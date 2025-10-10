Todays Horoscope: മേട രാശിക്കാർ അൽപം ശ്രദ്ധിക്കുക; കുംഭ രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് നല്ല ദിവസം, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!

Horoscope Today: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോ രാശിക്കാർക്കും അനുഭവങ്ങൾ പലതായിരിക്കും.
Todays Rashiphalam: ഇന്ന് ഓരോ രാശിക്കാർക്കും ജോലി, ഇടപാടുകൾ, ബിസിനസ്, കുടുംബാംഗങ്ങളുമായും സുഹൃത്തുക്കളുമായുമുള്ള ബന്ധം, ആരോഗ്യം, മംഗളകരവും അശുഭകരമായ കാര്യങ്ങൾ എന്നിവ എങ്ങനെ എന്ന് നോക്കാം...
Today Rashiphalam: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോരുത്തർക്കും പലതരത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും. മേട രാശിക്കാർ അൽപം ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇടവ രാശിക്കാർ സംസാരം നിയന്ത്രിക്കുക,
മിഥുന രാശിക്കാർക്ക് പുരോഗതി, കർക്കടക രാശിക്കാർക്ക് ഊർജ്ജ്വസ്വലമായ ദിനം, ചിങ്ങ രാശിക്കാർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് ഏറും, തുലാം രാശിക്കാർക്ക് സന്തുഷ്ട ദിനം, ധനു രാശിക്കാർക്ക് നല്ല ദിനം, മറ്റു രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് എങ്ങനെ? നോക്കാം..
മേടം (Aries): ഇന്നിവർക്ക് വാഹനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അൽപ്പം ശ്രദ്ധിക്കുക. ജോലിയിൽ നിങ്ങൾ അനുഭവിച്ചിരുന്ന തടസ്സങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെടും. മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. പ്രണയത്തിലായവർക്ക് പങ്കാളിയോടൊപ്പം സമയം ചെലവഴിക്കാൻ അവസരം ലഭിക്കും. മതപരമായ ചടങ്ങുകളിൽ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ പതിവ് സന്ദർശനങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. ആരോഗ്യം ദുർബലമായിരിക്കും, ഭക്ഷണക്രമത്തിൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുക.
ഇടവം (Taurus): ഇന്നിവർക്ക് ദീർഘനാളായി മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ജോലികൾ പൂർത്തിയാക്കേണ്ട ദിവസം. തിടുക്കത്തിലുള്ളതോ വൈകാരികമോ ആയ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കണം. കാര്യക്ഷമത വർദ്ധിക്കും. സംസാരം നിയന്ത്രിക്കുക. മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഏതൊരു ജോലിയും പൂർത്തിയാകാൻ സാധ്യത, സുഖസൗകര്യങ്ങളും ആഡംബരങ്ങളും വർദ്ധിക്കും. ജോലിസ്ഥലത്ത് ചില പുതിയ എതിരാളികൾ ഉയർന്നുവന്നേക്കാം. നിങ്ങളുടെ കഴിവുകൾ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആളുകളെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തും. സർക്കാർ പദ്ധതികളിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണ പ്രയോജനം ലഭിക്കും.
മിഥുനം (Gemini): ഇന്നിവർക്ക് ക്ഷമയോടും സംയമനത്തോടും കൂടി പ്രവർത്തിക്കേണ്ട ദിവസം, പുരോഗതിയുടെ പാതയിൽ മുന്നേറും. സുഹൃത്തുക്കളോടൊപ്പം ഒരു വിനോദ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാം. ബോസുമായുള്ള നിങ്ങളുടെ ബന്ധവും മെച്ചപ്പെടും, അത് നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം നൽകും, കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സർപ്രൈസ് പാർട്ടി ലഭിക്കാൻ സാധ്യത. എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിൽ നിങ്ങളുടെ പിതാവുമായി കൂടിയാലോചിക്കുന്നത് പ്രശ്നം പരിഹരിക്കും.
കർക്കടകം (Cancer): ഇന്നിവർക്ക് ഊർജ്ജസ്വലമായ ദിവസമായിരിക്കും. നേതൃത്വപരമായ കഴിവുകൾ മെച്ചപ്പെടും. സർക്കാർ ജോലികൾക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്നവർ അവരുടെ കഠിനാധ്വാനത്തിലൂടെ വിജയം കൈവരിക്കും. വ്യക്തിത്വവും മെച്ചപ്പെടും. ഒരു ജോലിയിലും നിങ്ങൾ തിരക്കുകൂട്ടരുത്. കുട്ടികൾ എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിൽ നിങ്ങളോട് അസ്വസ്ഥരാകാം. നിങ്ങളുടെ വർദ്ധിച്ച പദവിയും അന്തസ്സും നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷം നൽകും. നിങ്ങളുടെ മാതൃഭാഗത്ത് നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾ ലഭിച്ചേക്കാം.
ചിങ്ങം (Leo): ഇന്നിവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുകൽ ഏറും, നിങ്ങളുടെ അമ്മായിയപ്പന്റെ കുടുംബത്തിലെ ഒരാളുമായി നിങ്ങൾക്ക് തർക്കമുണ്ടാകാം അതിനാൽ സംസാരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം സംസാരിക്കുക. നിങ്ങളുടെ സൗഹൃദവലയവും വർദ്ധിക്കും, ബിസിനസ്സിൽ ചില നല്ല വാർത്തകൾ കേൾക്കും. ഒരു ആഗ്രഹ പൂർത്തീകരണം നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷം നൽകും.
കന്നി (Virgo): ഇന്നിവർക്ക് അനുകൂലമായ ദിവസമായിരിക്കും. ബിസിനസ് സംബന്ധമായ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും. സാമൂഹിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ സജീവമായിരിക്കും. പുതിയ എന്തെങ്കിലും പരീക്ഷിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹം തോന്നിയേക്കാം. ഒരു കുടുംബാംഗത്തിന്റെ ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ആശങ്കയുണ്ടാകും, ധാരാളം തിരക്കുകൾ ഉണ്ടാകും. വളരെക്കാലത്തിനുശേഷം ഒരു പഴയ സുഹൃത്ത് നിങ്ങളെ സന്ദർശിച്ചേക്കാം.
തുലാം (Libra): ഇന്നിവർക്ക് ബിസിനസിൽ വരുമാനത്തിലെ വർദ്ധനവ് കാരണം വളരെ സന്തുഷ്ടരായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സ് മുമ്പത്തേക്കാൾ മികച്ചതായിരിക്കും, അത് നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം നൽകും. ഒരു ആഗ്രഹം സഫലമായേക്കാം. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി ശക്തിപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഗുണകരമാകും. തിടുക്കത്തിലുള്ളതോ വൈകാരികമോ ആയ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. ചില അപ്രതീക്ഷിത ചെലവുകൾ എടുക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം. വീട്ടിൽ ഒരു ശുഭകരമായ സംഭവത്തിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ ആരംഭിച്ചേക്കാം.
വൃശ്ചികം (Scorpio): ഇന്നിവർക്ക് വിലപിടിപ്പുള്ള വസ്തുക്കൾ സംരക്ഷിക്കാൻ ഉറപ്പുണ്ടാകും. നിങ്ങൾക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു വസ്തു നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ അത് കണ്ടെത്തും. ആവശ്യമുള്ള ആരെയെങ്കിലും സഹായിക്കാൻ നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വരും. അനാവശ്യമായി എന്തിനെക്കുറിച്ചും ദേഷ്യപ്പെടുന്നത് ഒഴിവാക്കണം. ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിലേക്കുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പാത തുറക്കപ്പെടും, കൂടാതെ കായിക മത്സരങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കാനും അവർക്ക് അവസരം ലഭിക്കും.
ധനു (Sagittarius): ഇന്നിവർക്ക് പങ്കാളിത്തത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കാൻ നല്ല ദിവസമായിരിക്കും. ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള റിസ്കുകൾ എടുക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. ജോലിസ്ഥലത്ത് ചില വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവ പരിഹരിക്കപ്പെടും, നിങ്ങളുടെ സംസാരത്തിലും പെരുമാറ്റത്തിലും നിങ്ങൾ സംയമനം പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്. പുറത്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിലും മദ്യപിക്കുന്നതിലും നിങ്ങൾ ജാഗ്രത പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ കുടുംബവുമായും കുട്ടികളുമായും ആസ്വദിക്കാൻ നിങ്ങൾ കുറച്ച് സമയം ചെലവഴിക്കും. ഒരു വിനോദ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാം.
മകരം (Capricorn): ഇന്നിവർക്ക് സാമൂഹിക മേഖലകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു നല്ല ദിവസമായിരിക്കും. ഒരു പ്രണയ മാനസികാവസ്ഥയിലായിരിക്കും, ആളുകളെ ആകർഷിക്കും. ചില ബഹുമതികളും അംഗീകാരങ്ങളും ലഭിച്ചേക്കാം. ബിസിനസ് സംബന്ധമായ ജോലികൾക്കായി നിങ്ങൾക്ക് പുറത്തുപോകാനും കഴിയും. വിദ്യാർത്ഥികൾ അവരുടെ പഠനത്തിൽ പരമാവധി ശ്രമിക്കാൻ സാധ്യത, കാരണം ഇത് അവരുടെ പരീക്ഷകളിൽ വിജയം കൈവരിക്കും. ഒരു വിനോദ പരിപാടിയിലും പങ്കെടുക്കാം.
കുംഭം (Aquarius): ഇന്നിവരിൽ തൊഴിൽ അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് നല്ല ദിവസമായിരിക്കും. കുട്ടികളിൽ നിന്ന് ചില നല്ല വാർത്തകൾ കേൾക്കാൻ സാധ്യത, മുൻകാല തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ പാഠങ്ങൾ പഠിക്കും. ആർക്കെങ്കിലും ഒരു വാഗ്ദാനം നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിറവേറ്റാൻ എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും നടത്തും. ജോലിസ്ഥലത്ത് ഏതെങ്കിലും ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കാൻ ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല. മറ്റുള്ളവരുടെ ക്ഷേമത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ആത്മാർത്ഥമായി ചിന്തിക്കും,
മീനം (Pisces): ഇന്നിവർ ഇണയുമായി നല്ല ബന്ധം നിലനിർത്താൻ ശ്രമിക്കേണ്ടതുണ്ട്. എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അവ ഒരുമിച്ച് പരിഹരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഒരു പുതിയ സംരംഭം ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങളുമായി കൂടിയാലോചിക്കാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചേക്കാം, നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ നിങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷകൾക്ക് അനുസൃതമായി ജീവിക്കും, ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ചില പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചേക്കാം. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)
