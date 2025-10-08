Today's Horoscope: മേടം രാശിക്ക് ദിവസം അനുകൂലം, ഇടവം രാശിക്ക് സാമ്പത്തിക നഷ്ടത്തിന് സാധ്യത; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം

Today's Horoscope: മേടം മുതല് മീനം വരെയുള്ള 12 രാശിക്കാർക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം...
Horoscope Today: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോ രാശിക്കാർക്കും പല തരത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും വന്നുചേരുക. ഇന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം.
മേടം രാശിക്കാര്ക്ക് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള ദിവസമായിരിക്കും ഇന്ന്. പ്രശ്നങ്ങളെയെല്ലാം അതിജീവിക്കാൻ സാധിക്കും. കുടുംബത്തോടൊപ്പം കൂടുതൽ സമയം ചെലവഴിക്കാൻ സാധിക്കും.
ഇടവം രാശിക്കാർ ഇന്ന് അൽപം ശ്രദ്ധയോടെ മുന്നോട്ട് പോകണം. സാമ്പത്തിക നഷ്ടത്തിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ഇത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ ബാധിച്ചേക്കാം. എന്നാൽ ജോലിയിൽ നിലനിന്നിരുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണാനാകും.
മിഥുനം രാശിക്കാര് ആരോഗ്യ കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധ പുലർത്തണം. ഉദരസംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കാം. അനാവശ്യ ആശങ്കകൾ വർധിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
കര്ക്കിടകം രാശിക്കാര്ക്ക് എല്ലാത്തിലും മികച്ച ഫലം കാണുന്നു. ആരോഗ്യം തൃപ്തികരമായിരിക്കും. പണത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ അൽപം ജാഗ്രതയോടെ കൈകാര്യം ചെയ്യണം.
ചിങ്ങം രാശിക്കാര്ക്ക് ഇന്ന് സമ്മിശ്ര ഫലങ്ങളാകും ജീവിതത്തിലുണ്ടാകുക. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മികച്ചതായിരിക്കും. എന്നാൽ ജീവിതത്തിൽ പല പ്രതിസന്ധികളും നേരിടേണ്ടതായി വരും.
കന്നി രാശിക്കാര്ക്ക് ഇന്ന് ജോലിയിൽ അനുകൂലമായ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകും. തൊഴിൽ സമ്പന്ധമായി ധാരാളം നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിക്കാനാകും. ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക.
തുലാം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് മിക്ക കാര്യങ്ങളും അനുകൂലമായി വന്നേക്കും. ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക.
വൃശ്ചികം രാശിക്കാര്ക്ക് ഇന്ന് അപ്രതീക്ഷിത വരുമാന നേട്ടമുണ്ടാകും. അനുകൂലമായ മാറ്റങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ തേടിയെത്തും. ജോലിയിലും കാര്യങ്ങളെല്ലാം അനുകൂലമായിരിക്കും.
ധനു രാശിക്കാര് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നേടിയെടുക്കാൻ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെടേണ്ടി വരും. സന്തോഷകരമായ പല മാറ്റങ്ങളും ഇന്നുണ്ടായേക്കാം. ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക. ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷമുണ്ടാകും.
മകരം രാശിക്കാരില് അനുകൂലമായ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകുന്നു. ജീവിതത്തിൽ നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിക്കും. ദാമ്പത്യ ജീവിതം സന്തോഷകരമായിരിക്കും. ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക.
കുംഭം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് സാമ്പത്തികം മികച്ചതായിരിക്കും. ദാമ്പത്യ ജീവിതം സന്തോഷകരമായിരിക്കും. വളരെ അനുകൂലമായിട്ടുള്ള ദിവസമായിരിക്കും ഇന്ന്.
മീനം രാശിക്കാർ ഇന്ന് അല്പം ശ്രദ്ധയോടെ ചിലവഴിക്കണം. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി അനുകൂലമായിരിക്കില്ല. ജോലിയിൽ പ്രതിസന്ധികളുണ്ടായേക്കാം. ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക.
(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. സീ മലയാളം ന്യൂസ് ഇത് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല.
