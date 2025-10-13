Todays Horoscope: കന്നി രാശിക്കാർ ജോലിയിൽ ജാഗ്രത പാലിക്കുക; ധനു രാശിക്കാർക്ക് നല്ല ദിനം, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!

Horoscope Today: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോ രാശിക്കാർക്കും അനുഭവങ്ങൾ പലതായിരിക്കും.
Todays Rashiphalam: ഇന്ന് ഓരോ രാശിക്കാർക്കും ജോലി, ഇടപാടുകൾ, ബിസിനസ്, കുടുംബാംഗങ്ങളുമായും സുഹൃത്തുക്കളുമായുമുള്ള ബന്ധം, ആരോഗ്യം, മംഗളകരവും അശുഭകരമായ കാര്യങ്ങൾ എന്നിവ എങ്ങനെ എന്ന് നോക്കാം...
Today Rashiphalam: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോരുത്തർക്കും അനുഭവങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. മേട രാശിക്കാർക്ക് ശുഭ ദിനം, ഇടവ രാശിക്കാർക്ക് സമ്പത്തിൽ വർദ്ധനവ്, മിഥുന രാശിക്കാർക്ക് സാധാരണ ദിവസം,
കർക്കടക രാശിക്കാർ അനാവശ്യ കോപം ഒഴിവാക്കുക, ചിങ്ങ രാശിക്കാർ ജോലിയിൽ സത്യസന്ധത പാലിക്കുക, തുലാം രാശിക്കാരുടെ പ്രഹസനങ്ങൾ പരിഹരിക്കും, ധനു രാശിക്കാർക്ക് നല്ല ദിനം, മറ്റു രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് എങ്ങനെ? അറിയാം...
മേടം (Aries): ഇന്നിവർക്ക് ശുഭകരമായ ചില പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ദിവസമായിരിക്കും. ഒരു പ്രോജക്റ്റിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചതിലും കൂടുതൽ പണം ലഭിക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾ സന്തോഷിക്കും, നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഒരു അതിഥിയുടെ വരവ് സന്തോഷകരമായ അന്തരീക്ഷം കൊണ്ടുവരും. പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഗൗരവമായി പരിഗണിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളെ പരിപാലിക്കാൻ കുറച്ച് സമയം ചെലവഴിക്കുകയും വേണം.
ഇടവം (Taurus): ഇന്നിവർക്ക് സാമ്പത്തികമായി നല്ല ദിവസം,. പ്രണയത്തിലായവർക്ക് അവരുടെ പങ്കാളിയിൽ നിന്ന് ഒരു അപ്രതീക്ഷിത സമ്മാനം ലഭിച്ചേക്കാം. ഒരു വീട് വാങ്ങാൻ നിങ്ങൾക്ക് വായ്പയ്ക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. നേതൃത്വപരമായ കഴിവുകൾ മെച്ചപ്പെടും, ഒരു കുടുംബാംഗം പറയുന്ന കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് വിഷമം തോന്നാം.
മിഥുനം (Gemini): ഇന്നിവർക്ക് ഒരു സാധാരണ ദിവസമായിരിക്കും. മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യങ്ങളിൽ അനാവശ്യമായ ഇടപെടൽ ഒഴിവാക്കുക, ഇത് അനാവശ്യ സമ്മർദ്ദം സൃഷ്ടിക്കും. കുട്ടിയുടെ കരിയറിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഇണയോട് കൂടിയാലോചിക്കാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചേക്കാം. വളരെക്കാലമായി മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഒരു പ്രോജക്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് വലിയ ഉത്കണ്ഠയുണ്ടാക്കും അത് പൂർത്തിയാക്കാൻ നിങ്ങൾ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യും.
കർക്കടകം (Cancer): ഇന്നിവർക്ക് പരിചയ സമ്പന്നനായ ഒരു വ്യക്തിയുമായി ബിസിനസ് സംബന്ധമായ വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. നിങ്ങൾ എന്തിനെക്കുറിച്ചും വിഷമിച്ചിരിക്കാം. അനാവശ്യമായ കോപം ഒഴിവാക്കുക. നിങ്ങളുടെ ജോലിയുടെ മനോവീര്യം വർദ്ധിക്കും, പക്ഷേ ജോലി മാറ്റം ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നവർ ജാഗ്രത പാലിക്കണം. നിങ്ങളുടെ ബോസ് നിങ്ങളുടെ ശ്രമങ്ങളെ അഭിനന്ദിക്കും.
ചിങ്ങം (Leo): ഇന്നിവർക്ക് കൂടുതൽ സ്വാധീനവും അന്തസ്സും ലഭിക്കും, ജോലിസ്ഥലത്ത് ജോലിയോട് നിങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും സത്യസന്ധത പുലർത്തേണ്ടതുണ്ട്. വളരെക്കാലത്തിനു ശേഷം നിങ്ങൾ ഒരു പഴയ സുഹൃത്തിനെ കണ്ടുമുട്ടിയേക്കാം. ഭൗതിക വിഭവങ്ങൾ വർദ്ധിക്കും. നിങ്ങളുടെ ഹോബികൾക്കും ആനന്ദങ്ങൾക്കും നിങ്ങൾ ഗണ്യമായ തുക ചെലവഴിക്കും. കഴിഞ്ഞ കാല തെറ്റിൽ നിങ്ങൾ പശ്ചാത്തപിച്ചേക്കാം.
കന്നി (Virgo): ബിസിനസ്സിലുള്ളവർക്ക് ഇന്ന് ഒരു സാധാരണ ദിവസമായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ ജോലിയെ കുറച്ച് ജാഗ്രതയോടെ സമീപിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ജോലി അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് ആഗ്രഹിച്ച സ്ഥാനം ലഭിച്ചേക്കാം. അമിത ലാഭം തേടി പണം നിക്ഷേപിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കണം. വളരെക്കാലത്തിനു ശേഷം നിങ്ങൾ ഒരു പഴയ സുഹൃത്തിനെ കാണും. കഴിഞ്ഞ കാല തെറ്റിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ കരിയറിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഇണയുമായി ചർച്ച ചെയ്യാം.
തുലാം (Libra): ഇന്നിവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ആരംഭിക്കുന്നതിന് നല്ല ദിവസമായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ എതിരാളികളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ജാഗ്രത പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഒരു വസ്തു വാങ്ങുന്നതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ആശങ്കാകുലരായിരുന്നുവെങ്കിൽ ആ പ്രശ്നവും പരിഹരിക്കപ്പെടും. നിയമപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ കണ്ണും കാതും തുറന്നിരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഏതൊരു ജോലിക്കും മറ്റുള്ളവരെ ആശ്രയിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ ഐക്യം ഉണ്ടാകും.
വൃശ്ചികം (Scorpio): ഇന്നിവർക്ക് ഒരു ഗുണകരമായ ദിവസമായിരിക്കും. സുഹൃത്തുക്കളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണ പിന്തുണ ലഭിക്കും. അവരോടൊപ്പം ചില സന്തോഷകരമായ നിമിഷങ്ങൾ ചെലവഴിക്കും. ഉദര സംബന്ധമായ ഒരു പ്രശ്നം നിങ്ങളെ കുഴപ്പത്തിലാക്കിയേക്കാം. ജോലിസ്ഥലത്ത് നിങ്ങളുടെ സഹപ്രവർത്തകരിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണ പിന്തുണ ലഭിക്കും. പഴയ പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ആശങ്കാകുലരാകും.
ധനു (Sagittarius): ഇന്നിവർക്ക് നല്ല ഫലങ്ങൾ ലഭിക്കും. ചില പഴയ സുഹൃത്തുക്കളെ കാണും. ജോലി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പുതിയ ഐഡന്റിറ്റി നൽകും. വളരെക്കാലമായി മുടങ്ങിക്കിടന്ന ഏതൊരു ബിസിനസ്സ് പദ്ധതിയും പൂർത്തിയാകാൻ സാധ്യത, വാഹനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, നിങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങളുടെ സഹായത്തോടെ നിങ്ങൾക്ക് കാര്യമായ നേട്ടങ്ങൾ ലഭിക്കും. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കും.
മകരം (Capricorn): ഇന്നിവർക്ക് സഹോദരീ സഹോദരന്മാരിൽ നിന്നും പൂർണ്ണ പിന്തുണ ലഭിക്കും. നിങ്ങളുടെ എതിരാളികൾ നിങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചേക്കാം. ഭക്ഷണക്രമത്തിൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുക. ബാങ്കിംഗ് മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് അവരുടെ ജോലിയിൽ വിജയം കണ്ടെത്തും. പുതിയ ജോലി ഏറ്റെടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹം തോന്നിയേക്കാം. സർക്കാർ പദ്ധതികളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണ നേട്ടമുണ്ടാകും. പുരോഗതിയുടെ പാതയിൽ നിങ്ങൾ പുരോഗമിക്കും.
കുംഭം (Aquarius): ഇന്നിവർക്ക് മറ്റ് ദിവസങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് മികച്ച ദിവസമായിരിക്കും. രാഷ്ട്രീയ, സാമൂഹിക പരിപാടികളിൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം താൽപ്പര്യമുണ്ടാകും. നിങ്ങളുടെ ജോലിക്കായി മറ്റാരെയും ആശ്രയിക്കരുത്. വരുമാനവും ചെലവുകളും സന്തുലിതമാക്കേണ്ടതുണ്ട്. ചില പ്രധാനപ്പെട്ട ജോലികൾ സമ്മർദ്ദം ഉണ്ടാക്കിയേക്കാം. യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ചില പ്രധാന വിവരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. നിങ്ങളുടെ സംസാരത്തിലും പെരുമാറ്റത്തിലും സംയമനം പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്. സുഹൃത്തുക്കളിൽ നിന്നും പൂർണ്ണ പിന്തുണ.
മീനം (Pisces): ഇന്നിവർക്ക് സന്തോഷകരമായ ദിവസം, എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ആശങ്കകളുണ്ടെങ്കിൽ അവയും ലഘൂകരിക്കപ്പെടും. കുടുംബാംഗങ്ങളോടൊപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വിനോദയാത്ര പോകാം. നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉത്തരവാദിത്തം നൽകിയാൽ അവർ അത് നിറവേറ്റും. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)
