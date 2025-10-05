Todays Horoscope: ചിങ്ങ രാശിക്കാർക്ക് നേട്ടങ്ങളുടെ ദിനം; ധനു രാശിക്കാർ ജാഗ്രത പാലിക്കുക, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!

Horoscope Today: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോ രാശിക്കാർക്കും അനുഭവങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും.
Todays Rashiphalam: ഇന്ന് ഓരോ രാശിക്കാർക്കും ജോലി, ഇടപാടുകൾ, ബിസിനസ്, കുടുംബാംഗങ്ങളുമായും സുഹൃത്തുക്കളുമായുമുള്ള ബന്ധം, ആരോഗ്യം, മംഗളകരവും അശുഭകരമായ കാര്യങ്ങൾ എന്നിവ എങ്ങനെ എന്ന് അറിയാം...
Today Rashiphalam: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോരുത്തർക്കും അനുഭവങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. മേട രാശിക്കാർക്ക് തിരക്കേറും, ഇടവ രാശിക്കാർക്ക് നല്ല വാർത്തകൾ കേൾക്കാൻ കഴിയും, മിഥുന രാശിക്കാർക്ക് നല്ല ദിവസം,
കർക്കടക രാശിക്കാർക്ക് പഠനത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക, ചിങ്ങ രാശിക്കാർക്ക് നേട്ടങ്ങളുടെ ദിനം, തുലാം രാശിക്കാർക്ക് ബിസിനസിൽ നേട്ടം, ധനു രാശിക്കാർക്ക് നല്ല ദിവസം, കുംഭ രാശിക്കാർക്ക് രസകരമായ ദിനം, മറ്റു രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് എങ്ങനെ? അറിയാം...
മേടം (Aries): ഇന്നിവർക്ക് അനാവശ്യമായ ജോലികളിൽ തിരക്കിലായിരിക്കും. സർക്കാർ കാര്യങ്ങളിൽ കാലതാമസം വരുത്തുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കും. ഒരു സുഹൃത്തുമായി നിങ്ങളുടെ ജോലി ചർച്ച ചെയ്യാം. നിങ്ങളുടെ ഉപദേശം നിങ്ങളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് സഹായകരമാകും. നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളുമായി ആസ്വദിക്കാൻ നിങ്ങൾ കുറച്ച് സമയം ചെലവഴിക്കും, അത് നിങ്ങളുടെ പിരിമുറുക്കം കുറയ്ക്കും.
ഇടവം (Taurus): ഇന്നിവർക്ക് ചുറ്റുമുള്ള അന്തരീക്ഷം സന്തോഷകരമായിരിക്കും, ഒന്നിനുപുറകെ ഒന്നായി നിങ്ങൾക്ക് നല്ല വാർത്തകൾ ലഭിക്കും, അനാവശ്യമായ വഴക്കുകൾ ഒഴിവാക്കുക, ഏതെങ്കിലും കുടുംബ തർക്കങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെടും, ഐക്യം നിലനിർത്തപ്പെടും. രക്തബന്ധങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തും. ജോലിക്ക് മറ്റാരെയും ആശ്രയിക്കരുത്.
മിഥുനം (Gemini): ഇന്നിവർക്ക് പുതിയ വീട് വാങ്ങുന്നതിന് നല്ല ദിവസമായിരിക്കും. കഠിനാധ്വാനത്തിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നല്ല സ്ഥാനം ലഭിക്കും. എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ആശങ്കാകുലരാണെങ്കിൽ അത് പൂർത്തിയാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. സാമൂഹിക മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു പ്രധാന ഉത്തരവാദിത്തം ലഭിച്ചേക്കാം. അമ്മയുമായി തർക്കമുണ്ടാകാൻ സാധ്യത.
കർക്കടകം (Cancer): ഇന്നിവർക്ക് വിദ്യാർത്ഥികൾ പഠനത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ട ദിവസമായിരിക്കും. ആരോടെങ്കിലും അസൂയയോ വെറുപ്പോ തോന്നുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു വസ്തു നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ലഭിക്കാൻ നല്ല സാധ്യത. സർക്കാർ പദ്ധതികളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണമായി പ്രയോജനം ലഭിക്കും. ബിസിനസ്സ് കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വാദങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക.
ചിങ്ങം (Leo): ഇന്നിവർക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേക നേട്ടം കൈവരിക്കാൻ കഴിയും. ഒരു സഹപ്രവർത്തകൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് അനിഷ്ടം തോന്നിയേക്കാം, ജോലിയിൽ ഉത്സാഹത്തോടെ തുടരും. ഇണയ്ക്ക് ഒരു സ്ഥാനക്കയറ്റം ലഭിച്ചേക്കാം. സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം നിങ്ങളുടെ ഏതെങ്കിലും ജോലി തടസ്സപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പൂർത്തിയാകാൻ സാധ്യത. യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ചേക്കാം.
കന്നി (Virgo): ഇന്നിവർക്ക് സാമൂഹിക പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുത്ത് പ്രശസ്തി നേടുന്ന ദിവസം, വാഹനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ജാഗ്രത പാലിക്കണം. ആവശ്യപ്പെടാത്ത ഉപദേശങ്ങൾ നൽകുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. നിങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങളുമായി നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ബന്ധമുണ്ടാകും. ആരോഗ്യം മോശമായേക്കാം, നല്ല ഭക്ഷണം ആസ്വദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കും.
തുലാം (Libra): ഇന്നിവർക്ക് നല്ല ഫലങ്ങൾ നൽകും. ജോലിസ്ഥലത്ത് നിങ്ങളുടെ ജോലിക്ക് മറ്റാരെയും ആശ്രയിക്കേണ്ടിവരില്ല. ബിസിനസ് മുമ്പത്തേക്കാൾ മികച്ചതായിരിക്കും. നിങ്ങൾ എടുത്ത തീരുമാനത്തിൽ നിങ്ങൾ ഖേദിച്ചേക്കാം. ഹൃദയത്തിൽ ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇന്ന് സഫലമാകാൻ സാധ്യത.
വൃശ്ചികം (Scorpio): ഇന്നിവർക്ക് ഭൗതിക സുഖസൗകര്യങ്ങളിൽ വർദ്ധനവ്, ബിസിനസ്സിൽ ആരെങ്കിലുമായി പങ്കാളിയാകേണ്ടി വന്നേക്കാം. ഏകപക്ഷീയമായ പെരുമാറ്റത്തിൽ നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ അൽപ്പം അസ്വസ്ഥരാകും. വീട് പുതുക്കിപ്പണിയാനും കഴിയും. ഓൺലൈനിൽ ഷോപ്പിംഗ് നടത്തുന്നവർ അൽപ്പം ജാഗ്രത പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
ധനു (Sagittarius): ഇന്നിവർക്ക് നല്ല ദിവസമായിരിക്കും. ചുറ്റുമുള്ള ആളുകളോട് അൽപ്പം ജാഗ്രത പാലിക്കുക, ഇണയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സമ്മാനം ലഭിച്ചേക്കാം. ദൈവഭക്തിയിൽ ആഴത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കും, ഏതൊരു കാര്യത്തിലും ഭാഗ്യം നിങ്ങളെ അനുകൂലിക്കും.
മകരം (Capricorn): ഇന്നിവർക്ക് പുതിയ എന്തെങ്കിലും പരീക്ഷിക്കാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ദിവസമായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ ജോലികളിൽ നിങ്ങൾ വളരെ കർശനമായിരിക്കും, അവ കൃത്യസമയത്ത് പൂർത്തിയാക്കുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കും. കുടുംബത്തിൽ ഒരു പുതിയ അതിഥി വന്നേക്കാം നിങ്ങളുടെ ബോസിന്റെ ഉപദേശം അവഗണിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കണം. പൂർവ്വിക സ്വത്ത് വിഭജിക്കപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത. സർക്കാർ ജോലിക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്നവർക്ക് ചില നല്ല വാർത്തകൾ കേൾക്കാൻ കഴിയും.
കുംഭം (Aquarius): ഇന്നിവർക്ക് രസകരമായ ഒരു ദിവസമായിരിക്കും. വളരെക്കാലത്തിനുശേഷം ഒരു പഴയ സുഹൃത്തിനെ കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് അവസരം ലഭിക്കും, അതിനാൽ നിങ്ങളുടെ സംസാരത്തിൽ കുറച്ച് സംയമനം പാലിക്കുക. മുതിർന്ന അംഗങ്ങളുമായി കുടുംബകാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്, കാരണം അവ കൃത്യസമയത്ത് പൂർത്തിയാക്കുന്നതായി തോന്നുന്നു. നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ അനുഗ്രഹത്താൽ, മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഏതൊരു ജോലിയും പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടും.
മീനം (Pisces): ഇന്നിവരുടെ മനസ്സ് മറ്റ് കാര്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ വ്യാപൃതമാകുന്നതിനാൽ അവശ്യ ജോലികളിൽ പൂർണ്ണമായും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ട ദിവസമായിരിക്കും ഇന്ന്. നിങ്ങൾ ഒരു വസ്തു വാങ്ങാനോ വിൽക്കാനോ പദ്ധതിയിടുകയാണെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലതായിരിക്കും. ഓഹരി വിപണിയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർ അൽപ്പം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ബൗദ്ധികവും മാനസികവുമായ ഭാരങ്ങളിൽ നിന്ന് ആശ്വാസം. സാമൂഹിക പ്രവർത്തനത്തിനുള്ള അവാർഡ് ലഭിച്ചേക്കാം. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)