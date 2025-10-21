Todays Horoscope: ഇടവ രാശിക്കാർക്ക് സാമ്പത്തിക ജാഗ്രത; ചിങ്ങ രാശിക്കാർക്ക് തൊഴിൽ രംഗത്ത് ഉയർച്ച, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!

Horoscope Today: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോ രാശിക്കാർക്കും അനുഭവങ്ങൾ പലതായിരിക്കും.
Todays Horoscope: ഇന്ന് ഓരോ രാശിക്കാർക്കും ജോലി, ഇടപാടുകൾ, ബിസിനസ്, കുടുംബാംഗങ്ങളുമായും സുഹൃത്തുക്കളുമായുമുള്ള ബന്ധം, ആരോഗ്യം, മംഗളകരവും അശുഭകരമായ കാര്യങ്ങൾ എന്നിവ എങ്ങനെ എന്ന് നോക്കാം...
Today Rashiphalam: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോരുത്തർക്കും പലതരത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും. മേട രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് നിരവധി മാറ്റങ്ങൾ, ഇടവ രാശിക്കാർ സാമ്പത്തിക ജാഗ്രത പാലിക്കുക,
മിഥുന രാശിക്കാർ ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക, കർക്കടക രാശിക്കാർക്ക് സന്തോഷവും സമാധാനവും ലഭിക്കും, ചിങ്ങ രാശിക്കാർക്ക് തൊഴിൽ രംഗത്ത് ഉയർച്ച, തുലാം രാശിക്കാർക്ക് സാമ്പത്തിക നേട്ടം, ധനു രാശിക്കാരുടെ ആത്മവിശ്വാസം നിറവേറും, മറ്റു രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് എങ്ങനെ? അറിയാം...
മേടം (Aries): ഇന്നിവർക്ക് മാറ്റങ്ങൾ പലവിധം, ആത്മവിശ്വാസം വർധിക്കും, പുതിയ അവസരങ്ങൾ തേടിയെത്തും, സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടും.
ഇടവം (Taurus): ഇവരിന്ന് സാമ്പത്തിക ജാഗ്രത പുലർത്തണം, കുടുംബത്തിൽ സന്തോഷവും സമാധാനവും ഏറും, ആരോഗ്യം നന്നായിരിക്കും, കടം വാങ്ങുനന്തും കൊടുക്കുന്നതും സൂക്ഷിക്കുക.
മിഥുനം (Gemini): ഇന്നിവർക്ക് ജോലിയിൽ അനുകൂല ദിനം, ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക, നിസാരമായി കണ്ടിരുന്ന പല കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് മികച്ച നേട്ടങ്ങൾ നൽകും.
കർക്കടകം (Cancer): ഇന്നിവർക്ക് കുടുംബത്തിൽ സന്തോഷം ഏറും, പഴയ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണും, ആരോഗ്യം നിസാരമാക്കരുത്,നല്ല മാറ്റങ്ങൾ ഇന്നത്തെ ദിവസം ഹനുമാൻ സ്വാമിയുടെ അനുഗ്രഹത്താൽ ഇവർക്ക് ഉണ്ടാകും.
ചിങ്ങം (Leo): ഇന്നിവർക്ക് തൊഴിൽ രംഗത്ത് ഉയർച്ച, ഭാഗ്യ നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകും, സന്തോഷകരമായ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകും, യാത്രകൾ അനുകൂലമായിരിക്കും.
കന്നി (Virgo): ഇന്നിവർക്ക് മനസിന് സമാധാനവും സന്തോഷവും ഉണ്ടാകും, ധനലാഭം ഉണ്ടാകും, ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക, ബിസിനസിൽ നേട്ടം.
തുലാം (Libra): ഇന്നിവർക്കും മാറ്റങ്ങൾ അനിവാര്യം, പഴയ പരിശ്രമങ്ങൾ വിജയത്തിലേക്ക് എത്തിക്കും, സാമ്പത്തിക നേട്ടം, വിദേശ യാത്രയ്ക്ക് യോഗം എന്നിവയുണ്ടാകും.
വൃശ്ചികം (Scorpio): ഇന്നിവർക്ക് പുതിയ പദ്ധതികളിൽ വിജയം, മനസമാധാനം ലഭിക്കും, ഓഫീസ് കാര്യങ്ങളിലെ മാറ്റം സന്തോഷം നൽകും.
ധനു (Sagittarius): ഇന്നിവർക്ക് ആത്മവിശ്വാസം വർധിക്കും, വിദേശ യാത്രയ്ക്കുള്ള പരിശ്രമം തുടങ്ങും, ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന നേട്ടങ്ങൾ നിങ്ങളെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തും, ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നും കൂടുതൽ സന്തോഷം ലഭിക്കും.
മകരം (Capricorn): ഇന്നിവർക്ക് സമ്മർദ്ദം കുറയും, ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നും സന്തോഷവും സമാധാനവും ലഭിക്കും, ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക, അനുകൂല മാറ്റങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകും, ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നടക്കും.
കുംഭം (Aquarius): ഇന്നിവരിലെ പ്രണയിതാക്കൾക്ക് നല്ല ദിനം, ധനനേട്ടം, സന്തോഷം ഏറും, പ്രണയം വിവാഹത്തിലേക്ക് എത്തും.
മീനം (Pisces): ഇന്നിവരുടെ ആരോഗ്യ സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടും, ആത്മീയ കാര്യങ്ങളിലൂടെ സന്തോഷവും സംദനവും ലഭിക്കും,നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇന്ന് വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)