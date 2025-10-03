Todays Horoscope: മിഥുന രാശിക്കാർക്ക് ചെലവേറും; കന്നി രാശിക്കാരുടെ ആരോഗ്യം മോശമാകും, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!

Horoscope Today: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോ രാശിക്കാർക്കും അനുഭവങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും.
Todays Rashiphalam: ഇന്ന് ഓരോ രാശിക്കാർക്കും ജോലി, ഇടപാടുകൾ, ബിസിനസ്, കുടുംബാംഗങ്ങളുമായും സുഹൃത്തുക്കളുമായുമുള്ള ബന്ധം, ആരോഗ്യം, മംഗളകരവും അശുഭകരമായ കാര്യങ്ങൾ എന്നിവ എങ്ങനെ എന്ന് അറിയാം...
Today Rashiphalam: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോരുത്തർക്കും അനുഭവങ്ങൾ പലതായിരിക്കും. മേട രാശിക്കാർക്ക് സാമ്പത്തിക വർദ്ധനവ്, ഇടവ രാശിക്കാർക്ക് നേട്ടങ്ങളുടെ ദിനം, മിഥുന രാശിക്കാർക്ക് ചെലവുകൾ ഏറും,
കർക്കടക രാശിക്കാർക്ക് സമ്മിശ്ര ഫലം, ചിങ്ങ രാശിക്കാർക്ക് സാമൂഹിക മേഖലകളിൽ പുതിയ അംഗീകാരം, തുലാം രാശിക്കാർക്ക് നല്ല ദിവസം, ധനു രാശിക്കാർ അപകടകരമായ സംരംഭങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക, കുംഭ രാശിക്കാർ ചെലവുകൾ നിയന്ത്രിക്കുക, മറ്റു രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് എങ്ങനെ? നോക്കാം...
മേടം (Aries): ഇന്നിവരുടെ കുടുംബം സന്തുഷ്ടരായിരിക്കും, സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി ശക്തിപ്പെടും, ഒരു ചെറിയ വരുമാനം നേടാൻ കഴിയും. ചെറിയ കാര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ ഇണയുമായി തർക്കങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. വാഹനങ്ങൾ ജാഗ്രതയോടെ ഉപയോഗിക്കുക, പണം കടം വാങ്ങുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. ഓഹരി വിപണിയിൽ പണം നിക്ഷേപിക്കുന്നത് ഗുണകരമാകും, കഠിനാധ്വാനത്തിന്റെ പൂർണ്ണ ഫലം ലഭിക്കും.
ഇടവം (Taurus): ഇന്നിവർക്ക് സാമൂഹികവും മതപരവുമായ പരിപാടികളിൽ പ്രശസ്തി നേടാനുള്ള ദിവസമായിരിക്കും, ആവശ്യമുള്ള ആരെയെങ്കിലും സഹായിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അവസരം ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യുക. ദാനധർമ്മങ്ങളിലും നിങ്ങൾക്ക് താൽപ്പര്യമുണ്ടാകും. പൂർവ്വിക സ്വത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ പിരിമുറുക്കം അനുഭവപ്പെടാം അതിനാൽ നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകളും കാതുകളും തുറന്നിരിക്കുക. അപരിചിതരെ വിശ്വസിക്കരുത്, നിങ്ങൾ ആർക്കെങ്കിലും പണം കടം കൊടുത്താൽ അത് തിരികെ ലഭിച്ചേക്കാം.
മിഥുനം (Gemini): ഇന്നിവർ വീട്ടുജോലികളിലും പുറത്തുള്ള ജോലികളിലും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കും. ചെലവുകൾ വർദ്ധിച്ചേക്കാം, മാനസികാവസ്ഥ മെച്ചപ്പെടുത്തും. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു തർക്കമുണ്ടാകാം, പക്ഷേ അവർ നിങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തികളിൽ വളരെ സന്തുഷ്ടരായിരിക്കും, പുരോഗതിക്ക് തടസ്സമാകുന്ന ഏതൊരു തടസ്സവും നീങ്ങും. അമ്മയോട് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് വിഷമം തോന്നിയേക്കാം. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അവരുടെ പഠനത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ടിവരും.
കർക്കടകം (Cancer): ഇന്നിവർക്ക് സമ്മിശ്ര ഫലങ്ങളുടെ ദിവസമായിരിക്കും. പങ്കാളിത്തത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലതായിരിക്കും, നിങ്ങളുടെ ജോലി ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം ആസൂത്രണം ചെയ്യണം. സർക്കാർ കാര്യങ്ങളിൽ അലസത കാണിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കും. ബിസിനസ്സിൽ നല്ലൊരു തുക നിക്ഷേപിക്കാൻ ശ്രമിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പഴയ സുഹൃത്തിനെ കാണാൻ അവസരം ലഭിക്കും അത് നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം നൽകും. നിങ്ങളുടെ ശാരീരിക പ്രശ്നങ്ങൾ അവഗണിക്കരുത്.
ചിങ്ങം (Leo): ഇന്നിവർക്ക് ജോലിയിൽ മുതിർന്ന അംഗങ്ങളിൽ നിന്ന് മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശം ലഭിക്കും, എന്നാൽ വൈദ്യുത ഉപകരണങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധാലുവായിരിക്കുക. ഒരു ജോലിക്കും മറ്റുള്ളവരെ ആശ്രയിക്കരുത്. കുടുംബകാര്യങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പരിഹരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. സാമൂഹിക മേഖലയിൽ നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ അംഗീകാരം ലഭിക്കും നിങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചേക്കാം.
കന്നി (Virgo): ഇന്നിവർക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ശത്രുക്കളെ തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട്, ആരോഗ്യം മോശമാകുന്നത് നിങ്ങളുടെ മനസിനെ അസ്വസ്ഥമാക്കും. ജോലിയിൽ ജാഗ്രത പാലിക്കുകയും സംസാരത്തിൽ നിയന്ത്രണം പാലിക്കുക, ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ ഐക്യം നിലനിൽക്കും. മത്സര മനോഭാവം നിലനിൽക്കും, നിങ്ങൾ ഒരു വിനോദയാത്ര ആസൂത്രണം ചെയ്തേക്കാം, ഒരു പഴയ സുഹൃത്തിനെ കണ്ടുമുട്ടുന്നത് സന്തോഷം നൽകും. പ്രണയത്തിലായവർ കുറച്ച് ജാഗ്രത പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
തുലാം (Libra): ഇന്നിവർക്ക് കരിയറിനു നല്ല ദിവസമായിരിക്കും. ഒരു കുടുംബാംഗത്തിന്റെ വിവാഹാലോചന അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടേക്കാം. ജോലിയിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അവ പരിഹരിക്കപ്പെടും. തിടുക്കത്തിലുള്ളതോ വൈകാരികമോ ആയ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. അനാവശ്യമായ കോപം കുടുംബാംഗങ്ങളെ വ്രണപ്പെടുത്തിയേക്കാം. അലസത ഉപേക്ഷിച്ച് നിങ്ങളുടെ ജോലിയുമായി മുന്നോട്ട് പോകുക. പുറത്തുപോകുമ്പോഴും യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ചേക്കാം.
വൃശ്ചികം (Scorpio): ഇന്നിവർക്ക് ഒരു പ്രത്യേക ദിവസമായിരിക്കും. ഒരു രസകരമായ മാനസികാവസ്ഥയിലായിരിക്കും, ധൈര്യവും ആത്മവിശാസവും വർദ്ധിക്കും. ജോലിസ്ഥലത്ത് ചില സാങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കാം. നിങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങളുമായി ജോലിയെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പുതിയ വാഹനം വാങ്ങാം. അവിവാഹിതർക്ക് പങ്കാളിയെ കാണാൻ അവസരമുണ്ട്. ജോലിയിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവർക്ക് നല്ല വാർത്തകൾ ലഭിക്കും.
ധനു (Sagittarius): ഇന്നിവർക്ക് അപകടകരമായ സംരംഭങ്ങൾ ഒഴിവാക്കേണ്ട ദിവസമായിരിക്കും, നിങ്ങളുടെ ഇണയിൽ നിന്ന് പിന്തുണയും കൂട്ടുകെട്ടും ലഭിക്കും, മതപരമായ ഒരു പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാം. നല്ല ഭക്ഷണം ആസ്വദിക്കും, വയറിന്റെ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അമിതമായി ചെലവഴിക്കുന്ന ശീലം സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കും. വിലപിടിപ്പുള്ള വസ്തുക്കൾ സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്.
മകരം (Capricorn): ഇന്നിവർക്ക് നല്ല ദിവസമായിരിക്കും, ദിവസം നന്നായി ആരംഭിക്കും. വരുമാനത്തിനും ചെലവിനും ഇടയിൽ സന്തുലിതാവസ്ഥ നിലനിർത്തുക. ആത്മീയ കാര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ താൽപ്പര്യം വർദ്ധിക്കും. നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളുടെ കൂട്ടായ്മയിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. സുഖസൗകര്യങ്ങൾ വർദ്ധിക്കും, പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പരീക്ഷിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം ഉയർന്നുവന്നേക്കാം. മാതാപിതാക്കളുടെ അനുഗ്രഹത്താൽ മുടങ്ങിക്കിടന്ന ഒരു ജോലി പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയും.
കുംഭം (Aquarius): ഇന്നിവർക്ക് ചെലവുകൾ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടതുണ്ട്. രാഷ്ട്രീയ, സാമൂഹിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ബഹുമാനം ലഭിച്ചേക്കാം. ഒരു സുഹൃത്തിനെ സഹായിക്കാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാകും. പുതിയ ജോലി വാഗ്ദാനങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമുണ്ടാകും. ഒരു സാമൂഹിക ഒത്തുചേരലിനായി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബന്ധുവിന്റെ വീട് സന്ദർശിക്കാൻ കഴിയും.
മീനം (Pisces): ഇന്നിവർ ചുറ്റുമുള്ള ശത്രുക്കളെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കും. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠനത്തിൽ ചില സമ്മർദ്ദങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടാം. നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുമുള്ളവർ നിങ്ങളെ വഴിതെറ്റിക്കരുത്. നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ നിങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷകൾക്ക് അനുസൃതമായി ജീവിക്കും. മുടങ്ങിക്കിടന്ന സാമ്പത്തിക ജോലികൾ പൂർത്തിയാകുകയും കടങ്ങൾ തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യും. ശാരീരിക പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം, അതിനാൽ ഒരു നല്ല ഡോക്ടറെ സമീപിക്കുക. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)
Shadashtak Yog 2025: ശനി-ബുധ ഷഡാഷ്ടക യോഗം ഇവർക്ക് നൽകും ഗുഡ് ന്യൂസ്, നിങ്ങളും ഉണ്ടോ?