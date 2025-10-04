English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Todays Horoscope: കർക്കടക രാശിക്കാർക്ക് ബിസിനസിൽ നല്ല ദിനം; കുംഭ രാശിക്കാർക്ക് ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ ഉണ്ടാകും, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!

Horoscope Today: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോ രാശിക്കാർക്കും അനുഭവങ്ങൾ പലതായിരിക്കും. 

 

Todays Rashiphalam: ഇന്ന് ഓരോ രാശിക്കാർക്കും ജോലി, ഇടപാടുകൾ, ബിസിനസ്, കുടുംബാംഗങ്ങളുമായും സുഹൃത്തുക്കളുമായുമുള്ള ബന്ധം, ആരോഗ്യം, മംഗളകരവും അശുഭകരമായ കാര്യങ്ങൾ എന്നിവ എങ്ങനെ എന്ന് നോക്കാം...
Today Rashiphalam: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോരുത്തർക്കും അനുഭവങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. മേട രാശിക്കാർക്ക് ഓഹരി വിപണിയിൽ നിന്നും നേട്ടം,  ഇടവ രാശിക്കാർ സ്വത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ തിടുക്കം ഒഴിവാക്കുക, 

മിഥുന രാശിക്കാർക്ക് ആഗ്രഹിച്ച ജോലി ലഭിക്കും, കർക്കടക രാശിക്കാർക്ക് ബിസിനയ്സൽ നല്ല ദിവസം, ചിങ്ങ രാശിക്കാർ ജോലിയിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക,  തുലാം രാശിക്കാർ ക്ഷമ പാലിക്കുക, ധനു രാശിക്കാർക്ക് നല്ല വാർത്തകൾ ലഭിക്കും, കുംഭ രാശിക്കാർക്ക് ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ ഉണ്ടാകാം, മറ്റു രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് എങ്ങനെ? നോക്കാം...

മേടം (Aries): ഇന്നിവർക്ക് ബോസുമായുള്ള ബന്ധം മെച്ചപ്പെടും, ഒരു യാത്ര ആസൂത്രണം ചെയ്യും. നിങ്ങളുടെ പങ്കാളി നിങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കും, ഓഹരി വിപണിയിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നത് ഗുണം ചെയ്യും. വരുമാനം പരിഗണിക്കാം, ചില ആളുകളുമായി നിങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യും. നിങ്ങളുടെ ചെലവുകളിൽ ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം അതിനാൽ അവ നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക.

ഇടവം (Taurus): ഇന്നിവർക്ക് സാമൂഹിക പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിലൂടെ പ്രശസ്തി നേടാനുള്ള ദിവസമായിരിക്കും, ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മുതിർന്ന കുടുംബാംഗവുമായി തർക്കമുണ്ടാകാം. സ്വത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ തിടുക്കം ഒഴിവാക്കുക, ഒരു പുതിയ വീടിന്റെയോ അപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെയോ നിർമ്മാണം ആരംഭിക്കാം. സഹപ്രവർത്തകരുമായി പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങളൊന്നും പങ്കിടരുത്.

മിഥുനം (Gemini):  ഇന്നിവർക്ക് സന്തോഷകരമായ ദിവസം, ദാമ്പത്യ ജീവിതം ആനന്ദകരമായിരിക്കും, ജോലി കണ്ടെത്താൻ പാടുപെടുന്നവർക്ക് ആഗ്രഹിച്ച ജോലി ലഭിച്ചേക്കാം. വരുമാനത്തിൽ നിങ്ങൾ അൽപ്പം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഒരു സഹപ്രവർത്തകൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് മോശം തോന്നിയേക്കാം. നിങ്ങളുടെ ചെലവുകൾ കൃത്യമായി സൂക്ഷിക്കുക, നിങ്ങളുടെ ജീവിത നിലവാരം മെച്ചപ്പെടും. ഒരു വിനോദയാത്ര ആസൂത്രണം ചെയ്യാനും കഴിയും.

കർക്കടകം (Cancer):  ഇന്നിവർക്ക് ബിസിനസിൽ നല്ല ദിവസമായിരിക്കും. പങ്കാളിത്തങ്ങൾ നന്നായി പ്രവർത്തിക്കും, കൂടാതെ ഒന്നിനുപുറകെ ഒന്നായി ഒരു പദ്ധതിയിൽ നിക്ഷേപിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അവസരം ലഭിക്കും. ഒരു കുടുംബാംഗത്തിന്റെ ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കുറച്ച് ജാഗ്രത പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അനാവശ്യമായ തിരക്കേറിയ ഷെഡ്യൂളുകളിൽ നിങ്ങൾ തിരക്കിലായിരിക്കും, ഇത് തലവേദനയ്ക്കും ക്ഷീണത്തിനും കാരണമാകും. 

ചിങ്ങം (Leo): ഇന്നിവർക്ക് ജോലികളെക്കുറിച്ച് ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം ചിന്തിക്കേണ്ട ദിവസമായിരിക്കും, പുരോഗതിയിലേക്കുള്ള തടസ്സങ്ങൾ നീങ്ങും, ജോലിയിലെ ചില ഉയർച്ച താഴ്ചകളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ആശങ്കാകുലരാകും. ഒരു കുടുംബാംഗം അസ്വസ്ഥനാകാം. ചെറിയ കാര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ ദേഷ്യപ്പെടുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ മനസ്സിൽ നടക്കുന്ന ആശയക്കുഴപ്പം മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക.

കന്നി (Virgo): ഇന്നിവർക്ക് ജാഗ്രത പുലർത്തേണ്ട ദിവസം, ബഹുമാനവും ആദരവും വർദ്ധിക്കും, പക്ഷേ ആരെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ സ്ഥാനക്കയറ്റത്തിന് തടസ്സമായേക്കാം, ഇത് ഒരു സുഹൃത്തുമായുള്ള വഴക്കിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം. കുടുംബകാര്യങ്ങളിൽ മുതിർന്ന അംഗങ്ങളുമായി കൂടിയാലോചിക്കേണ്ടതുണ്ട്; പണം കടം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് തിരികെ ലഭിക്കും.

തുലാം (Libra): ഇന്നിവർ പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളെ നേരിടുമ്പോൾ ക്ഷമ പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്. നിങ്ങൾ പുരോഗതിയുടെ പാതയിൽ മുന്നേറും. വിദേശത്ത് പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ആഗ്രഹം സഫലമായേക്കാം. നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുമുള്ളവരുമായി സംസാരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അൽപ്പം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. കുട്ടികളിൽ നിന്ന് ചില നല്ല വാർത്തകൾ കേൾക്കാൻ സാധ്യത. ജോലിസ്ഥലത്ത് ചില പുതിയ എതിരാളികളെ നിങ്ങൾ നേരിട്ടേക്കാം.

വൃശ്ചികം (Scorpio): ഇന്നിവർ വരുമാനവും ചെലവുകളും സന്തുലിതമാക്കേണ്ടതുണ്ട്. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾ പ്രധാനപ്പെട്ട നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളാം. ചില പ്രധാന ആളുകളെ കണ്ടുമുട്ടുകയും നിങ്ങളുടെ കടങ്ങൾ വീട്ടാൻ എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും നടത്തുകയും ചെയ്യും. നിങ്ങൾ ഒരു വസ്തു വാങ്ങുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ  ഒരു വായ്പയ്ക്ക് അപേക്ഷിക്കാം, നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തികം പരിഗണിച്ചുവേണം എല്ലാം.

ധനു (Sagittarius): ഇന്നിവരുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ആഗ്രഹങ്ങളിൽ ഒന്ന് സഫലമായേക്കാം. ഒരു കുടുംബ ചടങ്ങ് നടക്കാം, സർക്കാർ ജോലികൾക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്നവർക്ക് ചില നല്ല വാർത്തകൾ ലഭിച്ചേക്കാം. ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് സഹോദരീസഹോദരന്മാരുമായി കൂടിയാലോചിക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം. രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുമുള്ളവരോട് ജാഗ്രത പാലിക്കുക. കുട്ടികളിൽ നിന്ന് ചില നല്ല വാർത്തകൾ കേൾക്കാൻ കഴിയും. മാതാപിതാക്കളുടെ അനുഗ്രഹത്തോടെ ഒരു ബിസിനസ് ഇടപാട് അന്തിമമായേക്കാം.

മകരം (Capricorn): ഇന്നിവർക്ക് നല്ല ദിവസമായിരിക്കും, എല്ലാ ജോലികളും ധാരണയോടെ പൂർത്തിയാക്കും. ഒരു മത്സര മനോഭാവം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ നിലനിൽക്കും, കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ ഹോബികളും എളുപ്പത്തിൽ പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടും, നിങ്ങളുടെ നഷ്ടപ്പെട്ട പണം തിരികെ ലഭിച്ചേക്കാം. ഏതെങ്കിലും പൂർവ്വിക സ്വത്തിൽ ജാഗ്രത പാലിക്കുക. പുതിയ ജോലി ഏറ്റെടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് പ്രേരണ തോന്നിയേക്കാം. ചില പഴയ ഇടപാടുകൾ പരിഹരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും.

കുംഭം (Aquarius): ഇന്നിവർക്ക് ആരോഗ്യത്തിൽ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ ഉണ്ടാകാം, ഇത് നിങ്ങളെ അസ്വസ്ഥരാക്കും. ജോലിസ്ഥലത്ത് ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാകാം. നിങ്ങളുടെ മേലുദ്യോഗസ്ഥനിൽ നിന്ന് ശാസന നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം, അതിനാൽ തിടുക്കത്തിൽ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. നിങ്ങളുടെ കുട്ടിക്ക് ജോലിക്കായി സ്ഥലം മാറേണ്ടി വന്നേക്കാം. കഴിഞ്ഞ കാല തെറ്റിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ പഠിക്കും, ഇണയുമായി ജോലി ചർച്ച ചെയ്യാം.

മീനം (Pisces): ഇന്നിവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിനുള്ള ദിവസമായിരിക്കും. കേട്ടുകേൾവികളെ ആശ്രയിക്കരുത്, നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ ഒരു നിക്ഷേപ പദ്ധതിയിൽ നിക്ഷേപിക്കാൻ പ്രേരിതരാകുമെന്നതിനാൽ അവരെ നിയന്ത്രണത്തിലാക്കുക. പെട്ടെന്നുള്ള വാഹന തകരാർ നിങ്ങളുടെ ചെലവുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കും. നിങ്ങളുടെ അമ്മയുമായി ചില കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാം. വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസവും പ്രധാനമാണ്. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)

