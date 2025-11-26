Todays Horoscope: ചിങ്ങ രാശിക്കാർക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ ഏറും; വൃശ്ചിക രാശിക്കാർക്ക് സാമ്പത്തിക നേട്ടം, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!

Horoscope Today: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോ രാശിക്കാർക്കും വ്യത്യസ്ത അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും.
Todays Rashiphalam: ഇന്ന് ഓരോ രാശിക്കാർക്കും ജോലി, ഇടപാടുകൾ, ബിസിനസ്, കുടുംബാംഗങ്ങളുമായും സുഹൃത്തുക്കളുമായുമുള്ള ബന്ധം, ആരോഗ്യം, മംഗളകരവും അശുഭകരമായ കാര്യങ്ങൾ എന്നിവ എങ്ങനെ എന്ന് അറിയാം...
Today Rashiphalam: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോരുത്തർക്കും അനുഭവങ്ങൾ പലതായിരിക്കും. മേട രാശിക്കാർ പുതിയ ആളുകളെ കണ്ടുമുട്ടും, ഇടവ രാശിക്കാർക്ക് നല്ല ദിവസം,
മിഥുന രാശിക്കാരുടെ ആഗ്രഹം സഫലമാകും, കർക്കടക രാശിക്കാർ ചെലവുകൾ നിയന്ത്രിക്കുക, തുലാം രാശിക്കാരുടെ കഠിനാധ്വാനം ഏറും, ധനു രാശിക്കാർക്ക് നല്ല ദിവസം, മറ്റു രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് എങ്ങനെ? നോക്കാം...
മേടം (Aries): ഇന്നിവർ ചില പുതിയ ആളുകളെ കണ്ടുമുട്ടും അത് നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിനെ പുതിയ ദിശയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. നിങ്ങൾ ഊർജ്ജസ്വലനായിരിക്കും, വിദ്യാർത്ഥികൾ കായിക മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കും, രാഷ്ട്രീയത്തിലും നിങ്ങൾക്ക് നല്ല സ്വാധീനം ചെലുത്താൻ കഴിയും, ഇത് നിങ്ങളുടെ പൊതുജന പിന്തുണ വർദ്ധിപ്പിക്കും.
ഇടവം (Taurus): ഇന്നിവർക്ക് നല്ല ദിവസമായിരിക്കും. ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏത് കാര്യങ്ങളിലും വളരെ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തേണ്ടതുണ്ട്. പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളിൽ പോലും ക്ഷമ പാലിക്കുക, കുട്ടികളുടെ സ്വേച്ഛാധിപത്യപരമായ പെരുമാറ്റത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ അൽപ്പം ആശങ്കാകുലരാണെങ്കിലും, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ നിറവേറ്റും. രാഷ്ട്രീയ ശ്രമങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ അൽപ്പം ജാഗ്രത പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
മിഥുനം (Gemini): ഇന്നിവരുടെ ഒരു ആഗ്രഹം സഫലമാകുന്നതിൽ നിങ്ങൾ സന്തോഷിക്കും. വളരെക്കാലമായി എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ വിഷമിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അത് പൂർത്തീകരിക്കപ്പെട്ടേക്കാം. ശാരീരിക പ്രശ്നത്തിൽ നിന്ന് മോചനം, സമ്പാദ്യം വർദ്ധിപ്പിക്കും. കുടുംബകാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് സഹോദരങ്ങളുമായി ചർച്ച ചെയ്യും,
കർക്കടകം (Cancer): ഇന്നിവർ ചെലവുകൾ നിയന്ത്രിക്കും, നിങ്ങളുടെ കോപാകുലമായ സ്വഭാവം നിങ്ങളുടെ ചെലവുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കും. അനാവശ്യ ചെലവുകൾ ഒഴിവാക്കുക., അപരിചിതരുടെ സ്വാധീനത്തിന് വഴങ്ങരുത്.
ചിങ്ങം (Leo): ഇന്നിവർക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ ഏറും, മനസ്സ് ജോലിയിൽ മുഴുകും. ഒരു പുതിയ വീടോ മറ്റ് വസ്തുവോ വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധാലുവായിരിക്കണം. കുടുംബത്തിൽ അനാവശ്യമായ സംഘർഷങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം അത് നിങ്ങളുടെ പിരിമുറുക്കം വർദ്ധിപ്പിക്കും.
കന്നി (Virgo): ഇന്നിവർക്ക് നല്ല ഫലങ്ങൾ ലഭിക്കും, ജോലിസ്ഥലത്ത് നിങ്ങളുടെ ബോസുമായി ഉണ്ടായിരുന്ന അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെടും. നിങ്ങളുടെ ജോലികൾ കൃത്യസമയത്ത് പൂർത്തിയാക്കുന്നതിലൂടെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ബോസിനെ സന്തോഷിപ്പിക്കും, ഇണയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അപ്രതീക്ഷിത സമ്മാനം ലഭിച്ചേക്കാം. ദീർഘകാല ബിസിനസ്സ് പദ്ധതികൾക്ക് ആക്കം കൂടും ഒരു പ്രധാന ഇടപാട് അന്തിമമാകാൻ സാധ്യത.
തുലാം (Libra): ഇന്നിവർക്ക് കഠിനാധ്വാനത്തിന് അനുയോജ്യമായ ദിവസം, നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള ഒരു ജോലി ലഭിക്കും, ജോലിയിൽ ഒരു പുതിയ ഐഡന്റിറ്റി സൃഷ്ടിക്കും. ഒരു പുതിയ സ്ഥാനം ലഭിച്ചേക്കാം, അസൂയയുള്ളവരും വഴക്കുണ്ടാക്കുന്നവരുമായ ആളുകളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ജാഗ്രത പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്. മാതാപിതാക്കളുമായി ചില കുടുംബകാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യും.
വൃശ്ചികം (Scorpio): ഇന്നിവർക്ക് സാമ്പത്തികമായി നല്ല ദിവസം. ക്ഷമയും ധൈര്യവും കാണിക്കുകയും തിടുക്കത്തിൽ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുകയും വേണം. ഒരു പഴയ തെറ്റ് വെളിപ്പെടാം. നിങ്ങളുടെ സഹോദരീ സഹോദരന്മാരുമായി നിങ്ങൾ നന്നായി ഒത്തുചേരും, പുതിയ ബിസിനസ്സ് പദ്ധതികളിൽ നിങ്ങൾ ഗണ്യമായ തുക നിക്ഷേപിക്കുകയും ഒരു പങ്കാളിത്തത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും ചെയ്യും. പഴയ കടങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനം.
ധനു (Sagittarius): ഇന്നിവർക്ക് ഒരു നല്ല ദിവസമായിരിക്കും. ജീവിത നിലവാരം മെച്ചപ്പെടും. നിങ്ങളുടെ മനോഹരമായ സംസാരം ചില പുതിയ ആളുകളുമായി നിങ്ങളുടെ പരിചയത്തിലേക്ക് നയിക്കും. ചുറ്റുമുള്ള ആളുകളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ജാഗ്രത പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
മകരം (Capricorn): ഇന്ന് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു നല്ല ദിവസം, വളരെക്കാലത്തിനുശേഷം നിങ്ങൾ ഒരു കുടുംബാംഗത്തെ കാണും. തെറ്റുകൾ ആവർത്തിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക കാരണം ഇത് വാദപ്രതിവാദങ്ങളിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം. ഒരു പുതിയ സ്ഥാനം നിങ്ങൾക്ക് വലിയ സന്തോഷം നൽകും. ഒരു അപ്രതീക്ഷിത കുടുംബ പാർട്ടി സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ടേക്കാം. നിങ്ങളുടെ ഇണ നിങ്ങളുടെ ശ്രമങ്ങളിൽ പൂർണ്ണമായി പിന്തുണയ്ക്കും.
കുംഭം (Aquarius): ഇന്നിവർക്ക് പുരോഗതി കൈവരിക്കാനുള്ള ദിവസം, നിങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുന്ന ഏതൊരു കാര്യത്തിലും നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും വിജയം കൈവരിക്കും, നിങ്ങളുടെ അമ്മ നിങ്ങളെ ചില ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ചേക്കാം അതിൽ നിങ്ങൾ മടി കാണിക്കരുത്. സർക്കാർ ജോലിയെക്കുറിച്ച് വിഷമിക്കുന്നവർക്ക് അവരുടെ ജോലി പൂർത്തിയാകുന്നത് കാണാൻ കഴിയും. കുട്ടികളിൽ നിന്ന് ചില നല്ല വാർത്തകൾ കേൾക്കാൻ കഴിയും.
മീനം (Pisces): ഇന്നിവർ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സജീവമായി പങ്കെടുക്കുകയും കുടുംബാംഗങ്ങളുമായി സന്തോഷകരമായ സമയം ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്യും. ആർക്കെങ്കിലും പണം കടം കൊടുത്താൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് തിരികെ ലഭിക്കാൻ സാധ്യത, നിങ്ങളുടെ അമ്മയുടെ പഴയ അസുഖം വീണ്ടും വരുന്നത് ചില പിരിമുറുക്കങ്ങൾക്ക് കാരണമാകും, എന്നാൽ ഒരു നല്ല ഡോക്ടറെ സമീപിക്കുന്നത് ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കും. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)
Kerala SS 495 Lottery Result Today: സ്ത്രീ ശക്തിയുടെ ഒരു കോടി ആർക്ക്? ഭാഗ്യക്കുറി ഫലം