  Todays horoscope: മിഥുനം രാശിക്ക് ദിവസം അനുകൂലം, വൃശ്ചികം രാശിക്ക് സമ്മർദ്ദം കൂടും; അറിയാം രാശിഫലം

Today's Horoscope: മേടം മുതല്‍ മീനം വരെയുള്ള 12 രാശിക്കാർക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം...

 

Horoscope Today: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും  ഓരോ രാശിക്കാർക്കും പല തരത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും വന്നുചേരുക. ഇന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം.

 
മേടം രാശിക്കാര്‍ക്ക് ഇന്ന് ആത്മവിശ്വാസം വർധിക്കുകയും ജോലിയിൽ പുരോ​ഗതി നേടാനാകുകയും ചെയ്യും. യാത്രകൾ ഫലം ചെയ്യും. ആരോ​ഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനമുണ്ടാകും.  

ഇടവം രാശിക്കാര്‍ക്ക് ഇന്നത്തെ ദിവസം സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി അനുകൂലമായിരിക്കും. ആരോഗ്യം തൃപ്തികരമായിരിക്കും. കുടുംബത്തിൽ സന്തോഷവും സമാധാനവുമുണ്ടാകും. കരിയറിൽ പുരോ​ഗതിയുണ്ടാകും.   

മിഥുനം രാശിക്കാര്‍ക്ക് വളരെ അനുകൂലമായ ദിവസമാണിന്ന്. ജോലിയിൽ പുതിയ അവസരങ്ങൾ തേടിയെത്താൻ സാധ്യതയുണ്ട്. എന്നാൽ ആരോ​ഗ്യ കാര്യത്തിലും സാമ്പത്തിക കാര്യത്തിലും ഏറെ ശ്ര​ദ്ധ വേണം.   

കര്‍ക്കിടകം രാശിക്കാര്‍ക്ക് സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി അനുകൂലമായിരിക്കും. മാനസികമായും നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള ദിവസമായിരിക്കും. ആരോ​ഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കണം.   

ചിങ്ങം രാശിക്കാര്‍ ഇന്ന് പല കാര്യത്തിലും നേതൃത്വം വഹിക്കേണ്ടി വരും. ജോലിയിൽ അം​ഗീകാരം ലഭിക്കും. ആരോ​ഗ്യവും സാമ്പത്തികവും ശ്രദ്ധിക്കുക.  

കന്നി രാശിക്കാര്‍ക്ക് ഇന്ന് സാമ്പത്തികമായി ചെറിയ നേട്ടങ്ങളുണ്ടാകുമെങ്കിലും ചില ആശങ്കകൾ നിങ്ങളെ വല്ലാതെ അലട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.   

തുലാം രാശിക്കാര്‍ക്ക് സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി അനുകൂലമായിരിക്കും. ബന്ധങ്ങൾ കൂടുതൽ ദൃഢമാകും.   

വൃശ്ചികം രാശിക്കാര്‍ക്ക് ജോലിയില്‍ സമ്മർദ്ദം കൂടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. എന്നാൽ കാര്യങ്ങളെ ധൈര്യത്തോടെ നേരിടാനാകും. ആരോ​ഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹരിക്കാനാകും.   

ധനു രാശിക്കാര്‍ക്ക് അവർ ആ​ഗ്രഹിക്കുന്നത് പോലെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനാകും. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സമയം അനുകൂലമാണ്. കരിയറിൽ കൂടുതൽ ഉയർച്ചയുണ്ടാകും.യാത്രകൾ ഫലം ചെയ്യും. ആരോ​ഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക.  

മകരം രാശിക്കാര്‍ അനാവശ്യ ആശങ്കകൾ ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ വളരെ ശ്രദ്ധ വേണം.   

കുംഭം രാശിക്കാര്‍ക്ക് സന്തോഷത്തിന്റെ ദിവസമായിരിക്കും ഇന്ന്. ബന്ധങ്ങൾ കൂടുതൽ ദൃഢമാകും. ജോലിയിൽ നിങ്ങള്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പോലെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കും. ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷകരമായ പല മാറ്റങ്ങളുമുണ്ടാകും.  

മീനം രാശിക്കാര്‍ക്ക് ആത്മീയ കാര്യങ്ങളില്‍ താല്‍പ്പര്യമുണ്ടാകും. ജോലിയിൽ അനുകൂലമായ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകും. ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷമുണ്ടാകും. 

(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. സീ മലയാളം ന്യൂസ് ഇത് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല.)  

horoscope predictions Malayalam Horoscope Astrology ഇന്നത്തെ രാശിഫലം ജ്യോതിഷം

