Todays Horoscope: ഇടവ രാശിക്കാർക്ക് തിരക്കേറും; ധനു രാശിക്കാർക്ക് നേട്ടങ്ങളുടെ ദിനം, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!

Horoscope Today: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോ രാശിക്കാർക്കും അനുഭവങ്ങൾ പലതായിരിക്കും.
Todays Rashiphalam: ഇന്ന് ഓരോ രാശിക്കാർക്കും ജോലി, ഇടപാടുകൾ, ബിസിനസ്, കുടുംബാംഗങ്ങളുമായും സുഹൃത്തുക്കളുമായുമുള്ള ബന്ധം, ആരോഗ്യം, മംഗളകരവും അശുഭകരമായ കാര്യങ്ങൾ എന്നിവ എങ്ങനെ എന്ന് നോക്കാം...
Today Rashiphalam: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോരുത്തർക്കും വ്യത്യസ്ത അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും. മേട രാശിക്കാർക്ക് സാമ്പത്തിക നേട്ടം, ഇടവ രാശിക്കാർക്ക് തിരക്കേറും, മിഥുന രാശിക്കാർക്ക് ചെലവുകൾ വർധിക്കും,
കർക്കടക രാശിക്കാർ സംസാരത്തിലും പെരുമാറ്റത്തിലും സംയമനം പാലിക്കുക, തുലാം രാശിക്കാർ മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ജോലികൾ പൂർത്തിയാക്കുക, ധനു രാശിക്കാർക്ക് നല്ല ദിവസം, മറ്റു രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് എങ്ങനെ? നോക്കാം...
മേടം (Aries): ഇന്നിവർക്ക് സാമ്പത്തിക നേട്ടത്തിന് നല്ല ദിവസം, നിങ്ങൾക്ക് അപ്രതീക്ഷിത നേട്ടങ്ങൾ ലഭിക്കും, നിങ്ങൾ ഉത്സാഹത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുകയും നല്ല സ്ഥാനത്തേക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്യും. നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ കരിയറിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല വാർത്തകൾ ലഭിക്കും. കുടുംബത്തിലെ മുതിർന്നവരുടെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നിങ്ങളോടൊപ്പം നിലനിൽക്കും. ബിസിനസ്സിലെ ചില പ്രധാന ഇടപാടുകൾ അന്തിമമാക്കാനുള്ള അവസരവും ലഭിക്കും,.
ഇടവം (Taurus): ഇന്നിവർക്ക് തിരക്കേറും, സുഖസൗകര്യങ്ങളും ആഡംബരങ്ങളും വർദ്ധിക്കും. ഒരു സുഹൃത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ജോലി സംബന്ധമായ ഉപദേശം നൽകിയാൽ അതിൽ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം പ്രവർത്തിക്കുക. കുടുംബത്തിൽ ഒരു പുതിയ അതിഥി വന്നേക്കാം. ഒരു നിർദ്ദേശം തെറ്റായി പോയേക്കാം. ശാരീരിക പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തേണ്ടതുണ്ട്. യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ചില പ്രധാന വിവരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും.
മിഥുനം (Gemini): ഇന്നിവർക്ക് വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന ചെലവുകളിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ദിവസം, നിങ്ങളുടെ ഇണയുടെ ഉപദേശം സഹായകരമാകുമെന്ന് തെളിയും, പുതിയ എന്തെങ്കിലും പരീക്ഷിക്കാൻ നിങ്ങൾ പരിഗണിക്കും. ഒരു വാഹനം വാങ്ങാനുള്ള നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം സഫലമായേക്കാം, കടം വാങ്ങുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. കുടുംബത്തിൽ അനാവശ്യ ചെലവുകൾ വർദ്ധിച്ചേക്കാം, ഇത് നിങ്ങളുടെ സമ്മർദ്ദം വർദ്ധിപ്പിക്കും. കഴിഞ്ഞ കാല തെറ്റിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഒരു പാഠം പഠിക്കേണ്ടിവരും. ഒരു അപരിചിതനെ അന്ധമായി വിശ്വസിക്കരുത്.
കർക്കടകം (Cancer): ഇന്നിവർക്ക് സംസാരത്തിലും പെരുമാറ്റത്തിലും സംയമനം പാലിക്കേണ്ട ദിവസം, നിങ്ങളുടെ കലയും കഴിവുകളും മെച്ചപ്പെടും. കുടുംബത്തിൽ ശുഭകരമായ ഒരു പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കാം. ദൈവഭക്തിയിൽ നിങ്ങൾ ആഴത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കും. ചെറിയ ലാഭത്തിനായുള്ള പദ്ധതികളിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. സാമൂഹികവും രാഷ്ട്രീയവുമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ താൽപ്പര്യമുണ്ടാകും. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടും. നിങ്ങൾ ആരിൽ നിന്നെങ്കിലും പണം കടം വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് തിരിച്ചു നല്കാൻ കഴിയും.
ചിങ്ങം (Leo): ഇന്നിവർ ജോലിയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ട ദിവസം. ഒരു സഹപ്രവർത്തകനുമായി അനാവശ്യ സംഘർഷത്തിന് സാധ്യത. വിദ്യാർത്ഥികൾ ഏതെങ്കിലും മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വിജയം കൈവരിക്കും.ചില ശുഭകരമായ പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുക്കാം. നിങ്ങൾ മുമ്പ് ഒരു നിക്ഷേപം നടത്തിയിരുന്നെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾ ലഭിക്കാൻ സാധ്യത. നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളി നിങ്ങളുടെ ശ്രമങ്ങളെ പൂർണ്ണമായി പിന്തുണയ്ക്കും, പരസ്പരം സമയം ചെലവഴിക്കാൻ നിങ്ങളെ അനുവദിക്കും.
കന്നി (Virgo): ഇന്നിവർക്ക് ബിസിനസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നല്ല ദിവസമായിരിക്കും. ഒരു ഇടപാടിനായി നിങ്ങൾ ഒരു പങ്കാളിത്തം സ്ഥാപിക്കും. വരുമാന വളർച്ചയുടെ സ്രോതസ്സുകളിലും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തും. നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ അനുഗ്രഹത്താൽ മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഏതൊരു ജോലിയും പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടും. നിങ്ങൾക്ക് കണ്ണുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് അശ്രദ്ധ കാണിക്കരുത്. ആരുടെയെങ്കിലും സ്വാധീനത്തിൽ ഒരു തീരുമാനവും എടുക്കരുത് അല്ലാത്തപക്ഷം നിങ്ങൾ ഖേദിക്കും.
തുലാം (Libra): ഇന്നിവർക്ക് ദീർഘകാലമായി മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ജോലികൾ പൂർത്തിയാക്കേണ്ട ദിവസം, അതിനാൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അലസത മറികടന്ന് മുന്നോട്ട് പോകണം. നിങ്ങൾക്ക് സമ്മർദ്ദമുണ്ടാക്കുന്ന ഏതൊരു നിയമപരമായ കാര്യവും പരിഹരിക്കപ്പെടും. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിലേക്കുള്ള പാത തുറക്കപ്പെടും. നിങ്ങളുടെ പുതിയ പദ്ധതികളിൽ ചിലത് ശക്തി പ്രാപിക്കും. നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ പുരോഗതിക്കുള്ള തടസ്സങ്ങൾ നീങ്ങും. പുറത്തുപോകുമ്പോഴും യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കും.
വൃശ്ചികം (Scorpio): ഇന്നിവർക്ക് ആശങ്കാജനകമായ ദിവസം, കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള ഏത് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളും പരിഹരിക്കപ്പെടും. പുതിയ എന്തെങ്കിലും പരീക്ഷിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹം തോന്നിയേക്കാം. ഒരു സാമ്പത്തിക പ്രശ്നം പരിഹരിക്കേണ്ടി വരും. സുഹൃത്തുക്കളുമായി ഉല്ലസിക്കാൻ കുറച്ച് സമയം ചെലവഴിക്കും. ഒരു പഴയ ഇടപാട് ഒത്തുതീർപ്പാക്കും.
ധനു (Sagittarius): ഇന്നിവർക്ക് ഒരു നല്ല ദിവസമായിരിക്കും. നല്ല ദിവസമായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ ജോലിക്ക് പുതിയ അംഗീകാരം ലഭിക്കും. നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സ് പദ്ധതികളിൽ ചില മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താനും നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കും. നിങ്ങളുടെ ഇണയെ ഷോപ്പിംഗിന് കൊണ്ടുപോകാം. വാഹനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അൽപ്പം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഒരു തർക്കത്തെ തുടർന്ന് വളരെക്കാലത്തിനുശേഷം ഒരു പഴയ സുഹൃത്തിന് നിങ്ങളുമായി അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ടാകാം. നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സ് കാര്യങ്ങളിൽ അപരിചിതരെ വിശ്വസിക്കരുത്.
മകരം (Capricorn): ഇന്നിവർക്ക് ആശയക്കുഴപ്പം സൃഷ്ടിക്കുന്ന ദിവസം, നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ നിങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ചില സർക്കാർ ജോലികൾ കൃത്യസമയത്ത് പൂർത്തിയാക്കും, അത് നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം നൽകും. ചെലവുകൾ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടതുണ്ട്. മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യങ്ങളിൽ അനാവശ്യമായി ഇടപെടുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. കുട്ടികളിൽ നിന്ന് ചില നല്ല വാർത്തകൾ കേൾക്കാൻ കഴിയും. പുരോഗതിയുടെ പാതയിൽ നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകും.
കുംഭം (Aquarius): ഇന്ന് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് നല്ല ദിവസമായിരിക്കും, സമ്പത്ത് വർദ്ധിക്കും, അപരിചിതരിൽ നിന്ന് അകലം പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ജോലിസ്ഥലത്ത് നിങ്ങളുടെ ബോസിനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ജോലി നിങ്ങൾ ഷെഡ്യൂളിന് മുമ്പായി പൂർത്തിയാക്കും. വീട്ടിൽ വളരെക്കാലമായി മുടങ്ങിക്കിടന്നിരുന്ന ഏതൊരു ജോലിയും പൂർത്തിയാകാൻ സാധ്യത. മാതാപിതാക്കളുടെ അനുഗ്രഹത്താൽ മുടങ്ങിക്കിടന്ന ജോലി പൂർത്തിയാകും.
മീനം (Pisces): ഇന്നിവർക്ക് അനുകൂലമായ ദിവസം, നിങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുന്ന ഏതൊരു പുതിയ ശ്രമവും പ്രതിഫലദായകമായിരിക്കും. ബിസിനസ്സ് മെച്ചപ്പെടും, കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ വിവാഹത്തിന് തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവ മാറും. നിങ്ങളെ അലട്ടിയിരുന്ന ഏതൊരു സാമ്പത്തിക പ്രശ്നവും പരിഹരിക്കപ്പെടും, കുടുംബാംഗങ്ങളോടൊപ്പം നിങ്ങൾ കുറച്ച് സമയം ചെലവഴിക്കും. മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ശത്രുക്കളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ജാഗ്രത പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)
Curry Leaves Water Benefits: കറിവേപ്പിലയിട്ട വെള്ളം കുടിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ദിവസവും രാവിലെ കുടിച്ചു നോക്കൂ, ഫലം ഉടനറിയാം...