഇന്നിവർക്ക് നല്ല ഫലങ്ങൾ ലഭിക്കും, മേലുദ്യോഗസ്ഥരുടെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ലഭിക്കും. ജോലി മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കുന്നവർ നല്ല വിജയം, നിങ്ങൾക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു വസ്തു നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് കണ്ടെത്തും. ജോലിയിൽ നിങ്ങൾ തിരക്കിലായിരിക്കും, കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കായി സമയം കണ്ടെത്തും അവർക്ക് ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന ഏതൊരു ആശങ്കയും പരിഹരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അവസരം ലഭിക്കും.

കർക്കടകം (Cancer): ഇന്നിവർക്ക് അന്തസ്സും പദവിയും വർധിക്കും. പങ്കാളിത്തത്തോടെ ഒരു ബിസിനസ്സ് ആരംഭിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കരുത്. സർക്കാർ പദ്ധതിയിൽ നിക്ഷേപിക്കാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അത് നല്ലതായിരിക്കും. ഒന്നിനും തിരക്കുകൂട്ടരുത്, ആർക്കെങ്കിലും പണം കടം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് തിരികെ ലഭിക്കാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ്. നിങ്ങളുടെ പിതാവിന്റെ ആരോഗ്യം മോശമായേക്കാം. 

ചിങ്ങം (Leo): ഇന്നിവർക്ക് സമ്മിശ്ര ദിവസം, സുഹൃത്തുക്കളുമായി സമയം ചെലവഴിക്കുകയും നല്ല ഭക്ഷണം ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്യും. ഏത് രാഷ്ട്രീയ കാര്യവും ഇന്ന് പരിഹരിക്കപ്പെടും അത് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലതായിരിക്കും. ക്ഷമയോടെയും സംയമനത്തോടെയും നിങ്ങളുടെ ജോലികൾ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. സുഹൃത്തുക്കൾ നിങ്ങളെ തുടർന്നും പിന്തുണയ്ക്കും. കുടുംബാംഗങ്ങളുമായി ഒരു ശുഭകരമായ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അവസരം ലഭിക്കും.

കന്നി (Virgo): ഇന്നിവർക്ക് അപ്രതീക്ഷിത നേട്ടങ്ങൾ, ദീർഘകാല പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെടും, കോപം നിയന്ത്രിക്കേണ്ടതുണ്ട്, ആർക്കെങ്കിലും ഒരു വാഗ്ദാനം നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കൃത്യസമയത്ത് നിറവേറ്റാൻ ശ്രമിക്കുക. പുരോഗതിക്ക് തടസ്സമാകുന്ന എല്ലാ തടസ്സങ്ങളും നീങ്ങും, മാതാപിതാക്കളെ സേവിക്കാനും സമയമെടുക്കും.

തുലാം (Libra): ഇന്നിവർക്ക് വരുമാനം വർദ്ധിക്കും. നിങ്ങളുടെ വരുമാനത്തിലെ വർദ്ധനവിൽ നിങ്ങൾ വളരെ സന്തുഷ്ടരായിരിക്കും. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഒരു മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയും. പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥ നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തെ ബാധിക്കും. നിങ്ങൾ ചില പുതിയ ആളുകളെ കണ്ടുമുട്ടും. അനാവശ്യമായ ഓട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. ഒരു കുടുംബാംഗത്തിനായുള്ള വിവാഹാലോചന അന്തിമമാകുന്നതിനാൽ അന്തരീക്ഷം സന്തോഷകരമാകും.

വൃശ്ചികം (Scorpio): ഇന്നിവർക്ക് ആരോഗ്യത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ദുർബലമായ ദിവസം. നിങ്ങൾക്ക് തുടർച്ചയായി എന്തെങ്കിലും പ്രശ്‌നങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അവ പരിഹരിക്കപ്പെടും. ഏതെങ്കിലും ജോലിയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടെങ്കിൽ അത് പരിഹരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക.   

ധനു (Sagittarius): ഇന്നിവർക്ക് ഇടപാടുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ ജാഗ്രത പാലിക്കേണ്ട ദിവസം, ഭൗതിക സുഖങ്ങൾ വർദ്ധിക്കും, ഏതെങ്കിലും അപകടസാധ്യതകൾ ഒഴിവാക്കുക. പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളിൽ ക്ഷമ പാലിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പുതിയ ജോലി ലഭിച്ചേക്കാം. ബോസുമായി ചില ജോലികൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ കഴിയും. യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കും. 

മകരം (Capricorn): ഇന്നിവർക്ക് കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ വിജയം, വളരെക്കാലത്തിനുശേഷം ഒരു സുഹൃത്തിനെ കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് അവസരം ലഭിക്കും. നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ആഗ്രഹങ്ങളിൽ ഒന്ന് പൂർത്തീകരിക്കപ്പെട്ടേക്കാം. വിദ്യാർത്ഥികൾ അവരുടെ പഠനത്തിൽ പൂർണ്ണമായും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കണം, യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കും. ഒരു സാമൂഹിക പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അവസരം ലഭിക്കും. വിദേശ യാത്ര ചെയ്യാൻ പദ്ധതിയിട്ടിരുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നല്ല വിജയം ലഭിക്കും.

കുംഭം (Aquarius): ഇന്നിവർ ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ചെലവഴിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. ആഡംബരം ഒഴിവാക്കുക, കുട്ടിയുടെ കരിയർ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ കഴിയും. അമ്മായിയമ്മയുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള ഒരാളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾ ലഭിച്ചേക്കാം. കുടുംബകാര്യങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പരിഹരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. പൂർവ്വിക സ്വത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു പുതിയ തർക്കം ഉടലെടുത്തേക്കാം. സുഹൃത്തുക്കളുമായി സമയം ആസ്വദിക്കും.   

മീനം (Pisces): ഇന്നിവർക്ക് ഒരു ഗുണകരമായ ദിവസമായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ ദാമ്പത്യ ജീവിതം ആനന്ദകരമായിരിക്കും, നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുമുള്ള അന്തരീക്ഷം സന്തോഷകരമായിരിക്കും. ഒന്നിനുപുറകെ ഒന്നായി സന്തോഷവാർത്തകൾ ലഭിക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾ സന്തോഷിക്കും. ഒരു നിയമപരമായ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിജയം ലഭിച്ചേക്കാം. പുതിയ ജോലിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് താൽപ്പര്യം വളരും. കുടുംബാംഗങ്ങളോടൊപ്പം സമയം ചെലവഴിക്കും, നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന ഏതെങ്കിലും സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെടും. നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ അനുഗ്രഹം നിങ്ങൾക്ക് തുടർന്നും ലഭിക്കും. നിങ്ങളുടെ സഹോദരീ സഹോദരന്മാരുടെ സഹായത്തോടെ മുടങ്ങിക്കിടന്ന ഏതൊരു ജോലിയും പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടും. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)

Todays Horoscope Daily Horoscope For Today Horoscope On 25 November Horoscope In Malayalam Astrology Zodiac signs ജ്യോതിഷം ദിവസഫലം

