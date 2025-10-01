Todays Horoscope: മേട രാശിക്കാർ പെരുമാറ്റത്തിൽ സംയമനം പാലിക്കുക; മകര രാശിക്കാർക്ക് വരുമാനം വർധിക്കും, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!

Horoscope Today: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോ രാശിക്കാർക്കും വ്യത്യസ്ത അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും.
Todays Rashiphalam: ഇന്ന് ഓരോ രാശിക്കാർക്കും ജോലി, ഇടപാടുകൾ, ബിസിനസ്, കുടുംബാംഗങ്ങളുമായും സുഹൃത്തുക്കളുമായുമുള്ള ബന്ധം, ആരോഗ്യം, മംഗളകരവും അശുഭകരമായ കാര്യങ്ങൾ എന്നിവ എങ്ങനെ എന്ന് നോക്കാം...
Today Rashiphalam: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോരുത്തർക്കും അനുഭവങ്ങളിൽ മാറ്റമുണ്ടാകും. മേട രാശിക്കാർ പെരുമാറ്റത്തിൽ സംയമനം പാലിക്കുക, ഇടവ രാശിക്കാർക്ക് സന്തോഷം ഏറും, മിഥുന രാശിക്കാരുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മികച്ചതാകും,
കർക്കടക രാശിക്കാരുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കും, ചിങ്ങ രാശിക്കാർ നല്ല ദിനം, തുലാം രാശിക്കാർക്ക് ചെലവുകൾ ഏറും, ധനു രാശിക്കാർക്ക് തിരക്കേറും, കുംഭ രാശിക്കാർ ജോലിയിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക, മറ്റു രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് എങ്ങനെ? നോക്കാം...
മേടം (Aries): ഇന്നിവർക്ക് സംസാരത്തിലും പെരുമാറ്റത്തിലും സംയമനം പാലിക്കുക, നിസ്സാര കാര്യങ്ങളിൽ അനാവശ്യമായ കോപം ഒഴിവാക്കുക, ഇത് കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നമുണ്ടാക്കും. അനാവശ്യ ജോലികളിൽ നിങ്ങൾ തിരക്കിലായിരിക്കും. ഒരു നിയമപരമായ കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് സമ്മർദ്ദമുണ്ടാക്കും. ബോസ് നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ വളരെ സന്തുഷ്ടനാകും. നിങ്ങളുടെ ഇണയ്ക്കായി പുതിയ എന്തെങ്കിലും ആരംഭിക്കാൻ കഴിയും. പൂർവ്വിക സ്വത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിൽ നിങ്ങൾ വിജയം കൈവരിക്കും.
ഇടവം (Taurus): ഇന്നിവർക്ക് സന്തോഷകരമായ ദിവസം,. ചുറ്റുമുള്ള അന്തരീക്ഷം സന്തോഷകരമായിരിക്കും. കുട്ടികളുടെ കൂട്ടായ്മയിൽ നിങ്ങൾ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ ചെലുത്തേണ്ടതുണ്ട്. ബിസിനസിലെ ഉയർച്ച താഴ്ചകൾ നിങ്ങളെ വിഷമിപ്പിക്കും. മനസ്സ് മറ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മുഴുകും. ഒരുമിച്ച് ഒരു വിനോദ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാം. ഒരു കുടുംബാംഗത്തിന്റെ വിവാഹത്തിനുള്ള തടസ്സങ്ങൾ നീങ്ങും. വാഹനം വാങ്ങാൻ നിങ്ങൾക്ക് വായ്പയ്ക്ക് അപേക്ഷിക്കാം.
മിഥുനം (Gemini): ഇന്നിവരുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മികച്ചതായിരിക്കും. ഏതെങ്കിലും ബിസിനസ്സ് പങ്കാളിത്തങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. അലസത മറികടന്ന് നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടിവരും. മാതാപിതാക്കളുടെ അനുഗ്രഹത്താൽ, മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഏതൊരു ജോലിയും പൂർത്തിയാകും. വാഹനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. സർക്കാർ പദ്ധതികളിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണ പ്രയോജനം.
കർക്കടകം (Cancer): ഇന്നിവർക്ക് പൂർത്തീകരിക്കാത്ത ആഗ്രഹങ്ങളിൽ ഒന്ന് സഫലമായേക്കാം. പെട്ടെന്നുള്ള സാമ്പത്തിക നേട്ടത്തിൽ അതിയായി സന്തോഷിക്കും. ചില പ്രത്യേക ആളുകളെ കണ്ടുമുട്ടാൻ നിങ്ങൾക്ക് അവസരം ലഭിക്കും. നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ ജോലിയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്ന ഏതൊരു പിരിമുറുക്കത്തിനും ആശ്വാസം ലഭിക്കും. നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചേക്കാം. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിലേക്കുള്ള പാത സുഗമമാകും.
ചിങ്ങം (Leo): ഇന്നിവർക്ക് ജോലിസ്ഥലത്ത് നല്ല ദിവസമായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ വയറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തേണ്ടതുണ്ട്. പുറത്തുനിന്നുള്ള അമിതമായ വറുത്ത ഭക്ഷണം ഒഴിവാക്കുക, സാമൂഹിക പരിപാടികളിൽ പൂർണ്ണ താൽപ്പര്യം കാണിക്കും അത് നിങ്ങളുടെ പ്രതിച്ഛായ വർദ്ധിപ്പിക്കും. ഒരു സുഹൃത്തിനെ സഹായിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് പണം ക്രമീകരിക്കാൻ കഴിയും.
കന്നി (Virgo): ഇവരുടെ സ്വേച്ഛാധിപത്യപരമായ പെരുമാറ്റം ആളുകളെ അസ്വസ്ഥരാക്കും. ചെറിയ കാര്യങ്ങളിൽ അനാവശ്യമായ കോപം ഒഴിവാക്കുക. കുടുംബത്തിൽ ഒരു തർക്കം ഉണ്ടായാൽ നിശബ്ദത പാലിക്കുക. ജോലിസ്ഥലത്ത്= നിങ്ങളുടെ മേലുദ്യോഗസ്ഥൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രധാന ഉത്തരവാദിത്തം നൽകിയേക്കാം. വീടിന്റെ നിർമ്മാണം ആരംഭിക്കാം. ജോലി മാറാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മറ്റെവിടെയെങ്കിലും അപേക്ഷിക്കാം.
തുലാം (Libra): ഇന്നിവർക്ക് ചെലവുകളിൽ സമ്മർദ്ദമുണ്ടാകും അതിനാൽ അവ നിയന്ത്രിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അവയെ നിസ്സാരമെന്ന് തള്ളിക്കളയരുത്, പുതിയ എന്തെങ്കിലും പരീക്ഷിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ആശയം ഉണ്ടായിരിക്കാം. വിദ്യാർത്ഥികൾ അവരുടെ പഠനത്തിൽ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവയ്ക്കും. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു യാത്ര ആസൂത്രണം ചെയ്യാനും ഒരു പാർട്ടിയിൽ സുഹൃത്തുക്കളോടൊപ്പം സമയം ചെലവഴിക്കാനും കഴിയും.
വൃശ്ചികം (Scorpio): ഇന്നിവർക്ക് സൃഷ്ടിപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ പ്രശസ്തി നേടാനുള്ള ദിവസമായിരിക്കും, പൂർത്തിയാകാത്ത ഏതൊരു ജോലിയും പൂർത്തിയാകാം. മനോവീര്യവും ഉയർന്നതായിരിക്കും. ഏതെങ്കിലും സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം മുന്നോട്ട് പോകണം. ബിസിനസ് പങ്കാളിത്തങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് ഒഴിവാക്കണം. വീട്ടുജോലികളിൽ നിങ്ങൾ പൂർണ്ണ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തും. തിടുക്കം കാരണം നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റുകൾ സംഭവിക്കാം. ഓഹരി വിപണിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏതൊരു പദ്ധതിയിലും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കും.
ധനു (Sagittarius): ഇന്നിവർക്ക് തിരക്കേറും, ജോലിയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ അൽപ്പം ആശങ്കാകുലരായിരിക്കും. ഒരു യാത്ര പോകേണ്ടി വന്നേക്കാം. കുട്ടിയുടെ പഠനത്തിൽ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം, ജോലിസ്ഥലത്തെ നിങ്ങളുടെ എതിരാളികൾ നിങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ തടസ്സങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യും, അതിനാൽ നിങ്ങൾ ജാഗ്രത പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അപരിചിതരിൽ നിന്ന് അകലം പാലിക്കുകയും പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ ആരുമായും പങ്കിടുന്നത് ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്യുക.
മകരം (Capricorn): ഇന്നിവർക്ക് വരുമാനത്തിൽ വർദ്ധനവ്, തീരുമാനമെടുക്കൽ കഴിവുകളും മെച്ചപ്പെടും, ജോലിസ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നല്ല സ്ഥാനം ലഭിച്ചേക്കാം. പ്രണയത്തിലായവർക്ക് ഇന്ന് ഒരു പ്രണയദിനമായിരിക്കും. നിങ്ങൾ ഒരു പുതിയ സംരംഭം ആരംഭിക്കാൻ പദ്ധതിയിടുകയാണെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലതായിരിക്കും. കുട്ടികളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ചില നല്ല വാർത്തകൾ ലഭിച്ചേക്കാം.
കുംഭം (Aquarius): ഇന്നിവർക്ക് ജോലിയിൽ പൂർണ്ണ ശ്രദ്ധ ആവശ്യമാണ്. പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളിൽ പോലും ക്ഷമ പാലിക്കുക. ചില ജോലികളിൽ നിങ്ങൾ തിരക്കിലായിരിക്കാം, പക്ഷേ ഉടനടി മുന്നോട്ട് പോകണമെന്നില്ല. ഒരു കുടുംബാംഗത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ചില നല്ല വാർത്തകൾ ലഭിച്ചേക്കാം. നിങ്ങളുടെ പിതാവിന്റെ ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക. നിങ്ങൾ ഒരു വസ്തു വാങ്ങാൻ പദ്ധതിയിടുകയാണെങ്കിൽ ആവശ്യമായ രേഖകൾ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം പരിശോധിക്കുക, കാരണം നിങ്ങൾ വഞ്ചിക്കപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
മീനം (Pisces): ഇന്നിവർക്ക് ചില ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്ന് നേട്ടമുണ്ടാകും. ഭാഗ്യം നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തായിരിക്കും. സമ്പത്ത് വർദ്ധിക്കും, നിങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുന്ന ഏതൊരു കാര്യത്തിലും വിജയം കൈവരിക്കും. രാഷ്ട്രീയത്തിലും നിങ്ങൾക്ക് ഉയർന്ന സ്ഥാനം നേടാൻ കഴിയും. നിങ്ങൾ ഒരു സർക്കാർ ജോലിക്ക് തയ്യാറെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് ചില നല്ല വാർത്തകൾ കേൾക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)