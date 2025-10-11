Todays Horoscope: ഇടവ രാശിക്കാർക്ക് സാമ്പത്തിക നേട്ടം; മകര രാശിക്കാർ ശത്രുക്കളെ ശ്രദ്ധിക്കുക, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!

Horoscope Today: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോ രാശിക്കാർക്കും അനുഭവങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും.
Todays Rashiphalam: ഇന്ന് ഓരോ രാശിക്കാർക്കും ജോലി, ഇടപാടുകൾ, ബിസിനസ്, കുടുംബാംഗങ്ങളുമായും സുഹൃത്തുക്കളുമായുമുള്ള ബന്ധം, ആരോഗ്യം, മംഗളകരവും അശുഭകരമായ കാര്യങ്ങൾ എന്നിവ എങ്ങനെ എന്ന് അറിയാം...
Today Rashiphalam: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോരുത്തർക്കും അനുഭവങ്ങൾ പലതായിരിക്കും. മേട രാശിക്കാരുടെ തീരുമാനം എടുക്കാനുള്ള കഴിവുകൾ മെച്ചപ്പെടും, ഇടവ രാശിക്കാർക്ക് സമ്പത്തിൽ വർദ്ധനവ്,
മിഥുന രാശിക്കാർ ചിന്തപൂർവ്വം പ്രവർത്തിക്കേണ്ട ദിവസം, കർക്കടക രാശിക്കാർ അപരിചിതരിൽ നിന്നും അകലം പാലിക്കുക, ചിങ്ങ രാശിക്കാർക്ക് തിരക്കേറും, തുലാം രാശിക്കാർക്ക് സാധാരണം ദിനം, ധനു രാശിക്കാർക്ക് നല്ല ദിനം, മറ്റു രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് എങ്ങനെ? അറിയാം.
.മേടം (Aries): ഇന്നിവർക്ക് തീരുമാനമെടുക്കാനുള്ള കഴിവുകൾ മെച്ചപ്പെടും. സ്നേഹവും സഹകരണവും നിലനിൽക്കും. പുരോഗതിയുടെ പാതയിൽ പുരോഗമിക്കും. സ്വത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹരിക്കപ്പെടും. പ്രണയത്തിലായവർക്ക് അവരുടെ പെരുമാറ്റം മാറ്റേണ്ടതുണ്ട്,
ഇടവം (Taurus): ഇന്നിവർക്ക് സമ്പത്തിൽ വർദ്ധനവ്, സുഹൃത്തുക്കളോടൊപ്പം ദീർഘദൂര യാത്ര പോകാം. നിങ്ങളുടെ ഇണ ജോലിസ്ഥലത്ത് നേരിടുന്ന ഏത് ബുദ്ധിമുട്ടുകളും പരിഹരിക്കപ്പെടും. വേഗത്തിൽ ഓടുന്ന വാഹനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾ ജാഗ്രത പാലിക്കണം. നിങ്ങളുടെ ചെലവുകൾ നിയന്ത്രിക്കണം.
മിഥുനം (Gemini): ഇന്നിവർക്ക് ചിന്താപൂർവ്വം പ്രവർത്തിക്കേണ്ട ദിവസമായിരിക്കും. ബിസിനസ്സിൽ ലാഭം, യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ, നിങ്ങൾ ചില പ്രധാന ആളുകളെ കാണും. വളരെ ബുദ്ധിപൂർവ്വം തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടിവരും. നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് വിവിധ കാര്യങ്ങളിൽ മുഴുകിയിരിക്കും. ബാങ്കിംഗ് മേഖലയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഒരു നല്ല പദ്ധതിയെക്കുറിച്ച് അറിയാൻ കഴിയും.
കർക്കടകം (Cancer): ഇന്നിവർക്ക് കഠിനാധ്വാനത്തിനും സമർപ്പണത്തിനും അനുയോജ്യമായ ദിവസം, ജോലിയിലൂടെ നിങ്ങൾ ഒരു പുതിയ വ്യക്തിത്വം വികസിപ്പിക്കും. അപരിചിതരിൽ നിന്ന് അകലം പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്, അവർ നിങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കാൻ ശ്രമിച്ചേക്കാം. നിങ്ങളുടെ സംസാരത്തിലും പെരുമാറ്റത്തിലും കുറച്ച് നിയന്ത്രണം പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്. സുഹൃത്തുക്കളുടെ എണ്ണവും വർദ്ധിക്കും.
ചിങ്ങം (Leo): ഇന്നിവരുടെ മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ജോലികൾ വേഗത്തിലാക്കും, അത് നിങ്ങളെ വളരെ തിരക്കിലാക്കും. ഇണയുടെ വികാരങ്ങളെ നിങ്ങൾ ബഹുമാനിക്കേണ്ടതുണ്ട്. മത്സരബോധം നിലനിൽക്കും. ആരെങ്കിലുമായി സംഘർഷമുണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. സാമൂഹിക പരിപാടികളിൽ നിങ്ങൾ സജീവമായി പങ്കെടുക്കും.
കന്നി (Virgo): ഇന്നിവരുടെ കലയും കഴിവുകളും മെച്ചപ്പെടും. ഭാവിയിലേക്ക് ഒരു വലിയ നിക്ഷേപം നടത്താൻ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കും. ഒരു പ്രിയപ്പെട്ട ആഗ്രഹം പൂർത്തീകരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷം നൽകും. കുട്ടികളുമായി എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് തർക്കമുണ്ടാകാം. അവരുടെ ആശങ്കകൾ മനസ്സിലാക്കാൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കും. നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സ് അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണ പ്രയോജനം ലഭിക്കും.
തുലാം (Libra): ഇന്നിവർക്ക് ഒരു സാധാരണ ദിവസമായിരിക്കും. മുൻകാല പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഗണ്യമായ ആശ്വാസം ലഭിക്കും, അതിനാൽ അശ്രദ്ധരാകാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. കുടുംബത്തിൽ സമാധാനവും സന്തോഷവും നിലനിൽക്കും. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പുതിയ എന്തെങ്കിലും പരീക്ഷിക്കാൻ ആഗ്രഹം തോന്നിയേക്കാം. യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കും. നിങ്ങളുടെ പിതാവ് പറഞ്ഞ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങളെ അസ്വസ്ഥരാക്കും.
വൃശ്ചികം (Scorpio): ഇന്നിവർക്ക് ഒരു സമ്മിശ്ര ദിവസമായിരിക്കും, ജോലിസ്ഥലത്ത് നിങ്ങളുടെ പദ്ധതികളിൽ ചില മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താം അത് ഗുണം ചെയ്യും. നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിത്തത്തെക്കുറിച്ച് ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം ചിന്തിക്കണം, ജോലിസ്ഥലത്ത് നിങ്ങളുടെ പൂർണ്ണ ശ്രദ്ധ ആവശ്യമുള്ള ഒരു ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള ജോലി നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചേക്കാം.
ധനു (Sagittarius): ഇന്നിവർക്ക് ജോലിസ്ഥലത്ത് നല്ല ദിവസമായിരിക്കും. ഒരു ദീർഘദൂര യാത്രയ്ക്ക് പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. മാതാപിതാക്കളുടെ അനുഗ്രഹത്താൽ വളരെക്കാലമായി മുടങ്ങിക്കിടന്ന ചില ജോലികൾ പൂർത്തിയാകാം. മതപരമായ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാം.
മകരം (Capricorn): ഇന്നിവർ ശത്രുക്കളെ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിക്കുക. ജോലിസ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ജോലി ലഭിച്ചേക്കാം, ഒരു സുഹൃത്തിനെ സഹായിക്കാൻ നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വരും. ഒരു സർക്കാർ കാര്യത്തിലും അശ്രദ്ധ കാണിക്കരുത്. കുടുംബത്തിൽ ഒരു പുതിയ അതിഥി വന്നേക്കാം. സ്വത്ത് ഇടപാട് ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം അന്തിമമാക്കുകയും ആവശ്യമായ രേഖകൾ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം തയ്യാറാക്കുകയും വേണം.
കുംഭം (Aquarius): ഇന്നിവർക്ക് ദീർഘകാലമായി മുടങ്ങിക്കിടന്ന ജോലികൾ പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനുള്ള ദിവസമായിരിക്കും, നിങ്ങൾ കഠിനാധ്വാനിയായിരിക്കും, നിങ്ങളുടെ ചില സുഹൃത്തുക്കളും നിങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കും, ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പുതിയ വ്യക്തിത്വം നൽകും. മറ്റുള്ളവരുമായുള്ള വാദങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക. നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളിൽ നിന്ന് ചില നല്ല വാർത്തകൾ കേൾക്കാൻ സാധ്യത.
മീനം (Pisces): ഇന്നിവർക്ക് പുതിയ ബിസിനസ്സ് ആരംഭിക്കുന്നതിന് നല്ല ദിവസമായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ സഹോദരീ സഹോദരന്മാരുടെ പൂർണ്ണ പിന്തുണ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കു,. എല്ലാ അംഗങ്ങളും ഐക്യത്തോടെ തുടരുന്നതിനാൽ ഇന്ന് കുടുംബത്തിലെ അന്തരീക്ഷം സന്തോഷകരമായിരിക്കും. ഭാഗ്യം നിങ്ങളുടെ പക്ഷത്തായിരിക്കും. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)
