Todays Horoscope: ഇടവ രാശിക്കാർക്ക് അപ്രതീക്ഷിത നേട്ടങ്ങൾ; കന്നി രാശിക്കാർക്ക് തിരക്കേറും, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!

Horoscope Today: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോ രാശിക്കാർക്കും വ്യത്യസ്ത അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും.
Todays Rashiphalam: ഇന്ന് ഓരോ രാശിക്കാർക്കും ജോലി, ഇടപാടുകൾ, ബിസിനസ്, കുടുംബാംഗങ്ങളുമായും സുഹൃത്തുക്കളുമായുമുള്ള ബന്ധം, ആരോഗ്യം, മംഗളകരവും അശുഭകരമായ കാര്യങ്ങൾ എന്നിവ എങ്ങനെ എന്ന് അറിയാം...
Today Rashiphalam: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോരുത്തർക്കും അനുഭവങ്ങൾ പലതായിരിക്കും. മേട രാശിക്കാരുടെ ആത്മവിശ്വാസം വർധിക്കും, ഇടവ രാശിക്കാർക്ക് അപ്രതീക്ഷിത നേട്ടങ്ങളുടെ ദിനം,
മിഥുന രാശിക്കാർക്ക് ഒരു സാധാരണ ദിനം, കർക്കടക രാശിക്കാർക്ക് സമ്മിശ്ര ദിനം, ചിങ്ങ രാശിക്കായുടെ കഴിവുകൾ വർധിക്കും, തുലാം രാശിക്കാർക്ക് സമ്മിശ്ര ദിനം, ധനു രാശിക്കാർക്ക് കടം കൊടുത്ത പണം തിരികെ കിട്ടും, മറ്റു രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് എങ്ങനെ? അറിയാം...
മേടം (Aries): ഇന്നിവർ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് അംഗീകാരം ലഭിക്കുന്ന ഒരു ദിവസമായിരിക്കും, പുതിയ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ തിരക്കിലായിരിക്കും, കൂടാതെ പൂർത്തിയാകാത്ത ജോലികൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ സമയമെടുക്കും, നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളുടെ കൂട്ടായ്മയിൽ നിങ്ങൾ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ ചെലുത്തേണ്ടതുണ്ട്. ആത്മവിശ്വാസം ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും മുന്നോട്ട് പോകുകയും വേണം. കുട്ടികളിൽ നിന്ന് ചില നല്ല വാർത്തകൾ കേൾക്കാൻ കഴിയും. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ബുദ്ധിപരവും മാനസികവുമായ ഭാരങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനം.
ഇടവം (Taurus): ഇന്നിവർക്ക് അപ്രതീക്ഷിത നേട്ടങ്ങൾ ലഭിക്കും. ചർച്ചയിലൂടെ ഏതെങ്കിലും തർക്കങ്ങൾ പരിഹരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. കോപാകുലമായ സ്വഭാവം നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ ചില പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമായേക്കാം നിങ്ങൾ ഒരു യാത്ര പോകുകയാണെങ്കിൽ കുടുംബാംഗങ്ങളെ കൂടെ കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ് നല്ലത്.
മിഥുനം (Gemini): ഇന്നിവർക്ക് ഒരു സാധാരണ ദിവസമായിരിക്കും. ബിസിനസുകാർക്ക് ചില പ്രധാന ആളുകളെ കണ്ടുമുട്ടാൻ അവസരം, ഒരു പഴയ തെറ്റ് വെളിപ്പെട്ടേക്കാം. നിങ്ങൾ വിവേകശൂന്യമായ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ നടത്തിയാൽ നിങ്ങളുടെ പണം കുടുങ്ങാൻ സാധ്യത, ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം പരിഗണിച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ഓഹരി വിപണിയിൽ പണം നിക്ഷേപിക്കുക, അമ്മയുടെ ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ആശങ്കാകുലരായിരിക്കും.
കർക്കടകം (Cancer): ഇന്നിവർക്ക് സമ്മിശ്ര ദിവസമായിരിക്കും. വളരെക്കാലമായി ഒരു കരാർ കെട്ടിക്കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് അന്തിമമായേക്കാം. ഡിസൈനിംഗിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് നല്ല അവസരം, ബിസിനസ്സ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന തിരക്കിലായിരിക്കും നിങ്ങൾ. എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിൽ നിങ്ങളുടെ പിതാവുമായി അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ടാകാം.
ചിങ്ങം (Leo): ഇന്നിവർക്ക് നേതൃത്വപരമായ കഴിവുകൾ വർദ്ധിക്കും. നിങ്ങളുടെ കുട്ടിക്ക് ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില ജോലികൾക്കായി വിദേശയാത്ര നടത്തേണ്ടി വന്നേക്കാം. സഹോദരങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണ പിന്തുണ ലഭിക്കും. ഒരു യാത്ര പോകുകയാണെങ്കിൽ ജാഗ്രതയോടെ വാഹനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക. ജോലിസ്ഥലത്ത് എന്തെങ്കിലും ജോലിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അവാർഡ് ലഭിച്ചേക്കാം. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടാം. പഴയ ഒരു ഇടപാടിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസം ലഭിക്കും. നിങ്ങൾ സ്വത്ത് വാങ്ങാനോ വിൽക്കാനോ പദ്ധതിയിട്ടിരിക്കാം അതിനാൽ നിങ്ങൾ അതിൽ കുറച്ച് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
കന്നി (Virgo): ഇന്നിവർക്ക് തിരക്കുള്ള ദിവസം, ചെറിയ കാര്യങ്ങളിൽ അനാവശ്യമായ സങ്കീർണതകൾ ഒഴിവാക്കുക, ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക, അവിവാഹിതർ അവരുടെ ആത്മമിത്രത്തെ കണ്ടുമുട്ടിയേക്കാം. കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങൾ വീണ്ടും ഉയർന്നുവരും, ജോലിസ്ഥലത്ത് നിങ്ങളുടെ ജോലി മാറ്റിവയ്ക്കരുത്. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ബുദ്ധിപരവും മാനസികവുമായ സമ്മർദ്ദത്തിൽ നിന്ന് ആശ്വാസം ലഭിക്കും.
തുലാം (Libra): ഇന്നിവർക്ക് ഒരു സമ്മിശ്ര ദിവസമായിരിക്കും. ദിവസത്തിന്റെ ആരംഭം അൽപ്പം ദുർബലമായിരിക്കും. കുടുംബകാര്യങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പരിഹരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലതായിരിക്കും. ആരോടും സംസാരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം സംസാരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതിഥിയുടെ വരവ് സന്തോഷകരമായ അന്തരീക്ഷം നൽകും. നിങ്ങൾ ചില മതപരമായ ചടങ്ങുകളിൽ സജീവമായി പങ്കെടുക്കും.
വൃശ്ചികം (Scorpio): ഇന്നിവർക്ക് ഒരു വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞ ദിവസമായിരിക്കും. വിവേകത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അനാവശ്യമായ കോപം ഒഴിവാക്കുക, ആവശ്യമുള്ള ആരെയെങ്കിലും സഹായിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അവസരം ലഭിച്ചേക്കാം. യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കും. നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ അനുഗ്രഹത്താൽ ചില മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ജോലികൾ പൂർത്തിയാകും. ജോലിയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ജ്ഞാനത്തോടെയും വിവേചനാധികാരത്തോടെയും തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കും, അതിനാൽ തിടുക്കം ഒഴിവാക്കുക.
ധനു (Sagittarius): ഇന്നിവർക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേക കാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ദിവസമായിരിക്കും. ദീർഘദൂര യാത്ര ആസൂത്രണം ചെയ്യാൻ കഴിയും, ജോലിസ്ഥലത്ത് ചില പുതിയ അനുഭവങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെടും. പഠനത്തിലും ആത്മീയതയിലും നിങ്ങൾക്ക് വളരെ താൽപ്പര്യമുണ്ടാകും. കുടുംബകാര്യങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പരിഹരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. വിദ്യാർത്ഥികൾ പഠനത്തിൽ അശ്രദ്ധ കാണിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കണം. നിങ്ങൾ ആർക്കെങ്കിലും പണം കടം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അത് നിങ്ങൾക്ക് തിരികെ ലഭിക്കും. ഒരു നിയമപരമായ കാര്യം പരിഹരിക്കപ്പെടും.
മകരം (Capricorn): ഇന്നിവർക്ക് ചെലവുകൾ നിയന്ത്രിക്കേണ്ട ദിവസമായിരിക്കും, നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ തിരക്കു കൂട്ടുന്നത് ഒഴിവാക്കണം. മാതാപിതാക്കളുടെ അനുഗ്രഹത്താൽ, മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഏതൊരു ജോലിയും പൂർത്തിയാകും. നിങ്ങൾക്ക് ചില പുതിയ എതിരാളികളെ നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം. അപരിചിതരെ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക, ജോലിക്കായി വായ്പ എടുക്കാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് എളുപ്പത്തിൽ ലഭിക്കും.
കുംഭം (Aquarius): ഇന്നിവർക്ക് ഒരു സമ്മിശ്ര ദിവസമായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ ജോലിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ചില പുതിയ ആശയങ്ങൾ ഉണ്ടാകും, അത് നിങ്ങൾക്ക് ഉടൻ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ബിസിനസിൽ നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിയും. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അവ അവഗണിക്കുന്നത് കൂടുതൽ വഷളാക്കിയേക്കാം. നിങ്ങളുടെ അമ്മ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രധാന ഉത്തരവാദിത്തം നൽകിയേക്കാം. ജോലിസ്ഥലത്ത് നിങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ ബോസ് വളരെ സന്തുഷ്ടനാകും.
മീനം (Pisces): ഇന്നിവർക്ക് നല്ല ദിവസമായിരിക്കും. ബന്ധങ്ങളിൽ സന്തുലിതാവസ്ഥ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കണം. ഒരു ജോലി പൂർത്തിയാക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾ നേരിട്ടിരുന്ന ഏതൊരു പ്രശ്നവും പരിഹരിക്കപ്പെട്ടതായി തോന്നുന്നു. അപരിചിതരിൽ നിന്ന് അകലം പാലിക്കുക. ജോലിസ്ഥലത്ത് ടീം വർക്കിലൂടെ പ്രവർത്തിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അവസരം ലഭിക്കും, എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ചില എതിരാളികൾ നിങ്ങളുടെ ജോലി അട്ടിമറിക്കാൻ ശ്രമിക്കും അത് നിങ്ങൾ ഒഴിവാക്കേണ്ടതുണ്ട്. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)