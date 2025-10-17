Todays Horoscope: കർക്കിടക രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് നല്ല ദിവസം; മീന രാശിക്കാർ മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടരുത്, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!

Horoscope Today: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോ രാശിക്കാർക്കും അനുഭവങ്ങൾ പലതായിരിക്കും.
Todays Rashiphalam: ഇന്ന് ഓരോ രാശിക്കാർക്കും ജോലി, ഇടപാടുകൾ, ബിസിനസ്, കുടുംബാംഗങ്ങളുമായും സുഹൃത്തുക്കളുമായുമുള്ള ബന്ധം, ആരോഗ്യം, മംഗളകരവും അശുഭകരമായ കാര്യങ്ങൾ എന്നിവ എങ്ങനെ എന്ന് നോക്കാം...
Today Rashiphalam: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോരുത്തർക്കും അനുഭവങ്ങൾ പലതായിരിക്കും. മേട രാശിക്കാർക്ക് പ്രഹസനങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ദിവസം, ഇടവ രാശിക്കാർക്ക് ഉയർച്ച താഴ്ചകളുടെ ദിനം,
മിഥുന രാശിക്കാർക്ക് നല്ല ദിനം, കർക്കടക രാശിക്കാർക്ക് സ്വത്തുക്കളുടെ കാര്യത്തിൽ നല്ല ദിനം, ചിങ്ങ രാശിക്കാർക്ക് നല്ല ദിനം, തുലാം രാശിക്കാർക്ക് രസകരമായ ദിനം, ധനു രാശിക്കാർക്ക് സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിടേണ്ടി വരും, മറ്റു രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് എങ്ങനെ? അറിയാം...
മേടം (Aries): ഇന്നിവർക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ദിവസമായിരിക്കും, ഒന്നിനു പുറകെ ഒന്നായി പ്രശ്നങ്ങൾ നിങ്ങളെ സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കും, അതിനാൽ നിങ്ങളുടെ സംസാരം നിയന്ത്രിക്കേണ്ടതുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ജോലികൾ അൽപ്പം ക്ഷമയോടെ കൈകാര്യം ചെയ്യുക. മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് അധികം സംസാരിക്കുരുത്, ഒരു സ്വത്ത് ഇടപാടും തടസ്സപ്പെട്ടേക്കാം. ബിസിനസ്സിൽ അമിതമായി പണം നിക്ഷേപിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ചേക്കാം.
ഇടവം (Taurus): ഇന്നിവർക്ക് ഉയർച്ച താഴ്ചകൾ നിറഞ്ഞ ദിവസമായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സ് നന്നായി നടക്കുമെങ്കിലും കുറച്ച് ജാഗ്രത പാലിക്കണം. ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം ഒരാളുമായി പങ്കാളിത്തത്തിൽ ഏർപ്പെടുക. ഓഹരി വിപണിയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവരും ബുദ്ധിപൂർവ്വം പണം നിക്ഷേപിക്കേണ്ടതുണ്ട,. ഒരു അകന്ന ബന്ധുവിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ചില നല്ല വാർത്തകൾ കേൾക്കാൻ കഴിയും. നവദമ്പതികൾ ഒരു പുതിയ അതിഥിയെ സ്വാഗതം ചെയ്തേക്കാം.
മിഥുനം (Gemini): ഇന്നിവർക്ക് ഒരു നല്ല ദിവസമായിരിക്കും, കഠിനാധ്വാനം ആവശ്യമായ ഒരു നിയമപരമായ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ വിജയം കൈവരിക്കും, കുടുംബാംഗങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കടുത്ത വിമർശനം നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം, പക്ഷേ പരിഭ്രാന്തരാകേണ്ടതില്ല. അപകട സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ വാഹനങ്ങൾ ജാഗ്രതയോടെ ഉപയോഗിക്കുക. വിലയേറിയ ഒരു വസ്തു നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിയും.
കർക്കടകം (Cancer): ഇന്നിവർക്ക് സ്വത്തുക്കളുടെ കാര്യത്തിൽ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ദിവസമായിരിക്കും. കുടിശ്ശികയുള്ള പണം ലഭിക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമുണ്ടാകും, പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ജോലിയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ പിതാവിനോട് കൂടിയാലോചിക്കാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചേക്കാം. നിങ്ങളുടെ കഴിവുകളും കഴിവുകളും മെച്ചപ്പെടും. രാഷ്ട്രീയത്തിൽ അവിവേക നീക്കങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക. ഒരു പുതിയ വീട് വാങ്ങുക എന്ന നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നം സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെടും, നിങ്ങളുടെ ഇണയുടെ വികാരങ്ങളെ നിങ്ങൾ ബഹുമാനിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
ചിങ്ങം (Leo): ഇന്നിവർക്ക് നല്ല ഫലങ്ങൾ നൽകും, ഒരു കുടുംബാംഗം നിങ്ങളെ സന്ദർശിച്ചേക്കാം. നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ ഒരു മതപരമായ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചേക്കാം, നിങ്ങളുടെ എതിരാളികൾ നിങ്ങളുടെ പ്രതിച്ഛായയെ കളങ്കപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചേക്കാം. ആരോഗ്യ പ്രശ്നത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ആശങ്കാകുലരാകും, അതിന് നിങ്ങൾ ഒരു നല്ല ഡോക്ടറെ സമീപിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
കന്നി (Virgo): ഇന്നിവർക്ക് തിരക്കുള്ള ദിവസമായിരിക്കും, പുതിയ ആളുകളുമായി ഇടപഴകുന്നതിൽ നിങ്ങൾ വിജയിക്കും. നിങ്ങളുടെ ഒരു എതിരാളി ഇന്ന് നിങ്ങളെ ശല്യപ്പെടുത്തിയേക്കാം, അപരിചിതരിൽ നിന്ന് അകലം പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്, ഒരു കുടുംബാംഗത്തിന്റെ ആരോഗ്യം വഷളായേക്കാം, അത് നിങ്ങളുടെ പിരിമുറുക്കം വർദ്ധിപ്പിക്കും,
തുലാം (Libra): ഇന്നിവർക്ക് രസകരമായ ഒരു ദിവസമായിരിക്കും, സുഹൃത്തുക്കളിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണ പിന്തുണ, ജീവിത നിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തും, സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെടും, നിങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുന്ന ഏതൊരു കാര്യത്തിലും നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും വിജയ യിക്കും.
വൃശ്ചികം (Scorpio): ഇന്നിവർക്ക് ജോലികൾ ക്ഷമയോടെയും സംയമനത്തോടെയും കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ട ദിവസമായിരിക്കും, വളരെക്കാലമായി മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഏതൊരു ജോലിയും പൂർത്തിയാകാൻ സാധ്യത, വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ബുദ്ധിപരവും മാനസികവുമായ ഭാരത്തിൽ നിന്ന് മോചനം ലഭിക്കും, ജോലി ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ആശയമുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉടൻ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ബിസിനസിൽ പിന്തുടരണം, കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളുടെ കൂട്ടായ്മയിലും നിങ്ങൾ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ ചെലുത്തേണ്ടതുണ്ട്.
ധനു (Sagittarius): ഇന്നിവർക്ക് ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിനുള്ള ഒരു ദിവസമായിരിക്കും, നന്നായി ചെലവഴിക്കും അത് പിന്നീട് സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം. മേലുദ്യോഗസ്ഥനുമായി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു തർക്കമുണ്ടാകാം, അതിനാൽ മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടുന്നത് ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് നല്ലത്.
മകരം (Capricorn): ഇന്നിവർക്ക് ചെലവുകൾ നിയന്ത്രിക്കേണ്ട ദിവസമായിരിക്കും, ജോലിയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ അംഗീകാരം ലഭിക്കും. വളരെക്കാലമായി എന്തെങ്കിലും ബിസിനസിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും നല്ലതായിരിക്കും. പങ്കാളിത്തത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് പദ്ധതിയിടാം. കഴിഞ്ഞ കാല തെറ്റിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഒരു സാമൂഹിക പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അവസരം ലഭിക്കും.
കുംഭം (Aquarius): ഇന്നിവർക്ക് ഒരു നല്ല ദിവസമായിരിക്കും, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജോലികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യും, അത് നിങ്ങൾക്ക് പുരോഗതി നൽകും, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പുതിയ ജോലി ഓഫർ ലഭിച്ചേക്കാം, ഒരു അവാർഡ് ലഭിക്കാനുള്ള സാധ്യത, നിങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങൾ പൂർണ്ണ പിന്തുണ നൽകും. യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ചേക്കാം.
മീനം (Pisces): ഇന്നിവർക്ക് ആരോഗ്യപരമായി നല്ല ദിവസമല്ല, അതിനാൽ നിങ്ങളുടെ വയറിന്റെ കാര്യത്തിൽ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുക. ഉയർന്ന പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. നിങ്ങളുടെ വീട് വൃത്തിയാക്കാനും പെയിന്റ് ചെയ്യാനും നിങ്ങൾക്ക് പദ്ധതിയിടാം. മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. കേട്ടു കേൾവികളെ ആശ്രയിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കണം. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)