Todays Horoscope: കർക്കടക രാശിക്കാർ ക്ഷമ പാലിക്കുക; കന്നി രാശിക്കാർക്ക് സമ്പത്തിൽ വർദ്ധനവ്, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!

Horoscope Today: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോ രാശിക്കാർക്കും വ്യത്യസ്ത അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും.
Todays Rashiphalam: ഇന്ന് ഓരോ രാശിക്കാർക്കും ജോലി, ഇടപാടുകൾ, ബിസിനസ്, കുടുംബാംഗങ്ങളുമായും സുഹൃത്തുക്കളുമായുമുള്ള ബന്ധം, ആരോഗ്യം, മംഗളകരവും അശുഭകരമായ കാര്യങ്ങൾ എന്നിവ എങ്ങനെ എന്ന് അറിയാം...
Today Rashiphalam: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോരുത്തർക്കും അനുഭവങ്ങൾ പലതായിരിക്കും. മേട രാശിക്കാർക്ക് നല്ല ദിവസം, ഇടവ രാശിക്കാർക്ക് വെല്ലുവിളി ഏറും, മിഥുന രാശിക്കാർ കേട്ടുകേൾവികൾ വിശ്വസിക്കരുത്,
കർക്കടക രാശിക്കാർ ക്ഷമ പാലിക്കുക, തുലാം രാശിക്കാർ ഒന്നിലും റിസ്ക് എടുക്കരുത്, ധനു രാശിക്കാർക്ക് നല്ല ദിവസം, മറ്റു രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് എങ്ങനെ? നോക്കാം...
മേടം (Aries): ഇന്നിവർക്ക് നല്ല ദിവസമായിരിക്കും. ആത്മവിശ്വാസം നിങ്ങളുടെ ജോലികൾ എളുപ്പത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കും. ചെലവുകൾ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടതുണ്ട്. സഹപ്രവർത്തകനുമായി തർക്കമുണ്ടെങ്കിൽ അത് പരിഹരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. സർക്കാർ ജോലികൾക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്നവർക്ക് ചില നല്ല വാർത്തകൾ കേൾക്കാൻ കഴിയും.
ഇടവം (Taurus): ഇന്നിവർക്ക് വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞ ദിനം, യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രധാന വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കും. മാതാപിതാക്കളുടെ അനുഗ്രഹത്താൽ മുടങ്ങിക്കിടന്ന ഏതൊരു ജോലിയും പൂർത്തിയാകും. ശാരീരിക പ്രശ്നങ്ങൾ അവഗണിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക.
മിഥുനം (Gemini): ഇന്നിവർക്ക് വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞ ദിവസം, യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കും. നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ അനുഗ്രഹത്താൽ മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഏതൊരു ജോലിയും പൂർത്തിയാകും. ശാരീരിക പ്രശ്നങ്ങൾ അവഗണിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക, ഒരു സ്ഥാനക്കയറ്റം പരിഗണിക്കാം.
കർക്കടകം (Cancer): ഇന്നിവർ പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളെ നേരിടുമ്പോൾ ക്ഷമ പാലിക്കുക, ജോലിസ്ഥലത്ത് ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം, പിതാവിന്റെ ഉപദേശം ഗുണകരമാകും, സ്വത്ത് കാര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ സഹോദരീ സഹോദരന്മാരുമായി തർക്കങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. നിയമപരമായ കാര്യങ്ങൾക്കായി നിങ്ങളുടെ കണ്ണും കാതും തുറക്കുക.
ചിങ്ങം (Leo): ഇന്നിവർ ഒരു പ്രധാന നേട്ടം കൈവരിക്കും, നേതൃത്വപരമായ കഴിവുകൾ മെച്ചപ്പെടും, കുടുംബത്തിൽ ഒരു ശുഭകരമായ പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കാം. ഒരു ദീർഘദൂര യാത്രയ്ക്ക് പോകാനുള്ള സാധ്യത, സർക്കാർ പദ്ധതികളിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണ പ്രയോജനം, പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ ആരുമായും പങ്കിടരുത്.
കന്നി (Virgo): ഇന്നിവർക്ക് സമ്പത്തിൽ വർദ്ധനവ്, ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ നിറവേറ്റും. കുടുംബത്തിൽ ഒരു പുതിയ അതിഥി വന്നേക്കാം. ബിസിനസ്സ് പദ്ധതികളെക്കുറിച്ച് ഒരു പങ്കാളിയുമായി ചർച്ച ചെയ്യാം. ബാങ്കിംഗ് മേഖലയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവർ നല്ലൊരു പദ്ധതിയിൽ നിക്ഷേപിക്കും, അത് ഭാവിയിൽ നല്ല ലാഭം നൽകും.
തുലാം (Libra): ഇന്നിവർ ക്ഷമയോടെയും സംയമനത്തോടെയും പ്രവർത്തിക്കേണ്ട ദിവസം, കുടുംബത്തിൽ ഒരു പുതിയ അതിഥി വന്നേക്കാം. ജോലിസ്ഥലത്ത് ടീം വർക്കിലൂടെ പ്രവർത്തിക്കാൻ അവസരം ലഭിക്കും. തിടുക്കത്തിൽ തെറ്റുകൾ സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ ഏത് തീരുമാനങ്ങളും ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം പരിഗണിക്കണം. റിസ്ക് എടുക്കുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കും. മാതാപിതാക്കളുടെ അനുഗ്രഹത്താൽ മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഏതൊരു ജോലിയും പൂർത്തിയാകും.
വൃശ്ചികം (Scorpio): ഇന്നിവർക്ക് ബഹുമാനവും ആദരവും നൽകും. സാമ്പത്തിക പദ്ധതികളിൽ വളരെ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തും. പുതിയ ജോലിക്കുള്ള ഓഫർ ലഭിച്ചേക്കാം. അമ്മയുടെ ആരോഗ്യം മോശമാകും, ജോലിയിൽ അശ്രദ്ധ അരുത്. ബോസുമായുള്ള ബന്ധം നല്ലതായിരിക്കും, ചില അപരിചിതർ നിങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചേക്കാം.
ധനു (Sagittarius): ഇന്നിവർക്ക് ഭാഗ്യത്തിന്റെ വീക്ഷണകോണിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നല്ല ദിവസമായിരിക്കും. ദീർഘദൂര യാത്രയ്ക്ക് പോകാനുള്ള സാധ്യത, കുടുംബകാര്യങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പരിഹരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഒരു അതിഥിയുടെ വരവ് സന്തോഷകരമായ അന്തരീക്ഷം നൽകും. കുടുംബാംഗങ്ങളുമായി സമയം ചെലവഴിക്കും. ഒരു പഴയ ഇടപാട് പരിഹരിക്കപ്പെടും.
മകരം (Capricorn): ഇന്നിവർക്ക് പങ്കാളിത്തത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കേണ്ട ദിവസം, ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ചെലവഴിക്കുന്നത് ഗുണം ചെയ്യും. കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടും, വളരെക്കാലത്തിനുശേഷം ഒരു പഴയ സുഹൃത്തിനെ കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് അവസരം ലഭിക്കും. മുടങ്ങിക്കിടന്ന ജോലി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അത് പരിഹരിക്കാൻ ശ്രമിക്കും.
കുംഭം (Aquarius): ഇന്നിവർക്ക് ഒരു സാധാരണ ദിവസം, ആരോഗ്യത്തിലെ ഇടിവ് നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം നൽകും. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അൽപ്പം സമ്മർദ്ദം അനുഭവപ്പെടാം. ജോലിയിൽ ചില മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തും, അപരിചിതനായ ഒരാളെ വിശ്വസിക്കുന്നത് ദോഷകരമാകും.
മീനം (Pisces): ഇന്നിവർക്ക് ഒരു നല്ല ദിവസമായിരിക്കും. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പരമാവധി ശ്രമിക്കും. വളരെക്കാലമായി എന്തെങ്കിലും മുടങ്ങിക്കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഇന്ന് നിങ്ങൾ അത് പൂർത്തിയാക്കും. നിങ്ങൾ നേരിടുന്ന ഏതൊരു ആരോഗ്യ പ്രശ്നവും മെച്ചപ്പെടും. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടും. കുടുംബാംഗങ്ങൾ സ്നേഹത്തിന്റെയും സഹകരണത്തിന്റെയും മനോഭാവം നിലനിർത്തും, മത്സരബോധം കുറയും. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)
