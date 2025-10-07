Todays Horoscope: കന്നി രാശിക്കാർക്ക് നേട്ടങ്ങളുടെ ദിനം; മീന രാശിക്കാർക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ ഏറും, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!

Horoscope Today: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോ രാശിക്കാർക്കും പലതരത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും.
Todays Rashiphalam: ഇന്ന് ഓരോ രാശിക്കാർക്കും ജോലി, ഇടപാടുകൾ, ബിസിനസ്, കുടുംബാംഗങ്ങളുമായും സുഹൃത്തുക്കളുമായുമുള്ള ബന്ധം, ആരോഗ്യം, മംഗളകരവും അശുഭകരമായ കാര്യങ്ങൾ എന്നിവ എങ്ങനെ എന്ന് അറിയാം...
Today Rashiphalam: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോരുത്തർക്കും വ്യത്യസ്ത അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും. മേട രാശിക്കാർക്ക് ബഹുമാനവും ആദരവും വർധിക്കും, ഇടവ രാശിക്കാർ തിടുക്കത്തിൽ ഒന്നും ചെയ്യരുത്, മിഥുന രാശിക്കാർക്ക് സന്തോഷ ദിനം,
കർക്കടക രാശിക്കാർക്ക് നല്ല ദിനം, ചിങ്ങ രാശിക്കാർക്ക് സാമ്പത്തിക ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിക്കും, തുലാം രാശിക്കാർ അമ്മയുടെ ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക, ധനു രാശിക്കാർക്ക് പുരോഗതി, കുംഭ രാശിക്കാർക്ക് ഊർജ്ജസ്വലമായ ദിനം, മറ്റു രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് എങ്ങനെ? നോക്കാം...
മേടം (Aries): ഇന്നിവർക്ക് കൂടുതൽ ബഹുമാനവും ആദരവും ലഭിക്കും. ഒരു സാമൂഹിക പരിപാടിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ബഹുമതികളും ലഭിക്കും, നല്ല പ്രവൃത്തികൾക്ക് അംഗീകാരം ലഭിക്കും. ചില ആരോഗ്യ പരിശോധനകൾ നടത്തേണ്ടി വന്നേക്കാം. അമ്മ നിങ്ങൾക്ക് ചില ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ നൽകും, കുടുംബത്തിനായി കുറച്ച് സമയം നീക്കിവയ്ക്കേണ്ടിവരും. ജോലിയിലും കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യും. ആഗ്രഹങ്ങളിൽ ഒന്ന് നിറവേറ്റുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷം നൽകും.
ഇടവം (Taurus): ഇന്നിവർ ജോലികളെക്കുറിച്ച് ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം ചിന്തിക്കേണ്ട ദിവസമായിരിക്കും, തിടുക്കത്തിൽ ഒന്നും ചെയ്യരുത്,. കഠിനാധ്വാനം ഫലം ചെയ്യും. ഏതെങ്കിലും ജോലിക്ക് മറ്റുള്ളവരെ ആശ്രയിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. സമ്പത്തിന്റെ വർദ്ധനവ് നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷം നൽകും. അമ്മയുടെ ചില പഴയ പ്രശ്നങ്ങൾ വീണ്ടും ഉയർന്നുവന്നേക്കാം. കുട്ടിയുടെ ജോലിക്കായി വിദേശയാത്ര നടത്തേണ്ടി വന്നേക്കാം. ഏതെങ്കിലും നിയമപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ പിതാവുമായി കൂടിയാലോചിക്കേണ്ടതുണ്ട്. സഹോദരങ്ങളുമായി സംസാരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം ചിന്തിക്കണം.
മിഥുനം (Gemini): ഇന്നിവർക്ക് വളരെക്കാലത്തിനുശേഷം ഒരു പഴയ സുഹൃത്തിനെ കണ്ടുമുട്ടും, അത്യാവശ്യ കാര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തണം. ചെലവുകൾ നിങ്ങൾക്ക് താങ്ങാൻ കഴിയുന്നതിലേക്ക് പരിമിതപ്പെടുത്തുക, ആരിൽ നിന്നും പണം കടം വാങ്ങുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. ഒരു ശാരീരിക പ്രശ്നത്തിന് നിങ്ങൾ ഒരു നല്ല ഡോക്ടറെ സമീപിക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം, ഒരു സഹപ്രവർത്തകൻ പറയുന്ന എന്തെങ്കിലും നിങ്ങളെ അനിഷ്ടപ്പെടുത്തും. ബിസിനസ്സിലെ ഒരു സാങ്കേതിക പ്രശ്നം പിരിമുറുക്കം വർദ്ധിപ്പിക്കും.
കർക്കടകം (Cancer): ഇന്നിവർക്ക് നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുമുള്ള അന്തരീക്ഷം സന്തോഷകരമായിരിക്കും. മറ്റുള്ളവരുടെ ക്ഷേമത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ പൂർണ്ണഹൃദയത്തോടെ ആശങ്കാകുലരായിരിക്കും. സഹായം ആവശ്യമുള്ള ആരെയെങ്കിലും സഹായിക്കാൻ നിങ്ങൾ കുറച്ച് പണം ക്രമീകരിക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം. ഒരു കുടുംബാംഗത്തിന്റെ ആരോഗ്യസ്ഥിതി മോശമാകുന്നത് നിങ്ങളെ തിരക്കിലാക്കും. നിങ്ങളുടെ ജോലിയെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രധാന വിവരങ്ങൾ അപരിചിതരുമായി പങ്കിടുന്നത് ഒഴിവാക്കുക, അവർ അത് മുതലെടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചേക്കാം.
ചിങ്ങം (Leo): ഇന്നിവർക്ക് ബിസിനസിൽ ചില മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്നത് പരിഗണിക്കും. ഒരു നിയമപരമായ കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം നൽകും. നിങ്ങളുടെ അമ്മായിയപ്പന്റെ കുടുംബത്തിലെ ഒരാളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് സാമ്പത്തിക ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിക്കാൻ സാധ്യത, ഒരു സർക്കാർ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ആശങ്കാകുലരാകും. കുട്ടിയുടെ പുരോഗതി കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ സന്തോഷിക്കും. അവിവാഹിതർ അവരുടെ പങ്കാളിയെ കാണും. ജോലിസ്ഥലത്തെ ഒരു സ്ഥാനക്കയറ്റം വലിയ സന്തോഷം നൽകും.
കന്നി (Virgo): ഇന്നിവർക്ക് നേട്ടങ്ങളുടെ ദിനം, ജോലിക്ക് നിങ്ങൾ മറ്റാരെയും ആശ്രയിക്കരുത്. നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയോട് നിങ്ങൾക്ക് അസ്വസ്ഥത തോന്നിയേക്കാം. സർക്കാർ ജോലിക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്നവർ ചില നല്ല വാർത്തകൾ കേൾക്കും. കേട്ടുകേൾവികൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കണം. വിദ്യാർത്ഥികൾ പഠനത്തിൽ വളരെ താല്പര്യമുള്ളവരായിരിക്കും.
തുലാം (Libra): ഇന്നിവർക്ക് ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിനുള്ള ദിവസമായിരിക്കും, സഹോദരങ്ങൾ പറയുന്നത് അവഗണിക്കരുത് കാരണം അവർ ജോലി സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ചില നല്ല ഉപദേശങ്ങൾ നൽകിയേക്കാം. നിങ്ങളുടെ പങ്കാളി നിങ്ങളോടൊപ്പം തോളോട് തോൾ ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കും ഇത് നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ജോലികളും എളുപ്പത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കാൻ സഹായിക്കും. അമ്മയുടെ ആരോഗ്യത്തെ അവഗണിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. ജോലിയുടെ അഭാവം നിങ്ങളെ അസ്വസ്ഥരാക്കും, നിങ്ങൾ ആർക്കെങ്കിലും പണം കടം കൊടുത്താൽ അത് തിരികെ ലഭിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്.
വൃശ്ചികം (Scorpio): ഇന്നിവർക്ക് ജോലികളെക്കുറിച്ച് ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം ചിന്തിക്കേണ്ട ദിവസമായിരിക്കും, ആരുടെയെങ്കിലും ഉപദേശം ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കുഴപ്പത്തിൽ അകപ്പെട്ടേക്കാം, കുടുംബത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രധാന ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കേണ്ടിവരും, ഒരു കുടുംബാംഗത്തിന്റെ വിവാഹത്തിനുള്ള തടസ്സങ്ങൾ നീങ്ങും. ഒരു സാമൂഹിക വിഷയത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയസമ്പന്നനായ ഒരാളിൽ നിന്ന് ഉപദേശം ആവശ്യമായി വരും.
ധനു (Sagittarius): ഇന്നിവർക്ക് പുരോഗതിയുടെ പാതയിൽ മുന്നേറാനുള്ള ദിവസമായിരിക്കും. ആളുകളുടെ പ്രതീക്ഷകൾക്കൊത്ത് നിങ്ങൾ ഉയരും, ഒരു പഴയ ഇടപാട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രശ്നമായി മാറിയേക്കാം. യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കും. നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ അനുഗ്രഹത്താൽ മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഒരു ജോലി പൂർത്തിയാകും.
മകരം (Capricorn): ഇന്നിവർക്ക് പങ്കാളിത്തത്തിൽ ഒരു പുതിയ സംരംഭം ആരംഭിക്കാൻ കഴിയും, വസ്തു വാങ്ങുന്നതിനായി നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകളും കാതുകളും തുറന്നിരിക്കണം. ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഒരു രസകരമായ മാനസികാവസ്ഥയിലായിരിക്കും. ചില സർക്കാർ ജോലികൾ പൂർത്തിയാക്കാം. ഏതൊരു പദ്ധതിയിലും കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞുമാറരുത്, നിങ്ങളുടെ പണം ബുദ്ധിപൂർവ്വം ഉപയോഗിക്കുക.
കുംഭം (Aquarius): ഇന്നിവർക്ക് ഊർജ്ജസ്വലമായ ദിവസം, നിങ്ങളുടെ ഊർജ്ജം എല്ലാം ചെയ്യാൻ നിങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിക്കും പക്ഷേ നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. ആളുകൾ നിങ്ങളെ മുതലെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കും. രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ ഏതെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് ഒഴിവാക്കണം. യന്ത്രങ്ങളുടെ തകരാറുകൾ കാരണം ബിസിനസുകൾക്ക് ചില പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം.
മീനം (Pisces): ഇന്നിവർക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ ഏറും, നിങ്ങളുടെ കോപാകുലമായ സ്വഭാവം ജോലിയെ കുഴപ്പത്തിലാക്കും. മടികൂടും ഇത് നിങ്ങളുടെ ജോലി വൈകിപ്പിക്കും. ഇന്ന്, നിങ്ങൾ ഒരു ഉറച്ച തീരുമാനം എടുക്കുകയും നിങ്ങളുടെ ജോലികൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുകയും വേണം. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)
