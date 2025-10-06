Todays Horoscope: ഇടവ രാശിക്കാർ ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക; തുലാം രാശിക്കാർക്ക് സന്തോഷകരമായ ദിനം,അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!

Horoscope Today: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോ രാശിക്കാർക്കും അനുഭവങ്ങൾ പലതായിരിക്കും.
Todays Rashiphalam: ഇന്ന് ഓരോ രാശിക്കാർക്കും ജോലി, ഇടപാടുകൾ, ബിസിനസ്, കുടുംബാംഗങ്ങളുമായും സുഹൃത്തുക്കളുമായുമുള്ള ബന്ധം, ആരോഗ്യം, മംഗളകരവും അശുഭകരമായ കാര്യങ്ങൾ എന്നിവ എങ്ങനെ എന്ന് നോക്കാം...
Today Rashiphalam: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോരുത്തർക്കും അനുഭവങ്ങൾ പലതായിരിക്കും. മേട രാശിക്കാർക്ക് സാധാരണ ദിവസം, ഇടവ രാശിക്കാർ ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക, മിഥുന രാശിക്കാർക്ക് നല്ല ദിവസം,
കർക്കടക രാശിക്കാർക്ക് പോസിറ്റിവ് ചിന്തയിൽ നിന്നും നേട്ടം, ചിങ്ങ രാശിക്കാർ ആരോഗ്യത്തിൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തണം, തുലാം രാശിക്കാർക്ക് സന്തോഷകരമായ ദിനം, ധനു രാശിക്കാർക്ക് നല്ല ദിവസം, കുംഭ രാശിക്കാർക്ക് സമ്മിശ്ര ദിനം, മറ്റു രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് എങ്ങനെ? അറിയാം...
മേടം (Aries): ഇന്നിവർക്ക് ഒരു സാധാരണ ദിവസം, സ്നേഹത്തിന്റെയും പിന്തുണയുടെയും വികാരങ്ങൾ നിലനിൽക്കും, വളരെക്കാലത്തിനുശേഷം ഒരു പഴയ സുഹൃത്തിനെ കണ്ടുമുട്ടുന്നതിൽ നിങ്ങൾ സന്തോഷിക്കും. സർക്കാർ കാര്യങ്ങളിൽ അശ്രദ്ധ ഒഴിവാക്കുക, പണം വിവേകപൂർവ്വം ഉപയോഗിക്കേണ്ടതുണ്ട്, വരുമാനം മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പണം ചെലവഴിക്കുക.
ഇടവം (Taurus): ഇന്നിവർ ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ച് ജാഗ്രത പാലിക്കുക, ഒരു വിട്ടുമാറാത്ത പ്രശ്നം അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആശ്വാസം നൽകും. യാത്രയ്ക്കിടെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കും. ചുറ്റുമുള്ളവരുടെ സംഭാഷണങ്ങളാൽ സ്വാധീനിക്കപ്പെടുന്നത് ഒഴിവാക്കുക, സഹോദരനിൽ നിന്ന് ചില നല്ല വാർത്തകൾ കേൾക്കാനിടയുണ്ട്. വളരെക്കാലമായി ആഗ്രഹിച്ച ഒരു ആഗ്രഹം സഫലമായേക്കാം.
മിഥുനം (Gemini): തൊഴിലിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവർക്ക് ഇന്ന് നല്ല ദിവസമായിരിക്കും; അവർക്ക് ഒരു പുതിയ ജോലി കണ്ടെത്താൻ കഴിയും. നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ നിങ്ങളുടെ ജോലിയെക്കുറിച്ച് നല്ല അഭിപ്രായം നൽകും. ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ സ്ഥാനം പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കരുത്. നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഒരു അതിഥിയുടെ വരവ് കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒരു തർക്കത്തിന് കാരണമായേക്കാം.
കർക്കടകം (Cancer): ഇന്നിവർക്ക് പോസിറ്റീവ് ചിന്തയിൽ നിന്ന് പ്രയോജനം ലഭിക്കും. ഒരു സാമൂഹിക പരിപാടിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബഹുമാനവും ബഹുമാനവും ലഭിക്കും. കുട്ടികൾ നിങ്ങളോടൊപ്പം പുറത്തുപോകാൻ നിർബന്ധിച്ചേക്കാം. ഒരു ആഗ്രഹം നിറവേറ്റാനുള്ള ദിവസമായിരിക്കും. സാമ്പത്തിക ഇടപാടിൽ നിങ്ങൾ അസ്വസ്ഥരാകും. ആരിൽ നിന്നെങ്കിലും പണം കടം വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ നിങ്ങൾ പരമാവധി ശ്രമിക്കും.
ചിങ്ങം (Leo): ഇന്നിവർ അശ്രദ്ധ കാണിച്ചേക്കാം ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ച് ജാഗ്രത പാലിക്കേണ്ട ദിവസമായിരിക്കും. കുടുംബത്തിലെ മുതിർന്ന അംഗങ്ങളെ പരിപാലിക്കുന്നതിനും നിങ്ങൾ കുറച്ച് സമയമെടുക്കും. പെട്ടെന്നുള്ള വാഹന തകരാർ കാരണം ഒരു പുതിയ വാഹനം വാങ്ങാൻ നിങ്ങൾ പദ്ധതിയിട്ടേക്കാം. ഒരു കുടുംബാംഗത്തെ കാണാൻ പോകുന്നത് പരിഗണിക്കാം. നിങ്ങൾ ആർക്കെങ്കിലും ഒരു വാഗ്ദാനം നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിറവേറ്റാൻ ശ്രമിക്കും.
കന്നി (Virgo): ഇന്നിവർക്ക് എന്തെങ്കിലും പരീക്ഷിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഫലം കാണും. നിങ്ങളുടെ പോസിറ്റീവ് ചിന്താഗതികൾ ഫലം കാണും. നിങ്ങളുടെ മേലുദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പ്രശംസ ലഭിച്ചേക്കാം. ബിസിനസിൽ ചില ഉയർച്ച താഴ്ചകൾ ഉണ്ടാകും, പക്ഷേ അവ നിങ്ങളെ ഭയപ്പെടുത്തില്ല. ഒരു കുടുംബ പ്രശ്നത്താൽ നിങ്ങൾ അസ്വസ്ഥരാകും. അനാവശ്യമായ തിരക്കുകൂട്ടൽ ഒഴിവാക്കുക. നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ നിങ്ങൾ ഉത്തരവാദിത്തം കാണിക്കും.
തുലാം (Libra): ഇന്നിവർക്ക് സന്തോഷകരമായ ദിവസം, നിലവിലുള്ള ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസം, വീട്ടിലും മറ്റ് ജോലികളിലും നിങ്ങൾ പൂർണ്ണ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തും. നിങ്ങളുടെ ഇണയെ ഷോപ്പിംഗിന് കൊണ്ടുപോകാം. മറ്റുള്ളവരുടെ മികച്ച താൽപ്പര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും, പക്ഷേ മറ്റുള്ളവർ ഇത് സ്വാർത്ഥതയായി വ്യാഖ്യാനിച്ചേക്കാം. വീട്ടിൽ ഒരു മതപരമായ ചടങ്ങ് സംഘടിപ്പിക്കാം.
വൃശ്ചികം (Scorpio): ഇന്നിവർക്ക് സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ അശ്രദ്ധ കാണിക്കരുത്. അമ്മായിയപ്പന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള ആരെങ്കിലും നിങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ നിങ്ങളെ സന്ദർശിച്ചേക്കാം. സർക്കാർ കോച്ചിംഗിന് തയ്യാറെടുക്കാൻ നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയെ സഹായിക്കാനാകും. നിങ്ങളുടെ തിടുക്കത്തിലുള്ള സ്വഭാവം ചില തെറ്റുകൾ വരുത്താൻ നിങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിച്ചേക്കാം. നിങ്ങളുടെ ബോസ് നിങ്ങളുടെ ജോലിഭാരം വർദ്ധിപ്പിക്കും.
ധനു (Sagittarius): ഇന്നിവർക്ക് ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നന്തിൽ നല്ല ദിവസമായിരിക്കും. സഹോദരങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണ പിന്തുണ ലഭിക്കും. സമ്പാദ്യ പദ്ധതികളിലും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തും, ഭാവിയിലേക്ക് ചില നിക്ഷേപങ്ങൾ നടത്താൻ ഇത് നിങ്ങളെ അനുവദിക്കും. ഒരു സഹപ്രവർത്തകൻ പറയുന്നത് വിശ്വസിക്കരുത്. നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ അനുഗ്രഹത്താൽ മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഏതൊരു ജോലിയും പൂർത്തിയാകും.
മകരം (Capricorn): ഇന്നിവർക്ക് പുരോഗതിയുടെ പാതയിൽ മുന്നോട്ട് പോകേണ്ട ദിവസമായിരിക്കും. പുതിയ ജോലി ഏറ്റെടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് പ്രേരണ തോന്നിയേക്കാം. സർക്കാർ കാര്യങ്ങളിൽ അശ്രദ്ധ നിങ്ങൾക്ക് വലിയ വില നൽകേണ്ടിവരും. സ്വത്ത് കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ജാഗ്രതയോടെ മുന്നോട്ട് പോകുക ഓൺലൈനിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവർ കുറച്ച് ജാഗ്രത പാലിക്കണം.
കുംഭം (Aquarius): ഇന്നിവർക്ക് സമ്മിശ്ര ദിവസമായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ കലാപരമായ കഴിവുകൾ മെച്ചപ്പെടും. നിങ്ങളുടെ തീരുമാനമെടുക്കാനുള്ള കഴിവുകളും മെച്ചപ്പെടും. ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഒരു വലിയ ലക്ഷ്യം വെച്ചാൽ അത് എളുപ്പത്തിൽ നേടിയെടുക്കാൻ കഴിയും. വാഹനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇന്ന് ജോലിസ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു തർക്കമുണ്ടാകാം. ഓഹരി വിപണിയിൽ ജാഗ്രതയോടെ മുന്നോട്ട് പോകുക.
മീനം (Pisces): ഇന്നിവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ദിവസമായിരിക്കും, ഒരു സഹപ്രവർത്തകനുമായി അനാവശ്യമായ വഴക്കും ഉണ്ടായേക്കാം. ഒരു കുടുംബാംഗത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കടുത്ത വിമർശനം നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം. നിങ്ങളുടെ ഇണയുടെ ശാരീരിക അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ആശങ്കയുണ്ടാകും. നിങ്ങളുടെ അമ്മയുമായി നിലവിലുള്ള ഏത് ആശങ്കകളും ചർച്ച ചെയ്യാൻ കഴിയും. സർക്കാർ പദ്ധതികളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണ പ്രയോജനം ലഭിക്കും. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)
Todays Horoscope: ചിങ്ങ രാശിക്കാർക്ക് നേട്ടങ്ങളുടെ ദിനം; ധനു രാശിക്കാർ ജാഗ്രത പാലിക്കുക, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!