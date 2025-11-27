English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Today's horoscope: ചിങ്ങം രാശിക്ക് പുതിയ അവസരങ്ങൾ വന്നുചേരും, ഇടവം രാശി ചെലവ് നിയന്ത്രിക്കണം; ഇന്നത്തെ രാശിഫലം

Today's horoscope: ചിങ്ങം രാശിക്ക് പുതിയ അവസരങ്ങൾ വന്നുചേരും, ഇടവം രാശി ചെലവ് നിയന്ത്രിക്കണം; ഇന്നത്തെ രാശിഫലം

Today's Horoscope: മേടം മുതല്‍ മീനം വരെയുള്ള 12 രാശിക്കാർക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം...

 

Horoscope Today: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും  ഓരോ രാശിക്കാർക്കും പല തരത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും വന്നുചേരുക. ഇന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം.

 

 
മേടം രാശിക്കാര്‍ക്ക് ആത്മവിശ്വാസം വർധിക്കുന്ന ദിവസമായിരിക്കും ഇന്ന്. ജോലിയിൽ ഉയർച്ചയുണ്ടാകും. സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്. കുടുംബത്തിൽ സന്തോഷവും സമാധാനവുമുണ്ടാകും.   

ഇടവം രാശിക്കാര്‍ ഇന്ന് ആരോ​ഗ്യ കാര്യത്തിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. ചെലവുകൾ നിയന്ത്രിക്കുക. അനാവശ്യ ആശങ്കകൾ നിങ്ങളെ അലട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.   

മിഥുനം രാശിക്കാര്‍ക്ക് ഇന്ന് ജോലിയിലും നല്ല മുന്നേറ്റങ്ങളുണ്ടാകും. പഠന-കരിയര്‍ വിഷയങ്ങളില്‍ മികച്ച ഫലം തേടി എത്തും. ആരോഗ്യ പ്രശ്‌നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനായേക്കും.  

കര്‍ക്കിടകം രാശിക്കാര്‍ക്ക് ഇന്ന് ജോലി സമ്മർ​ദ്ദം കൂടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. കുടുംബത്തിന്റെ പിന്തുണ എപ്പോഴുമുണ്ടാകും. പണമിടപാടുകൾ ശ്രദ്ധയോടെ കൈകാര്യം ചെയ്യുക.   

ചിങ്ങം രാശിക്കാര്‍ക്ക് ഇന്ന് പുതിയ അവസരങ്ങൾ തേടിയെത്തും. ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷമുണ്ടാകും. ആരോ​ഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക.   

കന്നി രാശിക്കാര്‍ക്ക് ചില ആരോ​ഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടേണ്ടതായി വരും. സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ അതീവ ജാ​ഗ്രത വേണം.  

തുലാം രാശിക്കാര്‍ക്ക് ഇന്ന് ജീവിതത്തിൽ മികച്ച മാറ്റങ്ങൾ തേടിയെത്തും. പ്രണയിതാക്കൾക്ക് അനുകൂല സമയമാണ്. ജോലിയിൽ നിലനിന്നിരുന്ന സമ്മർദ്ദം കുറയും. വരുമാനം കൂടും.   

വൃശ്ചികം രാശിക്കാര്‍ക്ക് പുതിയ പദ്ധതികൾ തുടങ്ങാൻ അനുകൂലമായിട്ടുള്ള ദിവസമാണിന്ന്. ആത്മവിശ്വാസം വർധിക്കും. ആരോ​ഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക.   

ധനു രാശിക്കാരായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഇന്ന് അനുകൂലമായിരിക്കും. പഠനത്തിൽ ഉന്നത വിജയം നേടാനാകും. കുടുംബത്തിൽ സന്തോഷമുണ്ടാകും. ആരോ​ഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക.   

മകരം രാശിക്കാര്‍ക്ക് സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി അനുകൂലമായിരിക്കും. ജോലി കാര്യങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ ചെയ്യുക.   

കുംഭം രാശിക്കാര്‍ക്ക് ഇന്ന് ജോലിയിൽ പുതിയ മാറ്റമുണ്ടാകും. സുഹൃത്തുക്കളില്‍ നിന്ന് സഹായവും അംഗീകാരവും ലഭിക്കാനിടയുണ്ട്. ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളെ നിസ്സാരമാക്കരുത്.  

മീനം രാശിക്കാര്‍ക്ക് ഇന്ന് ജോലിയിൽ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനിടയുണ്ട്. തുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ മുന്നോട്ട് നീങ്ങണം. അമിതമായി ചിന്തിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക.   

(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. സീ മലയാളം ന്യൂസ് ഇത് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല.  

