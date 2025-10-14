Todays Horoscope: കർക്കടക രാശിക്കാർ ചെലവുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുക; വൃശ്ചിക രാശിക്കാർക്ക് പുരോഗതി, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!

Horoscope Today: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോ രാശിക്കാർക്കും വ്യത്യസ്ത അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും.
Todays Rashiphalam: ഇന്ന് ഓരോ രാശിക്കാർക്കും ജോലി, ഇടപാടുകൾ, ബിസിനസ്, കുടുംബാംഗങ്ങളുമായും സുഹൃത്തുക്കളുമായുമുള്ള ബന്ധം, ആരോഗ്യം, മംഗളകരവും അശുഭകരമായ കാര്യങ്ങൾ എന്നിവ എങ്ങനെ എന്ന് അറിയാം...
Today Rashiphalam: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോരുത്തർക്കും വ്യത്യസ്ത അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും. മേട രാശിക്കാർ തിടുക്കത്തിൽ തീരുമാനം എടുക്കരുത്, ഇടവ രാശിക്കാർക്ക് സ്പെഷ്യൽ നേട്ടങ്ങളുടെ ദിനം,
മിഥുന രാശിക്കാർ ജോലിയിൽ സംയമനം പാലിക്കുക, കർക്കടക രാശിക്കാർ ചെലവുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, ചിങ്ങ രാശിക്കാർ ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക, തുലാം രാശിക്കാർക്ക് വീട് വാങ്ങാൻ നല്ല ദിനം, ധനു രാശിക്കാർക്ക് ജോലി തിരക്ക് ഉണ്ടാകും, മറ്റു രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് എങ്ങനെ? അറിയാം...
മേടം (Aries): ഇന്നിവർ കുടുംബാംഗങ്ങളുമായി സൗഹാർദ്ദം നിലനിർത്തണം. തിടുക്കത്തിലുള്ളതോ വൈകാരികമോ ആയ തീരുമാനങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക. നിങ്ങളുടെ സംസാരവും പെരുമാറ്റവും ഫലപ്രദമാകും. നിങ്ങൾ സന്തുലിതാവസ്ഥ നിലനിർത്തുകയും മുതിർന്നവരുമായി സൗഹൃദം കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്യും. വ്യക്തിപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ ക്ഷമ കാണിക്കുക. വിനയത്തോടും വിവേകത്തോടും കൂടി പ്രവർത്തിക്കുക.
ഇടവം (Taurus): ഇന്നിവർക്ക് പ്രത്യേകമായ എന്തെങ്കിലും നേടാൻ കഴിയുന്ന ദിവസമായിരിക്കും. സ്വയം ആസ്വദിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ശീലം നിങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും. ഒരു പഴയ ഇടപാട് നിങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നമുണ്ടാക്കിയേക്കാം. ആർക്കെങ്കിലും നൽകിയ ഒരു വാഗ്ദാനത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ അശ്രദ്ധനാണെങ്കിൽ, അത് നിങ്ങൾക്ക് പിരിമുറുക്കമുണ്ടാക്കും.
മിഥുനം (Gemini): ഇന്നിവർക്ക് ജോലിയിൽ ക്ഷമയും സംയമനവും നിലനിർത്താൻ ശ്രമിക്കുക. നിയമപരമായ ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ അൽപ്പം ആശങ്കാകുലരാകും, ഇതിനായി നിങ്ങൾ ചില പരിചയസമ്പന്നരായ വ്യക്തികളുമായി കൂടിയാലോചിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇന്ന് പൊങ്ങച്ചത്തിന്റെ കെണിയിൽ വീഴരുത് കാരണം നിങ്ങളുടെ പദവി നിലനിർത്താൻ നിങ്ങൾ ഗണ്യമായ തുക ചെലവഴിക്കും, ക്കുന്നവർക്ക് ചില നല്ല വാർത്തകൾ കേൾക്കാൻ കഴിയും.
കർക്കടകം (Cancer): ഇന്നിവർ ചെലവുകൾ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം ആസൂത്രണം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. പ്രണയത്തിലായവർ അവരുടെ സ്നേഹം കണ്ടെത്തും. അസൂയ വയ്ക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. നിങ്ങളുടെ ബോസ് നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥാനക്കയറ്റം കൊണ്ടുവന്നേക്കാം. കുടുംബാംഗങ്ങളുമായുള്ള ഏത് ചർച്ചകളും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം പരിഗണിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
ചിങ്ങം (Leo): ഇന്നിവർക്ക് ആരോഗ്യത്തിൽ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ വരുത്തും. നിങ്ങളുടെ പിതാവുമായി എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് തർക്കമുണ്ടാകാം. നിങ്ങളുടെ വീട്ടുജോലികളിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. .
കന്നി (Virgo): ഇന്നിവർക്ക് വരുമാനത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ട ദിവസമായിരിക്കും, നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളുടെ കൂട്ടുകെട്ടിൽ നിങ്ങൾ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ ചെലുത്തേണ്ടതുണ്ട്. ഒരേസമയം ഒന്നിലധികം ജോലികൾ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ വ്യതിചലിപ്പിക്കും. കുടുംബകാര്യങ്ങളും ഒരുമിച്ച് പരിഹരിക്കണം. നിങ്ങളുടെ ഒരു ജോലിക്കും മറ്റാരെയും ആശ്രയിക്കരുത്,.
തുലാം (Libra): ഇന്നിവർക്ക് പുതിയ വീടോ മറ്റോ വാങ്ങാൻ നല്ല ദിവസമായിരിക്കും. ഒരു സുഹൃത്തിൽ നിന്ന് പണം കടം വാങ്ങിയാൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ തിരികെ ലഭിക്കും. കുടുംബാംഗം പറയുന്ന എന്തെങ്കിലും കാരണം നിങ്ങൾക്ക് അസ്വസ്ഥത തോന്നിയേക്കാം. നിങ്ങളുടെ എതിരാളികളുടെ വാക്കുകൾക്ക് വഴങ്ങരുത്. സഹോദരങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണ പിന്തുണ ലഭിക്കും.
വൃശ്ചികം (Scorpio): ഇന്നിവർക്ക് പുരോഗതിയുടെ പാതയിൽ മുന്നോട്ട് പോകേണ്ട ദിവസം, വിദ്യാർത്ഥികൾ അവരുടെ പഠനത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കും. നിങ്ങൾ ചില പുതിയ ആളുകളെ കണ്ടുമുട്ടും, പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ ആരുമായും പങ്കിടുന്നത് ഒഴിവാക്കണം. നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സ് പങ്കാളിത്തങ്ങളിൽ വളരെ ശ്രദ്ധാലുവായിരിക്കുക. യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ചേക്കാം. നിങ്ങൾ എന്ത് ഏറ്റെടുത്താലും തീർച്ചയായും വിജയം കൈവരിക്കും, അത് നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം നൽകും.
ധനു (Sagittarius): ഇന്നിവർക്ക് ജോലിയെക്കുറിച്ച് ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം ചിന്തിക്കേണ്ട ദിവസമായിരിക്കും, ജോലിസ്ഥലത്ത് ആരെങ്കിലും നിങ്ങളെ വശീകരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചേക്കാം. നിങ്ങൾ ദൈവഭക്തിയിൽ ആഴത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ ജോലിയിലൂടെ നിങ്ങൾ ഒരു പുതിയ വ്യക്തിത്വം സൃഷ്ടിക്കും. നിങ്ങൾ ജോലിയിൽ തിരക്കിലായിരിക്കും പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കായി നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴും സമയം കണ്ടെത്തും. നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അമ്മയുമായി ചർച്ച ചെയ്യാൻ കഴിയും.
മകരം (Capricorn): ഇന്നിവർക്ക് രസകരമായ ഒരു ദിവസമായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുമുള്ള അന്തരീക്ഷം സന്തോഷകരമായിരിക്കും, സ്ഥാനക്കയറ്റത്തിൽ നിങ്ങൾ വളരെ സന്തുഷ്ടരായിരിക്കും, അമ്മയുമായുള്ള നിലവിലുള്ള സംഘർഷം പരിഹരിക്കാൻ നിങ്ങൾ പരമാവധി ശ്രമിക്കും. വാഹനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അൽപ്പം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
കുംഭം (Aquarius): ഇന്നിവർക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ നിറഞ്ഞതായിരിക്കും. പുതിയ ജോലി ഏറ്റെടുക്കുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലത്. ഒരു ആഗ്രഹ പൂർത്തീകരണം നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷം നൽകും. വിദ്യാർത്ഥികൾ പഠനത്തിൽ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യേണ്ടിവരും. മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യങ്ങളിൽ അനാവശ്യമായി ഇടപെടുന്നത് ഒഴിവാക്കുക.
മീനം (Pisces): ഇന്നിവർക്ക് നല്ല ദിവസമായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ കുടിശ്ശികയുള്ള പണം ലഭിക്കും, നിങ്ങളുടെ ജോലി എളുപ്പത്തിൽ പൂർത്തിയാകും. സ്വത്ത് ഇടപാടുകളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർ അൽപ്പം ജാഗ്രത പാലിക്കുക. നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുമുള്ള അന്തരീക്ഷം സന്തോഷകരമായിരിക്കും. ആരെയെങ്കിലും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് അവരുടെ പങ്കാളിയോട് സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. ജോലിസ്ഥലത്ത് ഏതെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയ കാര്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് ഒഴിവാക്കണം. നിങ്ങളുടെ ഹോബികൾക്കായി സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിന് നിങ്ങൾ നല്ലൊരു തുക ചെലവഴിക്കും. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)
